Sosyal Güvenlik Sistemi’nde ilaç bedelleri sıkıntı yaratıyor

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Kara, bir yandan tedbirler alınırken, nüfusumuzun mevcut sağlık durumunun karşı karşıya olduğu tehlikelerin yeterince gündeme getirilmediğini dile getirdi. Kara özetle şu vurgulamalarda bulundu:

“- Türkiye de yaşlanma eğilimine giren nüfusu ve kendisine özgü başka şartlar nedeniyle, bu tartışmaların dışında kalamadı.

- Sözgelimi doğum oranındaki düşüş, iktidarı, içinde bulunduğumuz yılı ‘Aile Yılı’ ilan etmeye mecbur bıraktı; faydasının ve işlevinin ne olacağı konusunda pek de umutlu olmadığımız bir Nüfus Politikaları Kurulu ve Aile Enstitüsü kurmaya sevk etti.

- Bir tarafta kanser artışı bir tarafta da bütçe denkliği uğruna ödün verilmesi kabul edilecek bir konu değildir.

- SGK’nın ilaç ve tedavi bedellerin ödememesini eleştiren ve yurttaşların primleriyle oluşturulan kamu kaynaklarının kullanımında, ‘kapsanan’ ve ‘kapsanmayan’ tedaviler ve ilaçlar gibi yapay bir ayrım yapılıyor. Bazı kanser ilaçlarının karşılanmaması nedeniyle yargıya gidiliyor. Mahkeme, SGK’nın ilacın bedelini karşılaması gerektiğine hükmediyor. Kurumun buna karşı açtığı nihai davada ise ancak ‘korkunç’ diye niteleyebildiğimiz bir gerekçe hazırlanıyor: Mahkeme, ‘ilaç bedeli karşılanmadığı takdirde yaşamsal risk oluşabileceği düşünülse de tedbir kararı ile ilaç bedeli karşılansa dahi davacının kesin olarak iyileşeceğinin belli olmadığını’ söylüyor ve hastanın talebini reddediyor. Bir hastaya ‘Sen zaten öleceksin’ denilerek ilacının karşılanmamasının cinayet işlemekten ne farkı var? SGK, bir hastayı, açıkça, ölüme terk ediyor çünkü hastanın, harcama yapılmaya değmediğini ima ediyor; ‘Sen zaten öleceksin, ilacını karşılayamam’ diyor. Böyle bir hesap yapmayı akıl edebilmek bile büyük bir sorundur.

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Kalan ‘sağlar bizimdir’ anlayışı olur mu? SGK alelade bir vergi toplayıcısı mıdır?

- SGK’nın finansman yaşlanma, doğum oranındaki düşüş konuları nedeniyle ‘Aile Yılı’, Nüfus Politikaları Kurulu ve Aile Enstitüsü gibi kurumlar yeterince gündeme getirilmiyor. Rakamların denkleşmesi dışında hiçbir hedefi olmayan bir anlayış hakim. Bütçe denkliği uğruna halk sağlığından ödün verilmemelidir. Böyle indirgemeci bir yaklaşımı kabul edemeyiz.”

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GÜNÜN SÖZÜ

“Liderlere lokum yerine TOGG hediye etmemizin ülkemizdeki muhalefeti rahatsız ettiği görülüyor. Öyle bir ruh halindeler ki, Türkiye’nin dünyadaki rolüne dair övgü dolu sözlere itiraz rakiplerimizden önce muhalefetten geliyor.” Cumhurbaşkanı Erdoğan

MESAJ PANOSU

- İNSAN Hakları İnceleme Komisyonu, Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu toplantısında; cezaevlerindeki kişisel verilerin korunmasıyla ilgili şikayetleri, Silivri’de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yaşadığı mağduriyet üzerine sorguladık. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğüne sorduk. Peki cevap aldık mı? Evet aldık. Genel Müdür böyle bir şikâyetin henüz kendilerine ulaşmadığını beyan etti, hepsi bu kadar! Yüksel Selçuk TÜRKOĞLU

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CHP’NİN ‘SEÇİM’ İŞİ KOLAY DEĞİL

İKİ BAŞLILIK OLUR MU

CHP’de tartışmalar bitmiyor, birçok görüşle karşılaşıyoruz. Okurlar diyor ki: Yeni üyeler oy kullanacak. Ama CHP Tüzüğüne göre bir yıl üyelikten sonra üyeler oy kullanabiliyor. Ayrıca yasaya ve tüzüğe göre cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisi meclis grubunda. Bu alınan karar aynı zamanda meclis grubunun iradesinin gasp etme veya meclis grubunun iradesine ipotek koyma değil mi?

Peki yarın meclis grubu bu adaya oy vermezse başka bir adaya oy verirse ne olacak?

Yasal olarak tek yetkili organ meclis grubu o zaman ne yapılacak?

Seçimler hâkim nezaretinde olmadığı için hiçbir yasal bağlayıcılığı olmayan bir karar için niye ısrar ediliyor. Görünen o ki Ekrem İmamoğlu tek başına bu seçimin ‘başrol’ oyuncusu olacak. Peki sonra ne olacak? Bu durum CHP’de iki başlılığa neden olmayacak mı?

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CHP’de iki ayrı irade iki ayrı merkez mi olacak? Bu konuyu sürdüreceğiz.

KAZANOĞLU VE SAĞ DAVAYI BOŞUNA KAZANDILAR

ZİKİRLE FİKİR

CHP eski Büyükşehir Meclis üyeleri, imar rantına karşı vermiş oldukları mücadeleleri ile tanınan Av. Taner Kazanoğlu ve Hüseyin Sağ Bakırköy’de bulunan ‘Marmara Forum AVM’ ile ilgili 2015 yılından beri imar rantına karşı vermiş oldukları mücadeleyi ikinci kere kazandılar.

18.07.2024-887 meclis kararı ile onanan yeni plan 6. İdare Mahkemesinin 25.10.2024 kararı ile iptal edildi. Muhalefetteyken aynı plan değişikliğine ret oyu kullanan CHP İBB Grubu, bir önceki plan değişikliğine şerh yazan, 16 yıldır İmar Komisyonu üyesi, Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı, İmar Komisyonu Başkanı Mahmut Sedat Özkan dahil Ekrem İmamoğlu Başkan olduktan sonra ‘evet’ oyu kullandılar. İmamoğlu’nun makam odası dahil, İBB Hizmet binaları kaçak hale geldi, örnek bir yönetim kaçak binaları boşaltır ve yıkar değil mi? Ancak ne yapıldı! İmamoğlu tarafından, 6. İdare Mahkemesinin, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde yer alan, belediye hizmet alanı plan notu ile kamusal alana ilişkin fonksiyona ticari fonksiyon getirildiği bu durumun meri mevzuata aykırı olduğu görülmekle dava konusu plan değişikliğinde anılan plan notu yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmış, kamu yararına uygun bulunmadığı için iptal ettiği karara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz ederek kararın bozulmasını istedi. Parti politikalarında devamlılık diye bir şey vardır. Daha önce bir CHP’li belediye başkanının CHP’li meclis üyelerinin imar rantına karşı kazandığı davaya karşı itiraz ettiği görülmemiştir.

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BELEDİYELERİN HİZMET YÜKÜNE BAKAR MISINIZ

SİLİVRİ’de Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı ‘STK Buluşması’nda, bunların fikirleriyle ve desteğiyle Silivri’yi daha ileri taşıyacaklarını ifade eden Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bir araştırmanın sonuçlarını şöyle anlattı: “İnsanlara ‘Nerelisiniz?’ diye sorduğumuzda, ankete katılanların yüzde 80’i ‘Silivriliyim’ diyor. Yani Tokatlısı da Karslısı da Trabzonlusu da Sivaslısı da ‘Ben Silivriliyim’ diyor. Çünkü biz artık burada ortak bir hayat kurduk, ortak bir geleceğe yürüyoruz. Bunu bir adım daha ileriye taşıyarak, Önümüzdeki yıllarda ‘Yöre Dernekleri Festivali’ düzenlemeyi planlıyoruz.”

Bu festivallerde halkla daha kaynaşılacağını vurgulayan Balcıoğlu, böylece ortak aklın yönetime doğrudan katıldığı bir belediyecilik anlayışının yaşatıldığını vurguladı. Silivri Anadolu İl Dernekleri Federasyon Başkanı İrfan Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dernekleri yalnızca birer gönüllü oluşum olarak değil, toplumsal dayanışmanın ve yerel yönetimlerin önemli bir paydaşı olarak gören yaklaşımının kendilerine güç kattığını belirtti. Yıldırım, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sunduğu destekler ve sağladığı katkılar için teşekkür etti.