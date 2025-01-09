‘Siyasi Alevilik’ sözü neyin nesidir

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Selefi Vahhabilik inşası... Selefiler Suriye’ye yerleşmek için yalnız Alevileri dışlamazlar; zamanla diğer mezhepleri de...

Konuyu iki yönden irdeleyelim:

1-Ortaçağ’da Avrupa’da mezhep savaşları ve bugün... Ortadoğu: Ortaçağ’da Avrupa ülkeleri bizim çağımızın Ortadoğu çatışmalarına çok benzer bir biçimde, savaşta dayanışma ve motivasyon için mezhep çizgilerine başvurmuştu. Ancak 1648’de Vestfalya Anlaşması’yla Avrupa ülkeleri mezhep dayanışmasını iptal etmişti. 1924’te Türkiye Cumhuriyeti laikliği kabul etti.

2- Siyasal İslamcıların iki konuyu da dikkate almaları gerekir: Avrupa Ortaçağı’na mı gideceğiz? Selefiler -ülkemizde- dinen sahip olurlarsa mezarlar gibi diğer mezhepleri de -şirk koşuyorlar gerekçesiyle- dışlama düzenine mi razı olacağız?

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Laiklik inanç özgürlüğüdür. Din ve devlet işlerinin karıştırılmamasıdır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun bir yüzyıl yasak ettiği Vahhabilik tarihinin okunmasını öneririm. Alaettin HACIMÜEZZİN

GÜNÜN SÖZÜ

“İnsanlık var olduğundan beri ne ideal sahipleri iktidar olabilmiştir ne de iktidarlar ideal sahibi.” Jerome DESHUSSES

İSTANBUL’UN KUZEYİ İMARA AÇILAMAZ

Kocaeli içinden yıkıcı kırık geçiyor, ancak İstanbul yerleşiminden geçmiyor. İstanbul ile Kocaeli yarım adalarının Karadeniz kıyı kuşağı olan kuzeyi deprem bölgesi değil, sarsıntı etkilenme bölgesidir. Ancak kuzey, toplum için oksijen ile tarım üreten yeşil alanlardır. Ne var ki, ‘Deprem geliyor’ dürtüsüyle kuzeyin yapılaşmaya açılması yeşil doğanın Trakya ve İstanbul ile Kocaeli’nin kıyımıdır. Ne uçuş alanı ne toplu konutlar ne asma köprüler ile ana yolların, ne de fabrikaların kuzeyde yapılması onaylanamaz.

Prof. Dr. Övgün Ahmet ERCAN

RİZE PTT’DE 2 CAN GİTTİ

RİZE’de PTT işyerine önceki gün gelerek babasına ait kartın kendisine teslim edilmeyeceğini (usulsüz işlem) söylemesi üzerine iki emekçi kardeşimiz saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmiştir. Yıllardır dile getirdiğimiz PTT işyerlerinde güvenlik tedbirlerinin yetersiz olması nedeniyle merkez ve şubelerde güvenlik görevlisi bulundurma talebimizin haklılığı ve önemi bu elim olayla bir kez daha açığa çıkmıştır. Dağıtıcısından gişe memuruna çok sayıda meslektaşımız şiddetin hedefi haline gelmiştir. Bunda PTT Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm PTT yetkililerinin hatta toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu vardır. Emekçilerin yaşam hakkını korumakla yükümlü alan PTT yetkililerin güvenliğini sağlamak için bir an önce adım atılmalıdır.

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Hayatını kaybeden arkadaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve tüm posta emekçilerine baş sağlığı diliyoruz. KESK-Haber-Sen

ORHAN KEMAL’E VEFASIZLIK

ŞAİR ve yazar Onur Caymaz, Türk romanının en yaratıcı isimlerinden, ‘Bereketli Topraklar’ın en has evlatlarından Orhan Kemal’in yaşadığı evin satışa çıkarıldığını paylaşmış. Satış bedelinin 10 milyon olduğunu belirten Caymaz, devletin veya bir belediyenin bu evi alıp neden müzeye çevirmediğini de sormuş. Kendi sanat ve kültür değerlerine bu denli vefasızlık sergileyen bir ülke gelecek kuşaklara neyi miras olarak bırakacak, varın onu da siz düşünün.

CHP’Lİ MECLİS ÜYESİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

CHP’li Buca Belediye Meclis Üyesi İsmail Yüzer, Buca ilçesinin Kaynaklar Bölgesi’ndeki 10 dönümlük verimli tarım arazisini ekip, biçmek ve ürün yetiştirmek ve tarla olarak kullanılmak şartıyla Buca Belediyesi’ne ücretsiz olarak tahsis etti. Tahsis edilen verimli topraklarda yetişen ürünler, kentte öğrenim gören öğrencilere ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara dağıtılacak.

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Yüzer, sosyal demokrat yaşam felsefesiyle ilçede dayanışmayı büyütmek için böyle bir projeye hayat verdiklerini belirtti. Bağış, Buca halkından ve öğrencilerden büyük destek görüp, memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar meclis üyesi Yüzer’e duyarlılığı ve dayanışma içeren örnek davranışı için sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla teşekkürlerini iletti.

‘İSRAİL EVLERİ’ KÜLTÜREL VARLIK OLMAZ

ANKARA Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 6462 ada 1 parsel üzerinde yer alan yapının kültürel varlık özelliği taşımadığına karar verdi. Ankara’da Emek Mahallesi’nde bulunan İsrail Evleri 07.01.1984 yılında 56 sayılı Koruma Kurulu kararıyla kültür varlığı olarak tescil edilmişti.

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Mimarlar Odası Ankara Şubesi, karara karşı tepki gösterdi ve “Mimar Rahmi Bediz ve Demirtaş Kamçıl tarafından projelendirilen İsrail Evleri Başkent’in önemli sivil mimari örneklerindendir. Mahalle dokusunu yaşatan mimari yapıdır. Yatayda biçimlenen, insan ölçeğinde önemli toplu konut örneklerinden birisidir. Başkent’in simge yapılarından İsrail Evleri’nin gelecek kuşaklara aktarılması için kurul kararını yargıya taşıyacağız. Alanın kentsel SİT ilan edilmesi için koruma kuruluyla görüşmeler gerçekleştireceğiz, sürecin peşini bırakmayacağız” dedi. Ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Bölge sakinlerinin de karara tepkili olduğuna dair duyumlar alınmaktadır. Ne yazık ki İsrail Evleri’nde kentsel dönüşüm için ilk girişimlerin başlatıldığı duyumları da geliyor. Başkentteki özellikli simge yapıların rant için yok edilmesine izin vermeyeceğiz. 19. Sokak’taki bir blok için riskli yapı kararı alınmış, ancak müteahhitle anlaşılamamış. Koruma Kurulu’nun İsrail Evleri’nin, riskli yapı sürecine taşıyor olması, endişe vericidir. Bölgede tek bir yapının yıkılması demek, tüm İsrail Evleri’nin yok edilmesine yol açacaktır. Esasında bölge Kentsel SİT alanı ilan edilmelidir. Kültürel mirasımıza sonuna kadar sahip çıkacağız.”

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MESAJ PANOSU

- MEMUR maaşlarına yapılacak zamma tepki gösteren Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, KESK, BASK, HÜR SEN ve ASİM SEN 13 Ocak’ta iş bırakma kararı aldı. Açıklamada “Ülkede yüzde 11.54 zam açıklaması sefalet ve rezalet ücret dayatmasıdır” denildi.