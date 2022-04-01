Siyasette ‘Gitsin’ değil ‘Daha iyisi gelsin’ anlayışı olmalı

Yeni parti kuracağı bildirilen eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in, Kanal42 TV’deki söyleşisinde, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde iyi bir sınav veremediğini söyledi. Bilgen şöyle bir değerlendirme yaptı:
“Ülke yıkılsın, Erdoğan gitsin diyenler var. Ben siyaseti böyle okumam. Osmanlı’nın son döneminde aydınlar, M. Akif, S. Nursi dahil olmak üzere, Ermeni aydınlar, herkes hep birlikte şunu söylediler. Abdühamit’ten kurtulursak Osmanlı kurtulacak, dediler. Abdülhamit’ten kurtulduk, İttihatçılar geldi, Abdülhamit sürgüne gönderildi. İttihatçılar infaz ediyordu. Ne pahasına olursa olsun gitsin değil, daha iyisini seçmek şartıyla götürelim. Ben her türlü işbirliğine açık olunması gerektiğini düşünüyorum. Benim partimin oyu artsın, kaos olsun, partilerin itibarı sarsılsın, bana gün doğsun diye bir anlayış olamaz.”
GÜNÜN SÖZÜ
“ZOR yola kolay insanlarla çıkarsanız sizi de satar, yolu da satar, yolcuyu da satar!” Muhsin YAZICIOĞLU
HANİ ‘KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİ’YDİ?
BUGÜN çiftçimizin hali perperişan ortada dururken, sanki ülkede ekonomik kriz yokmuş ve her şey güllük gülistanlıkmış gibi yorum yapan, tarımla uğraşan insanların akli melekelerinin yerinde olup olmadığından kuşkulanmak gerekir. Çiftçilik dünyanın en zor işidir. O soğuklarda ya da sıcaklarda tarlalarda çalışmak herkesin harcı değildir. Çiftçi emeğinin karşılığını alsa köyler boşalıp herkes şehirlerde asgari ücretli bir iş arama peşine düşmezdi. Hollanda’ya gidenler bilir. Orada çiftçi çok zengindir. Çünkü devlet çiftçiliği teşvik etmektedir. Konya kadar topraklara sahip bu ülkenin tarım ihracatı neredeyse Türkiye’nin toplam ihracatına yakın rakamlara ulaşacak derecede yüksektir. Büyük Atatürk ne demiştir; ‘Köylü milletin Efendisidir’. Biraz düşünelim, Atatürk zamanında kurulan fabrikalar satılmayıp üretici birlikleri kapatılmasaydı çiftçinin durumu nasıl olurdu? Çiftçi bence önce bunları sorgulamalı, ondan sonra bu yaşadıklarının nedenini rahatça bulacaktır. Basri KOYUNCUOĞULLARI
Emekli boşuna heyecanlandırılmamalı
BASKIN SEÇİM OLUR MU
SİYASİ iradenin emekli ve emekçiye yönelik iyileştirici düzenlemeleri gündemine alması baskın seçim tartışmalarını beraberinde getirdi. AKP’li yöneticilerin ardı ardına asgari ücrete ara zam yapılacağı, 3600 ek göstergenin temmuzda hayata geçirileceği, emeklilikte yaşa takılanlar hakkındaki düzenlemenin kısa sürede çıkarılacağı, emekli aylığı ve memur maaşlarında da temmuzda artış gerçekleştirileceğine ilişkin açıklamaları milyonlarca dar ve sabit gelirli kitlede heyecan yarattı.
Önlenemez yükselişi süren hayat pahalılığı en çok emeğiyle geçinenleri ve gariban emekliyi vuruyor. Aylık ve maaşları son derece kısıtlı olan milyonlarca sabit gelirli kitle, hayat pahalılığı ile artık baş edemiyor.
Bir yanda emeğe ve emekliye yönelik düzenlemelerin aniden gündeme getirilmesi, diğer yanda seçim yasasında gerçekleştirilen değişiklik. Bakalım savlandığı gibi baskın seçim olacak mı?
Ne olursa olsun, esas sorun rakamların artırılması... Zam, yasa ve toplu sözleşme ile verilmeli; ‘kandırma’ ile değil... Şükrü KARAMAN
‘DEMOKRASİYE TEZGÂH’ OYUNU
CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, AKP ve MHP’nin TBMM’ye seçim yasasında değişiklik yapılmasına dair sunduğu teklif üzerine Meclis’te konuştu ve “‘Ağabeyime ne vereyim yasasını konuşuyoruz artık. Size ne verelim de siz bu yerinizde kalsanız ya? Hani açalım çerçi bohçayı, siz seçin, koltuklarınızda kalabileceğiniz bir yasa seçin” diyerek tepki gösterdi. Aydoğan, “Siz demokrasiye sürekli tezgâh kuruyorsunuz. Seçim güvenliğini tehlikeye sokuyorsunuz” diye ekledi.
Siyasette doğru olmak gerekmiyor mu?
TEZLERE İNGİLİZCE ONAYI
YÖK’ün ‘lisansüstü eğitim programlarında hazırlanmakta olan tezlerin ilgili Kurulların onayı ile İngilizce yazılabilmesi’ kararı üzerine bir öğretim üyesi tepki gönderiyor, “Haftanın en önemli haberiydi, ne yazık ki hiçbir yerde yazılmadı” diyor.
“Eğitim dili Türkçedir. Tezleri İngilizce yazma izni verilemez, yoksa buna ‘sömürge yasası’ denir. Yani bu ‘milli ve yerli’ olmaz!”
Türkçe binlerce yıllık bir kültür ve medeniyet dilidir, bunu bilmemiz gerekiyor. Siyasette doğru olmak gerekmiyor mu?
BİLİYOR MUSUNUZ?
CHP Kırklareli Milletvekili ve Çevre Komisyonu üyesi Vecdi Gündoğdu’nun, Tarım-Orman Bakanı’na “Kırklareli’nin içme suyunun karşılanması amacıyla yapılan projede neden değişikliğe gerek duyulmuştur, değişikliğin somut gerekçeleri nelerdir? Kentin son 20 yılda su kaynakları azalmış mıdır, azaldıysa neden azalmıştır, sorumluları kim veya kimlerdir, yaşam kaynağımız olan su kaynaklarımızın azalmasını engelleyecek tedbirler neden alınmamıştır?” dediğini...
DAHA İyi Yargı Derneği ve Dünya Gazetesi işbirliğinde 22 şehirde düzenlenen, Türkofend’in de destekçi olduğu ‘Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları’nın başladığını, proje ile info@dahaiyiyargi.org üzerinden ilişki kurulabileceğini...
TEKİRDAĞ Büyükşehir’in, Şarköy’e bağlı Uçmakdere’de bulunan, özgün mimarisiyle dikkat çeken taş binasının restorasyonunun çalışmalarının başladığını...
MİLAS/YUMURTALIK VE RAMSAR
ÇEVRE-ekoloji davaları gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal’ın, Güllük/Tuzla’daki Ali Ağaoğlu Turizm Projesi için Milas Belediyesi’nin, ÇED iptal davasının sonucunu beklemeden verilen yapı ruhsatı izninin iptali için hukuki dayanak önerisinde bulunduğunu (Ramsar sözleşmesine ilişkin kararı veren Danıştay 10. Dairesi’nin Yumurtalık lagünle ilgili karar, habermilas)...
ÇORLU Belediyesi’nin (Ahmet Sarıkurt) ile Bulgaristan Kırcalı Belediyesi’nin (Hasan Aziz) ardından; Avcılar Belediyesi (Turan Hançerli) ile Bulgaristan’ın Ruse (Rusçuk) iline bağlı Vetovo Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalandığını...
ESKİ ANAP Milletvekili Süleyman Yağcıoğlu’nun başkanı olduğu İlkeler ve Değerler Partisi’nin (İlk Parti), Özal’ın 29. ölüm yıldönümü olan 17 Nisan’da kongreye gideceğini; kongrede Ahmet Özal’ın başkanlığa seçilmesinin planlandığını...
Siyasette ‘Gitsin’ değil ‘Daha iyisi gelsin’ anlayışı olmalı
Yeni parti kuracağı bildirilen eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in, Kanal42 TV’deki söyleşisinde, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde iyi bir sınav veremediğini söyledi. Bilgen şöyle bir değerlendirme yaptı:
“Ülke yıkılsın, Erdoğan gitsin diyenler var. Ben siyaseti böyle okumam. Osmanlı’nın son döneminde aydınlar, M. Akif, S. Nursi dahil olmak üzere, Ermeni aydınlar, herkes hep birlikte şunu söylediler. Abdühamit’ten kurtulursak Osmanlı kurtulacak, dediler. Abdülhamit’ten kurtulduk, İttihatçılar geldi, Abdülhamit sürgüne gönderildi. İttihatçılar infaz ediyordu. Ne pahasına olursa olsun gitsin değil, daha iyisini seçmek şartıyla götürelim. Ben her türlü işbirliğine açık olunması gerektiğini düşünüyorum. Benim partimin oyu artsın, kaos olsun, partilerin itibarı sarsılsın, bana gün doğsun diye bir anlayış olamaz.”
GÜNÜN SÖZÜ
“ZOR yola kolay insanlarla çıkarsanız sizi de satar, yolu da satar, yolcuyu da satar!” Muhsin YAZICIOĞLU
HANİ ‘KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİ’YDİ?
BUGÜN çiftçimizin hali perperişan ortada dururken, sanki ülkede ekonomik kriz yokmuş ve her şey güllük gülistanlıkmış gibi yorum yapan, tarımla uğraşan insanların akli melekelerinin yerinde olup olmadığından kuşkulanmak gerekir. Çiftçilik dünyanın en zor işidir. O soğuklarda ya da sıcaklarda tarlalarda çalışmak herkesin harcı değildir. Çiftçi emeğinin karşılığını alsa köyler boşalıp herkes şehirlerde asgari ücretli bir iş arama peşine düşmezdi. Hollanda’ya gidenler bilir. Orada çiftçi çok zengindir. Çünkü devlet çiftçiliği teşvik etmektedir. Konya kadar topraklara sahip bu ülkenin tarım ihracatı neredeyse Türkiye’nin toplam ihracatına yakın rakamlara ulaşacak derecede yüksektir. Büyük Atatürk ne demiştir; ‘Köylü milletin Efendisidir’. Biraz düşünelim, Atatürk zamanında kurulan fabrikalar satılmayıp üretici birlikleri kapatılmasaydı çiftçinin durumu nasıl olurdu? Çiftçi bence önce bunları sorgulamalı, ondan sonra bu yaşadıklarının nedenini rahatça bulacaktır. Basri KOYUNCUOĞULLARI
Emekli boşuna heyecanlandırılmamalı
BASKIN SEÇİM OLUR MU
SİYASİ iradenin emekli ve emekçiye yönelik iyileştirici düzenlemeleri gündemine alması baskın seçim tartışmalarını beraberinde getirdi. AKP’li yöneticilerin ardı ardına asgari ücrete ara zam yapılacağı, 3600 ek göstergenin temmuzda hayata geçirileceği, emeklilikte yaşa takılanlar hakkındaki düzenlemenin kısa sürede çıkarılacağı, emekli aylığı ve memur maaşlarında da temmuzda artış gerçekleştirileceğine ilişkin açıklamaları milyonlarca dar ve sabit gelirli kitlede heyecan yarattı.
Önlenemez yükselişi süren hayat pahalılığı en çok emeğiyle geçinenleri ve gariban emekliyi vuruyor. Aylık ve maaşları son derece kısıtlı olan milyonlarca sabit gelirli kitle, hayat pahalılığı ile artık baş edemiyor.
Bir yanda emeğe ve emekliye yönelik düzenlemelerin aniden gündeme getirilmesi, diğer yanda seçim yasasında gerçekleştirilen değişiklik. Bakalım savlandığı gibi baskın seçim olacak mı?
Ne olursa olsun, esas sorun rakamların artırılması... Zam, yasa ve toplu sözleşme ile verilmeli; ‘kandırma’ ile değil... Şükrü KARAMAN
‘DEMOKRASİYE TEZGÂH’ OYUNU
CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, AKP ve MHP’nin TBMM’ye seçim yasasında değişiklik yapılmasına dair sunduğu teklif üzerine Meclis’te konuştu ve “‘Ağabeyime ne vereyim yasasını konuşuyoruz artık. Size ne verelim de siz bu yerinizde kalsanız ya? Hani açalım çerçi bohçayı, siz seçin, koltuklarınızda kalabileceğiniz bir yasa seçin” diyerek tepki gösterdi. Aydoğan, “Siz demokrasiye sürekli tezgâh kuruyorsunuz. Seçim güvenliğini tehlikeye sokuyorsunuz” diye ekledi.
Siyasette doğru olmak gerekmiyor mu?
TEZLERE İNGİLİZCE ONAYI
YÖK’ün ‘lisansüstü eğitim programlarında hazırlanmakta olan tezlerin ilgili Kurulların onayı ile İngilizce yazılabilmesi’ kararı üzerine bir öğretim üyesi tepki gönderiyor, “Haftanın en önemli haberiydi, ne yazık ki hiçbir yerde yazılmadı” diyor.
“Eğitim dili Türkçedir. Tezleri İngilizce yazma izni verilemez, yoksa buna ‘sömürge yasası’ denir. Yani bu ‘milli ve yerli’ olmaz!”
Türkçe binlerce yıllık bir kültür ve medeniyet dilidir, bunu bilmemiz gerekiyor. Siyasette doğru olmak gerekmiyor mu?
BİLİYOR MUSUNUZ?
CHP Kırklareli Milletvekili ve Çevre Komisyonu üyesi Vecdi Gündoğdu’nun, Tarım-Orman Bakanı’na “Kırklareli’nin içme suyunun karşılanması amacıyla yapılan projede neden değişikliğe gerek duyulmuştur, değişikliğin somut gerekçeleri nelerdir? Kentin son 20 yılda su kaynakları azalmış mıdır, azaldıysa neden azalmıştır, sorumluları kim veya kimlerdir, yaşam kaynağımız olan su kaynaklarımızın azalmasını engelleyecek tedbirler neden alınmamıştır?” dediğini...
DAHA İyi Yargı Derneği ve Dünya Gazetesi işbirliğinde 22 şehirde düzenlenen, Türkofend’in de destekçi olduğu ‘Ekonomi ve Hukuk Buluşmaları’nın başladığını, proje ile info@dahaiyiyargi.org üzerinden ilişki kurulabileceğini...
TEKİRDAĞ Büyükşehir’in, Şarköy’e bağlı Uçmakdere’de bulunan, özgün mimarisiyle dikkat çeken taş binasının restorasyonunun çalışmalarının başladığını...
MİLAS/YUMURTALIK VE RAMSAR
ÇEVRE-ekoloji davaları gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal’ın, Güllük/Tuzla’daki Ali Ağaoğlu Turizm Projesi için Milas Belediyesi’nin, ÇED iptal davasının sonucunu beklemeden verilen yapı ruhsatı izninin iptali için hukuki dayanak önerisinde bulunduğunu (Ramsar sözleşmesine ilişkin kararı veren Danıştay 10. Dairesi’nin Yumurtalık lagünle ilgili karar, habermilas)...
ÇORLU Belediyesi’nin (Ahmet Sarıkurt) ile Bulgaristan Kırcalı Belediyesi’nin (Hasan Aziz) ardından; Avcılar Belediyesi (Turan Hançerli) ile Bulgaristan’ın Ruse (Rusçuk) iline bağlı Vetovo Belediyesi arasında kardeş belediye protokolü imzalandığını...
ESKİ ANAP Milletvekili Süleyman Yağcıoğlu’nun başkanı olduğu İlkeler ve Değerler Partisi’nin (İlk Parti), Özal’ın 29. ölüm yıldönümü olan 17 Nisan’da kongreye gideceğini; kongrede Ahmet Özal’ın başkanlığa seçilmesinin planlandığını...