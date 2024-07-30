Siyanürlü topraklar

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Kanser ve benzeri hastalıklar çoğalırken kuşlar, kelebekler, tüm börtü böcek ölüyor. Doğayı dölleyen, milyonlarca yıldır yerküremizin yeşil kalmasını oksijenin yenilenmesini, yaşamın devamını sağlayan arılar ölüyor.

Çal Dağı’ndaki kazılara ilişkin gösterilen ekolojik mücadele anlamlıdır. Burada zengin bir ova, 15 milyon sülfürik asitle yaşanmaz hale gelecek, 120 bin km alan sülfirik asitle zarar görecektir. Bu alanda İzmir-Manisa, Akhisar-Salihli, Saruhanlı-Kemalpaşa’da yaklaşık olarak 4.5 milyon insan kanser tehdidi altındadır.

1 milyar ağaç kesilecek, saniyede 135 litre su tüketilecektir.

Öte yandan HES’lere karşı dört bir yandan (Muğla, Ege, Karadeniz, Erzurum, Kula, Turgutlu, Trakya, Munzur, Artvin, Uşak, Bergama-Ovacık, Kaz Dağları olmak üzere) karşı direnişler aralıksız sürmekte.

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Ancak umutluyuz. Sonuçta bir gün mutlaka direnen halk kazanacaktır.

Ali Özenç Çağlar ‘Siyanürlü Kitaplar’ (Ateş Yayınları) kitabında böyle diyor.

VİZE’Yİ LÜTFEN KORUYALIM

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, ülkemizin eşsiz coğrafyasına sahip bir bölgesi olan, Uluslararası Sakin Şehirler (Cittaslow) listesinde yer alan Vize’nin korunması için bazı sorular yöneltti.

Kırklareli Vize İlçesi sınırlarında faaliyet gösteren çimento fabrikaları, kırma eleme tesisleri, çeşitli maden ve taş ocaklarının bölgede öncelikle insan sağlığına, canlı yaşamına ve çevreye verdiği olumsuz etkiler (toz toprak serpintisi, ağır tonajlı kamyon trafiği, şiddetli gürültü, suların çekilmesi, tarım alanlarının tozdan etkilenmesi) tespit edilmiş midir, edildiyse sonuçları nelerdir, hangi önlemler alınmıştır, alınan önlemler olumsuz etkileri ortadan kaldırmış mıdır? Bölgede 20 yıl öncesine göre su kaynaklarında değişim tespit edilmiş midir, edildi ise kaynaklarda azalma var mıdır, var ise hangi tedbirleri aldınız, bölgede kullanılan içme ve kullanma su kalitesinde farklılık tespit edilmiş midir, edildi ise hangi tedbirler alınmıştır? Bölgeye çevresel yönden ve yaşam alanları açısından zarar vermesi muhtemel yeni işletmelere izin vermeye devam edecek misiniz, yoksa bu konuda bir sınırlama getirmeyi düşünüyor musunuz?

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ATATÜRK EMRİYLE YAPTIRILAN BÜSTÜ FB’YE GÖNDERİYOR

Mustafa Kemal Atatürk’ün büstü Fenerbahçe Stadı’na, büyük bir spor bayramı ve törenle yerleştiriliyor. Büst, Atatürk’ün bizzat kendi emri ile Ankara’da yaptırılıyor ve Fenerbahçe Kulübü’ne gönderiliyor. Mustafa Kemal, Fenerbahçe Kulübü’ne 500 lira bağışta bulunuyor.

Törende CHP’nin altı oklu bayrağı da var.

ARDAHAN’DA FESTİVAL

Her yıl büyükşehirlerde yaşayan gurbetçilerin sabırsızlıkla beklediği Ardahan’daki yaz festivallerinin tarihleri açıklandı. 2024 yılı boyunca düzenlenecek olan bu etkinlikler, yerel kültürü ve gelenekleri kutlamak için önemli fırsatlar sunuyor. İşte bir bölümü temmuz ayının başından bu yana gerçekleştirilen, 2024 yılına ait festival takvimi:

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- Köprülü Beldesi Uluslararası Canibeg Kültür ve Yayla Festivali: 2-3 Temmuz

- Hoçvan Yayla Şenliği ve Kültür Festivali: 5-6-7 Temmuz

- Damal Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Festivali: 6-7 Temmuz

- Hanak Belediyesi Festivali: 8 Temmuz

- Bağdeşen Köyü Bülbülan Yayla Festivali: 12-14 Temmuz

- Posof Kültür ve Sanat Festivali: 20 Temmuz

- Ardahan Belediyesi Kültür ve Bal Festivali: 9-11 Ağustos

GÜNÜN SÖZÜ

HESAP TUTMADI

-TEKİRDAĞ il genelinde kısırlaştırılmamış köpek sayısının 14 bin 352 olduğu ortaya çıktı. Ayrıca barınakların toplam kapasitesinin sadece 1955 olduğu ifade edildi. Hayvan hakları savunucusu Bedia İlerler, “Artık sokaklarda köpeklere bakılmayacak, yasak. Sadece sahiplenerek evlerde bakılacak. Bu surette hayvana bakmak istiyorsun, sadece sahiplenerek evinde bakabilirsin. Peki evlerde bakılan hayvanlar için bir düzenleme yaptın mı? Hayır, daha yasa çıkmadan şikâyetler başladı” dedi.

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BİLİYOR MUSUNUZ?

MAHSUPLAŞALIM

- MANSUR Yavaş diyor ki: “Bu iktidar alacağ?na ?ahin, verece?ine karga. ?Bize borcun var? diyorlar. Bizim de bakanl?klardan ına şahin, vereceğine karga. ‘Bize borcun var’ diyorlar. Bizim de bakanlıklardan 3.1 milyar TL alacağımız var. Ödemiyorlar. Çalışma Bakanı’na söylüyorum; hadi gel mahsup edelim.”

- “KEMAL Kılıçdaroğlu milyonlarca CHP’linin doğal lideri değildir. Çünkü CHP lider odaklı bir parti değildir. CHP’de genel başkan kimse, lider odur. Eski genel başkana saygı başka bir şey.” İlker YILDIZ

- 2002 yılında memur maaşı asgari ücretin 3 katıydı. Şu an en düşük memur maaşının bu hesaplamaya göre, 51 bin lira olması gerekiyor. Bunun farkında olun lütfen. Hüseyin EKEN

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- “Öğretmenler itibarsızlaştırılıyor, hükümet seslerini duymuyor.” Mühip KANKO

CAMİ VE OKUL BEDELLERİ NEDİR

- CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’a, belediyelerin vergi ve SGK borçları karşılığında devrettiği gayrimenkulleri hakkında soru önergesi yönelterek “Belediyelerin SGK’ya borcu 2.5 yılda 5’e katlanırken, neden önlem almadınız. Borca karşı devredilen cami ve okul arsaları ne kadar?” diye sorduğunu...

- TBMM Genel Kurulu’nda sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi hakkında konuşan Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez’in üzerinde, “Meclis’i kana bulamayın”, “Katliama dur deyin”, “Yasayı geri çekin” yazılı kırmızı pankart açtığını...

OKUYUNUZ

ATATÜRK’ÜN ÖZEL ŞİFRE HATTI

- Doç. Dr. Halil Özcan, 2019 Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü’ne de değer görülen ‘Atatürk’ün Özel Şifre Hattı PR Gizli Telgraf Merkezi’ (Telgrafhane Yayınları) adlı eserinde, Türk basınında yüzyıldır gizemini koruyan PR Gizli Telgraf Merkezi ve faaliyetlerinin gerçekliğini belgeleriyle gün yüzüne çıkartıyor.

- Mustafa Pala ‘Sinema’da Eğitim’ (Karina Yayınevi), Mahmut Dikerdem ‘Ortadoğu’da Devrim Yılları’ (Yazılama Yayınevi).