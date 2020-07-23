‘Şipşak kurultay partiye zarar verecek’

CHP Genel Merkez yönetiminin “Onur üyeleri isterlerse kurultaya katılabilecekler” diyerek yaptığı sözcük oyunlarıyla delegelerle temas edemeyecekleri, kürsüyü-konuşmaları çıplak gözle görüp izleyemeyecekleri ayrı bir alanda onur üyelerini toplama taktiği partinin ağır toplarını haklı olarak kızdırmış durumda.
Milletvekili iken CHP’nin en çalışkan isimlerinden olan Umut Oran, 5 yıldır vekil olmasa da çalışmayı hiç bırakmadı. Partisi CHP ve Türkiye’nin karşılaştığı sorunların çözümü için sürekli ortak akıl vurgusuyla çözümler üreten Eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı olan, bir dönem Deniz Baykal’ın karşına genel başkan adayı olarak çıkan Umut Oran da kurultayın onur üyesi olmasına rağmen 37. olağan kurultaya giremeyecek olan isimlerden birisi.
Bu duruma tepki gösteren Umut Oran, şu açıklamayı yaptı:
“CHP’nin tüm içeriği ‘açılış-seçimler-kapanış’ olan bir kurultaya gitmesi çok yanlış. Delegeleri de önemsizleştiren ‘şipşak kurultay’ ısrarı partiye tahmin edilemeyecek kadar zarar verme kabiliyetindedir. Mevcut koşullarda neredeyse hiçbir üyenin kendisini delegelere tanıtamayacağı ve aday olmak için gereken imzaları asla toplayamayacağı bir kurultayın bugüne kadar biriken sorunları arşa çıkaracağı bilinmelidir. Kurultaydan beklenebilecek bir ‘yapısal çözüm’ yoktur. Korona salgınının ortasında, hiçbir önemli konuyu konuşmadan kurultay yapma ısrarının sebebi ne olabilir? Bu sorunun ‘fırsattan istifade’ etmek dışında bir sebebi görünmemektedir. Davet edilmediğim, konuşma hakkım olmayan bir kurultaya katılmayı doğru bulmuyorum. Demokrasicilik oyununun parçası olmayacağım. Adaylığım da söz konusu olmayacaktır. Mevcut CHP üst yönetimini kendi yanlışlarıyla baş başa bırakıp, tarihin herkes hakkında vereceği hükmü beklemeyi uygun görüyorum. Kimsenin kuşkusu olmasın, daha iyi bir Türkiye için daha güçlü bir CHP’yi yaratacağız. CHP içindeki bu değişimi de er ya da geç yapma azim ve kararlılığıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.”
‘DEĞİŞİMDEN KORKMAYALIM’
ESKİ Kadıköy Belediye Başkanı Av. Aykurt Nuhoğlu, ‘Toplumcu Düşünce’ dergisinde CHP kurultayı için diyor ki: “Çok fazla sorunumuz var. Bu güne kadar mevcut parti yönetimi başarı gösterememiştir. Gerçekten sorunların çözülmesini ve demokratik bir refah toplumu olmak istiyorsak, kurultayda ülkemizin sorunlarını konuşalım. Gelecekle ilişkili kararlar alalım ve toplumla paylaşalım. Gücünüz ve fikir üretiminiz yoksa sizi teslimiyete götürür. Karşıtlığın yarattığı çaresizlik tek başına iktidar olmaya yeter mi? Sol ve sosyal demokrasinin halkın desteğini aldığı dönemler değişim dönemleridir. Değişimden korkmayalım.”
GÜNÜN SÖZÜ
“İSTANBUL Sözleşmesi, Türkiye ve dünya kadınlarına verilmiş bir söz, güçlü bir taahhüttür. Bu sözden caymayalım. Şiddet uygulayanları cesaretlendirmeyelim. İstanbul Sözleşmesi yaşatır.” TÜSİAD
‘Askeri hastaneler bir ihtiyaçtır’
GATA’LAR AÇILMALI
CHP’li Dr. Fikret Şahin kapatılan askeri hastanelerin ihtiyaç olduğunu ve tekrar hizmete açılması gerektiğini savundu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) Cumhuriyet öncesi, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde hizmete girdiğini ve I. Dünya Savaşı yıllarında Çanakkale’den getirilen ağır hastaların bakımı için tahsis edildiğini hatırlatan Şahin şunları söyledi:
“Savaş dönemlerinde Gülhane doktorları cephelere dağılarak aktif olarak savaşa katılmışlardır. Cumhuriyet’in kurulmasının ardından ise Gülhane, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak, genel askeri tababetin uygulandığı ve tıp biliminin geliştirilmesi için çalışan tıp akademisi olarak tanımlanmıştır. GATA, 35 hastanesi, 600 sağlık merkezi ve sefer görev hastaneleri ile hizmet etmekteyken, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu hastaneler ve sağlık birimleri kapatılmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi askeri hastaneler ve askeri hekimlik bir ihtiyaç ve zorunluluktur. Hele bir de bizim gibi zor bir coğrafyada yer alan ve terörle mücadele eden bir ülkede ordumuzun mutlaka askeri hastanelere ihtiyacı vardır. 600 binden fazla askeri olup askeri hastanesi olmayan başka bir ülke var mıdır?”
BİLİYOR MUSUNUZ?
CHP Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu üyesi avukat Burak Erbay’ın baroların yapısını değiştirecek kanunun, AKP’nin hukuk sistemini çökertme planının son halkası olduğunu ifade ederek “Hem Anayasa ihlali, hem de TBMM İçtüzük ihlali olan bu kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi gerekiyor” dediğini...
İSTANBUL Sözleşmesi’nin ‘Türkiye’nin başına zabıta dikmek’ anlamına geldiğini söyleyen VP Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, “İstanbul Sözleşmesine kim karşı çıkıyorsa doğru yapıyor” dediğini...
RİZE’de soyadı ‘Er’ olan birçok Rizeli hep terfi ederken, ilk kez aynı soyadı taşıyan Rizeli, Kırıkkale’nin 9 yıllık Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Er’in görevden alınarak pasifize edildiğini (Er iki yıl önce görevden alınmış; 26.02.2020’de yargı kararıyla görevine dönmüştü)...
CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut’un Türkiye’de yıllık 6-6.5 milyon ton mısır üretildiğini, tüketimin ise 8.5-9 milyon ton olduğunu belirterek aradaki farkın ithalat yoluyla 600 milyon dolarlık tüketimle kapandığını, “İhracata ödenen para çiftçiye verilse sorun çözülür” dediğini; Dr. Müzeyyen Şevkin’in sorusuna verdiği yanıtta meralarda amaç dışı kullanımın mümkün olmadığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin aynı zamanda 200 bin hektar mera alanında vasıf değişikliği yapıldığını belirttiğini...
ALANYA’da Türkçeden başka İngilizce ve Rusça olarak haftalık yayınlanan ve sembolik bir fiyatla -10 kuruşa- satılan ‘Mahmutlar Post’ gazetesinin 16 yaşına girdiğini...
MESAJ PANOSU
ELAZIĞ Maden ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en eski mülki idare binası olan tarihi Maden Hükümet Konağı, 18 yıldır “Ödenek yok” bahanesiyle restore edilmiyor. Bakımsızlık yüzünden harabeye dönen 258 yıllık konak kaderine terk edildi, son olarak sekizinci valiyi de gördü. L.E.
‘Şipşak kurultay partiye zarar verecek’
CHP Genel Merkez yönetiminin “Onur üyeleri isterlerse kurultaya katılabilecekler” diyerek yaptığı sözcük oyunlarıyla delegelerle temas edemeyecekleri, kürsüyü-konuşmaları çıplak gözle görüp izleyemeyecekleri ayrı bir alanda onur üyelerini toplama taktiği partinin ağır toplarını haklı olarak kızdırmış durumda.
Milletvekili iken CHP’nin en çalışkan isimlerinden olan Umut Oran, 5 yıldır vekil olmasa da çalışmayı hiç bırakmadı. Partisi CHP ve Türkiye’nin karşılaştığı sorunların çözümü için sürekli ortak akıl vurgusuyla çözümler üreten Eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı olan, bir dönem Deniz Baykal’ın karşına genel başkan adayı olarak çıkan Umut Oran da kurultayın onur üyesi olmasına rağmen 37. olağan kurultaya giremeyecek olan isimlerden birisi.
Bu duruma tepki gösteren Umut Oran, şu açıklamayı yaptı:
“CHP’nin tüm içeriği ‘açılış-seçimler-kapanış’ olan bir kurultaya gitmesi çok yanlış. Delegeleri de önemsizleştiren ‘şipşak kurultay’ ısrarı partiye tahmin edilemeyecek kadar zarar verme kabiliyetindedir. Mevcut koşullarda neredeyse hiçbir üyenin kendisini delegelere tanıtamayacağı ve aday olmak için gereken imzaları asla toplayamayacağı bir kurultayın bugüne kadar biriken sorunları arşa çıkaracağı bilinmelidir. Kurultaydan beklenebilecek bir ‘yapısal çözüm’ yoktur. Korona salgınının ortasında, hiçbir önemli konuyu konuşmadan kurultay yapma ısrarının sebebi ne olabilir? Bu sorunun ‘fırsattan istifade’ etmek dışında bir sebebi görünmemektedir. Davet edilmediğim, konuşma hakkım olmayan bir kurultaya katılmayı doğru bulmuyorum. Demokrasicilik oyununun parçası olmayacağım. Adaylığım da söz konusu olmayacaktır. Mevcut CHP üst yönetimini kendi yanlışlarıyla baş başa bırakıp, tarihin herkes hakkında vereceği hükmü beklemeyi uygun görüyorum. Kimsenin kuşkusu olmasın, daha iyi bir Türkiye için daha güçlü bir CHP’yi yaratacağız. CHP içindeki bu değişimi de er ya da geç yapma azim ve kararlılığıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.”
‘DEĞİŞİMDEN KORKMAYALIM’
ESKİ Kadıköy Belediye Başkanı Av. Aykurt Nuhoğlu, ‘Toplumcu Düşünce’ dergisinde CHP kurultayı için diyor ki: “Çok fazla sorunumuz var. Bu güne kadar mevcut parti yönetimi başarı gösterememiştir. Gerçekten sorunların çözülmesini ve demokratik bir refah toplumu olmak istiyorsak, kurultayda ülkemizin sorunlarını konuşalım. Gelecekle ilişkili kararlar alalım ve toplumla paylaşalım. Gücünüz ve fikir üretiminiz yoksa sizi teslimiyete götürür. Karşıtlığın yarattığı çaresizlik tek başına iktidar olmaya yeter mi? Sol ve sosyal demokrasinin halkın desteğini aldığı dönemler değişim dönemleridir. Değişimden korkmayalım.”
GÜNÜN SÖZÜ
“İSTANBUL Sözleşmesi, Türkiye ve dünya kadınlarına verilmiş bir söz, güçlü bir taahhüttür. Bu sözden caymayalım. Şiddet uygulayanları cesaretlendirmeyelim. İstanbul Sözleşmesi yaşatır.” TÜSİAD
‘Askeri hastaneler bir ihtiyaçtır’
GATA’LAR AÇILMALI
CHP’li Dr. Fikret Şahin kapatılan askeri hastanelerin ihtiyaç olduğunu ve tekrar hizmete açılması gerektiğini savundu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) Cumhuriyet öncesi, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde hizmete girdiğini ve I. Dünya Savaşı yıllarında Çanakkale’den getirilen ağır hastaların bakımı için tahsis edildiğini hatırlatan Şahin şunları söyledi:
“Savaş dönemlerinde Gülhane doktorları cephelere dağılarak aktif olarak savaşa katılmışlardır. Cumhuriyet’in kurulmasının ardından ise Gülhane, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak, genel askeri tababetin uygulandığı ve tıp biliminin geliştirilmesi için çalışan tıp akademisi olarak tanımlanmıştır. GATA, 35 hastanesi, 600 sağlık merkezi ve sefer görev hastaneleri ile hizmet etmekteyken, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu hastaneler ve sağlık birimleri kapatılmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi askeri hastaneler ve askeri hekimlik bir ihtiyaç ve zorunluluktur. Hele bir de bizim gibi zor bir coğrafyada yer alan ve terörle mücadele eden bir ülkede ordumuzun mutlaka askeri hastanelere ihtiyacı vardır. 600 binden fazla askeri olup askeri hastanesi olmayan başka bir ülke var mıdır?”
BİLİYOR MUSUNUZ?
CHP Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu üyesi avukat Burak Erbay’ın baroların yapısını değiştirecek kanunun, AKP’nin hukuk sistemini çökertme planının son halkası olduğunu ifade ederek “Hem Anayasa ihlali, hem de TBMM İçtüzük ihlali olan bu kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi gerekiyor” dediğini...
İSTANBUL Sözleşmesi’nin ‘Türkiye’nin başına zabıta dikmek’ anlamına geldiğini söyleyen VP Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, “İstanbul Sözleşmesine kim karşı çıkıyorsa doğru yapıyor” dediğini...
RİZE’de soyadı ‘Er’ olan birçok Rizeli hep terfi ederken, ilk kez aynı soyadı taşıyan Rizeli, Kırıkkale’nin 9 yıllık Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Er’in görevden alınarak pasifize edildiğini (Er iki yıl önce görevden alınmış; 26.02.2020’de yargı kararıyla görevine dönmüştü)...
CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut’un Türkiye’de yıllık 6-6.5 milyon ton mısır üretildiğini, tüketimin ise 8.5-9 milyon ton olduğunu belirterek aradaki farkın ithalat yoluyla 600 milyon dolarlık tüketimle kapandığını, “İhracata ödenen para çiftçiye verilse sorun çözülür” dediğini; Dr. Müzeyyen Şevkin’in sorusuna verdiği yanıtta meralarda amaç dışı kullanımın mümkün olmadığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin aynı zamanda 200 bin hektar mera alanında vasıf değişikliği yapıldığını belirttiğini...
ALANYA’da Türkçeden başka İngilizce ve Rusça olarak haftalık yayınlanan ve sembolik bir fiyatla -10 kuruşa- satılan ‘Mahmutlar Post’ gazetesinin 16 yaşına girdiğini...
MESAJ PANOSU
ELAZIĞ Maden ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en eski mülki idare binası olan tarihi Maden Hükümet Konağı, 18 yıldır “Ödenek yok” bahanesiyle restore edilmiyor. Bakımsızlık yüzünden harabeye dönen 258 yıllık konak kaderine terk edildi, son olarak sekizinci valiyi de gördü. L.E.