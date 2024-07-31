Sıcaklar ekonomiyi etkiliyor

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Londra’daki Enerji Enstitüsü’nün raporuna göre; kömür, petrol ve gaz tüketimi dünya çapında azalmıyor. Ortaya çıkan karbondioksit emisyonları artıyor. Bu, şunu açıkça ortaya koyuyor: Dünya ısınmaya devam ediyor ve sonuçları daha da kötüleşiyor. Bunun örnekleri şu anda Güneydoğu Avrupa, Hindistan, ABD, Suudi Arabistan’da görüldüğü gibi daha uzun ve daha güçlü sıcak hava dalgaları veya yakın zamanda Çin ve Almanya’da yaşananlar gibi aşırı şiddetli yağışlar ve seller.

Kimse insanlığın yeni koşullara mümkün olan en iyi şekilde uyum sağlaması gerektiğini inkâr etmiyor. Ama nasıl? Peki faturayı kim ödüyor? Sıcaklıkların düzenli olarak yeni rekorlara ulaşması sadece insanları değil ekonomiyi de zorluyor. İklim krizi nedeniyle çalışma dünyasında ortaya çıkan sorulardan biri de bu. Şirketler kendilerini nasıl hazırlayacaklar, maliyeti nedir?

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KLİMA PATLAMASI

Hava giderek daha çok ısınıyor. Örneğin Almanya’da haziran ayında ortalama sıcaklık uluslararası geçerliliği olan 1961-1990 referans döneminin 1.4 derece üzerindeydi. Dünya çapında hava daha da sıcaktı, aşırı sıcaktı. Aşırı sıcaklar klima üreticileri arasında talep patlaması gibi bazı avantajlar getiriyor. Ancak hepsinden önemlisi turizme, lojistiğe, inşaat sektöründen tarıma kadar hemen hemen tüm sektörlerde büyük değişikliklere yol açıyor.

100 MİLYAR DOLARA MAL OLDU

Ekonomi üzerinde de olumsuz bir etki yaratıyor. Geçen yaz yaşanan sıcak hava dalgası sırasında ABD Başkanı Joe Biden, aşırı sıcakların dünyanın en büyük ekonomisine yılda 100 milyar dolara mal olduğunu söylemişti. Ve sanırım durum daha da kötüleşecek. Yapılan bir araştırmaya göre, yalnızca ABD’de yıllık kayıpların 2050 yılına kadar 500 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Ancak ekonomik hesaplamaların bir eksiği var: Dolaylı olarak birçok şey dikkate alınmıyor. Uzun süreli sıcaklar sağlık sistemini zorluyor. Örneğin aşırı sıcakların yol açtığı insan hayatının kaybı henüz hesaba katılmıyor.

Bir şey açık; ne kadar önlem alınırsa alınsın, artan sıcaklık ekonomiler için kesinlikle pahalıya mal olacak.

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GÜNÜN SÖZÜ

“Gün gelir Yavuz’un kılıcı kuşanılır; işte o zaman hak ile batıl, zalim ile mazlum gün gibi ayrılır. Gün gelir bin yıllık devlet geleneğimizin bölgesi uzak diyarlara uzanır, işte o zaman kimin kimin izinde gittiği ayan olur.” Osman Nuri KABAKTEPE

ÇUKUROVA HAVALİMANI 10 AĞUSTOS’TA AÇILIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çukurova Havalimanı’nın 10 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, kamu kaynağı kullanmadan 800 hektar alan üzerine inşa edilen 8 milyon yolcu kapasiteli Çukurova Havalimanı’ndan 25 yılda 297 milyon 100 bin Euro kira alınacağını söyledi.

ADANA-MERSİN YARIŞI MI

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Bu arada, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, iktidara Adana Havalimanı’nı sordu; bir kez daha kapatılmaması için çağrı yaptı ve Adana Havalimanı için iktidar mensuplarının niye suskun olduklarını sordu. Ve “Adana Mersin yarışı yapmıyoruz. ‘Adana Havaalanı kapatılmasın’ diye mücadele ediyoruz” dedi.

CAFER CEM MAHRUKİ KİMDİR?

Osmanlı döneminde önemli görevlerde bulunmuş ailenin son kuşak torunu Cafer Cem Mahruki (1943) geçen hafta vefat etti.

Sakız İsyanı’nı bastıran Kaptan-ı Derya Nasuhzade Ali Paşa’nın 4’üncü kuşak torunu. Osmanlı’nın Hindistan Bombay Büyükelçisi ve ülkemizin ilk belediyesi 7’nci Daire’nin (Beyoğlu) Belediye Başkanı Cafer Paşa’nın torunu. Garanti Bankası kurucusu, demiryolu müteahhiti Ali Cevat Bey’in oğlu, AKUT kurucusu dağcı Nasuh Mahruki’nin babası; Robert Kolej mezunu, tanınmış, büyük koleksiyoner, Türk Nümismatik Derneği’nin 2001 yılından günümüze başkanı, iyilik timsali ağabeyim Cafer Cem Mahruki Bey (24.11.1943-13.7.2024), Zincirlikuyu’da ebedi istirahatgâhına tevdi edilmiştir. Merhuma cenabhak’tan rahmet ve mağfiret, ailesine, yakınlarına, camiamıza başsağlığı dileriz. Mehmet DİKTAŞ

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BİLİYOR MUSUNUZ?

◊ SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle genel başkanlığı bıraktığını açıklarken “Kongre öncesi geçici süre bir arkadaşımıza genel başkanlık görevini devredeceğim. Önümüzdeki hafta nasıl bir yol izleyeceğimizi kamuoyuna duyuracağız” dediğini...

◊ PROF. Dr. İlber Ortaylı’ya İncirli Lions Kulübü tarafından düzenlenen ‘Atatürkçü Düşünceye Hizmet Ödülü’nün verileceğini...

MUTLULUK ŞİMDİ!

Kitap okumak çok güzel bir alışkanlıktır. ‘Mutluluk Şimdi’ kitabını yeni okudum. Herkese de tavsiye ediyorum. Kitap, Mahatma Gandhi’nin bir sözüyle başlıyor:

“Mutluluk; düşüncelerinizin, söylediklerinizin ve yaptıklarınızın birbiriyle uyumlu olmasıdır.”

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Bu demek ki mutluluk, eylem, söylem ve düşünce birliğidir.

Mutluluğun üç temel unsuru şudur:

Harvard Üniversitesi’nde ‘Mutluluğu Yönetmek’ adlı ders veren sosyal bilimci Arthur C. Brooks, mutluluğun anahtarlarını araştırdığı akademik çalışmalarında üç önemli noktaya dikkat çekiyor.

Mutluluğun üç ana besin maddesi şunlardır:

1- Zevk alma (keyif alma),

2- Tatmin duygusu

(memnuniyet duyma),

3- Amaç (hayata bir anlam hissi verme).

Bu üç unsur, mutluluğun proteini, karbonhidratı ve yağları olarak nitelendiriliyor.

Herkese iyi kitap okumalar diliyorum. Bekir CEBECİ - Eğitimci Araştırmacı Yazar