Şarj ihaleleri rant kapısı oldu: İzmir İzelman’da tuhaf ihale

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İstanbul’da E-Mobilite Derneği’nin uyarı ve talebiyle Ekrem İmamoğlu’nun İspark’ın ihalesini iki kez iptal etmesinin dikkat çektiğini belirtmek gerekiyor.

Bu kez tuhaflık İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzelman’dan geldi. 17 Aralık’ta duyuru yapıp 19 Aralık’ta ‘şaibeli’ olduğu iddia edilen şarj istasyonu ihalesini bütün uyarılara karşın yaptı. Dernekten yapılan uyarıları da dinlemedi. Belediye bürokrasisinin ve parti büyüklerinin bir müdahalesi de olmadı.

Sektörün çatı kuruluşu olan E-Mobilite Derneği İzelman ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a mektup yollayarak, temiz, şeffaf, tekelcilik amaçlamayan ve süreci makul takvime dayalı bir ihale istedi. E- Mobilite Derneği Başkanı Av. Osman Ataman, konu hakkında İzelman Genel Müdürü’nü telefonla da bilgilendirdiğini ancak hiçbir değişiklik olmadığını ifade etti. Ataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan ve Deniz Yavuzyılmaz’a da bilgi ilettiğini söyledi.

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Türkiye’nin bu tip tartışmalı ve yanlış ihalelerle elektrikli araç şarj altyapısında zorluk yaşayacağını ifade eden Ataman, sessiz kalanların da sorumlu olacağına inandıklarını belirtiyor.

GÜNÜN SÖZÜ

ALMANYA’YI KİM KURTARIR

“Almanya Alternatif Partisi (AFD), 23 Şubat’taki erken seçimlerden önce kamuoyu yoklamalarında ikinci sırada yer alıyor ve merkez sağ ya da merkez sol çoğunluğu alt edebileceği düşünülüyor.” Ç. H.

MESAJ PANOSU

BEYİN ÇÜRÜMESİ

- UNUTMAYIN; beynimiz de bir kas gibi çalışır. Onu zorlamazsak, güçsüzleşir. Teknoloji bizi kontrol etmeden, biz onu kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Bu hem kendi geleceğimiz hem de gelecek kuşaklar için atılması gereken en önemli adımlardan biridir. Mehmet Utku ŞENTÜRK

-ÖMERLİ Havzası imara mı açılıyor? İlk hamle geldi, bunu CHP’li belediyelerden izleyebilir misiniz? H. Z.

BİLİYOR MUSUNUZ?

- CHP Niğde Milletvekilli Ömer Fethi Gürer’in, “Arz açığı bulunan ürünlerin ithalatına 2025 yılı bütçesinden 8 milyar 333 milyon TL ayrıldı” derken, tarımda yaşanan sorunlara seyirci kalındığını söylediğini...

KİTAPLAR

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- MUSTAFA Balbay ‘Çanakkale Unutulmaz’ (Cumhuriyet), Tezcan Karakuş Candan ‘Cumhuriyet’in Yüzü-Başkenti Savunmak (Tekin), Işıl Özgentürk ‘Haydi, Yola Çıkıyoruz’ (Remzi), Can Bonomo ‘Ateşli Silahlar ve Bilardo’ (Mundi), Ayşe Kulin ‘Güneşe Dön Yüzünü’ (Everest), Burak Onaran ve Priscilla Mary Işın ‘Saraydan Çarşıya, Gaziantep’ten İstanbul’a; Kırk Kat Baklava Tarihi’ (Mundi), Asım Aslan ‘Sömürülen Atatürk ve Atatürkçülük’ (1972’den/2024’e kadar 79 basım) (Kişisel), Faruk Pekin ‘Dedem Koruk Yemiş... Emekçilerle Yanyana Bir Yaşam’ (Literatür)

ASALA VE PKK İKİ BELA BAAS REJİMİNİN ÜRÜNÜ

Türkiye’nin başına bela olmuş iki büyük terör örgütünü, yani ASALA ve PKK’yı Baas rejimi kurmuştur. Bekaa Vadisi’nde kurulan ve yetiştirilen ASALA ve PKK, Baas rejiminin ürünüdür. Diğer yandan Baas rejiminin Türk düşmanlığı öyledir ki, Türkmenlere soykırıma varan katliamlar yapmıştır. 1964’te Türk köylerinin isimleri ve Türklerin isimleri Arapça olarak değiştirilmiş, Türk dili yasaklanmış, Türkçe konuşan ilkokul öğrencileri dahi hapse atılmış, Türklerin topraklarına el konulmuştur. Cihat YAYCI

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RAKI AZALIYOR VİSKİ ARTIYOR

Türkiye’de son 20 yılda rakı tüketimi 2.2 milyon litre azalırken viski tüketimi 26.7 milyon litre arttı. Bunun nedenlerinden biri olarak vergi zamlarının etkisiyle iki içki arasındaki fiyat farkının düşmesi olarak gösteriliyor.

Viski tüketimi 2004’te 1.9 milyon litreyken 20 yılda yüzde 1.399’lük artışla 28.6 milyon litreye yükseldi. 20 yıldaki rakı tüketimi ise 41.8 milyon litreye geriledi.

Firmalar ile yapılan anketlerde, bira ve rakı işletmelerinde istihdamın yüzde 10’dan fazla düştüğü tesisler olduğu tespit edildi. Buna karşın şarap tesislerinde sınırlı bir istihdam artışı olduğu görüldü. Rakı tesislerinde kapasite kullanımı yüzde 66’den yüzde 33’e geriledi.

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Türkiye’de fazla tercih edilen şarap ve bira tüketimi ise 20 yılda sırasıyla yüzde 39 ve yüzde 143 gibi istikrarlı bir artış kaydetti. Rom tüketimi de yüzde 3 bin artarken votka ve likör tüketimi de yüzde 200 ile 400 arasında artış gösterdi.

BENİM HESABIM DA BU

VERGİ uzmanı Ozan Bingöl diyor ki: “Son 22 yılda ortalama dolar kuruyla 2 trilyon 913 milyar dolar vergi toplanmış.

Bu kadar vergi ödeyip; muayene katkı payı ödüyorsak, köprüye yola para ödüyorsak, orantısız harçlara boğuluyorsak, okula temizlik malzemesi alıyor, aile birliğine bağış yapmak zorunda kalıyorsak, o zaman vergilerimiz nerede?”