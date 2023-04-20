Sarayburnu’nda denizcilerin gururu ziyaretçi akınına uğruyor: TCG Anadolu’da 3 saat

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Ziyarete gelenlerin kuyruğu 3 kilometreyi aşıyordu. Önceki gün ziyaret edenlerin sayısı 21 bini bulmuş. İstanbullular için hayli şaşırtıcı sayılabilir. Çünkü Türkiye’nin dört bir yanından gemiyi görmek için insanların akın akın gelmesi, olağanüstü ilginin göstergesi sayılabilir. Özdemir Bayraktar’ın oğullarının ilgisi olmasaydı ve Almanya’dan gazeteci dostumuz Halit Çelikbudak’la bizim böyle bir ziyareti gerçekleştirmemiz mümkün olamazdı. Baykar Kurumsal İletişim’den Hayri Soygüzel programı hazırlamıştı. Sarayburnu’nda ünlü Atatürk Anıtı’nın sol kesiminde polis ve askeri kontrol noktasından geçerek devasa gemiye girdik. Deniz Kuvvetleri’nin güler yüzlü subay ve astsubayları bizi karşıladı. Öğrendiğimize göre, gemide ziyareti koordine eden 500 subay ve astsubay ile diğer görevliler de varmış. Üst katlara asansörle çıkılıyordu.

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Askerler mükemmel bir ziyaret organizasyonu yapmışlar. Disiplinli bir giriş çıkış trafiği vardı. Bazı kişilerin, kuyrukta 4 saat beklendiğini öğrenince, ertesi gün geleceklerini ifade etmekten de geri kalmadıkları görüldü. Bu arada engelli vatandaşlara özel bir ilgi gösterildi.



Dün gemiyi ziyarete gelen askeri öğrenciler toplu halde anı resmi çektirdiler.

GEMİNİN YAPIM ÖYKÜSÜ

231 metre uzunluğunda, 32 metre genişliğinde, 58 metre yüksekliğindeki gemi, Türkon Holding’e bağlı Yalova’daki Sedef Tersanesi’nde yapılmış. Devasa görünümlü bu gemide uçuş, hastane, karargâh ekibi ve amfibi komandoları dahil, toplam personel sayısının 1223 kişi olduğunu öğrendik. TCG Anadolu’nun menzili ise 9 bin deniz miliymiş.

GEMİDE NELER VAR

Bayraktar TB3, Milli Muharip Uçak, Bayraktar Kızılelma, helikopterler, zırhlı personel taşıyıcılar, tanklar ve çıkarma gemisini yakından görme fırsatı bulduk, bunların özelliklerini uzman subaylar anlattılar, sorularımızı yanıtladılar. Bizim Çelikbudak, ODTÜ Makine Bölümü mezunu olduğu ve Almanya’da da uçak mühendisliği eğitimi aldığı için askeri araçları tanıyordu. İki devasa tankın yanından geçerken, “İşte bunlar ünlü Alman Leopar tankları” dedi. Görevli subay, “Bunları Çerkezköy’deki 3. Zırhlı Tank Birliği’nden getirdik. Bu tür tanklar dört kez modernize edilmiş” dedi. Araya giren Halit, “İşte Ukrayna’nın istediği tanklar bunlar. Almanlar bunlardan 14’ünü gönderdi, 4 tane daha göndermek için söz verdi” diye hatırlattı.

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BAYKAR ÜRÜNLERİ

Gemide tam 89 basamaklı merdivenden çıkınca, az ileride, dünyada büyük yankı uyandıran ‘Bayraktar Kızılelma’yı görünce heyecanlandık çünkü üzerinde dostumuz rahmetli Özdemir Bayraktar’ın imzası vardı. Nur içinde yatsın. Çelikbudak, iki yıl kadar önce Özdemir Bey’le Gölcük Donanma Komutanlığı’na yaptığı geziyi hatırlatarak, “Rahmetli gelecekte harp teknolojisinin baştan aşağı değişeceğini, çok şeyin insansız olacağını anlatırdı. Buna insansız denizaltılar dahildi. Vizyonu ile zamanın çok önündeydi. Evlatları Haluk, Selçuk ve Ahmet onun bu düşüncelerini gerçekleştirmek için canla başla çalışıyorlar” dedi. İşte güvertedeki Bayraktar TB3 ve Kızılelma bunun örnekleriydi. Kızılelma’nın deneme uçuşları Çorlu Havalimanı’ndan yapılıyor, 2024’te de bu gemiye inecek. Çorlu’da Baykar’ın 190 nitelikli mühendis ve teknisyeninin çalışmasının, uçak sektörüne gelecekte bir zenginlik katacağını söylemek gerekiyor.

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Almanya’dan gelen gazeteci dostumuz Halit Çelikbudak ile dün 3 saatlik bir ziyarette bulunduk.

ŞÜKÜR NAMAZI KILANLAR

Geziler yapan, 20’şerlik gruplar halindeki kadın-erkek, çoluk-çocuk ziyaretçilerin konuşmalarına kulak kabartmamak mümkün değil. “Maşallah”, “Allah korusun” diyenler, ‘Şükür Namazı’ kılanlar, ellerini açmış dua edenler; “Kuyrukta dört saat bekledik ama değdi”, “Allah askerimize zeval vermesin” diyenler. Çocuklarına el değdirip yüzüne sürenler... Ziyaret sabah 10.00’da başlayıp 18.00’e kadar sürüyor.

Gemi 23 Nisan akşamına kadar ziyaret edilebilecek. 24 Nisan’da İstanbul Boğazı’nı geçerek Karadeniz Ereğli, Samsun ve Trabzon limanlarını da ziyaret etmesi düşünülüyor. Daha sonra Ege ve Akdeniz’den geçerek KKTC’ye gideceği öğrenildi.

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TEKNOFEST’TE REKOR BEKLENİYOR

Bu arada İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda 27 Nisan - 1 Mayıs arasında gerçekleşecek, organizasyonunu Selçuk Bayraktar’ın yaptığı TEKNOFEST 2023 etkinliğinin şimdiden yeni bir rekora koştuğu anlaşılıyor. Verilen bilgiye göre, yarışmalara 1 milyonu aşkın genç başvurmuş. TEKNOFEST’e ziyaretçi sayısının bu yıl 4 milyonu aşacağı bekleniyor.

GÜNÜN SÖZÜ

“Her zaman doğruyu söyle.”

Mark TWAIN