Sahte gıdalar pek çok

Haberin Devamı

- Mısır şurubu (nişasta bazlı şeker, NBŞ, fruktoz şurubu)

- Çin tuzu (MSG, mono sodyum glutamat) gibi bünyenin istemediği, kabul etmediği, hasta eden katkı maddeleri var.

Bunlar, daha çok kâr elde etmek isteyen üreticiler tarafından çok seviliyor.

Halkın temel gıdası olan ekmeğe de 10’dan fazla kimyasal madde eklenmekte. Piyasada gerçek bal bulmak imkansız halde. Düzgün ballar ise 1000-3000 TL bedelle sunuluyor. Bunu, toplumun yüzde 1’i ancak alabiliyor.

Süt, yoğurt, peynir gibi ürünler de sağlıklı değil artık. Zira en yoksul köylüler bile hayvanlarına; çok süt elde etmek için kimyasal yemler veriyor.

Ucuzcu olarak tabir edilen zincir marketlerde gerçek gıda ürünleri artık yok. Buralardan şeker, un, yağ, salça, cips, çikolata, içecek, helva, ekmek vb. alırken kanser de aldığınızı biliniz. Ali ÖZDEMİR

Haberin Devamı

GÜNÜN SÖZÜ

“Yüzler estetik ameliyatlı/güzellikler botokslu /Göğüslerde silikon var /Sebze meyve hormonlu /Yediğin yemekler yavan/ Kirlendikçe kirleniyor /Irmağın denizin havan/ Mutluluk elden gidiyor /Uyan vatandaş uyan!” Erhan TIĞLI

BİLİYOR MUSUNUZ?

- MİLLET Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar’ın, asgari ücret tartışmaları ile ilgili olarak yayınladığı mesajda, “Asgari ücret, insan onuruna yaraşır bir seviyede, en az 30 bin lira olmalıdır” dediğini...

- SİYASETÇİ Yaşar Aydın’ın, Kurtuluş Savaşı’nda şehit olan dedelerimizin hayalini gerçekleştirmek için Karar Partisi’ni kurduklarını belirterek “Biz siyaseti millet için yapıyoruz. Adalet ve huzur için yola çıktık” diye konuştuğunu...

KARACASÖĞÜT GENİŞLETİLMESİN

- CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Marmaris Karacasöğüt yat limanının genişletilmesi projesine TBMM’de tepki gösterdi. MUÇEV Turizm AŞ tarafından işletilen Marmaris Karacasöğüt yat limanının genişletilmesi projesi için daha önce bakanlıkça ÇED olumlu raporu verilmiş, sonrasında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve STK’ların başlattığı yasal süreç sonucu birinci derede sit alanında bulunan projeye dair olumlu ÇED raporu iptal edilmişti.

MESAJ PANOSU

- İBB, Yenidoğan Destek Paketi ile ihtiyaç sahibi ailelerin yenidoğan bebeklerinin ilk dört aylık bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. 45 bin aileye ulaşması hedeflenen İBB Yenidoğan Destek Paketi’ne başvurular “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

Haberin Devamı

TEKİRDAĞ, JAPONYA’DA

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Japonya Uluslararası Kalkınma Ajansı (JICA) iş birliğiyle düzenlenen “Yerelde Afet Riski Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesi” kapsamında Japonya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. 7 gün sürecek olan program, Türkiye’nin afet yönetimi ve kentsel planlama kapasitesini güçlendirmek amacıyla düzenleniyor. Programda, Japonya’nın bu alanlardaki ileri düzey uygulamaları ve deneyimlerinden faydalanılarak, yerel yönetimlerin yetkinliklerini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Proje, özellikle 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yeniden inşa, enkaz atığı yönetimi ve sismik güçlendirme gibi kritik alanlarda Türkiye’deki yerel yönetimlerin kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor. Japonya’nın bu alanlardaki engin deneyimlerinden yararlanılarak, afet sonrası toparlanma süreçlerinde yerel yönetimlere rehberlik edecek somut çözümler oluşturulması amaçlanıyor. Programda, afet riski azaltma, enkaz atıklarının sürdürülebilir yönetimi ve dayanıklı kentleşme başlıkları öncelikli konular arasında yer alıyor.

Haberin Devamı

TBB’nin JICA ile iş birliği içinde yürüttüğü “Yerelde Afet Riski Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesi” kapsamında Japonya’ya düzenlenen çalışma ziyaretinde, ilk olarak Tokyo’daki Türkiye Büyükelçiliği ziyaret edildi. Daha sonra programın Tokyo’da yapılacak oturumlarında, Japonya’nın afet riskini azaltma konusundaki kapsamlı politikaları ve uygulamaları katılımcılara sunulacak.

AVANTAJLI EMEKLİLİK İÇİN SON GÜNLER

SSK ve Bağ-Kurluların avantajlı emeklilikten yararlanabilmesi için dilekçelerini 31 Aralık 2024’e dek SGK müdürlüklerine vermeleri gerekiyor. Bu yılın sonuna kadar emekli olacaklara 2025 yılında emekli olacaklara göre yüzde 35’e varan oranda daha fazla aylık bağlanacak. Kamu ve belediyede çalışan işçiler son dilekçe verme günü 14 Ocak 2025, memurlar istediği yıl emekli olabilir. Yıl ayrımcılığı onları kapsamıyor.