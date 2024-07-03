Sağlıklı beslenmenin gizli kahramanı: Yumurta

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Uzmanlar ve doktorlar tarafından tavsiye edilen yumurta tüketimi, sağlıklı beslenmenin temel taşlarından. Anne sütü ile kıyaslanabilecek nitelikte olan yumurta, yüksek sindirilebilirlik oranına sahiptir ve vitaminler başta olmak üzere çeşitli mineralleri de önemli oranlarda barındırmaktadır. Yumurta sektörü beslenme, istihdam, ekonomiye katkı ve ülke ihracatına olumlu etkileri açısından önemli ve gelişen bir sektördür

Türkiye, yumurta üretimi konusunda dünyada iyi bir konuma sahiptir ve hem iç piyasada hem de ihracatta güzel bir performans sergilemektedir. Ülke son yıllarda hem yumurta tavuğu sayısında hem de yumurta üretiminde düzenli bir artış göstermiştir. Coğrafi konumu sayesinde Türkiye, sektörde avantajlı bir durumdadır ve pazar ülkelere yakındır. Çabuk bozulan yumurtayı kısa sürede pazara ulaştırma avantajına sahiptir. Sektör yem sanayi, kafes, suluk ve yemlik gibi araç ve gereç yapımı, aşı ve ilaç sanayi ve gıda sanayisinin gelişmesine de katkıda bulunmaktadır.

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Dünyada yıllık yumurta üretimi 98 milyon ton civarında. Türkiye’nin yıllık yumurta üretim miktarı 1.3 milyon ton ve ihracatı ise 200 bin ton civarında. Ülkemizde 110 milyon adet yumurta tavuğu bulunmakta. (Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü–TEPGE)

Sektördeki en önemli sorun ise salgın hastalıkların yayılma riskidir. Biyogüvenlik önlemleri ve hijyen standartları bu açıdan çok önemlidir. Ayrıca, küresel piyasalardaki fiyat dalgalanmaları ve ticaret politikaları da sektörü etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Gübre konusu da ayrıca sıkıntılı bir husustur. Ülkemizde, etçi tavuk ile beraber yıllık 5.5 milyon ton civarında tavuk gübresi oluşmaktadır. Tavuk gübresi, uygun koşullarda işlenmediği takdirde çevre kirliliği ve insan sağlığı yönünden sakıncalar barındırmaktadır.

Sektörün sürdürülebilir büyümesi için modern üretim tekniklerinin benimsenmesi, ihracat pazarlarının genişletilmesi ve devlet desteklerinin artırılması kritik önem taşımaktadır. Türkiye, dünya tavuk yumurtası piyasasında söz sahibidir. Rekabet gücünü artırarak global arenada daha güçlü bir konuma gelebilmek için yenilikçi stratejiler ve etkin politikalar geliştirilmelidir. Dr. Abdullah EŞİDİR

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GÜNÜN SÖZÜ

“Hükümetler aldıkları oyu kâr sayıyorlar ama bu davranışın ülke ekonomisine bedeli ağır oluyor. İnsan kaynakları darboğazı, verimsizleşen ekonominin dışına itilen kuşaklar ortaya çıkıyor.” Ümit UYSAL

MİLLETVEKİLLİĞİ MESLEK DEĞİL

- Erol Mütercimler diyor ki: “Milletvekilliği bir meslek değildir. Bu bir görevdir. Emekli maaşı almaları kabul edilemez, emekli maaşı almaları iptal edilsin. Bu konuda şiddetli mücadele edelim.”

- C ve Sistem Programcıları Derneği Online Python Programlama Dili ve Uygulamaları Kursu düzenliyor. Kurs gerçek zamanlı olup, dersler interaktif olarak yapılıyor. Detaylı bilgilere csystem.org web sitesinden ve 0542 222 07 93–0533 527 43 38 numaralı telefonlardan ulaşılabilmekte. Python Programlama Dili özellikle veri analizinde, yapay zekâ ve makine öğrenmesinde tercih ediliyor. Dilin popülaritesi son yıllarda oldukça arttı.

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TARTIŞILMASI GEREKEN KHK’LAR

Resmi Gazete’nin 28 Haziran 2024 sayısında 14 adet Cumhurbaşkanlığı kararı yer alıyor. Bunlardan birisi, 14 adet fakülte ve enstitünün kurulması yanında 21 adet fakülte, yüksekokul ve enstitünün kapatılmasına ilişkin bir karar. Bu kadar çok sayıda fakülte, yüksekokul ve enstitünün açılması ve özellikle kapatılması yönündeki kararın irdelenmesi gerekir.

Bir diğer dikkat çekici karar; Artvin, Bitlis, İstanbul ve İzmir’de bulunan bazı alanların, orman sınırları dışına çıkarılması yolundaki tam 156 sayfadan oluşan bir Cumhurbaşkanlığı kararı. Orman arazisinden çıkarılan bu yerlere Orman Kanunu’nun 16’ncı maddesi uyarınca karar verildiği belirtiliyor ancak bu madde de bu şekilde açık bir hüküm olmadığı gibi, tek bir imza ile verilecek kanun hükmündeki kararnamelerin geçerliğinin de tartışılması gerekir. Av. A. Erdem AKYÜZ

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RİZELİ HEMŞERİLER

Altı yılı aşkın bir süredir Sağlık Bakanı olan Dr. Fahrettin Koca’nın görevinden alınmasıyla boşalan Sağlık Bakanlığı’na, İstanbul’un Rizeli Sağlık İl Müdürü olan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı. Çaykur Rizespor Asbaşkanı olan Memişoğlu’nun babası Fehmi Memişoğlu, 1983-87 yılları arasında Rize’den milletvekilliği yapmıştı. Koca’nın bakan yardımcılığını ise yine Rizeli Dr. Şuayip Birinci yürütüyordu.

BİLİYOR MUSUNUZ?

- ESENYURT Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, paylaşma ve dayanışma duygumuzun en güzel temsili olacak aşevinin açılışının bugün 13.00’de yapılacağını açıkladığını...

- TÜRKİYE-Suriye sınır hattında bulunan Anadolu ve Mezopotamya bölgesinde yüzyıllarca hüküm süren Hititlerin bölgedeki en önemli yönetim merkezi olan Karkamış Antik Kenti’ne yapılan koruyucu çatının tamamlandığının açıklandığını...

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3 AYDA 3.4 BİN YANGIN

- TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin 31 Mart tarihinden bugüne kadar il genelinde 3 bin 485 olaya müdahale ettiğini...

KÖTÜ ANILIRIZ!

- İSO toplantısında konuşan Ekrem İmamoğlu’nun “İstanbul’a ihanet projelerini engelleyemezsek tarihte kötü anılırız” derken, aksine “1/100.000’lik plan çıkışı ile akıl ve bilim yolundan gidersek ekonominiz de dış politikanız da şehirciliğinizle de güzel olur” diye eklediğini...

- ADANA Milletvekili Ayhan Barut’un elektrik ve mazottaki zamlara ve vergi artışlarına tepki göstererek “Zam ve vergi artışları iptal edilsin” dediğini...