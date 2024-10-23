Sadece hastaneler değil, ÇEK yuvaları da ‘ellendi’... Çetenin eli siyasetin içinde

Haberin Devamı

Peki yargı nerede?

Sağlıkta dönüşüm böyle mi olacaktı?

Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin, ameliyathanelerinin ve bazı polikliniklerinin kiraya verilmek suretiyle taşeronlaştırılması, katliam aşamasına gelen ölümlerin ve SGK soygunun örneklerinden sadece biri sayılmalıdır bu olay. TMMOB ve bağlı odaların, kamusal kuruluşların peşkeş çekilmesi konusunu acı ile dinlerken, bizim Nedim Şener, yenidoğan çetesi denilen sağlık teröristlerinin PKK’lı, FETÖ’cü doktorlar ve mafyalaşmış özel hastane sahiplerinden oluştuğunu anlatıyor dünkü yazısında. Bu sahtekarlığın en önemli ayağı bunlar diyor.

Bir de devlet ve siyaset adamlarıyla fotoğrafları çektiren bu mafyatik tipler devletin ve siyasetçilerin içine nasıl sızabiliyorlar? Ya da bu konuda gönüllü fotoğraf çektiren ‘erkan’ neden hiç özen göstermiyor?

Haberin Devamı

Biz gazeteci olarak birisiyle tanıştırılırken gösterdiğimiz özenin bürokrat, iş insanı veya memurla tanışırken gösterilmesi gereken titizliğin hiç gösterilmediğini apaçık görüyor ya da anlıyoruz. Çünkü bunun arkasındaki neler döndüğünü biliyoruz. Açıkça söylüyoruz arkada; para var, para, para...

HAYIRSEVER GÖRÜNÜMÜNDE VURGUN

Güvendiğimiz genç bir arkadaşımız, bize bir olay anlattı, yıllar önce isteği üzerine o çocuk yuvasına gittim.

Başındaki saygın kişiyi üzülerek dinledik ve onun gösterdiği mücadeleyi de takdir ettim. Demek ki, çetenin eli siyasetin içindeydi. Çete çocuk yuvasının ünitelerinde şu marka mamaların, bu marka çocuk bezinin kullanılması talimatını verebiliyor. İlgili ünitenin amirine inanılmaz baskı yapıyor, onları işten atmak için dahi tehdit edebiliyor. Ne yazık ki tehditlerde ‘Müsteşar, bakan yardımcısı ve bunların bürokratları, il müdürleri ve en önemlisi de milletvekilleri’ isimleri geçiyordu.

Sakın kimse karşı çıkmasın, yazdığımız yazıları gündeme getirdikçe, emin olun ‘çete’yi şikâyet ettiğinizde, bürokrasinin nasıl ‘güçsüz’ olduğunu üzülerek fark ediyorsunuz.

Bu konuda Erdoğan çiftinin nasıl bazı oyunlara karşı çıktığını kısmen biliyoruz. Bazı Çocuk Esirgeme Kurumları’na girilmesine, oradaki görevlilerin atılmasına direndiklerini bizzat duyduk. Özellikle Emine Hanım’ın, kadın bakanlar üzerinden ciddi hassasiyet gösterdiğini de yaşadık.

Haberin Devamı

Bir de ‘hayırsever’ görünümü adı altında oynanan oyunlar ve vurgunlar var!

Bir söz vardır; ‘devlet hayırsever aramaz’.

Çete ve siyaset tarafından ‘doğranmak’ istenen bürokrat amir ve memurlara kim sahip çıkacak, onları kulağından tutup yargı önüne kimler gönderecek!

Bu yazılara devam edeceğiz ve bazı isimleri teşhir etmeye devam edeceğiz.

ÇİN VE GÜNEY KORE’NİN İLGİSİ

Dünkü ‘Türkiye’de nükleer santral meselesini biliyor muyuz?’ yazısının devamıdır:

Kırklareli, İğneada’da yapılması düşünülen Nükleer Güç Santrali’ne Çin ve Güney Kore ilgi duymaktadır. Çin’in bu projeye ilgisi çok yüksektir. Geçen hafta Enerji Bakanı’nın Çin ziyaretinde konunun en üst düzeyde görüşüldüğü bilgisi basına yansıdı. Ancak İğneada’da yapılacak Nükleer Santral Projesi ÇED raporu ve diğer izinler konusunda süreçler henüz tamamlanmış değildir.

Haberin Devamı

Karbon net sıfır hedeflerine varmak için 2053 yılında kadar Türkiye’de en az 18-19 adet nükleer güç reaktörünün devrede alınmış olması gerektiği belirtilmektedir.

Enerji bir ihtiyaçtır ve Türkiye ihtiyaçlarının en optimum şekilde arz güvenliğini, karbon net sıfır hedefini de dikkate alarak çeşitlendirme projeleri ile optimize etmek durumundadır.

ENEZ KALESİ ONARIM BEKLİYOR

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 2004 yılı yatırım programına alınmasına karşın restorasyon çalışmalarına başlanmayan Enez Kalesi’ni, TBMM gündemine taşıdı. Yazgan, “Enez Kalesi’nin restorasyonuna ilişkin halen çalışma başlatılmamasının gerekçesi ne? Restorasyon için neden bekleniyor” diye sordu.

Haberin Devamı

GÜNÜN SÖZÜ

“Fener’in mi Mourinho’ya, yoksa Mourinho’nun mu Fener’e ihtiyacı var! Mourinho neden Fener’e getirildi? Her yabancı çalıştırıcı ne kadar ünlü olursa olsun ilk yılını takım ile Türkiye ligini tanımaya harcar!”

Prof. Dr. Ahmet ÖVGÜN

‘CUMHURİYET VE MÜBADELE’

Tuzla Belediyesi Cumhuriyet’in 101. yılını çeşitli etkinliklerle anacak. Etkinlikler kapsamında gazeteci İskender Özsoy ‘Cumhuriyet ve Mübadele’ konulu söyleşiye katılacak. 26 Ekim Cumartesi 20.00’de Tuzla Kent ve Mübadele Müzesi’nde.

TÜRK SOYLU KURALLARI

Türk soylu olmayanlar istediği yere yerleşemez. Anadili Türkçe olmayanlar müstakil mahalle kuramaz. İşçi ve sanatçı kümesi oluşturamaz. Ecnebilerin bir belediyedeki nüfusu yüzde 10’u geçemez.

RESMİ GAZETE-21 Haziran 1934

Haberin Devamı

BİLİYOR MUSUNUZ?

- MİLLİYET gazetesi yazarı Çetin Altan’ın bugün 11.00’de Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacağını...

-PORTAKAL Sanat ve kültür Evi’nde Hüseyin Zekai Paşa’nın ‘Meyveli Natürmortları’nın ekim ayında satışa çıkarıldığını...