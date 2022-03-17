Rus turizmi nasıl kurtarılır

Türkiye ve Almanya’da turizmin en önemli isimlerinden biri olan Hüseyin Baraner önemli bir uyarıda bulunuyor:
Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş dünyanın son yıllarda bitap düşmüş toplumlarını iyice gerdi ve umutsuzluğa itti.
Savaşta evinden yurdundan edilen hatta canını kaybeden insanların yarattığı travmatik üzüntünün yanında hızlıca artan ekonomik kaygılar, pandemi sonrası büyük bir özlem ile beklenen mutlu ve özgür yaşamın sevincini yüreğimizde başlamadan bitirdi.
Yastayız!
En stratejik sektörlerin başında turizm geliyor. Gelecek 7-8 yıl içinde en az 100 milyon turist ve 100 milyar dolar döviz girdisi hesabı yapan sektörümüz milli ekonomimizin bir nevi garantörlüğünü üstlenmiş durumda. Burada Türk kökenli tur operatörlerinin gücü ve performansı bütün ülkeler tarafından takdir ediliyor, hatta bazıları tarafından kıskanılıyor. Rusya’da 30 yıldır faaliyet gösteren Anex, Coral ve Pegas ülkemizin en büyük uluslararası distribütörleri olarak daha düne kadar göz kamaştırıyordu. Onlarca milyon turist getiren şirketlerin değeri 300 milyon doların üzerinde bugün. Bu markalar aslında Türk turizmine mal olmuş şirketler. Bu tur operatörleri sayesinde Türkiye uluslararası pazarlarda hâkimiyetini kurmuş durumda.
Şimdi de savaş... Bu belirsizlik içinde stratejik sektörümüz turizmin en güçlü dağıtım kanalları özel bir karar ile koruma altına alınmalıdır. Operasyon ve işletme masraflarını karşılayacak maddi destek hemen verilmelidir. Ulusal markalarımızı korumalıyız.
Unutmayın!
Almanya pandemi sürecinde ülkenin en büyük turizm markası olan TUI için 3 milyar Euro kredi vererek markayı ayakta tutmayı başardı.
GÜNÜN SÖZÜ
“EVET, Sayın Çiller sahneye çıktı ama arkasında orkestra yok. Bacım lütfen gölge etme!” Memduh BAYRAKTAROĞLU
ATATÜRK’Ü YARATAN ZAFER
ÇANAKKALE; bir kentin, bir boğazın, bir coğrafyanın, bir savaşın adı olmanın ötesinde, aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin, Çarlık Rusyası’nın ve 1. Dünya Savaşı’nın ömür sürelerini belirlemiş, tarihin akışını değiştirmiş, 232 yıllık yenilgiler dizisinin yılgınlığından kurtarıp özgüven kazandırdığı Türk ulusuna, önderliğinde emperyalistlerin boğazına doladığı esaret ve zillet zincirlerini kırıp atacağı Atatürk’ünü armağan etmiş bir ‘Zafer’in adıdır.
19 Şubat 1915 tarihinde Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’u teslim alıp Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak üzere harekete geçen Batı emperyalizminin ‘Yenilmez Armada’sı, 18 Mart 1915 günü kendileri için utanç kaynağı olan tarihi bir yenilgiye uğradı.
Atatürkçü Düşünce Derneği, “Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın önsözü olan bu büyük zaferin 107. yıl dönümünü gururla kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle, şükranla anarız” diyor.
2.500 LİRANIN ALTINDAKİ İKRAMİYE YÜZÜ GÜLDÜRMEZ
13.5 milyonu aşkın emekli, dul ve yetim, duyurulacak bayram ikramiyesine kilitlendi. Ramazan Bayramı’na kısa süre kala hükümetten yapılacak açıklamayı umutla bekliyor milyonlarca sabit ve dar gelirli kitle. Geçen yıl 1.100 lira olan ikramiyelere 2021’de gerçekleşen yüzde 36.8 oranında zam yapılarak 1.500 liraya yükseltileceği ileri sürülüyor.
Eğer bu oranda artış gerçekleşirse ramazan ve kurban bayramlarında toplam 3.000 lira tutarında ikramiye ödenecek. Lakin, bu para beklentileri karşılayamayacak. Kamuoyunda genel beklenti ikramiyelerin en düşük 2.500 lira olarak saptanıp ödenmesi. Bu rakamın altında olacak bayram ikramiyesi yüz güldürmez. Şükrü KARAMAN
YEREL BASIN ÇÖKÜYOR
CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, TBMM Gene Kurulu’nda yaptığı konuşmada “Yaşanan ekonomik kriz yerel basını yok ediyor. Demokrasimizin teminatı olan yerel basınımıza sahip çıkılmalı ve desteklenmelidir” dedi. Topal’ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:
“Yaşanan ekonomik krizin vurduğu sektörlerin biri de yerel basın kuruluşlarıdır. Artan kâğıt ve mürekkep maliyetlerine ek olarak külfet haline gelen elektrik faturaları ve ulaşım giderleri de eklenince birçok yerel gazetemiz yayın hayatına son vermek zorunda kaldı. Dijital medya baskısını üzerinde hisseden yerel gazeteler iflasın eşiğine geldi. Birçok gazete, çalışanlarını işten çıkararak bir iki kişiyle ayakta durmaya çalışıyor. İlan verme koşullarını da düşündüğümüzde bu gazetelerin yaşama şansı yoktur maalesef. Bir an önce ekonomik destek yapılmalı, kamuya olan borçları faizsiz olarak ötelenmeli, çalışanların vergi ve SGK primleri bizzat kamu tarafından ödenmelidir. Hükümete sesleniyorum: Yerel medyaya destek verin, unutmayın ki yerel demokrasimizin en büyük teminatı yerel basınımızdır.”
MESAJ PANOSU
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Menzil Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Ferhat Danışman’ın şirketi ile 23 Şubat’ta 147 milyon TL’lik “COVID-19 PCR Testi Hizmeti Alımı” sözleşmesi imzalayan Sağlık Bakanlığı’nın, aynı şirkete 21 Ocak’ta da 34.1 milyon TL’lik ihale verdiğinin açığa çıktığını söyledi.
BİLİYOR MUSUNUZ?
SANTRALIN İMAR İZNİ İPTAL
ANKARA Beypazarı’nda yapılması planlanan Biyokütle Elektrik Üretim Santralı’nın, yerleşim alanlarına yakınlığı gerekçe gösterilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü kararıyla imar izninin iptal edildiğini, kararın Bakanlığın ‘ÇED gerekli değildir’ kararı üzerine yöre halkının konuyu idari yargıya taşımasından sonra gelmesinin dikkat çektiğini...
TEKİRDAĞ NKÜ Balkan Merkezi tarafından düzenlenen ‘107. Yılında Çanakkale Zaferi’ konulu çevrimiçi panelde yarın 14.30’da Doç. Dr. Sezai Öztaş ve Karabük’ten Doç. Dr. Sait Candan’ın konuşacaklarını...
İSTANBUL Concept’in 2017 yılından bu yana her sene 2 kez olmak üzere düzenlediği 100 eserden oluşan 10X10 sergi serisinin 10’uncusunun, Işık Gençoğlu’nun küratörlüğünde, 10 farklı sanatçının 10 ayrı eseri olmak üzere toplam 100 eserle 4 Nisan’a kadar izlenebileceğini (www.istanbulconcept.com)...
2022 PEN Şiir Ödülü’nün Türkan İldeniz’e verildiğini...
SOSYAL Demokrasi Derneği’nin düzenlediği, gençlerin siyasetle ilişkilerini yakınlaştırmak, farklı bakış açıları geliştirmek, sosyal bilimler alanı dışındaki farklı disiplinlerden de öğrencilerin siyaset eğitimi alabileceği ‘Gençler için Siyaset Akademisi’nin başladığını (www.sdd.org.tr)...
Rus turizmi nasıl kurtarılır
Türkiye ve Almanya’da turizmin en önemli isimlerinden biri olan Hüseyin Baraner önemli bir uyarıda bulunuyor:
Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş dünyanın son yıllarda bitap düşmüş toplumlarını iyice gerdi ve umutsuzluğa itti.
Savaşta evinden yurdundan edilen hatta canını kaybeden insanların yarattığı travmatik üzüntünün yanında hızlıca artan ekonomik kaygılar, pandemi sonrası büyük bir özlem ile beklenen mutlu ve özgür yaşamın sevincini yüreğimizde başlamadan bitirdi.
Yastayız!
En stratejik sektörlerin başında turizm geliyor. Gelecek 7-8 yıl içinde en az 100 milyon turist ve 100 milyar dolar döviz girdisi hesabı yapan sektörümüz milli ekonomimizin bir nevi garantörlüğünü üstlenmiş durumda. Burada Türk kökenli tur operatörlerinin gücü ve performansı bütün ülkeler tarafından takdir ediliyor, hatta bazıları tarafından kıskanılıyor. Rusya’da 30 yıldır faaliyet gösteren Anex, Coral ve Pegas ülkemizin en büyük uluslararası distribütörleri olarak daha düne kadar göz kamaştırıyordu. Onlarca milyon turist getiren şirketlerin değeri 300 milyon doların üzerinde bugün. Bu markalar aslında Türk turizmine mal olmuş şirketler. Bu tur operatörleri sayesinde Türkiye uluslararası pazarlarda hâkimiyetini kurmuş durumda.
Şimdi de savaş... Bu belirsizlik içinde stratejik sektörümüz turizmin en güçlü dağıtım kanalları özel bir karar ile koruma altına alınmalıdır. Operasyon ve işletme masraflarını karşılayacak maddi destek hemen verilmelidir. Ulusal markalarımızı korumalıyız.
Unutmayın!
Almanya pandemi sürecinde ülkenin en büyük turizm markası olan TUI için 3 milyar Euro kredi vererek markayı ayakta tutmayı başardı.
GÜNÜN SÖZÜ
“EVET, Sayın Çiller sahneye çıktı ama arkasında orkestra yok. Bacım lütfen gölge etme!” Memduh BAYRAKTAROĞLU
ATATÜRK’Ü YARATAN ZAFER
ÇANAKKALE; bir kentin, bir boğazın, bir coğrafyanın, bir savaşın adı olmanın ötesinde, aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin, Çarlık Rusyası’nın ve 1. Dünya Savaşı’nın ömür sürelerini belirlemiş, tarihin akışını değiştirmiş, 232 yıllık yenilgiler dizisinin yılgınlığından kurtarıp özgüven kazandırdığı Türk ulusuna, önderliğinde emperyalistlerin boğazına doladığı esaret ve zillet zincirlerini kırıp atacağı Atatürk’ünü armağan etmiş bir ‘Zafer’in adıdır.
19 Şubat 1915 tarihinde Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’u teslim alıp Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak üzere harekete geçen Batı emperyalizminin ‘Yenilmez Armada’sı, 18 Mart 1915 günü kendileri için utanç kaynağı olan tarihi bir yenilgiye uğradı.
Atatürkçü Düşünce Derneği, “Ulusal Bağımsızlık Savaşımızın önsözü olan bu büyük zaferin 107. yıl dönümünü gururla kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle, şükranla anarız” diyor.
2.500 LİRANIN ALTINDAKİ İKRAMİYE YÜZÜ GÜLDÜRMEZ
13.5 milyonu aşkın emekli, dul ve yetim, duyurulacak bayram ikramiyesine kilitlendi. Ramazan Bayramı’na kısa süre kala hükümetten yapılacak açıklamayı umutla bekliyor milyonlarca sabit ve dar gelirli kitle. Geçen yıl 1.100 lira olan ikramiyelere 2021’de gerçekleşen yüzde 36.8 oranında zam yapılarak 1.500 liraya yükseltileceği ileri sürülüyor.
Eğer bu oranda artış gerçekleşirse ramazan ve kurban bayramlarında toplam 3.000 lira tutarında ikramiye ödenecek. Lakin, bu para beklentileri karşılayamayacak. Kamuoyunda genel beklenti ikramiyelerin en düşük 2.500 lira olarak saptanıp ödenmesi. Bu rakamın altında olacak bayram ikramiyesi yüz güldürmez. Şükrü KARAMAN
YEREL BASIN ÇÖKÜYOR
CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, TBMM Gene Kurulu’nda yaptığı konuşmada “Yaşanan ekonomik kriz yerel basını yok ediyor. Demokrasimizin teminatı olan yerel basınımıza sahip çıkılmalı ve desteklenmelidir” dedi. Topal’ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:
“Yaşanan ekonomik krizin vurduğu sektörlerin biri de yerel basın kuruluşlarıdır. Artan kâğıt ve mürekkep maliyetlerine ek olarak külfet haline gelen elektrik faturaları ve ulaşım giderleri de eklenince birçok yerel gazetemiz yayın hayatına son vermek zorunda kaldı. Dijital medya baskısını üzerinde hisseden yerel gazeteler iflasın eşiğine geldi. Birçok gazete, çalışanlarını işten çıkararak bir iki kişiyle ayakta durmaya çalışıyor. İlan verme koşullarını da düşündüğümüzde bu gazetelerin yaşama şansı yoktur maalesef. Bir an önce ekonomik destek yapılmalı, kamuya olan borçları faizsiz olarak ötelenmeli, çalışanların vergi ve SGK primleri bizzat kamu tarafından ödenmelidir. Hükümete sesleniyorum: Yerel medyaya destek verin, unutmayın ki yerel demokrasimizin en büyük teminatı yerel basınımızdır.”
MESAJ PANOSU
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Menzil Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Ferhat Danışman’ın şirketi ile 23 Şubat’ta 147 milyon TL’lik “COVID-19 PCR Testi Hizmeti Alımı” sözleşmesi imzalayan Sağlık Bakanlığı’nın, aynı şirkete 21 Ocak’ta da 34.1 milyon TL’lik ihale verdiğinin açığa çıktığını söyledi.
BİLİYOR MUSUNUZ?
SANTRALIN İMAR İZNİ İPTAL
ANKARA Beypazarı’nda yapılması planlanan Biyokütle Elektrik Üretim Santralı’nın, yerleşim alanlarına yakınlığı gerekçe gösterilerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü kararıyla imar izninin iptal edildiğini, kararın Bakanlığın ‘ÇED gerekli değildir’ kararı üzerine yöre halkının konuyu idari yargıya taşımasından sonra gelmesinin dikkat çektiğini...
TEKİRDAĞ NKÜ Balkan Merkezi tarafından düzenlenen ‘107. Yılında Çanakkale Zaferi’ konulu çevrimiçi panelde yarın 14.30’da Doç. Dr. Sezai Öztaş ve Karabük’ten Doç. Dr. Sait Candan’ın konuşacaklarını...
İSTANBUL Concept’in 2017 yılından bu yana her sene 2 kez olmak üzere düzenlediği 100 eserden oluşan 10X10 sergi serisinin 10’uncusunun, Işık Gençoğlu’nun küratörlüğünde, 10 farklı sanatçının 10 ayrı eseri olmak üzere toplam 100 eserle 4 Nisan’a kadar izlenebileceğini (www.istanbulconcept.com)...
2022 PEN Şiir Ödülü’nün Türkan İldeniz’e verildiğini...
SOSYAL Demokrasi Derneği’nin düzenlediği, gençlerin siyasetle ilişkilerini yakınlaştırmak, farklı bakış açıları geliştirmek, sosyal bilimler alanı dışındaki farklı disiplinlerden de öğrencilerin siyaset eğitimi alabileceği ‘Gençler için Siyaset Akademisi’nin başladığını (www.sdd.org.tr)...