Plakayı süreyle ve kişiyle sınırlandırmak İstanbul’un kurtuluşu için ciddi bir öneri

"PLAKA rantiyesine çözüm aranıyor" demiştik dün... “Rantsız ve rantiyesiz plaka sistemi nasıl olur?” diye sormuştuk.
Evet, ne yapılabilir? Bir çözüm mümkündür herhalde. Devekuşu misali başımızı kuma gömmek dışında... UBER’e yasak, korsana dayak! Laf vergi mevzusuna gelince topuk! Böyle iş olmaz. Bu zihniyet ne alın teri döken taksici esnafını, ne de İstanbul halkını kurtarır.
İster misiniz bilmem. Belki de “Aklını kendine sakla” dersiniz. Olsun, yine de bizden bir öneri: İstanbul’un kurtuluşu, ‘süreyle ve kişiyle sınırlandırılmış taksi plakası tahsisi’ modelindedir. Bu sistemde plaka satılamayacak, devredilemeyecek ve kiraya verilemeyecek. Tahsis süresi dolunca da halka ait olan mülkiyet hakkı yine kamuya geri dönecek. Beş yıl olur, on yıl olur, şartlara göre bakılır. Taksi plakası ve tahsis hakkını alan kişinin TC’si eşleştirilecek. Aracı yalnızca o kişi kullanabilecek. Sekiz, bilemedin on saat direksiyon sallanacak, trafikte yatıp sıkışıklık yaratmak yok. Kiraya verip paraları cukka etmek mümkün değil. Piyasa koşullarına göre fiyatları bir indirip bir yükseltip aracılıktan nemalanmak imkânsız. Kısacası rant yok, rantiye yok. Astronomik devir ücreti yok. Kira bedeli yok. Delikanlı taksici esnafı memnun, halk mutlu.
Belki de geleceğimiz bu yeni noktada, ucuzlamış bir taksimetre ücreti bizi bekliyor olacak.
Hesap kitap bilenler oturup hesaplasın lütfen. Ne dersiniz, olabilir mi? En azından tartışılsın. İmamoğlu duyar mı acaba?
GÜNÜN SÖZÜ
“TOPLULUK değil toplum; azınlık değil yurttaş; bölge değil ülke; hükümet değil devlet, ama önce devlet; insan, daima insan...” -Dücane CÜNDİOĞLU
BİLİYOR MUSUNUZ?
İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi’nin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e “Rusya, Avrupa’daki herkese Türkiye’dekinden daha ucuza gaz satarken en pahalı gazı neden Türkiye’ye satmaktadır? Birim fiyattaki 160 dolarlık fark nereye gitmektedir? Doğalgaz fiyatları neden düşmemektedir?” diye sorduğunu...
İSTANBUL’DA TEK ADAY: KAFTANCIOĞLU
'CHP’de AKP sistemi' başlıklı pazar günü yapılacak CHP İstanbul il kongresi kulislerini içeren yazımız büyük yankı uyandırdı. Demokrasi isteyen CHP örgütünde esas beklenen, İBB’yi kazanmasıyla CHP’nin parti içi demokrasisinin daha da yükseleceği idi. Bir delege telefonda sinirli bir şekilde “CHP’nin demokrasisi buysa yandı keten helva” dedi. Dün de vurguladığımız gibi, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu anlaşarak tek aday üzerinde, yani Dr. Canan Kaftancıoğlu üzerinde uzlaştılar. ‘Tek aday’ sisteminin İstanbul’dan başka Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, Mersin, Muğla ve Tekirdağ’da uygulanacağı belirtiliyor.
Böyle bir durumda AKP’nin yöntemi daha sağlıklı oluyor ki CHP de bu uygulamanın peşine takıldı!
Kaftancıoğlu’na rakip olmaya hazırlanan eski il başkanı Cemal Canpolat, “Genel Başkanımız yeni süreçte de mevcut il başkanı Kaftancıoğlu ile devam etmek istediğini, bir uyum ve birliktelikle bu sürece katkıda bulunulması gerektiğini işaret etmiştir. Bu kararlı tutumu karşısında bize düşen, yakın zamanda iktidara gelecek olan partimizi, kamuoyunda parti içi kısır tartışmalarla tartıştırtmadan bu sürece katkı sunmaktır” diyerek adaylıktan çekildi.
Kulislerde Canpolat’a parti meclisi üyeliği verileceği öne sürülüyor.
‘Tek adam’lık formülü yerine oturtulursa, belediye başkanları Battal İlgezdi, Ali Kılıç, Bülent Kerimoğlu, Rıza Akpolat ve PM üyesi Erdoğan Toprak’ın parti içi dengeler itibarıyla sıkıntılı bir sürece girecekleri vurgulanıyor. Kaftancıoğlu belediye başkan adaylıkları belirlenirken bu isimleri görünce il başkanlığından istifa etmiş, ancak daha sonra Kılıçdaroğlu’nun araya girmesiyle görevine devam etmesi sağlanmıştı.
Kaftancıoğlu dün il merkezinde ‘İstanbul’dan Türkiye’ye tek yön iktidar’ parolasıyla “Yeniden birlikte, yeniden inanarak yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Yapacaklarımızın dahası var” diyerek adaylığını açıkladı.
ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ YEMEK BEŞİKTAŞ’TA BAŞLIYOR
BEŞİKTAŞ Belediyesi’nin kısa bir süre sonra hayata geçecek ‘Öğrenci’Ye’ uygulamasıyla öğrenciler ilçedeki anlaşmalı restoranlardan ücretsiz yemek yiyebilecek. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) işbirliğiyle yapılacak proje ile Beşiktaş’taki öğrenciler, kayıtlı restoranlardan o gün hangi mönünün çıktığını, saat kaça kadar devam ettiğini ve o restoranın kaç misafir kabul ettiğini uygulamadan öğrenebilecek. Öğrenci, seçtiği bir restoranın ‘misafir ol’ seçeneğini tıklayacak ve hemen ardından restoran müsaitlik durumuna göre öğrenciye onay vererek o günün mönüsünü öğrenciye ikram edecek.
MESAJ PANOSU
◾ KEMERBURGAZ Mimar Sinan Mahallesi’nde oturuyoruz. Müteahhitlerin hafriyat kamyonlarından yarattığı rahatsızlığa isyan ediyoruz. Kamyonlar Burcu Sokağı’na park ediyorlar. Orası otopark değil, sokak beyler! Hani kazı ve hafriyatın bir disiplini olacaktı? Ne diyeyim... Ruhsat neyin karşılığı verilir, söylendiği gibi ‘bağış’ alıyorlar mı demem gerekiyor? Halit ANITAŞ
◾ SAATLERCE otobüs beklenen duraklarda, hem de EGO otobüsleri yolcu bekliyor artık. Ankaralıyı düşünmeyen, özel halk otobüslerinin insafına terk eden, EGO’yu devre dışı bırakan zihniyetten Ankara’yı kurtaran Mansur Yavaş, özlenen kamu hizmetini layığıyla yerine getiriyor. Bravo... Metin ALTAY
Plakayı süreyle ve kişiyle sınırlandırmak İstanbul’un kurtuluşu için ciddi bir öneri
"PLAKA rantiyesine çözüm aranıyor" demiştik dün... “Rantsız ve rantiyesiz plaka sistemi nasıl olur?” diye sormuştuk.
Evet, ne yapılabilir? Bir çözüm mümkündür herhalde. Devekuşu misali başımızı kuma gömmek dışında... UBER’e yasak, korsana dayak! Laf vergi mevzusuna gelince topuk! Böyle iş olmaz. Bu zihniyet ne alın teri döken taksici esnafını, ne de İstanbul halkını kurtarır.
İster misiniz bilmem. Belki de “Aklını kendine sakla” dersiniz. Olsun, yine de bizden bir öneri: İstanbul’un kurtuluşu, ‘süreyle ve kişiyle sınırlandırılmış taksi plakası tahsisi’ modelindedir. Bu sistemde plaka satılamayacak, devredilemeyecek ve kiraya verilemeyecek. Tahsis süresi dolunca da halka ait olan mülkiyet hakkı yine kamuya geri dönecek. Beş yıl olur, on yıl olur, şartlara göre bakılır. Taksi plakası ve tahsis hakkını alan kişinin TC’si eşleştirilecek. Aracı yalnızca o kişi kullanabilecek. Sekiz, bilemedin on saat direksiyon sallanacak, trafikte yatıp sıkışıklık yaratmak yok. Kiraya verip paraları cukka etmek mümkün değil. Piyasa koşullarına göre fiyatları bir indirip bir yükseltip aracılıktan nemalanmak imkânsız. Kısacası rant yok, rantiye yok. Astronomik devir ücreti yok. Kira bedeli yok. Delikanlı taksici esnafı memnun, halk mutlu.
Belki de geleceğimiz bu yeni noktada, ucuzlamış bir taksimetre ücreti bizi bekliyor olacak.
Hesap kitap bilenler oturup hesaplasın lütfen. Ne dersiniz, olabilir mi? En azından tartışılsın. İmamoğlu duyar mı acaba?
GÜNÜN SÖZÜ
“TOPLULUK değil toplum; azınlık değil yurttaş; bölge değil ülke; hükümet değil devlet, ama önce devlet; insan, daima insan...” -Dücane CÜNDİOĞLU
BİLİYOR MUSUNUZ?
İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi’nin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e “Rusya, Avrupa’daki herkese Türkiye’dekinden daha ucuza gaz satarken en pahalı gazı neden Türkiye’ye satmaktadır? Birim fiyattaki 160 dolarlık fark nereye gitmektedir? Doğalgaz fiyatları neden düşmemektedir?” diye sorduğunu...
İSTANBUL’DA TEK ADAY: KAFTANCIOĞLU
'CHP’de AKP sistemi' başlıklı pazar günü yapılacak CHP İstanbul il kongresi kulislerini içeren yazımız büyük yankı uyandırdı. Demokrasi isteyen CHP örgütünde esas beklenen, İBB’yi kazanmasıyla CHP’nin parti içi demokrasisinin daha da yükseleceği idi. Bir delege telefonda sinirli bir şekilde “CHP’nin demokrasisi buysa yandı keten helva” dedi. Dün de vurguladığımız gibi, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu anlaşarak tek aday üzerinde, yani Dr. Canan Kaftancıoğlu üzerinde uzlaştılar. ‘Tek aday’ sisteminin İstanbul’dan başka Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, Mersin, Muğla ve Tekirdağ’da uygulanacağı belirtiliyor.
Böyle bir durumda AKP’nin yöntemi daha sağlıklı oluyor ki CHP de bu uygulamanın peşine takıldı!
Kaftancıoğlu’na rakip olmaya hazırlanan eski il başkanı Cemal Canpolat, “Genel Başkanımız yeni süreçte de mevcut il başkanı Kaftancıoğlu ile devam etmek istediğini, bir uyum ve birliktelikle bu sürece katkıda bulunulması gerektiğini işaret etmiştir. Bu kararlı tutumu karşısında bize düşen, yakın zamanda iktidara gelecek olan partimizi, kamuoyunda parti içi kısır tartışmalarla tartıştırtmadan bu sürece katkı sunmaktır” diyerek adaylıktan çekildi.
Kulislerde Canpolat’a parti meclisi üyeliği verileceği öne sürülüyor.
‘Tek adam’lık formülü yerine oturtulursa, belediye başkanları Battal İlgezdi, Ali Kılıç, Bülent Kerimoğlu, Rıza Akpolat ve PM üyesi Erdoğan Toprak’ın parti içi dengeler itibarıyla sıkıntılı bir sürece girecekleri vurgulanıyor. Kaftancıoğlu belediye başkan adaylıkları belirlenirken bu isimleri görünce il başkanlığından istifa etmiş, ancak daha sonra Kılıçdaroğlu’nun araya girmesiyle görevine devam etmesi sağlanmıştı.
Kaftancıoğlu dün il merkezinde ‘İstanbul’dan Türkiye’ye tek yön iktidar’ parolasıyla “Yeniden birlikte, yeniden inanarak yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Yapacaklarımızın dahası var” diyerek adaylığını açıkladı.
ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ YEMEK BEŞİKTAŞ’TA BAŞLIYOR
BEŞİKTAŞ Belediyesi’nin kısa bir süre sonra hayata geçecek ‘Öğrenci’Ye’ uygulamasıyla öğrenciler ilçedeki anlaşmalı restoranlardan ücretsiz yemek yiyebilecek. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) işbirliğiyle yapılacak proje ile Beşiktaş’taki öğrenciler, kayıtlı restoranlardan o gün hangi mönünün çıktığını, saat kaça kadar devam ettiğini ve o restoranın kaç misafir kabul ettiğini uygulamadan öğrenebilecek. Öğrenci, seçtiği bir restoranın ‘misafir ol’ seçeneğini tıklayacak ve hemen ardından restoran müsaitlik durumuna göre öğrenciye onay vererek o günün mönüsünü öğrenciye ikram edecek.
MESAJ PANOSU
◾ KEMERBURGAZ Mimar Sinan Mahallesi’nde oturuyoruz. Müteahhitlerin hafriyat kamyonlarından yarattığı rahatsızlığa isyan ediyoruz. Kamyonlar Burcu Sokağı’na park ediyorlar. Orası otopark değil, sokak beyler! Hani kazı ve hafriyatın bir disiplini olacaktı? Ne diyeyim... Ruhsat neyin karşılığı verilir, söylendiği gibi ‘bağış’ alıyorlar mı demem gerekiyor? Halit ANITAŞ
◾ SAATLERCE otobüs beklenen duraklarda, hem de EGO otobüsleri yolcu bekliyor artık. Ankaralıyı düşünmeyen, özel halk otobüslerinin insafına terk eden, EGO’yu devre dışı bırakan zihniyetten Ankara’yı kurtaran Mansur Yavaş, özlenen kamu hizmetini layığıyla yerine getiriyor. Bravo... Metin ALTAY