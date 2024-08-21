Orman yangınlarında reçine ve aromatik yağlara dikkat

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2024 yazı çok sıcak geçmektedir. Kızılçamın ibrelerindeki reçine buharlaşmaktadır. Kızılçam ormanlarındaki ve maki alanlarındaki çalıların yapraklarındaki aromatik yağlar da buharlaşmaktadır. Bunlar kolay tutuşurlar.

Bir sigara izmariti bile yeterlidir. Asıl yangında hava desteği çok önemlidir. Yangın söndürme uçakları yangının içine değil, önüne su atarlar. Böylece yangının ilerlemesi önlenmeye veya yavaşlamaya çalışılır. Uçaktan yangın üzerine atılan su yangına ulaşmadan buharlaşır.

Helikopterler ve küçük uçaklar ile yangın önlemede dar vadilerde nokta uçuşları yapılmaktadır. İzmir yangınlarında uçak ve helikopter sayısının arttırılması gerektiği ve ordu desteğine ihtiyaç açıkça görülmektedir.

Dikkat çekici olan bir yangın Gelibolu Yarımadası yangınıdır. 1994 yangınında THK ile zamanında anlaşma yapılmadığı için uçak kullanılamamış, hızlı kuzey rüzgârı altında 4 bin 200 hektar alan yanmıştır. (Çanakkale Orman Bölge Md. Talat Göktepe de şehit olmuştur.) 15-17 Ağustos 2024 yangınında Anafarta Ovasına bakan yamaçlarda gene hızlı kuzey rüzgârı altında başlayan yangın Çanaktepe, Conkbayırı, Kanlısırt, Arıburnu çizgisinde durdurulabilmiştir.

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Bu önleme uçak ve helikopter kullanılarak yapılmıştır. Orman yangınları konusunda düşünen ve yazan herkes fikrini söyleyip uyarılarını yazacaktır tabii. Bütün bu uyarıları teşekkür ve saygı ile karşılamak, gerekenleri de yapmak ormancıların ve konu ile ilgili herkesin görevidir.

GÜNÜN SÖZÜ

“Dinsiz bilim topal, bilimsiz din kördür.” Albert Einstein

SEÇİMLİ KURULTAY OLUR MU

Dünkü yazımızda CHP’de neler oluyor demiştik. Şimdi başlıktaki ifadeyi cevaplayalım: Her an olabilir.

Şartlara bağlı. Özgür Özel de güvenoyu isteyebilir. Kemal Kılıçdaroğlu eline imza kartonu alıp dolaşmaz. Ama izliyor. CHP’de başka tartışılan bir konu PM ve MYK. Delegeler il başkanlarının PM üyesi olmasını, il başkanlığı makamının tasfiyesi olarak nitelendiriyor. Mevcut PM üyeleri, kurultay delegelerinden çok az oy alarak seçildi. En çok oy alan 1400 delegenin 580 oyunu alan Gökan Zeybek. 1400 delegenin 300 oyu ile kadın ve genç kotasından PM üyesi olan isimler var. Yani Faik Öztrak’ın 1300 oy ile seçildiğini hatırlarsak mevcut PM üyelerinin tamamının delegenin salt çoğunluğuna ulaşmadan seçildiğini görürsünüz.

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Kurultay delegelerinin, tüzük taslağını bir hafta önceden görüp üzerinde görüş belirtmek istediğini hatırlatalım.

MESAJ PANOSU

- ESKİ mecnunlar aşk için ölürlerdi. Şimdikiler öldürüyorlar. Erhan TIĞLI

- DAHA sezon başında birinci maçta hakemleri paramparça ettiniz. Durun bakalım, bekleyin zaman verin hakemlere. Ey kulüp başkanları hiç konuşmayacaksınız. Kulüplerin federasyona söz söylemeye hakkı yok. Bahane aramayacaksınız. B. Y.

MİLAS’TA BÜYÜK SEMPOZYUM

Karia’nın heykelleri ve taş eserlerine ilişkin ‘15. Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu’nun 6-7 Eylül’de Prof. Dr. Adnan Diler’in anısına, Prof. Dr. Signe İsager’in onuruna yapılacağı açıklandı. Etkinliğin düzenleyicisi Olcay Akdeniz ve arkeolog/editörü Nezih Başgelen, sempozyuma katılacak bilim kurulunun katılımcıları arasında profesör doktorlar Ahmet Adil Tırpan, Bilal Söğüt, Celal Şimşek, Cristof Berns, Ender Varinlioğlu, Mustafa Hamdi Sayar, Nilüfer Pembecioğlu, Numan Tuna, Sema Atik Korkmaz, Sevinç Günel, Wolfgang Blümel, Zeynep Mercangöz ve Dr. Fede Berti olduğunu açıkladılar. 20 sunum yapacak bilimadamlarının çevirileriyle Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, Laçin Karaöz ve Ebru Kılıç yapacak.

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BİLİYOR MUSUNUZ?

-TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer’in sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ‘Gezici Kent Lokantası’ projesini uygulamaya koyduklarını açıkladığını...

-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin Teknoloji Atölyeleri’ndeki yeni dönem eğitimleri için 7- 8 Eylül’de öğrenci seçme sınavlarının yapılacağını (Kodlama, mobil uygulama geliştirme, grafik tasarım, yapay zekâ, robotik uygulamaları ve proje geliştirme eğitimleri)...

-CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Ferhat Yılmaz’ın atanmasının ardından eğitimin sorunlarına dikkat çeken bir açıklama yaptığını...

-MERSİN Milletvekili Gülcan Kış’ın üniversite öğrencilerinin en büyük sorununun barınma ve geçim olduğunu açıklayarak bu konuda acil çözüm gerektiğini söylediğini...