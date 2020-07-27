Örgütte kaybedenler listelerde

Kemal Kılıçdaroğlu’nun tarihi bir oyla (1251) seçildiği genel başkanlıktan sonra hazırladığı PM hayal kırıklığı yarattı. Partide güçlü bir şekilde ortaya çıkan değişim ve yenilenme talebine rağmen Kılıçdaroğlu, vitrine yine yıllanmış isimleri koymakta ısrar etti. Kendi illerinde il başkan adayları çıkarıp her yerde kaybeden MYK üyelerini yeniden listesine aldı. ‘Kaybedenler kulübü’ olan MYK üyeleri, örgütün itirazlarına rağmen listede yerlerini aldılar. Kamuoyunun veya toplumsal muhalefetin bilinir/tanınır hiçbir ismi yeni listede yok.
222 kişilik PM listesinde kamuoyunca bilinen hiçbir yeni isim yok. Aynı şekilde parti kamuoyundan da istenen isimler söz konusu değil.
Yıllardır aday olan, görev alan isimler yeniden Kılıçdaroğlu’nun çarşaf listesinde yer aldı.
İstanbul listesinde Erdoğan Toprak, Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu’nun etkisinin görüldüğünü belirten bir delege, “Partide hiçbir siyasi geçmişi olmayan ve hiçbir ideolojik ve politik birikimi olmayan bir kişi yalnızca türbanlı olmasından dolayı PM listesine alındı” diyor.
Trabzonlu, Bahçeşehir Hukuk Fakültesi mezunu olan Sevgi Kılıç’a, öneriyi il başkanı Kaftancıoğlu’nun götürdüğü bildiriliyor. Bu öneriyi Ekrem İmamoğlu da destekledi. Sevgi Kılıç’ın yaklaşık üç yıldır partide siyaset yaptığı, son seçimde Beykoz CHP ilçe teşkilatında görev aldığı biliniyor.
Son İstanbul il kongresinde de yönetim kurulunda da bir türbanlı üye aday yapılmıştı.
CHP kurultayının son gününde 52 PM üyesi, 8 bilim kurulu ve 15 yüksek disiplin kurulu üyesi belirlendi.
KİM GİTTİ, KİM GELDİ?
Bir önceki PM’den 25 kişinin ‘gittiği’ anlaşılıyor. Elazığ milletvekili Gürsel Erol’un, M. Ali Çelebi’nin ‘anahtar liste’ye alınmaması dikkat çekti. Partinin emektar ismi Prof. Dr. Haluk Koç, aday olmadı. Antalya milletvekili Çetin Osman Budak, Gökhan Günaydın ve Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve Haluk Pekşen de listelerde yer almadı.
Daha önceki PM üyesi İdris Akyüz bu kez disiplin kurulunda üye oldu.
CİHANER’İ YAYINLAMADILAR
CHP çizgisinde yayın yapan ve Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını canlı veren Halk TV ve Tele 1 kanalları, önceki gün İlhan Cihaner sahneye çıktığında yayınlarını kestiler. Aynı şekilde Prof. Dr. Tolga Yarman’a da aynı muamele yapıldı. Sosyal medyada bu iki kanala yönelik yoğun tepki doğunca Halk TV durumu ‘toparlamak’ için Cihaner’in konuşmasını parça parça Twitter ve YouTube üzerinden kısa kesitlerle verdiler. Burada Ali Şeker’le söyleşi yapılması ‘gönül alma’ olarak nitelendirildi. KRT ise kurultay yayınını kesmeden sürdürdü. Bu arada Zafer Arapkirli, Cihaner’le 20 dakika özel yayın yapan tek gazeteci oldu. Artı Bir TV de Cihaner’i canlı yayına aldı.
Örgütte kaybedenler listelerde
Kemal Kılıçdaroğlu’nun tarihi bir oyla (1251) seçildiği genel başkanlıktan sonra hazırladığı PM hayal kırıklığı yarattı. Partide güçlü bir şekilde ortaya çıkan değişim ve yenilenme talebine rağmen Kılıçdaroğlu, vitrine yine yıllanmış isimleri koymakta ısrar etti. Kendi illerinde il başkan adayları çıkarıp her yerde kaybeden MYK üyelerini yeniden listesine aldı. ‘Kaybedenler kulübü’ olan MYK üyeleri, örgütün itirazlarına rağmen listede yerlerini aldılar. Kamuoyunun veya toplumsal muhalefetin bilinir/tanınır hiçbir ismi yeni listede yok.
222 kişilik PM listesinde kamuoyunca bilinen hiçbir yeni isim yok. Aynı şekilde parti kamuoyundan da istenen isimler söz konusu değil.
Yıllardır aday olan, görev alan isimler yeniden Kılıçdaroğlu’nun çarşaf listesinde yer aldı.
İstanbul listesinde Erdoğan Toprak, Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu’nun etkisinin görüldüğünü belirten bir delege, “Partide hiçbir siyasi geçmişi olmayan ve hiçbir ideolojik ve politik birikimi olmayan bir kişi yalnızca türbanlı olmasından dolayı PM listesine alındı” diyor.
Trabzonlu, Bahçeşehir Hukuk Fakültesi mezunu olan Sevgi Kılıç’a, öneriyi il başkanı Kaftancıoğlu’nun götürdüğü bildiriliyor. Bu öneriyi Ekrem İmamoğlu da destekledi. Sevgi Kılıç’ın yaklaşık üç yıldır partide siyaset yaptığı, son seçimde Beykoz CHP ilçe teşkilatında görev aldığı biliniyor.
Son İstanbul il kongresinde de yönetim kurulunda da bir türbanlı üye aday yapılmıştı.
CHP kurultayının son gününde 52 PM üyesi, 8 bilim kurulu ve 15 yüksek disiplin kurulu üyesi belirlendi.
KİM GİTTİ, KİM GELDİ?
Bir önceki PM’den 25 kişinin ‘gittiği’ anlaşılıyor. Elazığ milletvekili Gürsel Erol’un, M. Ali Çelebi’nin ‘anahtar liste’ye alınmaması dikkat çekti. Partinin emektar ismi Prof. Dr. Haluk Koç, aday olmadı. Antalya milletvekili Çetin Osman Budak, Gökhan Günaydın ve Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve Haluk Pekşen de listelerde yer almadı.
Daha önceki PM üyesi İdris Akyüz bu kez disiplin kurulunda üye oldu.
CİHANER’İ YAYINLAMADILAR
CHP çizgisinde yayın yapan ve Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını canlı veren Halk TV ve Tele 1 kanalları, önceki gün İlhan Cihaner sahneye çıktığında yayınlarını kestiler. Aynı şekilde Prof. Dr. Tolga Yarman’a da aynı muamele yapıldı. Sosyal medyada bu iki kanala yönelik yoğun tepki doğunca Halk TV durumu ‘toparlamak’ için Cihaner’in konuşmasını parça parça Twitter ve YouTube üzerinden kısa kesitlerle verdiler. Burada Ali Şeker’le söyleşi yapılması ‘gönül alma’ olarak nitelendirildi. KRT ise kurultay yayınını kesmeden sürdürdü. Bu arada Zafer Arapkirli, Cihaner’le 20 dakika özel yayın yapan tek gazeteci oldu. Artı Bir TV de Cihaner’i canlı yayına aldı.