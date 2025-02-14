Onur Öymen ‘gerçeği’ açıklıyor... Kılıçdaroğlu’na CHP adaylığı teklif edildi mi?

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“Rahmetli Baykal’ın istifasından sonra yerine Sayın Kılıçdaroğlu’nun geçmesini arzu ettiğini, buna benim tanıklık yapabileceğimi yazmışsınız. Önce benim için yazdığınız güzel sözlere teşekkür ediyorum. Baykal’la ilgili sözünü ettiğiniz görüşmenin içeriğini 2020 yılında Remzi Kitabevi’nin yayımladığı ‘Baskılara Direnirken’ başlıklı siyaset anıları kitabımda anlatmıştım. (S: 408) Baykal istifasının ertesi günü Sn. Önder Sav’ı, Mustafa Özyürek’i, Yılmaz Ateş’i ve beni evine davet etti. Baykal bize ‘Partinin başına kim geçebilir?’ diye sordu. Biz partideki genel beklentinin kendisinin istifasını geri alarak Genel Başkanlık görevine dönmesi olduğunu söyledik.

‘Bu ihtimali düşünmeyin, ben ölseydim ne yapacaktınız? Aranızdan biri genel başkan olabilir’ dedi. Hiçbirimiz buna istekli değildik! Görüşmenin sonunda ‘Aranızda konuşun ve üzerinde mutabık kalacağınız bir arkadaşın ismini bana bildirin’ dedi.

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Görüşmenin özü budur.

Baykal’ın bize şu veya bu arkadaşın genel başkan olmasını istiyorum yolunda bir sözü olmamıştır.”

BUKET MÜFTÜOĞLU NE DİYOR?

O dönemin PM üyesi Buket Müftüoğlu, dünkü bu gelişmeler sırasında Onur Bey’in bize gönderdiği açıklamayı okuduğunu belirterek “Sayın Onur Bey’in sözlerine katılırım. O süreci içerden ve yakından bilen ve tanık olarak PM üyeliğim sırasında bildiğim şeyler var. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’na destek olan bazı isimler tarafından kendisine genel başkanlık makamı yakıştırılırdı. Bütün bunları Mustafa Özyürek, Deniz Bey’in evinde, bir MYK toplantısında söyledi, hatta Genel Merkez’deki bir toplantıdan sonra çıkışta gazetecilere ‘Deniz Bey’in Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret ettiğini’ ifade ettiği iddiası ile bunun gündemde bir süre yer aldığını da ifade etmek isterim” dedi.

GÜNÜN SÖZÜ



“Müslüman korkmayan, korkmadığı için korkutmayan, güzel hasletlerini saydığınız entelektüel tanımına sığmayan, aşandır.”



F. Müjgan DOĞAN

OLMADI KEMAL BEY



CHP’nin Genel Başkanlığı’nı ‘Tek adam olarak’ yaklaşık 14 yıl yapan, girdiği her seçimi kaybeden, Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanacak adaylar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın önünü keserek kendini cumhurbaşkanı adayı yapan, hem kendi, hem CHP ve hem de Türkiye’ye kaybettiren ve siyasi mevta haline geldiği iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun 5 gün önce bir televizyon kanalında, kendisinin Genel Başkanlığı açık oy farkıyla kaybettiği, Özgür Özel’in seçildiği 4-5 Kasım 2023 Kurultayı için ‘kurultay seçimlerinde benim kaybım oylarını para ile satan delegeler ile sağlandı’ şeklinde açıklamalar yapan ve ‘kurultayda delegeler para ile satın alındı, ben kaybettim’ açıklamasında ‘bunu söyleyen ülkenin Cumhurbaşkanıdır. Bu olayın soruşturulması lazımdır’ talebinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 4-5 Kasım kurultayında karizmasını çizen, değişimcilerin, Özgür Özel’in kazanması için en etkileyici konuşmaları yapan ve bu konuşmaları milyonlarca kişi tarafından izlenen ve internette çok tıklanan geçmiş dönem CHP İzmir Milletvekili Av. Sabri Ergül; “Pes Kemal Bey, CHP’ye, güzel ülkemize bunu da mı yapacaktın? İnanıyorum ki aklı ve bilimi rehber edinmiş Ehlibeyt felsefesinin izleyicileri, mensubu olduğun dergâh seni tez elden ‘düşkün’ ilan edecektir” diyor.

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JANDARMA/AHLATLIBEL’E 30 KAT



ANKARA Çankaya Ahlatlıbel’de Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi (2846 ada 21 parsel) 4 milyon m2’lik alanda 30 kat yüksekliğinde plan yapma hazırlığında. Depremin yıldönümünde, sağlıksız kentleşme ve Gökçek’in rant yoluna hizmet edecek, emsal teşkil edecek ve belki de askeri alanların ilerde özelleştirilmesine hazırlık olacak planlamaya Çankaya Belediyesi ne diyor? Tezcan KARAKUŞ

MESAJ PANOSU



SİNGAPUR’da milli gelir kişi başı 64.000 dolar ama Singapur Başbakanı Uluslararası bir toplantı dönüşü ülkesine ‘197’ dolarlı biletle ve tarifeli uçakla dönüyor. Yanında bir koruma, uçakta vatandaşlarıyla iç içe. B. D.

HANİ TASARRUF NEREDE



YARGIDAN şikayetler ayyuka yükseldi. Köylüsü, kentlisi dertli ve huzursuz. Çiftçisi perişan, üretim iyice azaldı. Yiyeceğimizin büyük kısmını ithal ediyoruz artık. İhraç ettiğimiz ve aşırı ilaçlı olduğu için geri dönen sebze ve meyveleri bize yediriyorlar. Maliye Bakanı Mehmet Bey, dünyadan para bulmaya uğraşırken, bizim futbol kulüpleri Avrupa’nın yaşlı ve emekli futbolcularını milyonlarca Euro’ya transfer ediyorlar.

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Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu değil mi? Hani tasarruf edecektik, lüks kamu harcamalarını önleyecektik? M. YILMAZ

‘KÜLTÜR VE SANAT’A BAKALIM



- İBB ve İSKİ’den: Ortaokul ve lise öğrencileri için ‘Su kaynaklarının korunması’ temalı resim yarışmasının son başvuru tarihi 28 Şubat. 1.’ye 20 bin 2.’ye 15 bin ve 3.’ye de 10 bin lira ödül verilecek.

- SİLİVRİ Belediyesi, Silivri Sanat Platformu ve Otonom Art İstanbul İşbirliği ile hazırlanan ‘Özgür Sanat’ Karma Sergisi Oğuz Aral Sanat Galerisi’nde açıldı.

- MARMARA Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Ana Sanat Dalında yüksek lisansını tamamlayan ve İstanbul’da üretimini kendi atölyesinde sürdüren Dilşad Akçayöz’ün ‘Kusursuz/Flawless’ isimli kişisel sergisi 18 Şubat-28 Mart arasında Summart’ta görülebilir.

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- ARMONİ Saat Galerisi/Sanatçılar Yalçın Gökçebağ, Malik Bulut ve Raşit Altun ile ArtAnkara 11.Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’na katılıyor. 20-23 Şubat tarihlerinde ATO Congresium’da.

