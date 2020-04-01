Önemli uyarılar…

Ezcümle dedi ki; IMF’den borç alın, gerekirse para basın, halka dağıtın. Zira, bunlar yapılmazsa sosyal patlamalar olur.
Tamamen doğru tespitler.
Hükümetin elinde ne kadar para var bilmiyoruz.
Ancak, açıklanan ekonomik paketin halka bir şey vadetmediği ortada.
Aç insanlar nasıl doyurulacak?
Kesici gerçeği dillendirmiş: Piyasaya para enjekte edilmesi lazım.
Paran yoksa basacaksın.
Daha da ötesi; üyesi ve ortağı olduğun IMF’den borç para alacaksın.
Çalışamayacak durumda olan, işinden edilen insanları doyuracak bir sistemi devreye almak lazım ki, Kesici’nin işaret ettiği sosyal patlamalar olmasın.
Sosyal patlama, en tehlikeli olanıdır; virüsten de tehlikeli...
Virüsün dini, imanı, tarikatı filan yok.
Onu durdurmakta zorlanan insanlık bilime yöneliyor.
Bilim bunun çaresini elbette bulacak.
Biraz sabır, biraz moral, biraz yardımlaşma...
Panik yok. Kurallara uyacağız ve bu belayı Allah’ın izniyle mutlaka yeneceğiz.
İnsanlık şimdi bu sınavı veriyor.
İktidarlar değişecek, ekonomik sistemler değişecek.
Sosyal politikalar her şeyin önüne geçirilecek. Böyle bir dünyaya doğru yol alıyoruz.
Dijital devrimle tanışacağız; yaşımız kaç olursa olsun.
Bütün bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. -Mehmet Necati GÜNGÖR
‘İKLİM GREVİ’ BAŞLIYOR
İKLİM krizine karşı acil ve somut önlemler alınması talebiyle bir araya gelen ‘Sıfır Gelecek’ kampanyası 3 Nisan Cuma günü gerçekleşecek 5. Küresel İklim Grevi’ni koronavirüs salgını nedeniyle sokaklardan dijital ortama taşınacağının açıklandı ve “Tek başımızayız ama birlikteyiz. Hep birlikte Türkiye’nin ilk Dijital İklim Grevi’nde buluşacağız. Sizleri Cuma günü #BuEvdeİklimGreviVar demeye çağırıyoruz” denildi.
PESTİSİT’TEN KURTUL
‘Halk sağlığı için pestisit bağımlılığından kurtulmalıyız’ ile Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağ 2019’da başlatılan ‘Zehirsiz Kamyanya’ ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan şu taleplerde bulunuyor:
“Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘son derece tehlikeli’, ‘yüksek seviyede tehlikeli’ ve ‘muhtemel kanserojen’ olarak belirlenen ve tarımda kullanılan 13 etken madde (Difenacoum, ethoprophos, cyfluthrin, beta-cyfluthrin, zeta-cypermethrin, fenamiphos, formetanate X formetanate hydrochloride, methiocarb, methomyl, tefluthrin, zinc phosphide, glyphosate, malathion) öncelikle ve acilen yasaklansın. Pestisitlerin tamamının 2030’e kadar yasaklanması için bakanlık tarafından gerekli atımlar atılmalıdır. Üreticileri doğa dostu, zehirsiz yöntemler kullanmaya teşvik edecek politikalar uygulansın. Türkiye’de tarım ve gıda ürünlerinde kullanılan pestisitlerle ilgili denetimler artırılsın, elde edilen denetim sonuçlarıyla ilgili şeffaflık sağlansın.”
(Change.org/ZehirsizSofralar)
DEVLETİN İSTEDİĞİ MİLLETTE YOK
ADALET Birlik Partisi (ABP) Genel Başkanı İrfan Uzun, Cumhurbaşkanı’nın ‘yardım’ beyanlarının kendilerini şaşırttığını belirterek şöyle dedi: “Vatandaştan önce ilk adımını atıp devlet adına milletten para istedi. ‘Stratejik zeka’ buna denir işte. Şunu artık öğrendik bu hükümetten bir şey isterken iki kere düşünmek lazım. Büyük ve güçlü devletler vatandaşını korur. Devletin beklediği millette yok. Allah sonumuzu hayır etsin.”
ÇİFTLER BİRBİRLERİNİ SUÇLAMAMALI
BEYKOZ Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Klinik Psikolog Sinem Cankardaş’ın, koronavirüsle ilgili olarak diyor ki:
“Evde uzun sürelerin birlikte geçirildiği bu stresli süreçte, çiftlerin birbirine sevgilerini ve takdirlerini ifade etmeleri gerekli. Özellikle çatışma anlarında, virüs salgını sürecinde yaşanan endişe, korku, stres ve suçluluk duygularının beklenen duygular olduğunu çiftler birbirlerine ifade etmeli ve birbirlerini suçlamamalı.”
BODRUMA GİDEN 14 GÜN SOKAĞA ÇIKAMAYACAK
BODRUM Kaymakamı Bekir Yılmaz, “Yazlıklarına diğer illerden gelen diğer vatandaşlarımızı 14 gün boyunca evlerinde kontrol altında tutacağız.
Uymayanlar olursa eğer kolluk kuvvetlerimi devreye sokağız.
Özel araçlarıyla şehirlerarası yolculuk yapanlar sağlık ve genel kontrolden geçiriliyor. Biz de ilçe olarak bu tedbirleri alıyoruz. Amacımız Koronavirüsün yayılmasını önlemek” dedi.
Doğru mu, doğru...
BİLİYOR MUSUNUZ?
*CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Cumhurbaşkanı’nın açıklamasına karşın çiftçilerin geçen yıldan kalan desteklerinin daha ödenmediğini söylediği ve 2020 yılında hangi illerde çiftçilere ne kadar destek verildiğini sorduğunu...
*KIRKLARELİ Milletvekili Türabi Kayan’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar Fahrettin Koca, Ruhsar Pekcan’a Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi’nin 2011’de neden kapatıldığını ve “Aşılar ve serumlar nereden alınıyor?” diye sorduğunu...
Önemli uyarılar…
CHP’nin ekonomist vekillerinden, eski DPT Müsteşarı İlhan Kesici önemli uyarılarda bulundu.
Ezcümle dedi ki; IMF’den borç alın, gerekirse para basın, halka dağıtın. Zira, bunlar yapılmazsa sosyal patlamalar olur.
Tamamen doğru tespitler.
Hükümetin elinde ne kadar para var bilmiyoruz.
Ancak, açıklanan ekonomik paketin halka bir şey vadetmediği ortada.
Aç insanlar nasıl doyurulacak?
Kesici gerçeği dillendirmiş: Piyasaya para enjekte edilmesi lazım.
Paran yoksa basacaksın.
Daha da ötesi; üyesi ve ortağı olduğun IMF’den borç para alacaksın.
Çalışamayacak durumda olan, işinden edilen insanları doyuracak bir sistemi devreye almak lazım ki, Kesici’nin işaret ettiği sosyal patlamalar olmasın.
Sosyal patlama, en tehlikeli olanıdır; virüsten de tehlikeli...
Virüsün dini, imanı, tarikatı filan yok.
Onu durdurmakta zorlanan insanlık bilime yöneliyor.
Bilim bunun çaresini elbette bulacak.
Biraz sabır, biraz moral, biraz yardımlaşma...
Panik yok. Kurallara uyacağız ve bu belayı Allah’ın izniyle mutlaka yeneceğiz.
İnsanlık şimdi bu sınavı veriyor.
İktidarlar değişecek, ekonomik sistemler değişecek.
Sosyal politikalar her şeyin önüne geçirilecek. Böyle bir dünyaya doğru yol alıyoruz.
Dijital devrimle tanışacağız; yaşımız kaç olursa olsun.
Bütün bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. -Mehmet Necati GÜNGÖR
‘İKLİM GREVİ’ BAŞLIYOR
İKLİM krizine karşı acil ve somut önlemler alınması talebiyle bir araya gelen ‘Sıfır Gelecek’ kampanyası 3 Nisan Cuma günü gerçekleşecek 5. Küresel İklim Grevi’ni koronavirüs salgını nedeniyle sokaklardan dijital ortama taşınacağının açıklandı ve “Tek başımızayız ama birlikteyiz. Hep birlikte Türkiye’nin ilk Dijital İklim Grevi’nde buluşacağız. Sizleri Cuma günü #BuEvdeİklimGreviVar demeye çağırıyoruz” denildi.
PESTİSİT’TEN KURTUL
‘Halk sağlığı için pestisit bağımlılığından kurtulmalıyız’ ile Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağ 2019’da başlatılan ‘Zehirsiz Kamyanya’ ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan şu taleplerde bulunuyor:
“Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘son derece tehlikeli’, ‘yüksek seviyede tehlikeli’ ve ‘muhtemel kanserojen’ olarak belirlenen ve tarımda kullanılan 13 etken madde (Difenacoum, ethoprophos, cyfluthrin, beta-cyfluthrin, zeta-cypermethrin, fenamiphos, formetanate X formetanate hydrochloride, methiocarb, methomyl, tefluthrin, zinc phosphide, glyphosate, malathion) öncelikle ve acilen yasaklansın. Pestisitlerin tamamının 2030’e kadar yasaklanması için bakanlık tarafından gerekli atımlar atılmalıdır. Üreticileri doğa dostu, zehirsiz yöntemler kullanmaya teşvik edecek politikalar uygulansın. Türkiye’de tarım ve gıda ürünlerinde kullanılan pestisitlerle ilgili denetimler artırılsın, elde edilen denetim sonuçlarıyla ilgili şeffaflık sağlansın.”
(Change.org/ZehirsizSofralar)
DEVLETİN İSTEDİĞİ MİLLETTE YOK
ADALET Birlik Partisi (ABP) Genel Başkanı İrfan Uzun, Cumhurbaşkanı’nın ‘yardım’ beyanlarının kendilerini şaşırttığını belirterek şöyle dedi: “Vatandaştan önce ilk adımını atıp devlet adına milletten para istedi. ‘Stratejik zeka’ buna denir işte. Şunu artık öğrendik bu hükümetten bir şey isterken iki kere düşünmek lazım. Büyük ve güçlü devletler vatandaşını korur. Devletin beklediği millette yok. Allah sonumuzu hayır etsin.”
ÇİFTLER BİRBİRLERİNİ SUÇLAMAMALI
BEYKOZ Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Klinik Psikolog Sinem Cankardaş’ın, koronavirüsle ilgili olarak diyor ki:
“Evde uzun sürelerin birlikte geçirildiği bu stresli süreçte, çiftlerin birbirine sevgilerini ve takdirlerini ifade etmeleri gerekli. Özellikle çatışma anlarında, virüs salgını sürecinde yaşanan endişe, korku, stres ve suçluluk duygularının beklenen duygular olduğunu çiftler birbirlerine ifade etmeli ve birbirlerini suçlamamalı.”
BODRUMA GİDEN 14 GÜN SOKAĞA ÇIKAMAYACAK
BODRUM Kaymakamı Bekir Yılmaz, “Yazlıklarına diğer illerden gelen diğer vatandaşlarımızı 14 gün boyunca evlerinde kontrol altında tutacağız.
Uymayanlar olursa eğer kolluk kuvvetlerimi devreye sokağız.
Özel araçlarıyla şehirlerarası yolculuk yapanlar sağlık ve genel kontrolden geçiriliyor. Biz de ilçe olarak bu tedbirleri alıyoruz. Amacımız Koronavirüsün yayılmasını önlemek” dedi.
Doğru mu, doğru...
BİLİYOR MUSUNUZ?
*CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Cumhurbaşkanı’nın açıklamasına karşın çiftçilerin geçen yıldan kalan desteklerinin daha ödenmediğini söylediği ve 2020 yılında hangi illerde çiftçilere ne kadar destek verildiğini sorduğunu...
*KIRKLARELİ Milletvekili Türabi Kayan’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar Fahrettin Koca, Ruhsar Pekcan’a Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi’nin 2011’de neden kapatıldığını ve “Aşılar ve serumlar nereden alınıyor?” diye sorduğunu...