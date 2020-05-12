Ölümlerde otopsi yapılmalı

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy, koronavirüse ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Üniversitenin Instagram hesabı üzerinden ‘Bilimden Sağlığa Korona Özel’ yayınında Atasoy’un konuşmasından bazı özetler:
Koronavirüsten kaynaklanan ölümlerde mutlaka otopsi yapılması gerekiyor. Şu anda bulgu açısından hiçbir şey yok. Eğer yapmadan defnediliyorsa çok büyük bir hata, çünkü ancak bu şekilde iç organların histopatolojisi ile mikrobun yaptığı harabiyeti çok daha iyi anlayabileceğiz ve hangi organları tuttuğunu ve ne şekilde tuttuğunu anlayacağız.
MİLLİ DEDEKTÖR ÜRETELİM
Virüsleri önceden tespit edilebilecek dedektörlerin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Atasoy, “Bunun hayatımızda her zaman olacağını bilmek, bunu süratle tespit edebilecek yerli ve milli dedektörler imal etmek, eşzamanlı olarak bitkilere, hayvana ya da insana yönelik herhangi bir biyolojik saldırıyı saniyeler içinde tespit edebilecek dedektör yapabilmemiz lazım. Bunun teknolojisi olabilir çünkü çalışanlar var. O nedenle çabuk fark edebilmek, herkese çabuk haber verebilmek, herkesin kendini koruyacak ne gerekiyorsa, maske, gözlük, eldiven ve kıyafet yanında bulunmasını sağlayabilmek lazım. Nasıl bir deprem çantası varsa, aynı şekilde bunlara karşı kendimizi o anda koruyacak bir şey lazım” diyor.
İLMİYE ÇIĞ’DAN TARİHE MAL OLAN BİR KONUŞMA
SÜMEROLOG Muazzez İlmiye Çığ (107), gazeteci Esra Aysan’ın YouTube kanalında sorularını yanıtladı. Çığ umutlu bir kadın. Bayrağı elinden bırakmadığını söylüyor. “Asla kin tutmam” diyor.
Çanakkale Savaşı’nda 2 yaşında imiş... Dünya savaşına tanıklık etmiş, Atatürk öldüğünde 24 yaşındaymış. “Bu devrimi kadınlar tamamlayacak” diye ekliyor.
Gazeteci Aysan yaptığı bu konuşma için “107 yaşında ama yaşamı bilgi dolu. Sağlık sorunları var ama ‘yaş’ arkadaşı olmadığı için tabii ki sıkıntılı. 25 dakikalık bu konuşmanın her cümlesini yazdım. Okunmalıdır. Ayrıca reflekslerinin gayet güçlü olduğunu söylemek isterim” diyor.
Çığ, Diyanet İşleri Başkanı için diyor ki: “Atatürk, TSK Kanunu ile birlikte Diyanet Kanunu çıkartmıştır. Dinin güzel hislerinin ortaya çıkmasını amaçlamıştır. Bilir misiniz, Avrupa’nın 400 yıllık ilerlemesini biz 80-90 yılda yaptık... Hâlâ halkını aydınlatmaya devam ediyor.”
Sağlıklı, uzun ömürler...
EFSANE PAŞA DOĞU VEFAT ETTİ
TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin, Türk Komando Teşkilatı’nın kurucularından, Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerinden eski 30. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral M. Adnan Doğu (94) vefat etti. Doğu’nun vefat etmeden önce koronavirüse yakalandığı ve hastalığı yendiği öğrenildi. Vefat haberi önceki gün Hürriyet gazetesinde yer aldı. Doğu için dün Haydarpaşa GATA Hastanesi’nde sadece aile yakınlarının katıldığı cenaze töreni yapıldı ve cenazesi Alemdağ’da bulunan aile kabristanında toprağa verildi.
MESAJ PANOSU
İKTİDAR, bu şekilde özgürlüklere vurduğu darbeyi, muhalefeti darbecilikle suçlayıp kapatmaya çalışıyor. Aslan BULUT
KAPALI alanlar açık, açık hava mekânları kapalı. Aklıma mukayyet olun. Semiha YANKI
DÜNYADA sürekli yanlış yapıp iktidarda kalmanın bir örneği yok. Temel KARAMOLLAOĞLU
COVID-19 SÜRECİNDE ÇEVRESEL NELER OLDU?
EKOLOJİ Birliği 5. Meclis Toplantısı önceki gün sanal ortamda gerçekleştirildi. Toplantı, 3 yıl önce Antalya Finike’de taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleleri nedeniyle öldürülen ve azmettiricilerinin hâlâ bulunamadığı Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu’ya ithaf edildi. Toplantıya 31 bileşenden toplam 48 temsilci katıldı.
İktidarın DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TBB ve diğer kurumlar üzerindeki son dönemde iyice yoğunlaşan baskısı kınanarak “TTB, TBB ve TMMOB’a dokunma” çağrısına Ekoloji Birliği olarak destek verilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda dava açma vb nedenlerle ihtiyaç duyulan bir tüzel kişilik (dernek) kuruluşu için hazırlık çalışma grubu oluşturuldu.
COVID-19 sürecinde ortaya çıkan ve Ekoloji Birliği tarafından raporlanan 54 ekolojik yıkım proje, karar, ihale vb konuyla ilgili bilgi paylaşımı yapıldı ve iktidarın krizi fırsata çevirmesi eleştirildi. Birliğe Yer Kazdağları ve Kazdağları İstanbul Dayanışması katıldı. Bir dernek oluşumu için karar alınırken, ‘birlik, mücadele ve dayanışmanın önemine’ dikkat çekildi.
BİLİYOR MUSUNUZ?
BALKON-BAHÇE FESTİVALİ
NARLIDERE Belediye Başkanı Ali Engin’in “23 Nisan’ı evlerimizde kutladık. 19 Mayıs’ta da muhtemelen kısıtlamalar sürecek. Milli değerlerimizi, halkımızla birlikte layıkıyla kutlamak için balkon-bahçe festivali hazırladık. Apartman ve sitelerin duyarlılık göstermesini ve festivalimize katılmasını bekliyoruz” dediğini...
AVCILAR Belediye Başkanı avukat Turan Hançerli’nin, Veri Toplama Merkezi (VTM) tarafından yapılan ‘COVID-19 ile mücadelede en başarılı belediye başkanları’ araştırmasına göre yüzde 71.3 oranla İstanbul’un 1. Türkiye’nin ise 2. en başarılı belediye başkanı seçildiğini...
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, son günlerde et fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye kesilen hayvanda bazı bölümlerinin kilosu 100 liraya kadar çıkan fiyat artışının nedenlerini sorduğunu...
HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu’nun Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesinin engellenmesiyle ilgili olay çıkartan kişiler hakkında neden harekete geçilmediği, soruşturma ve incelemenin neden başlatılmadığını İçişleri Bakanlığı’na sorduğunu...
Ölümlerde otopsi yapılmalı
Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy, koronavirüse ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Üniversitenin Instagram hesabı üzerinden ‘Bilimden Sağlığa Korona Özel’ yayınında Atasoy’un konuşmasından bazı özetler:
Koronavirüsten kaynaklanan ölümlerde mutlaka otopsi yapılması gerekiyor. Şu anda bulgu açısından hiçbir şey yok. Eğer yapmadan defnediliyorsa çok büyük bir hata, çünkü ancak bu şekilde iç organların histopatolojisi ile mikrobun yaptığı harabiyeti çok daha iyi anlayabileceğiz ve hangi organları tuttuğunu ve ne şekilde tuttuğunu anlayacağız.
MİLLİ DEDEKTÖR ÜRETELİM
Virüsleri önceden tespit edilebilecek dedektörlerin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Atasoy, “Bunun hayatımızda her zaman olacağını bilmek, bunu süratle tespit edebilecek yerli ve milli dedektörler imal etmek, eşzamanlı olarak bitkilere, hayvana ya da insana yönelik herhangi bir biyolojik saldırıyı saniyeler içinde tespit edebilecek dedektör yapabilmemiz lazım. Bunun teknolojisi olabilir çünkü çalışanlar var. O nedenle çabuk fark edebilmek, herkese çabuk haber verebilmek, herkesin kendini koruyacak ne gerekiyorsa, maske, gözlük, eldiven ve kıyafet yanında bulunmasını sağlayabilmek lazım. Nasıl bir deprem çantası varsa, aynı şekilde bunlara karşı kendimizi o anda koruyacak bir şey lazım” diyor.
İLMİYE ÇIĞ’DAN TARİHE MAL OLAN BİR KONUŞMA
SÜMEROLOG Muazzez İlmiye Çığ (107), gazeteci Esra Aysan’ın YouTube kanalında sorularını yanıtladı. Çığ umutlu bir kadın. Bayrağı elinden bırakmadığını söylüyor. “Asla kin tutmam” diyor.
Çanakkale Savaşı’nda 2 yaşında imiş... Dünya savaşına tanıklık etmiş, Atatürk öldüğünde 24 yaşındaymış. “Bu devrimi kadınlar tamamlayacak” diye ekliyor.
Gazeteci Aysan yaptığı bu konuşma için “107 yaşında ama yaşamı bilgi dolu. Sağlık sorunları var ama ‘yaş’ arkadaşı olmadığı için tabii ki sıkıntılı. 25 dakikalık bu konuşmanın her cümlesini yazdım. Okunmalıdır. Ayrıca reflekslerinin gayet güçlü olduğunu söylemek isterim” diyor.
Çığ, Diyanet İşleri Başkanı için diyor ki: “Atatürk, TSK Kanunu ile birlikte Diyanet Kanunu çıkartmıştır. Dinin güzel hislerinin ortaya çıkmasını amaçlamıştır. Bilir misiniz, Avrupa’nın 400 yıllık ilerlemesini biz 80-90 yılda yaptık... Hâlâ halkını aydınlatmaya devam ediyor.”
Sağlıklı, uzun ömürler...
EFSANE PAŞA DOĞU VEFAT ETTİ
TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin, Türk Komando Teşkilatı’nın kurucularından, Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerinden eski 30. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral M. Adnan Doğu (94) vefat etti. Doğu’nun vefat etmeden önce koronavirüse yakalandığı ve hastalığı yendiği öğrenildi. Vefat haberi önceki gün Hürriyet gazetesinde yer aldı. Doğu için dün Haydarpaşa GATA Hastanesi’nde sadece aile yakınlarının katıldığı cenaze töreni yapıldı ve cenazesi Alemdağ’da bulunan aile kabristanında toprağa verildi.
MESAJ PANOSU
İKTİDAR, bu şekilde özgürlüklere vurduğu darbeyi, muhalefeti darbecilikle suçlayıp kapatmaya çalışıyor. Aslan BULUT
KAPALI alanlar açık, açık hava mekânları kapalı. Aklıma mukayyet olun. Semiha YANKI
DÜNYADA sürekli yanlış yapıp iktidarda kalmanın bir örneği yok. Temel KARAMOLLAOĞLU
COVID-19 SÜRECİNDE ÇEVRESEL NELER OLDU?
EKOLOJİ Birliği 5. Meclis Toplantısı önceki gün sanal ortamda gerçekleştirildi. Toplantı, 3 yıl önce Antalya Finike’de taş ocaklarına karşı verdikleri mücadeleleri nedeniyle öldürülen ve azmettiricilerinin hâlâ bulunamadığı Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu’ya ithaf edildi. Toplantıya 31 bileşenden toplam 48 temsilci katıldı.
İktidarın DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TBB ve diğer kurumlar üzerindeki son dönemde iyice yoğunlaşan baskısı kınanarak “TTB, TBB ve TMMOB’a dokunma” çağrısına Ekoloji Birliği olarak destek verilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda dava açma vb nedenlerle ihtiyaç duyulan bir tüzel kişilik (dernek) kuruluşu için hazırlık çalışma grubu oluşturuldu.
COVID-19 sürecinde ortaya çıkan ve Ekoloji Birliği tarafından raporlanan 54 ekolojik yıkım proje, karar, ihale vb konuyla ilgili bilgi paylaşımı yapıldı ve iktidarın krizi fırsata çevirmesi eleştirildi. Birliğe Yer Kazdağları ve Kazdağları İstanbul Dayanışması katıldı. Bir dernek oluşumu için karar alınırken, ‘birlik, mücadele ve dayanışmanın önemine’ dikkat çekildi.
BİLİYOR MUSUNUZ?
BALKON-BAHÇE FESTİVALİ
NARLIDERE Belediye Başkanı Ali Engin’in “23 Nisan’ı evlerimizde kutladık. 19 Mayıs’ta da muhtemelen kısıtlamalar sürecek. Milli değerlerimizi, halkımızla birlikte layıkıyla kutlamak için balkon-bahçe festivali hazırladık. Apartman ve sitelerin duyarlılık göstermesini ve festivalimize katılmasını bekliyoruz” dediğini...
AVCILAR Belediye Başkanı avukat Turan Hançerli’nin, Veri Toplama Merkezi (VTM) tarafından yapılan ‘COVID-19 ile mücadelede en başarılı belediye başkanları’ araştırmasına göre yüzde 71.3 oranla İstanbul’un 1. Türkiye’nin ise 2. en başarılı belediye başkanı seçildiğini...
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, son günlerde et fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye kesilen hayvanda bazı bölümlerinin kilosu 100 liraya kadar çıkan fiyat artışının nedenlerini sorduğunu...
HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu’nun Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesinin engellenmesiyle ilgili olay çıkartan kişiler hakkında neden harekete geçilmediği, soruşturma ve incelemenin neden başlatılmadığını İçişleri Bakanlığı’na sorduğunu...