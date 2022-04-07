Oligarklar gelir mi?

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile gündeme gelen oligarkların nereye gidebilecekleri tartışılıyor. Wall Street Journal, Financial Times, The Economist, Bloomberg TV ve ajanslar konuyla ilgili haber yapıyor. ‘Suç işleyebilirler’ diye yorum ve değerlendirmelere de yer veriliyor.
Konu 27 Mart’ta Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu’nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na soruldu. “Batı’nın yaptırım uyguladığı Rus oligarklar Türkiye’ye gelebilir mi?” sorusuna Çavuşoğlu, “Rus oligarkların Türkiye’de yapacağı işlerin uluslararası hukuka bir aykırılığı söz konusu değilse bunu değerlendiririz. Prensip olarak ülkemizde yasal olan tüm aktivitelere izin veriyoruz” şeklinde yanıt verdi.
Rus oligarklar yıllarca Forbes ve diğer dergilerin dünyanın en zenginleri listesinde ‘işinsanı’ olarak yer aldı. Futbol takımları aldılar, alkışlandılar. Almanya, İngiltere, Kıbrıs Rum Kesimi ve diğer ülkelere gittiklerinde ‘saygın işinsanı’ olarak karşılandılar, önlerine kırmızı halılar serildi, el üstünde tutuldular.
The Economist, oligark Mikhail Khodorkovsky’e sayfalarını açıyor, ona makaleler yazdırıyor. Bunlardan Aleksey Mordaşov’un Avrupa seyahat endüstrisi pazarının en büyük grubu TUI’ye yüzde 34 pay ile en büyük ortak olmasına kimse itiraz etmedi. TUI bugün ayakta ise bu Mordaşov’un pandemi ortamında aktardığı yüz milyonlarca Euro’luk nakit sayesindedir. Bu nedenle de Almanya ona teşekkür borçludur. Oligarkların Türkiye’ye gelebilme olasılığı üzerine ‘suç işleyebilecekleri’ konuşulmaya başlandı.
Oligarklar liberal ideolojinin aralarında Türkiye’nin de olduğu ülkelerdeki özelleştirme politikalarının ürünüdür ve kamu varlıklarını ele geçirerek olağanüstü servete sahip olan kişilerdir. Şimdi ‘Suç işleyebilirler’ diyenlerin, oligarkların kamu varlıklarını ele geçirmelerine bir itirazları olmadı, tersine övdüler, o paraları ülkelerine çekmek için yarışa girdiler.
Son söz: ‘Oligarşi’nin ekonomideki ifadesi olan oligarkların Türkiye’ye gelip gelmeyecekleri, siyasal gelişmelere ve Putin’e bağlı.
GÜNÜN SÖZÜ
Lideri eleştirmek
“BUGÜN hiçbir siyasi partide parti içi demokrasi kavramı tam olarak ele alınmamaktadır. Partilerde lider sultası ve liderin tartışılmazlığı önemli bir sorundur. Partilerde biat kültürü yeşertilmiştir. Lideri eleştiren ya da parti siyasetinin yanlışlığını söyleyen milletvekilinin siyasi ömrü kısadır. Lideri ve politikalarını sürekli öven, liderin gözdesidir. Daha önce Ecevit’in söylediği ama gündeme getirmediği, işkencecilerden hesap sorulması konusunu gündeme getirmem yüzünden 1977 seçimlerinde seçilemedim.” Dr. Engin ÜNSAL
EMEKLİ İKRAMİYESİ 2.500 TL OLUR MU
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, milyonlarca esnaf, memur, işçi ve çiftçi emeklisinin yılda iki kez aldığı bayram ikramiyelerine en az reel enflasyon oranında artış yapılmasını isteyerek, “Israrlı mücadelemizle 2018 yılında 1.000 lira olarak verilmeye başlanan, 3 yıl hiç arttırılmayan ve geçen yıl komik bir artışla 1.100 liraya çıkartılan emekli bayram ikramiyeleri, yaşanan ekonomik krizin etkisinden kurtarılarak en az 2.500 lira olmalı” dedi. Olur mu?
KUZU DERİSİNDEN TÜRK BAYRAĞI
340 bini fiilen çalışan 1 milyon özel güvenlik görevlisinin bağlı olduğu Türk-İş/Güvenlik-İş Sendikası Başkanı Ömer Çağrıcı ve yönetimini kabul eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2004 yılında çıkan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un birçok yönden geliştirilmesi gerektiğini belirterek, CHP’nin özel güvenlik görevlilerinin sorunlarının çözümüne yönelik yapılacak çalışmalara destek vereceğini söyledi. 340 bin güvenlikçinin “Devletin emrinde, milletin hizmetinde görev yaptıklarını” belirten Çağrıcı, Kılıçdaroğlu ve görüşmeye katılan İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç’a kuzu derisine basılan Türk bayrağı hediye etti.
MESAJ PANOSU
Nüfusun yüzde 43’ü göçten geliyor
İKTİSATÇI İbrahim Kahveci yaptığı bir çalışmaya göre, son 1 yılda yabancı nüfusun 458 bin 626 kişi, Türkiye nüfusunun ise 2 milyon 65 bin 911 kişi arttığını, artan nüfusun yüzde 43’ünü yabancıların oluşturduğunu söyledi, sonuçta okumuş insanlarımızı kaybederken yabancıların çöpünü almamızı ağır şekilde eleştirdi.
1950’den itibaren kutlanan Dünya Sağlık Günü nedeniyle Damga’ya konuşan Sağlık Hizmetleri Sendikası (Sahim-Sen) Genel Başkanı Özlem Akarken, “TTB yurtdışında çalışabilmek için ‘iyi hal belgesi’ aylık başvuru sayısının mart ayında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştığını açıkladı. Bu da krizin ne seviyede olduğunun göstergesi” dedi.
ÜÇ üniversiteden mühendislerin İstanbul için oluşturduğu “2040 Yılı Kentsel Yayılma Riski Haritası”na göre, kentteki tarım arazilerinin yüzde 37’si, ormanların ise yüzde 21’i kentleşme tehdidi altında. Çalışma ekibinin başında bulunan Doç. Dr. İsmail Ercüment Ayazlı’ya göre “Tarım arazileri ve ormanların yok olması, su kirliliğinden gıda güvenliğine birçok sorun ortaya çıkarıyor”.
SİYASET VE SEÇİM
BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) sözcüsü Emre Polat, vefatının 2. yılında, 11-14 Nisan’ı Prof. Dr. Haydar Baş’ı anma haftası ilan ettiklerini açıkladı. Polat, Baş’ın 14 Nisan’da Akçaabat’ta kabri başında anılacağını söyledi ve “O bizim Atatürk’ümüzdü” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kayıp yabancı öğrencileri bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.
İKİ MUSTAFA
DOĞRU Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayı, hem Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı ve hem de devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü çok iyi anlayan ve inanan biri olmalıdır; iki Mustafa’nın Türk milletine doğru anlatılmasına öncülük etmelidir” dedi.
BİLİYOR MUSUNUZ?
KIZILAY’ın, ramazanda az çok demeden fitre, zekât, bayramlık ve iftar yardımlarının Türk Kızılay’ına yapılması çağrısında bulunduğunu...
TÜRKİYE Barolar Birliği önceki dönem YK üyesi ve İstanbul Barosu önceki dönem Genel Sekreter ve Başkan Yardımcılarından A. Filiz Saraç’ın, İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda yapılacak seçimlerde, ‘Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’ndan başkan adaylığı için başvurduğunu...
ADANA Milletvekili Orhan Sümer’in, tarımda kullanılan araçların akaryakıtında KDV ve ÖTV’nin sıfırlanması amacıyla TBMM’ye bir yasa teklifi verdiğini ve “Çiftçinin tarım alanlarında kullandığı araçlar için aldığı mazotun vergilerden muaf tutulması gerekiyor” dediğini...
ÇANKAYA Belediyesi’nin ramazan ayında 20 bin ihtiyaç sahibine 300 TL’lik Gıda Kart vereceğini, belirlenen 63 noktadan bu kartla alışveriş yapılabileceğini... (Başvurular 7-17 Nisan arasında, https://www.cankaya.bel.tr/gidakart adresinden yapılacak.)
TOBB’un MEB ile yaptığı ‘154 ilçeye 154 okul’ protokolü kapsamında Milas MİTSO Başkanı Reşit Özer’in Milas’a 8 derslik bir anaokulu yapılmasını kararlaştırdıklarını açıkladığını...
Oligarklar gelir mi?
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile gündeme gelen oligarkların nereye gidebilecekleri tartışılıyor. Wall Street Journal, Financial Times, The Economist, Bloomberg TV ve ajanslar konuyla ilgili haber yapıyor. ‘Suç işleyebilirler’ diye yorum ve değerlendirmelere de yer veriliyor.
Konu 27 Mart’ta Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu’nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na soruldu. “Batı’nın yaptırım uyguladığı Rus oligarklar Türkiye’ye gelebilir mi?” sorusuna Çavuşoğlu, “Rus oligarkların Türkiye’de yapacağı işlerin uluslararası hukuka bir aykırılığı söz konusu değilse bunu değerlendiririz. Prensip olarak ülkemizde yasal olan tüm aktivitelere izin veriyoruz” şeklinde yanıt verdi.
Rus oligarklar yıllarca Forbes ve diğer dergilerin dünyanın en zenginleri listesinde ‘işinsanı’ olarak yer aldı. Futbol takımları aldılar, alkışlandılar. Almanya, İngiltere, Kıbrıs Rum Kesimi ve diğer ülkelere gittiklerinde ‘saygın işinsanı’ olarak karşılandılar, önlerine kırmızı halılar serildi, el üstünde tutuldular.
The Economist, oligark Mikhail Khodorkovsky’e sayfalarını açıyor, ona makaleler yazdırıyor. Bunlardan Aleksey Mordaşov’un Avrupa seyahat endüstrisi pazarının en büyük grubu TUI’ye yüzde 34 pay ile en büyük ortak olmasına kimse itiraz etmedi. TUI bugün ayakta ise bu Mordaşov’un pandemi ortamında aktardığı yüz milyonlarca Euro’luk nakit sayesindedir. Bu nedenle de Almanya ona teşekkür borçludur. Oligarkların Türkiye’ye gelebilme olasılığı üzerine ‘suç işleyebilecekleri’ konuşulmaya başlandı.
Oligarklar liberal ideolojinin aralarında Türkiye’nin de olduğu ülkelerdeki özelleştirme politikalarının ürünüdür ve kamu varlıklarını ele geçirerek olağanüstü servete sahip olan kişilerdir. Şimdi ‘Suç işleyebilirler’ diyenlerin, oligarkların kamu varlıklarını ele geçirmelerine bir itirazları olmadı, tersine övdüler, o paraları ülkelerine çekmek için yarışa girdiler.
Son söz: ‘Oligarşi’nin ekonomideki ifadesi olan oligarkların Türkiye’ye gelip gelmeyecekleri, siyasal gelişmelere ve Putin’e bağlı.
GÜNÜN SÖZÜ
Lideri eleştirmek
“BUGÜN hiçbir siyasi partide parti içi demokrasi kavramı tam olarak ele alınmamaktadır. Partilerde lider sultası ve liderin tartışılmazlığı önemli bir sorundur. Partilerde biat kültürü yeşertilmiştir. Lideri eleştiren ya da parti siyasetinin yanlışlığını söyleyen milletvekilinin siyasi ömrü kısadır. Lideri ve politikalarını sürekli öven, liderin gözdesidir. Daha önce Ecevit’in söylediği ama gündeme getirmediği, işkencecilerden hesap sorulması konusunu gündeme getirmem yüzünden 1977 seçimlerinde seçilemedim.” Dr. Engin ÜNSAL
EMEKLİ İKRAMİYESİ 2.500 TL OLUR MU
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, milyonlarca esnaf, memur, işçi ve çiftçi emeklisinin yılda iki kez aldığı bayram ikramiyelerine en az reel enflasyon oranında artış yapılmasını isteyerek, “Israrlı mücadelemizle 2018 yılında 1.000 lira olarak verilmeye başlanan, 3 yıl hiç arttırılmayan ve geçen yıl komik bir artışla 1.100 liraya çıkartılan emekli bayram ikramiyeleri, yaşanan ekonomik krizin etkisinden kurtarılarak en az 2.500 lira olmalı” dedi. Olur mu?
KUZU DERİSİNDEN TÜRK BAYRAĞI
340 bini fiilen çalışan 1 milyon özel güvenlik görevlisinin bağlı olduğu Türk-İş/Güvenlik-İş Sendikası Başkanı Ömer Çağrıcı ve yönetimini kabul eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2004 yılında çıkan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un birçok yönden geliştirilmesi gerektiğini belirterek, CHP’nin özel güvenlik görevlilerinin sorunlarının çözümüne yönelik yapılacak çalışmalara destek vereceğini söyledi. 340 bin güvenlikçinin “Devletin emrinde, milletin hizmetinde görev yaptıklarını” belirten Çağrıcı, Kılıçdaroğlu ve görüşmeye katılan İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç’a kuzu derisine basılan Türk bayrağı hediye etti.
MESAJ PANOSU
Nüfusun yüzde 43’ü göçten geliyor
İKTİSATÇI İbrahim Kahveci yaptığı bir çalışmaya göre, son 1 yılda yabancı nüfusun 458 bin 626 kişi, Türkiye nüfusunun ise 2 milyon 65 bin 911 kişi arttığını, artan nüfusun yüzde 43’ünü yabancıların oluşturduğunu söyledi, sonuçta okumuş insanlarımızı kaybederken yabancıların çöpünü almamızı ağır şekilde eleştirdi.
1950’den itibaren kutlanan Dünya Sağlık Günü nedeniyle Damga’ya konuşan Sağlık Hizmetleri Sendikası (Sahim-Sen) Genel Başkanı Özlem Akarken, “TTB yurtdışında çalışabilmek için ‘iyi hal belgesi’ aylık başvuru sayısının mart ayında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştığını açıkladı. Bu da krizin ne seviyede olduğunun göstergesi” dedi.
ÜÇ üniversiteden mühendislerin İstanbul için oluşturduğu “2040 Yılı Kentsel Yayılma Riski Haritası”na göre, kentteki tarım arazilerinin yüzde 37’si, ormanların ise yüzde 21’i kentleşme tehdidi altında. Çalışma ekibinin başında bulunan Doç. Dr. İsmail Ercüment Ayazlı’ya göre “Tarım arazileri ve ormanların yok olması, su kirliliğinden gıda güvenliğine birçok sorun ortaya çıkarıyor”.
SİYASET VE SEÇİM
BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) sözcüsü Emre Polat, vefatının 2. yılında, 11-14 Nisan’ı Prof. Dr. Haydar Baş’ı anma haftası ilan ettiklerini açıkladı. Polat, Baş’ın 14 Nisan’da Akçaabat’ta kabri başında anılacağını söyledi ve “O bizim Atatürk’ümüzdü” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kayıp yabancı öğrencileri bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.
İKİ MUSTAFA
DOĞRU Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayı, hem Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı ve hem de devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü çok iyi anlayan ve inanan biri olmalıdır; iki Mustafa’nın Türk milletine doğru anlatılmasına öncülük etmelidir” dedi.
BİLİYOR MUSUNUZ?
KIZILAY’ın, ramazanda az çok demeden fitre, zekât, bayramlık ve iftar yardımlarının Türk Kızılay’ına yapılması çağrısında bulunduğunu...
TÜRKİYE Barolar Birliği önceki dönem YK üyesi ve İstanbul Barosu önceki dönem Genel Sekreter ve Başkan Yardımcılarından A. Filiz Saraç’ın, İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda yapılacak seçimlerde, ‘Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’ndan başkan adaylığı için başvurduğunu...
ADANA Milletvekili Orhan Sümer’in, tarımda kullanılan araçların akaryakıtında KDV ve ÖTV’nin sıfırlanması amacıyla TBMM’ye bir yasa teklifi verdiğini ve “Çiftçinin tarım alanlarında kullandığı araçlar için aldığı mazotun vergilerden muaf tutulması gerekiyor” dediğini...
ÇANKAYA Belediyesi’nin ramazan ayında 20 bin ihtiyaç sahibine 300 TL’lik Gıda Kart vereceğini, belirlenen 63 noktadan bu kartla alışveriş yapılabileceğini... (Başvurular 7-17 Nisan arasında, https://www.cankaya.bel.tr/gidakart adresinden yapılacak.)
TOBB’un MEB ile yaptığı ‘154 ilçeye 154 okul’ protokolü kapsamında Milas MİTSO Başkanı Reşit Özer’in Milas’a 8 derslik bir anaokulu yapılmasını kararlaştırdıklarını açıkladığını...