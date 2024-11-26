Nisan 2025’te af olabilir mi

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Cumhur İttifakı partileri AK Partili ve MHP’li dostlardan aldığım bilgiye göre, 23 Nisan 2025’te bir kısmi af çıkacakmış. Bu iddia da bir kulis haberidir. Cezaevleri hıncahınç dolu, kısmi de olsa affa ihtiyaç var. Ayrıca kader mahkumları af beklemekten yorgun haldeler. FETÖ’cü yargı mensuplarının verdiği cezalarla cezaevlerinde yatan mağdur mahkumlar için af gerekli. Bahçeli’nin “Öcalan gelsin Gazi Meclis’e, DEM grubunda konuşsun” dediği andan itibaren herkes bir af yolda demeye başladı. Yeni bir beyaz sayfa için beklentiler yüksek. Tevfik DİKER E.Milletvekili, araştırmacı, yazar-ANKARA

RAHŞAN VE ASUDE HANIMIN KADERLERİ

ANKARA’da uzun yıllar Çankaya’da Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde oturdum. Oturduğum evin karşısında ‘Şen Kasap’ vardı. Bu kasaptan sabah 09.30-10.00 arasında bir kadın alışveriş yapardı. Mahalleli onu şaşkın bir şekilde izlerdi. Çünkü bu hayvan dostuydu. Kasap Erzincan Kemaliyeli İbrahim Bey’di.

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Asude Hanım’ın kırmızı bir Şahin arabası vardı. Arabada direksiyonda Asude Aral Hanım vardı. Ama arka ve yan koltuklarda hayvan dostları olurdu. Hele ön koltuktaki hayvan dostun keyfine diyecek yoktu. Kasaba bir gün sordum, kim bu kadın diye. “Başbakan Ecevit’in baldızı Asude Aral Hanım, kendisini hayvanlara adamış, her gün gelir et kemik alır onlar için” dedi. Geçenlerde gazetede okudum, şöyle yazıyordu: “Rahşan Ecevit’in kardeşi Asude Aral vefat etti ancak bir yakını olmadığı için cenaze hastaneden alınamıyor.” Aklıma birden hayvan dostu Asude Aral ile ilgili mahalledeki hayvanlar, izlenimler geldi. Rahşan Ecevit’in “Bana bir piyango çıksa hemen Asude’ye veririm, hayvanlara baksın” sözü geldi... Hepsine Allah rahmet eylesin! Umut ÖZKAN

GÜNÜN SÖZÜ

“Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız.” Cemal ENGİNYURT

İSTANBUL’DA BÜYÜK PANEL DEMİREL 100. YAŞINDA

CUMHURİYETİMİZİN ve demokrasimizin yılmaz savunucusu büyük devlet adamı 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in doğumunun 100. yılı münasebetiyle düzenlenen ‘Süleyman Demirel 100. Yaşında’ başlıklı anma etkinliği 1 Aralık Pazar 14.00’te Grand Cevahir Oteli’nde yapılacak. Açılış konuşmalarını ‘Ülke Politikaları Vakfı’ (ÜPV) Başkanı Doğan Subaşı, eski Milletvekili Dr. Aylin Cesur, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak. Panelin konuşmacılarının da Hüsamettin Cindoruk, Hikmet Çetin, Ali Naili Erdem, Cavit Çağlar, Prof. Dr. Mehmet Haberal, İlber Ortaylı ve Hamdi Üçpınarlar (Moderatör) olduğu bildirildi.

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TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKEDİR

İKİNCİ Dünya Savaşı’nda Nazilerin Danimarka’yı işgali üzerinden İsrail’in Türkiye’ye yönelik bir tehdit olduğunun söylenmesi en hafif tabirle acizlik, korkaklık, basiretsizliktir. Türkiye ne Danimarka’dır ne de başka bir ülkedir. Türkiye güçlü bir ülkedir. Danimarka’yı 7 saatte işgal eden Naziler, Bulgaristan sınırına kadar gelse de Türkiye’ye savaş açma cüretinde bulunamamıştır. Türkiye’nin, Türk milletinin gücünü başka ülkelerle benzeştirmek büyük bir gaflettir. Milletimize korku pompalayanlar, korkularını kendi iç dünyalarında yaşamalı ve artık susmalıdır. Sadettin TANTAN

MESAJ PANOSU

- TÜRK Kadınlar Birliği İstanbul Şubesinin 27 Kasım Çarşamba 14.00’te Zübeyde Ana Kültür Merkezi’nde Cumhuriyetin yaşayan efsane kadını ‘Madelet Grabbe Başusta-Rüzgâra karşı uzun cesur bir yürüyüşün öyküsü’ belgesel gösterimi var. Yönetmen; Nebil Özgentürk, Yapımcı: Hüseyin Başusta.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ TARİHTİR

UNESCO 1966 yılında 5 Ekim gününü Dünya Öğretmenler Günü olarak ilan etmişti. O günden buyana yüzlerce ülkede kutlanır. Türkiye’de ise Öğretmenler Günü 24 Kasım’dır. Buna karar veren 12 Eylül 1980 darbesinin başı Kenan Evren’dir. Ayşe HÜR

NOBEL ÖDÜLLÜ AZİZ SANCAR’A ALİ ŞİR NEVAİ ÖDÜLÜ VERİLDİ

NOBEL Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’a, Türk Devletleri tarafından ‘Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü’ verildi. Sancar “Beni sadece Çağatay Edebiyatı’nın değil, tüm Türk dünyasının en değerli şairi olan Ali Şir Nevai Ödülü’ne layık gören Türk Devletleri Teşkilatına minnettarım. Hayatımdaki birinci önceliğim yaptığım bilim, ikincisi ise Türk devletleridir” dedi.

AYDIN İNCİRİ

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Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken’in, Avrupa Birliği Coğrafi işaret Tescili’nın Aziz Sancar’ın adına ithaf edilmesi ve kendisi ile eşi Gwen Hanım’a hediyeler göndermesi üzerine Ülken’e teşekkür ederek, “Dünyanın en güzel incirini afiyetle yiyeceğiz” mesajını gönderdi.