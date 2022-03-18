Muhalefette ‘satamazsın’ İktidar olunca ‘satalım’

SWISSOTEL’in satılmak istenmesi, CHP İBB Grubu’nu karıştırdı. Siyasi kulislerde tartışmaları süren otelin satışının uzun bir geçmişi var.2009-2014 döneminde satışı yapılan otel ile ilgili CHP Grup üyeleri Hakkı Sağlam ve Serdar Bayraktar’ın geçen dönem açtıkları dava neticesinde mahkeme, satış kararını ‘ihalede açıklık ve rekabet şartlarının sağlanmasının mümkün olmadığı’ gerekçesiyle iptal etti.
Satış teklifi, Ekrem İmamoğlu’nun Meclis’e havale etmesi ile gündeme alındı, ancak son anda 16 Mart günü geri çekildi.
Meclis üyelerinin itiraz nedeni şu: İlk satış ile şimdiki satış arasında mahkemenin iptal gerekçeleri komisyon raporunda aynı şekilde duruyor.
CHP İBB Meclis üyeleri ağırlıklı olarak satışa karşı. Daha önce karşı çıktıkları satışa ‘evet’ diyemeyeceklerini bizzat bizi arayarak anlattılar. Ancak İmamoğlu’nu destekleyen Meclis üyeleri ise satıştan yana gözüküyorlar. Yeni grup yönetimi de satıştan yana. Ancak eski Grup Başkan Vekili Fahrettin Kayhan’ın satışa karşı görüşü sürüyor. Kulağımıza gelen kulislere göre Canan Kaftancıoğlu’nun satışa karşı olduğu konuşuluyor. Bakalım kim geri adım atacak; İmamoğlu mu Kaftancıoğlu mu? Konunun genel merkeze kadar gideceği konuşuluyor.
HATAY EXPO 2021 1 NİSAN’DA BAŞLIYOR
ÇİN ve Avustralya’yla yarışarak alınan, İzmir ve Antalya’nın ardından üçüncü olacak botanik özellikli Hatay EXPO 2021, kapılarını 1 Nisan günü ziyaretçilere açacak. Önemli bitki, tarım, gastronomi şehirlerinden, çok kültürlü Hatay EXPO ana temasını ‘Medeniyetler Bahçesi’ olarak belirledi.
Mehmet Diktaş’ın kart koleksiyonu bugün İşkodra’da açılıyor
ARNAVUTLUK TARİHİNE IŞIK
DOSTUMUZ sanayici Mehmet Diktaş’ın, Türkiye’nin önde gelen bir koleksiyoneri olduğunu bu alanın uzmanları dışında belki çok kişi bilmez. Mehmet Diktaş, aynı zamanda Çorlu/Trakya ve Balkanlar’ın canlı tarihidir. Zaten uzun bir süredir hazırladığı ve yakında çıkaracağı kitaplarda da Çorlu’nun ilginç tarihini gelecek nesillere aktaracak. Ukrayna ve Kırım ayrı bir ilgi alanıdır. Geçen yıl yayınladığı “Kırım” kitabıyla da gezip gördüğü Kırım’ı anlatmıştı.
Onun çok değerli, paha biçilmesi zor, özel kartpostal koleksiyonunun bir bölümü şimdi Arnavutluk’un tarihine ışık tutacak. Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ile İşkodra Yunus Emre Enstitüsü’nün girişimiyle Arnavutluk’un İşkodra kentinde ‘Evvel Zaman İçinde Arnavutluk’ adıyla sergilenecek. İşkodra Sanat Galerisi’nde sergi bugün açılacak. Sergi ayrıca 28 Ekim 1912 ile 23 Nisan 1913 arasındaki İşkodra Kuşatması’na da bir kez daha anlam katacak. Bu tarihte, Osmanlı ve Arnavut gönüllüleri, kenti kuşatan Karadağ ve Sırbistan’a karşı 7 ay direnmişlerdi.
Sergide, tarihi fotoğrafçılığı başlatan Arnavut Maribu hanedanı Pjeter, Kel ve Gege Marubi’nin yaşama ve şehirlere hayat veren fotoğraflarının olduğu kartpostallar da yer alıyor. 19. ve 20. yüzyılda İşkodra şehrinde üç kuşak boyunca bir fotoğraf stüdyosu işleten Maribuların Tiran, İşkodra ve Berat kentlerinden, Dıraç ve İpek Sancakları ve diğer bölgelerden fotoğraflarının yer aldığı kartpostallar ilk kez sergilenecek. Sergide cam negatiflerden hayat bulan bir tarih yer alacak.
Arnavutlar, Avrupa’nın en eski kavimlerinden biridir; ‘asıl Avrupalılar’ olarak nitelenirler. Türklerle ilişkileri 14. yüzyıla kadar gider. 1385’te Arnavut ordusu ile yapılan Savra Savaşı’nı Osmanlılar’ın kazanmasıyla Arnavutlar Osmanlı egemenliği altına girer. Arnavutlar Balkanlar’daki uluslar arasında Osmanlılardan ayrılan en son ulustur. Arnavutluk, 1913 yılında Balkan Savaşları’ndan sonra Bükreş Antlaşması’yla bağımsızlığını kazanır. Osmanlı’da toplam 218 sadrazamdan 32’si Arnavut’tur.
SAVAŞ VE KELİMELERİN GÜCÜ
SADECE tarih ve filmlerden aşina olduğumuz şey geri döndü; savaş retoriği. Eski ismiyle belagat. Yani etkileyici, ikna edici konuşma sanatı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, bunu diplomatik konuşmalarında gösteriyor. Avam Kamarası’na yaptığı video konuşmasında ‘Ormanlarda, tarlalarda, kıyılarda, şehirlerde, sokaklarda savaşacağız, tepelerde savaşacağız’ dedi. ‘Ve vazgeçmeyeceğiz’ diye ekledi. Almanya Süddeutsche Zeitung, Zelenski’nin konuşmasını ‘Kelimelerin Gücü’ olarak yorumladı. Churchill, “İnsanlara bahşedilen tüm yeteneklerden hiçbiri hitabet armağanı kadar değerli değildir. Hitabet, büyük bir kralınkinden daha dayanıklı bir güce sahiptir” der. Amerikan Yurttaş Hakları Hareketi önderi Martin Luther King de bir konuşmasında şöyle söylemiş: “Bir insanın nihai ölçüsü, rahatlık ve rahatlık anlarında nerede durduğu değil, meydan okuma zamanlarında nerede durduğudur.”
Dilin, retoriğinin muazzam gücüne rağmen, sonunda konuşmalar değil, savaş, silahlar en acı veren şeyler. Zelenski de zaten savaşın ‘hem kurbanı hem de saldırganı eşit şekilde etkilediğini’ söylüyor. Dileğimiz savaşın bir an önce sona ermesi.
BİLİYOR MUSUNUZ?
AYDIN Milletvekili Süleyman Bülbül’ün, süt üretiminde bile dünya standartlarının altında kaldığımızı belirterek “Sütün fiyatı 4,5, yemin fiyatı 8 kat arttı. Artık üretici hayvanlarını kesiyor” diye açıklama yaptığını...
CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel’in, Meclis’te görüşülen Diyanet Akademisi Kanunu üzerine “Kuran kursu ve merkezlerinde okuyan öğrenciler için açılacak yurt ve pansiyonlar MEB’in denetimine alınmalıdır. Çünkü denetimsiz yurt ve pansiyonların ne hale geldiğini, nelere yol açtığını hep beraber görüyoruz. Biz bu kanunda muğlak ifadelere karşıyız” diye konuştuğunu...
4 LİDERE NFT’Lİ KONGRE DAVETİ
20 Mart Pazar günü Ankara Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak 8. Olağan Büyük Kongre’ye hazırlanan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) sıra dışı bir uygulamaya imza attı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş siyasi parti liderlerine, liderlerin Twitter profil resimlerini, bir NFT yaparak davetiye ekinde gönderdi. Baş, bu NFT’leri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, muhalefet liderleri Kemal Kılıçdaroğlu’na, Meral Akşener ve Devlet Bahçeli’ye gönderdi ve davetiyeye şu notu düştü: “Twitter profil fotoğrafınızı dijital bir sanat eserine dönüştürüp size hediye olarak sunmak istedim.”
Muhalefette ‘satamazsın’ İktidar olunca ‘satalım’
SWISSOTEL’in satılmak istenmesi, CHP İBB Grubu’nu karıştırdı. Siyasi kulislerde tartışmaları süren otelin satışının uzun bir geçmişi var.2009-2014 döneminde satışı yapılan otel ile ilgili CHP Grup üyeleri Hakkı Sağlam ve Serdar Bayraktar’ın geçen dönem açtıkları dava neticesinde mahkeme, satış kararını ‘ihalede açıklık ve rekabet şartlarının sağlanmasının mümkün olmadığı’ gerekçesiyle iptal etti.
Satış teklifi, Ekrem İmamoğlu’nun Meclis’e havale etmesi ile gündeme alındı, ancak son anda 16 Mart günü geri çekildi.
Meclis üyelerinin itiraz nedeni şu: İlk satış ile şimdiki satış arasında mahkemenin iptal gerekçeleri komisyon raporunda aynı şekilde duruyor.
CHP İBB Meclis üyeleri ağırlıklı olarak satışa karşı. Daha önce karşı çıktıkları satışa ‘evet’ diyemeyeceklerini bizzat bizi arayarak anlattılar. Ancak İmamoğlu’nu destekleyen Meclis üyeleri ise satıştan yana gözüküyorlar. Yeni grup yönetimi de satıştan yana. Ancak eski Grup Başkan Vekili Fahrettin Kayhan’ın satışa karşı görüşü sürüyor. Kulağımıza gelen kulislere göre Canan Kaftancıoğlu’nun satışa karşı olduğu konuşuluyor. Bakalım kim geri adım atacak; İmamoğlu mu Kaftancıoğlu mu? Konunun genel merkeze kadar gideceği konuşuluyor.
HATAY EXPO 2021 1 NİSAN’DA BAŞLIYOR
ÇİN ve Avustralya’yla yarışarak alınan, İzmir ve Antalya’nın ardından üçüncü olacak botanik özellikli Hatay EXPO 2021, kapılarını 1 Nisan günü ziyaretçilere açacak. Önemli bitki, tarım, gastronomi şehirlerinden, çok kültürlü Hatay EXPO ana temasını ‘Medeniyetler Bahçesi’ olarak belirledi.
Mehmet Diktaş’ın kart koleksiyonu bugün İşkodra’da açılıyor
ARNAVUTLUK TARİHİNE IŞIK
DOSTUMUZ sanayici Mehmet Diktaş’ın, Türkiye’nin önde gelen bir koleksiyoneri olduğunu bu alanın uzmanları dışında belki çok kişi bilmez. Mehmet Diktaş, aynı zamanda Çorlu/Trakya ve Balkanlar’ın canlı tarihidir. Zaten uzun bir süredir hazırladığı ve yakında çıkaracağı kitaplarda da Çorlu’nun ilginç tarihini gelecek nesillere aktaracak. Ukrayna ve Kırım ayrı bir ilgi alanıdır. Geçen yıl yayınladığı “Kırım” kitabıyla da gezip gördüğü Kırım’ı anlatmıştı.
Onun çok değerli, paha biçilmesi zor, özel kartpostal koleksiyonunun bir bölümü şimdi Arnavutluk’un tarihine ışık tutacak. Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ile İşkodra Yunus Emre Enstitüsü’nün girişimiyle Arnavutluk’un İşkodra kentinde ‘Evvel Zaman İçinde Arnavutluk’ adıyla sergilenecek. İşkodra Sanat Galerisi’nde sergi bugün açılacak. Sergi ayrıca 28 Ekim 1912 ile 23 Nisan 1913 arasındaki İşkodra Kuşatması’na da bir kez daha anlam katacak. Bu tarihte, Osmanlı ve Arnavut gönüllüleri, kenti kuşatan Karadağ ve Sırbistan’a karşı 7 ay direnmişlerdi.
Sergide, tarihi fotoğrafçılığı başlatan Arnavut Maribu hanedanı Pjeter, Kel ve Gege Marubi’nin yaşama ve şehirlere hayat veren fotoğraflarının olduğu kartpostallar da yer alıyor. 19. ve 20. yüzyılda İşkodra şehrinde üç kuşak boyunca bir fotoğraf stüdyosu işleten Maribuların Tiran, İşkodra ve Berat kentlerinden, Dıraç ve İpek Sancakları ve diğer bölgelerden fotoğraflarının yer aldığı kartpostallar ilk kez sergilenecek. Sergide cam negatiflerden hayat bulan bir tarih yer alacak.
Arnavutlar, Avrupa’nın en eski kavimlerinden biridir; ‘asıl Avrupalılar’ olarak nitelenirler. Türklerle ilişkileri 14. yüzyıla kadar gider. 1385’te Arnavut ordusu ile yapılan Savra Savaşı’nı Osmanlılar’ın kazanmasıyla Arnavutlar Osmanlı egemenliği altına girer. Arnavutlar Balkanlar’daki uluslar arasında Osmanlılardan ayrılan en son ulustur. Arnavutluk, 1913 yılında Balkan Savaşları’ndan sonra Bükreş Antlaşması’yla bağımsızlığını kazanır. Osmanlı’da toplam 218 sadrazamdan 32’si Arnavut’tur.
SAVAŞ VE KELİMELERİN GÜCÜ
SADECE tarih ve filmlerden aşina olduğumuz şey geri döndü; savaş retoriği. Eski ismiyle belagat. Yani etkileyici, ikna edici konuşma sanatı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, bunu diplomatik konuşmalarında gösteriyor. Avam Kamarası’na yaptığı video konuşmasında ‘Ormanlarda, tarlalarda, kıyılarda, şehirlerde, sokaklarda savaşacağız, tepelerde savaşacağız’ dedi. ‘Ve vazgeçmeyeceğiz’ diye ekledi. Almanya Süddeutsche Zeitung, Zelenski’nin konuşmasını ‘Kelimelerin Gücü’ olarak yorumladı. Churchill, “İnsanlara bahşedilen tüm yeteneklerden hiçbiri hitabet armağanı kadar değerli değildir. Hitabet, büyük bir kralınkinden daha dayanıklı bir güce sahiptir” der. Amerikan Yurttaş Hakları Hareketi önderi Martin Luther King de bir konuşmasında şöyle söylemiş: “Bir insanın nihai ölçüsü, rahatlık ve rahatlık anlarında nerede durduğu değil, meydan okuma zamanlarında nerede durduğudur.”
Dilin, retoriğinin muazzam gücüne rağmen, sonunda konuşmalar değil, savaş, silahlar en acı veren şeyler. Zelenski de zaten savaşın ‘hem kurbanı hem de saldırganı eşit şekilde etkilediğini’ söylüyor. Dileğimiz savaşın bir an önce sona ermesi.
BİLİYOR MUSUNUZ?
AYDIN Milletvekili Süleyman Bülbül’ün, süt üretiminde bile dünya standartlarının altında kaldığımızı belirterek “Sütün fiyatı 4,5, yemin fiyatı 8 kat arttı. Artık üretici hayvanlarını kesiyor” diye açıklama yaptığını...
CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel’in, Meclis’te görüşülen Diyanet Akademisi Kanunu üzerine “Kuran kursu ve merkezlerinde okuyan öğrenciler için açılacak yurt ve pansiyonlar MEB’in denetimine alınmalıdır. Çünkü denetimsiz yurt ve pansiyonların ne hale geldiğini, nelere yol açtığını hep beraber görüyoruz. Biz bu kanunda muğlak ifadelere karşıyız” diye konuştuğunu...
4 LİDERE NFT’Lİ KONGRE DAVETİ
20 Mart Pazar günü Ankara Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak 8. Olağan Büyük Kongre’ye hazırlanan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) sıra dışı bir uygulamaya imza attı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş siyasi parti liderlerine, liderlerin Twitter profil resimlerini, bir NFT yaparak davetiye ekinde gönderdi. Baş, bu NFT’leri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, muhalefet liderleri Kemal Kılıçdaroğlu’na, Meral Akşener ve Devlet Bahçeli’ye gönderdi ve davetiyeye şu notu düştü: “Twitter profil fotoğrafınızı dijital bir sanat eserine dönüştürüp size hediye olarak sunmak istedim.”