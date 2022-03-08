8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde; özgürlükten, eşitlikten ve mücadelemizden vazgeçmiyoruz! Daha özgür, daha eşit ve daha adil bir dünyaya ulaşmak adına sürdürdüğümüz çağdaşlık yolculuğumuzda, tüm kadınlarımızla hep birlikte ilerlemekten ve onların destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz.
Kadınlar, yaşamlarının bir döneminde ailesi, çevresi ya da hiç tanımadığı kişiler tarafından şiddete uğrayabiliyor. Okulda, evde, işyerinde ya da bulundukları her alanda psikolojik, fiziksel ve cinsel istismara maruz bırakılabiliyor.
Cinsiyet ayrımcılığı yüzünden eğitim, çalışma ve kişi özgürlüğü hakkından mahrum edilebiliyor. Irk, din, dil, yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik nedenler üzerinden uygulanan ayrımcılığın meşrulaştırılmasından dolayı mağdur olabiliyor. Sürekli baskı ve korku altında yaşamını sürdürmek zorunda kalabiliyor. Yaşam hakkı tehdit edilebiliyor. Namus, aldatma-aldatılma, kıskançlık gibi gerekçelerin yanı sıra sadece kadın olduğu için katledilebiliyor.
120 şubemizle ilerleyen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, üreten, düşünen ve özgür olmaktan vazgeçmeyen kadınlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz! 33 yıllık çağdaşlık yolculuğumuzda, Cumhuriyet’in kazanımları ve değerlerini koruyarak yürüttüğümüz eğitim çalışmalarımız ile her alanda eşitsizliğe karşı çıkıyor; özellikle kız çocuklarının eğitim hakkından eşit şekilde yararlanarak özgür ve çağdaş bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi yineliyoruz!
Bugüne kadar 91 bin kız öğrencinin eğitim hayallerine destek olmanın ve gelecekte kendi ayakları üzerinde durabilecek nice güçlü kadınla bir arada olacağımızı bilmenin gururu içerisindeyiz. Hep birlikte daha özgürüz, eşitiz ve güçlüyüz!
Hiçbir zaman susan, unutan ya da görmezden gelen taraf olmayacağız! ÇYDD olarak kadınların güçlenmesi ve özgürleşmesi için yorulmadan çalışmaya; eşitsizliğin, şiddetin ve adaletsizliğin karşında durmaya devam edeceğiz!
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali için açmış olduğumuz 4 ayrı davamız devam etmektedir. İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğiz, mutlaka geri alacağız! Demokrasiye ve özgürlüğe yönelik haklı davamızı sürdüreceğiz!
8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun!
GÜNÜN MESAJI
300 MİLYON İŞ
DÜNYA Kadınlar Günü öncesinde yayınlanan yeni ILO raporuna göre; bakım hizmetlerinde var olan önemli açıkların giderilmesiyle 2035 yılına kadar yaklaşık 300 milyon iş yaratılabilir ve yoksulluğu azaltacak, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik edecek, çocuk ve yaşlı bakımını destekleyecek sürekli bakım döngüsü oluşturulabilir. (https://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_838852/lang--tr/index.htm)
VEDAT GÜNYOL’DAN KALICI TATLAR
AVUKAT Celal Ülgen, “Çeviri ve deneme türü kitaplarıyla koca bir evrenin kapılarını bize açtığını” söylediği Vedat Günyol’un, bize kalıcı tatlar verdiğini yazıyor. Ondan bir alıntıyı da sunuyor bize, aktarmak istiyoruz:
“Aklını kullanan insan ne yapar? Önce kendini eleştirir. Sonra aslı astarı olmayan inançlara sapmadan, yobazlığa düşmeden insan olma onurunu savunur ve bu onura tam varlığı ile bağlanır. Bir inanca, aslı astarı olmayan bir kör inanca saptanıp kalmakla yetinen, kafasını işletmeyen, inancını sorguya çekmeyen (böylece insan olmaya yanaşmayan) yaratıkların çoğunlukta olduğu bir toplumda yaşamak kadar yürekler acısı bir şey düşünebiliyor musunuz?” demiş ve Atatürk’ün şu sözlerine kulak vermemizi öğütlemiştir:
“Benim gözümde 20 yaşında yobaz, ihtiyar; 70 yaşında bir idealist ise zinde bir gençtir.”
(Geçen Pazar günü 111. doğum günü kutlanan Vedat Günyol’ü 2004’te yitirmiştik.)
BİR UKRAYNALI PORTRESİ
PARALARI yok, sınırda kendilerine ikram edilen yiyecek ürünleri nezaketli şekilde birer adet alıyorlar, kimse torbasını ve cebini doldurmak istemiyor. Hepsi onurlu insanlar, uygar kişilikli ve saygın. Savaştan sonra ülkelerine mutlaka geri döneceklerini söylüyorlar. Bir Ukraynalı kendisinden çok komşularının akıbetini düşünüyor. Türkiye’nin Antalya toplantısını düzenlemesi, iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelecek olması, Türkiye’nin ağırlığını göstermesi bakımından onları çok sevindirmiş. Türkiye barışı Karadeniz’de değil, Akdeniz’de sağlayacak.
BİLİYOR MUSUNUZ?
MİLAS’TAN BÜYÜK TEPKİ GELDİ
MİLAS’ın Ticaret-Sanayi Odaları ile Ziraat Odası ve TARİŞ Kooperatifi’nin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanıp 1 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve madencilik faaliyetlerinin ‘zeytinlik alanlara denk gelmesi’ durumunda zeytin ağaçlarının taşınmasına izin veren ‘Maden Yönetmeliği’nin en kısa sürede iptal edilmesini istediğini...
BEŞİKTAŞ Belediye Meclisi gündeminde dün, imar planlarında bina yüksekliklerine ‘Serbest olarak belirlenemez’ hükmü eklenmesi ile dikkat çeken 5 maddenin alındığını ve tartışma başladığını; tartışma konusu eleştirilerde ‘kupon arazilere’ yapılmış lüks yapılar üzerinde çekince koyan isimlerin merak edildiğini...
ÜÇ TESPİT
CHP Antalya Milletvekili ve Sanayi Komisyonu Üyesi Çetin Osman Budak, Meclis’teki konuşmasında üç tespit yaptı: “Enflasyon en acımasız vergidir”, “Kur korumalı mevduat yurttaşa zam olarak geri dönecektir”, “AB’nin İstatistik Ofisi’nin (EUROSTAT) 2020 verileriyle yaptığı araştırmada, 28 ülkenin içinde en üst sırada, yani her 3 kişiden 1’i bu ülkede iki günde 1 etli yemek yiyemiyor maalesef.”
SİSTEME BAKIN
ÇORLU İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde çalıştığını belirten AKP İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Yüksel, AKP İlçe Başkanı Vahap Yıldız’ın mesajını sosyal medyada paylaşıyor: “Çorlu’daki çeşitli okullarda 3 aylık temizlik elemanı olarak çalışacak personele ihtiyaç vardır. İlgilenen arkadaşlar İŞKUR’a başvurup, kayıt açtırıp, AK Parti binamıza gelip bana isimlerini yazdırabilirler.”
AVCILAR Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen ve yazar Jale Sancak’ın öncülüğünde sekiz hafta süren ‘Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’ tamamlandı. Atölye süresince katılımcıların yazdıkları öyküler ‘Mor Kalem Kadın Öyküleri’ adı altında kitap haline getirildi.
Mücadelemizden vazgeçmiyoruz!
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde; özgürlükten, eşitlikten ve mücadelemizden vazgeçmiyoruz! Daha özgür, daha eşit ve daha adil bir dünyaya ulaşmak adına sürdürdüğümüz çağdaşlık yolculuğumuzda, tüm kadınlarımızla hep birlikte ilerlemekten ve onların destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz.
Kadınlar, yaşamlarının bir döneminde ailesi, çevresi ya da hiç tanımadığı kişiler tarafından şiddete uğrayabiliyor. Okulda, evde, işyerinde ya da bulundukları her alanda psikolojik, fiziksel ve cinsel istismara maruz bırakılabiliyor.
Cinsiyet ayrımcılığı yüzünden eğitim, çalışma ve kişi özgürlüğü hakkından mahrum edilebiliyor. Irk, din, dil, yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik nedenler üzerinden uygulanan ayrımcılığın meşrulaştırılmasından dolayı mağdur olabiliyor. Sürekli baskı ve korku altında yaşamını sürdürmek zorunda kalabiliyor. Yaşam hakkı tehdit edilebiliyor. Namus, aldatma-aldatılma, kıskançlık gibi gerekçelerin yanı sıra sadece kadın olduğu için katledilebiliyor.
120 şubemizle ilerleyen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, üreten, düşünen ve özgür olmaktan vazgeçmeyen kadınlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz! 33 yıllık çağdaşlık yolculuğumuzda, Cumhuriyet’in kazanımları ve değerlerini koruyarak yürüttüğümüz eğitim çalışmalarımız ile her alanda eşitsizliğe karşı çıkıyor; özellikle kız çocuklarının eğitim hakkından eşit şekilde yararlanarak özgür ve çağdaş bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi yineliyoruz!
Bugüne kadar 91 bin kız öğrencinin eğitim hayallerine destek olmanın ve gelecekte kendi ayakları üzerinde durabilecek nice güçlü kadınla bir arada olacağımızı bilmenin gururu içerisindeyiz. Hep birlikte daha özgürüz, eşitiz ve güçlüyüz!
Hiçbir zaman susan, unutan ya da görmezden gelen taraf olmayacağız! ÇYDD olarak kadınların güçlenmesi ve özgürleşmesi için yorulmadan çalışmaya; eşitsizliğin, şiddetin ve adaletsizliğin karşında durmaya devam edeceğiz!
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali için açmış olduğumuz 4 ayrı davamız devam etmektedir. İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğiz, mutlaka geri alacağız! Demokrasiye ve özgürlüğe yönelik haklı davamızı sürdüreceğiz!
8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun!
GÜNÜN MESAJI
300 MİLYON İŞ
DÜNYA Kadınlar Günü öncesinde yayınlanan yeni ILO raporuna göre; bakım hizmetlerinde var olan önemli açıkların giderilmesiyle 2035 yılına kadar yaklaşık 300 milyon iş yaratılabilir ve yoksulluğu azaltacak, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik edecek, çocuk ve yaşlı bakımını destekleyecek sürekli bakım döngüsü oluşturulabilir. (https://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_838852/lang--tr/index.htm)
VEDAT GÜNYOL’DAN KALICI TATLAR
AVUKAT Celal Ülgen, “Çeviri ve deneme türü kitaplarıyla koca bir evrenin kapılarını bize açtığını” söylediği Vedat Günyol’un, bize kalıcı tatlar verdiğini yazıyor. Ondan bir alıntıyı da sunuyor bize, aktarmak istiyoruz:
“Aklını kullanan insan ne yapar? Önce kendini eleştirir. Sonra aslı astarı olmayan inançlara sapmadan, yobazlığa düşmeden insan olma onurunu savunur ve bu onura tam varlığı ile bağlanır. Bir inanca, aslı astarı olmayan bir kör inanca saptanıp kalmakla yetinen, kafasını işletmeyen, inancını sorguya çekmeyen (böylece insan olmaya yanaşmayan) yaratıkların çoğunlukta olduğu bir toplumda yaşamak kadar yürekler acısı bir şey düşünebiliyor musunuz?” demiş ve Atatürk’ün şu sözlerine kulak vermemizi öğütlemiştir:
“Benim gözümde 20 yaşında yobaz, ihtiyar; 70 yaşında bir idealist ise zinde bir gençtir.”
(Geçen Pazar günü 111. doğum günü kutlanan Vedat Günyol’ü 2004’te yitirmiştik.)
BİR UKRAYNALI PORTRESİ
PARALARI yok, sınırda kendilerine ikram edilen yiyecek ürünleri nezaketli şekilde birer adet alıyorlar, kimse torbasını ve cebini doldurmak istemiyor. Hepsi onurlu insanlar, uygar kişilikli ve saygın. Savaştan sonra ülkelerine mutlaka geri döneceklerini söylüyorlar. Bir Ukraynalı kendisinden çok komşularının akıbetini düşünüyor. Türkiye’nin Antalya toplantısını düzenlemesi, iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelecek olması, Türkiye’nin ağırlığını göstermesi bakımından onları çok sevindirmiş. Türkiye barışı Karadeniz’de değil, Akdeniz’de sağlayacak.
BİLİYOR MUSUNUZ?
MİLAS’TAN BÜYÜK TEPKİ GELDİ
MİLAS’ın Ticaret-Sanayi Odaları ile Ziraat Odası ve TARİŞ Kooperatifi’nin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanıp 1 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve madencilik faaliyetlerinin ‘zeytinlik alanlara denk gelmesi’ durumunda zeytin ağaçlarının taşınmasına izin veren ‘Maden Yönetmeliği’nin en kısa sürede iptal edilmesini istediğini...
BEŞİKTAŞ Belediye Meclisi gündeminde dün, imar planlarında bina yüksekliklerine ‘Serbest olarak belirlenemez’ hükmü eklenmesi ile dikkat çeken 5 maddenin alındığını ve tartışma başladığını; tartışma konusu eleştirilerde ‘kupon arazilere’ yapılmış lüks yapılar üzerinde çekince koyan isimlerin merak edildiğini...
ÜÇ TESPİT
CHP Antalya Milletvekili ve Sanayi Komisyonu Üyesi Çetin Osman Budak, Meclis’teki konuşmasında üç tespit yaptı: “Enflasyon en acımasız vergidir”, “Kur korumalı mevduat yurttaşa zam olarak geri dönecektir”, “AB’nin İstatistik Ofisi’nin (EUROSTAT) 2020 verileriyle yaptığı araştırmada, 28 ülkenin içinde en üst sırada, yani her 3 kişiden 1’i bu ülkede iki günde 1 etli yemek yiyemiyor maalesef.”
SİSTEME BAKIN
ÇORLU İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde çalıştığını belirten AKP İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Yüksel, AKP İlçe Başkanı Vahap Yıldız’ın mesajını sosyal medyada paylaşıyor: “Çorlu’daki çeşitli okullarda 3 aylık temizlik elemanı olarak çalışacak personele ihtiyaç vardır. İlgilenen arkadaşlar İŞKUR’a başvurup, kayıt açtırıp, AK Parti binamıza gelip bana isimlerini yazdırabilirler.”
AVCILAR Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen ve yazar Jale Sancak’ın öncülüğünde sekiz hafta süren ‘Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’ tamamlandı. Atölye süresince katılımcıların yazdıkları öyküler ‘Mor Kalem Kadın Öyküleri’ adı altında kitap haline getirildi.