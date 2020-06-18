Zeytin ağaçları artık çiçekten daneye dönmek üzere. Dünyada en önemli zeytin-zeytinyağı merkezi burası; Ayvalık bir başka...
“Ayvalık tanıtım günleri mi” diye soracak olursanız, bu güzel kent artık bunları çoktan aşmış... Ayvalık’ın akılcı, üretken, paylaşımcı ve katılımcı projelerin peşinde olması gerekiyor. COVID-19’dan sonra ‘yarınki dünya’da tanınması gerekiyor Ayvalık’ın...
Ayvalık Belediye Başkanı, balkan kökenli Mesut Ergin, korona sonrası oluşacak turizm şekillendirmesinde öncü olmak istediklerini söylüyor. Belediye olarak geleceğin yeni yaşam biçimleri, tüketici profilleri ve talepleri doğrultusunda değişen ve gelişen dünyamızda ‘Model Ayvalık’ anlayışıyla, turizm sektörü ile el ele kalıcı projelere imza atmak istediklerini söylüyor. Ayvalık’ta ciddi bir proje ortaya atıyor.
Özetle, ‘zinde ve sağlıklı’ yaşamın altyapısına vurgu yaparken, Almanya’dan Türkiye’ye bu turizm projesini kazandırmak için gelen uluslararası turizmci, 45 yıllık Almanyalı Hüseyin Baraner, korona sonrası tüm parametrelerin Ayvalık için büyük bir nimet oluşturduğunu anlatıyor gazeteci ve siyasetçilere.
Türkiye’de pandemiden sonra ilk akılcı hareketin Ayvalık’ta başladığını söyleyen Baraner, gurme-sağlıklı beslenme konularının ‘değişen ve dönüşen’ yeni dünya piyasalarında çok verimli, kâr getirici ve güçlü bir sektöre dönüşeceğinin altını çiziyor.
TURİZM ALFABESİ
“Turizmin alfabesinin yeniden yazılması gerektiğini” söyleyen Baraner, eski söylemlerle, iddialı tahminlerle artık bir yere varılamayacağını; bunun yerine özellikle ‘ortak akıl’ ile geliştirilen sahici, saf, sağlıklı ve toplum ile paylaşılan projelerin çağının başladığını şöyle örnekledi:
“Müşteriler janjansız, süslemesiz, katkısız saf ve temiz ürünler arıyor artık... Hatta tabaktaki yemeğin nereden geldiğini bile artık öğrenmek istiyor. Tüm Anadolu toprakları turizm için doğal bir platform. Bu anlamda turizmde başlatılan ‘Model Ayvalık’ hareketi tüm sektör için yeni bir heyecanın başlangıcı olacaktır.”
Gerçekten bütün partilerin eğilmesi gerekiyor bu konuya...
KARADENİZLİ ‘FINDIK KAZIĞINI’ DA BİLECEK
DÜNYA biliyor, fındığın anavatanı Türkiye. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında toplam ihracatın 4/1’i fındıkmış. Bugün yaklaşık 450 bin ailenin geçim kaynağı. Araştırmalara göre 3-3.5 milyon kişiyi etkiliyor. Bu rakam nüfusumuzun yüzde 4’ü, az bir rakam değil. Fındıkla ilgi yazımızdan sonra çok mesaj aldık. Avrupa’dan arayan da çok oldu. Almanya’da yaşayan çok Karadenizli var. “Bizde ata toprağı satılmaz” diyorlar. Avrupa’ya gitse de fındıktan kopmamış. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden her yaz gelip fındık hasadını yapan gurbetçi de çokmuş... Bakalım bu yıl nasıl gelecekler... Salgın her yeri kırdı geçirdi.
Fındıkta ‘sıkıntılı’ bir sezon uyarısı yapılıyor. Hamburg’dan arayan bir Karadenizli de “En ünlü çikolata firmaları ‘Kakaosu Nikaragua veya Peru’nun kuvvetli kakaosu ile üretilmiştir’ yazıyor ürününe ama ‘fındık Türkiye’den’ yazmıyor” diyor.
Karadenizli hep Trabzonspor demeyecek, fındıkta nasıl mağdur edildiğini bilecek!
TÜRKİYE’NİN SORUNU ‘SINIRI AŞAN TERÖR’
KADİR Has Üniversitesi’nin Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda, Prof. Dr. Sinem A. Açıkmeşe, Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Soli Özel ve Sabri Deniz Tığlı’dan oluşan akademik ekiple hazırlanan ‘Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması’nın sonuçları açıklandı.
Araştırma kapsamında sorulan, “Sizce Türk dış politikasının en önemli sorunu nedir?” sorusuna, katılımcıların yüzde 20’si “sınır ötesi terörle mücadele” yanıtını verdi.
Araştırmadan diğer başlıklar şöyle:
Türk dış politikasının belirleyicisi Cumhurbaşkanı.
Dış politikada işbirliği yapılması gereken ülkeler Türki Cumhuriyetler, ABD, Müslüman ülkeler.
Türkiye’nin AB üyeliğine destek düştü ama hâlâ yarıdan fazla.
Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde en büyük sorun, Kıbrıs.
Rusya’ya güven azaldı.
NATO üyeliği devam etmeli.
Türkiye’nin Ortadoğu politikaları başarılı.
MANASTIR VE ÜSKÜP ÇOCUKLARI
GEÇEN hafta bir gazetede ilginç bir vefat ilanı gördük. Manastır doğumlu Fadıla ve Üsküp doğumlu Muzaffer’in Sivas’ta 1936 yılında doğan oğulları Bilge Erengezgin’in (1936-2020) vefat ilanı. Ne kadar iyiliksever, ne kadar yardımsevermiş...
Yakınlarının verdiği vefat ilanında bakın nasıl tanıtılıyor:“Zeytin ağaçlarının koruyucusu, tüketimin yükselen değer olduğu dönemler boyunca kendin yap kültürünün becerikli uygulayıcısı, tamir tadilata ihtiyacı olan eş dostun candan yardımcısı, Erdek sularının usta balıkçısı, sigarayı bırakmakta zorlanan esnafın yılmaz destekçisi, yaşama sevincini hiç kaybetmeyen Bilge Erengezgin.”
Örnek insanımızın ‘ruhu şâd ve şen olsun.”
BİLİYOR MUSUNUZ?
SODEV’in ‘Online Yerel Yönetimler Okulu’nun 22 Haziran’da başlayacağını (www.sodev.org.tr/yyonline)...
TURMEPA’nın, ‘Sıfır Atık Mavi’ seferberliğinde bugüne kadar toplam 3 milyon 612 bin 504 ton atık toplandığını, 37 milyon 283 bin 865 metreküp su tasarrufu sağlandığını hatırlatarak, yediden yetmişe tüm halkımıza doğamız, denizlerimiz ve oksijenimiz ve Sıfır Atık Mavi’yi sahiplenme çağrısında bulunduğunu...
MARMARA Belediyeler Birliği (MBB)’nin ‘Altın Karınca Ödülleri 2020’ için online olarak 14 Ağustos’a kadar www.altinkarinca.com.tr’ye başvuru yapılabileceğini...
MERSİN-Tarsus’un Böğrüeğri Mahallesi sakinlerinin CHP’li Tarsus ile büyükşehir belediyesinin yolları yapmaması nedeniyle, MHP’li Toroslar Belediyesi’ne bağlanmak için imza kampanyası başlattıklarını...
KEKLİK BİTTİ, KENE BAŞLADI
KENENİN doğadaki en büyük düşmanlarından biri kekliktir ancak ‘bilinçsiz avcılık’ yüzünden topraklarımızdan yok ediliyor. Keklik avcılığı konusunda sert önlemlerin, caydırıcı yaptırımların uygulanması gerek. Aynı şekilde kırmızı karıncaların da doğal ortamlarının korunması gerek.
Her derdin bir çaresi kesinlikle vardır. Nerede mi? Doğada... Adil HACIÖMEROĞLU
‘Model Ayvalık’
Hürriyet gazetesi merkezinden ayrılıp 3 aydır evde koruma altında yaşadıktan sonra dün Ayvalık’a geldiğimizde bahçelerde sarkan begonviller, sarmaşıklar, limon ağaçları çeşitli bitkiler iyi geldi... İğdenin kokusu bir başka...
Zeytin ağaçları artık çiçekten daneye dönmek üzere. Dünyada en önemli zeytin-zeytinyağı merkezi burası; Ayvalık bir başka...
“Ayvalık tanıtım günleri mi” diye soracak olursanız, bu güzel kent artık bunları çoktan aşmış... Ayvalık’ın akılcı, üretken, paylaşımcı ve katılımcı projelerin peşinde olması gerekiyor. COVID-19’dan sonra ‘yarınki dünya’da tanınması gerekiyor Ayvalık’ın...
Ayvalık Belediye Başkanı, balkan kökenli Mesut Ergin, korona sonrası oluşacak turizm şekillendirmesinde öncü olmak istediklerini söylüyor. Belediye olarak geleceğin yeni yaşam biçimleri, tüketici profilleri ve talepleri doğrultusunda değişen ve gelişen dünyamızda ‘Model Ayvalık’ anlayışıyla, turizm sektörü ile el ele kalıcı projelere imza atmak istediklerini söylüyor. Ayvalık’ta ciddi bir proje ortaya atıyor.
Özetle, ‘zinde ve sağlıklı’ yaşamın altyapısına vurgu yaparken, Almanya’dan Türkiye’ye bu turizm projesini kazandırmak için gelen uluslararası turizmci, 45 yıllık Almanyalı Hüseyin Baraner, korona sonrası tüm parametrelerin Ayvalık için büyük bir nimet oluşturduğunu anlatıyor gazeteci ve siyasetçilere.
Türkiye’de pandemiden sonra ilk akılcı hareketin Ayvalık’ta başladığını söyleyen Baraner, gurme-sağlıklı beslenme konularının ‘değişen ve dönüşen’ yeni dünya piyasalarında çok verimli, kâr getirici ve güçlü bir sektöre dönüşeceğinin altını çiziyor.
TURİZM ALFABESİ
“Turizmin alfabesinin yeniden yazılması gerektiğini” söyleyen Baraner, eski söylemlerle, iddialı tahminlerle artık bir yere varılamayacağını; bunun yerine özellikle ‘ortak akıl’ ile geliştirilen sahici, saf, sağlıklı ve toplum ile paylaşılan projelerin çağının başladığını şöyle örnekledi:
“Müşteriler janjansız, süslemesiz, katkısız saf ve temiz ürünler arıyor artık... Hatta tabaktaki yemeğin nereden geldiğini bile artık öğrenmek istiyor. Tüm Anadolu toprakları turizm için doğal bir platform. Bu anlamda turizmde başlatılan ‘Model Ayvalık’ hareketi tüm sektör için yeni bir heyecanın başlangıcı olacaktır.”
Gerçekten bütün partilerin eğilmesi gerekiyor bu konuya...
KARADENİZLİ ‘FINDIK KAZIĞINI’ DA BİLECEK
DÜNYA biliyor, fındığın anavatanı Türkiye. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında toplam ihracatın 4/1’i fındıkmış. Bugün yaklaşık 450 bin ailenin geçim kaynağı. Araştırmalara göre 3-3.5 milyon kişiyi etkiliyor. Bu rakam nüfusumuzun yüzde 4’ü, az bir rakam değil. Fındıkla ilgi yazımızdan sonra çok mesaj aldık. Avrupa’dan arayan da çok oldu. Almanya’da yaşayan çok Karadenizli var. “Bizde ata toprağı satılmaz” diyorlar. Avrupa’ya gitse de fındıktan kopmamış. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden her yaz gelip fındık hasadını yapan gurbetçi de çokmuş... Bakalım bu yıl nasıl gelecekler... Salgın her yeri kırdı geçirdi.
Fındıkta ‘sıkıntılı’ bir sezon uyarısı yapılıyor. Hamburg’dan arayan bir Karadenizli de “En ünlü çikolata firmaları ‘Kakaosu Nikaragua veya Peru’nun kuvvetli kakaosu ile üretilmiştir’ yazıyor ürününe ama ‘fındık Türkiye’den’ yazmıyor” diyor.
Karadenizli hep Trabzonspor demeyecek, fındıkta nasıl mağdur edildiğini bilecek!
TÜRKİYE’NİN SORUNU ‘SINIRI AŞAN TERÖR’
KADİR Has Üniversitesi’nin Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda, Prof. Dr. Sinem A. Açıkmeşe, Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Soli Özel ve Sabri Deniz Tığlı’dan oluşan akademik ekiple hazırlanan ‘Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması’nın sonuçları açıklandı.
Araştırma kapsamında sorulan, “Sizce Türk dış politikasının en önemli sorunu nedir?” sorusuna, katılımcıların yüzde 20’si “sınır ötesi terörle mücadele” yanıtını verdi.
Araştırmadan diğer başlıklar şöyle:
Türk dış politikasının belirleyicisi Cumhurbaşkanı.
Dış politikada işbirliği yapılması gereken ülkeler Türki Cumhuriyetler, ABD, Müslüman ülkeler.
Türkiye’nin AB üyeliğine destek düştü ama hâlâ yarıdan fazla.
Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde en büyük sorun, Kıbrıs.
Rusya’ya güven azaldı.
NATO üyeliği devam etmeli.
Türkiye’nin Ortadoğu politikaları başarılı.
MANASTIR VE ÜSKÜP ÇOCUKLARI
GEÇEN hafta bir gazetede ilginç bir vefat ilanı gördük. Manastır doğumlu Fadıla ve Üsküp doğumlu Muzaffer’in Sivas’ta 1936 yılında doğan oğulları Bilge Erengezgin’in (1936-2020) vefat ilanı. Ne kadar iyiliksever, ne kadar yardımsevermiş...
Yakınlarının verdiği vefat ilanında bakın nasıl tanıtılıyor:“Zeytin ağaçlarının koruyucusu, tüketimin yükselen değer olduğu dönemler boyunca kendin yap kültürünün becerikli uygulayıcısı, tamir tadilata ihtiyacı olan eş dostun candan yardımcısı, Erdek sularının usta balıkçısı, sigarayı bırakmakta zorlanan esnafın yılmaz destekçisi, yaşama sevincini hiç kaybetmeyen Bilge Erengezgin.”
Örnek insanımızın ‘ruhu şâd ve şen olsun.”
BİLİYOR MUSUNUZ?
SODEV’in ‘Online Yerel Yönetimler Okulu’nun 22 Haziran’da başlayacağını (www.sodev.org.tr/yyonline)...
TURMEPA’nın, ‘Sıfır Atık Mavi’ seferberliğinde bugüne kadar toplam 3 milyon 612 bin 504 ton atık toplandığını, 37 milyon 283 bin 865 metreküp su tasarrufu sağlandığını hatırlatarak, yediden yetmişe tüm halkımıza doğamız, denizlerimiz ve oksijenimiz ve Sıfır Atık Mavi’yi sahiplenme çağrısında bulunduğunu...
MARMARA Belediyeler Birliği (MBB)’nin ‘Altın Karınca Ödülleri 2020’ için online olarak 14 Ağustos’a kadar www.altinkarinca.com.tr’ye başvuru yapılabileceğini...
MERSİN-Tarsus’un Böğrüeğri Mahallesi sakinlerinin CHP’li Tarsus ile büyükşehir belediyesinin yolları yapmaması nedeniyle, MHP’li Toroslar Belediyesi’ne bağlanmak için imza kampanyası başlattıklarını...
KEKLİK BİTTİ, KENE BAŞLADI
KENENİN doğadaki en büyük düşmanlarından biri kekliktir ancak ‘bilinçsiz avcılık’ yüzünden topraklarımızdan yok ediliyor. Keklik avcılığı konusunda sert önlemlerin, caydırıcı yaptırımların uygulanması gerek. Aynı şekilde kırmızı karıncaların da doğal ortamlarının korunması gerek.
Her derdin bir çaresi kesinlikle vardır. Nerede mi? Doğada... Adil HACIÖMEROĞLU