MİT 98 yaşında… Teşkilat-ı Mahsusa’dan bugüne Türkiye’nin hak ve menfaatlerini koruyan köklü bir kuruluş

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Bugünkü MİT’in temeli ise 6 Ocak 1926’da atıldı. Atatürk’ün talimatıyla Milli Emniyet Hizmeti (MEH) Riyaseti kuruldu. Ancak riyasetin ilk 1 yılının hazırlık dönemi olduğu belirtilerek, kuruluş tarihi 6 Ocak 1927 olarak kabul edildi.

II. Dünya Savaşı’na kadar MEH mücavir coğrafyadaki tehditler yanında birkaç sene öncesine kadar Anadolu’da işgalci olarak bulunan İngilizleri ve Fransızları da içine alan, neredeyse hemen her uluslararası sorunla ilgilendi. Bu kapsamda yürütülen önemli çalışmalardan biri Hatay’ın anavatana katılımı konusunda oldu. MEH, Hatay konusunu kurulduğu günden itibaren takip etti ve 1936’da Fransa’nın Suriye’ye bağımsızlık vermesiyle 23 Temmuz 1939’da Hatay’ın anavatana katılmasına önemli katkı sağladı.

SSCB’nin 1949’da atom bombası ve 1953’te hidrojen bombası testleri yapması hem Türkiye hem de içinde bulunduğu ittifak için önemli tehdit oluşturdu. Bu çerçevede MEH, Balkanlar’da yaptığı araştırmalarda Doğu Bloku’na ait uranyum madenleriyle ilgili geniş bir bilgi derleme faaliyeti yürüttü. Bu bilgiler, Türkiye ile Batı ittifakının yakınlaşmasına önemli katkı sağladı. 1965’te riyasetin değişen koşullara uyarlanması için düğmeye basıldı. Yapının, 2014 ve 1983’teki değişikliklerle ihtiyaçları revize edildi. 2010’dan itibaren MİT’in istihbarat diplomasisi faaliyetlerinde yakaladığı ivme 2017 itibarıyla hız kazandı. 11 Ocak 2017’de Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’ne geçilince MİT müsteşarlıktan başkanlığına dönüştürüldü.

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Terör örgütlerinin lider ve yönetici kadrolarına yönelik sistematik ve hedef odaklı çalışmalar 2019’dan itibaren yoğunluk kazandı. Kale Yerleşkesi MİT’in 94. kuruluş yıldönümünde açıldı; temmuzda Maslak yerleşkesi hizmete geçti.

MİT AKADEMİSİ KURULDU

MİT bünyesinde 2021’de daha fazla siber istihbarata odaklanıldı. İki yıl sonra MİT bünyesinde ‘Milli İstihbarat Akademisi’ adıyla lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapmak üzere bir yüksek öğretim kurumu kuruldu. Özellikle son 20 yıldır kurumsal ve operasyonel altyapısının güçlendirilmesiyle MİT, Türkiye’nin güvenliğine tehdit oluşturanların karşısında durmak için çalışmalar yürütüyor.

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Casusluk faaliyetlerine karşı; geçen yıl yabancı istihbarat servislerine bilgi sızdırmaya çalışan 66 kişi yakalandı. Bunlardan 7’sinin Çin, 3’ünün Fransa, 56’sının ise İsrail istihbarat servisine bilgi aktarmaya çalıştığı tespit edildi. İsrail-Mossad’ın Türkiye’deki para ağını yönettiği tespit edilen Liridon Rexhepi de gözaltına alındı.

Ayrıca MİT, 1 Ağustos 2024’te II. Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirilen en büyük takas operasyonuna imza attı. ABD’den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya’dan birer olmak üzere 7 uçakla 26 kişi Türkiye’ye getirildi. Operasyon sonucunda 2’si çocuk 10 rehine Rusya’ya, 13 rehine Almanya’ya, 3 rehine ise ABD’ye gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla MİT, bu operasyonda öncü rol üstlendi. (Özel Büro İstihbarat Grubu)

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CHP ÇALIŞIYOR

CHP, ‘Geleceğe Güven. Katılımcı Demokrasi’ sloganı altında yeni bir kampanya başlatıyor.

1- CHP’nin 2. yüzyıl vizyonu ne olmalıdır?

2- Parti içi yenilenme hangi reformlarla mümkün olabilir.

3- CHP’nin 2. yüzyılında toplumsal kutuplaşmayı azaltmak için ne yapılmalı?

4- Dijital dönüşüm ve inovasyon CHP’nin politikasına nasıl entegre edilebilir?

5- CHP’nin yerel yönetimindeki başarısını ulusal siyasete nasıl taşıyabiliriz?

6- CHP’nin Atatürk’ün barış vizyonuna uygun dış politika hedefleri neler olmalı?

ETİLER HUZUREVİ’NDE BİR VAKA

“AİLE Bakanlığı’na bağlı Etiler Huzurevi’nde 400’e yakın hasta ve yaşlı var. Ben de bu hastalardan birinin hukuki vasisiyim. Huzurevinin doktoru 1 Kasım’da emekli oldu. Yeni bir doktor tayin edilmedi. 13 Aralık’ta İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne mail attım. Her ne kadar huzurevinde hastalara sağlık görevlileri baksa bile doktor olmamasına dikkat çektim.

1 Ocak günü aldığım cevap:

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“İlgili konu müdürlüğümüzce değerlendirilmekte olup inceleme ve değerlendirme sonucunda ilgili kuruluş bilgilendirilecektir.”

Aynı gün cevap yazdım: “İlginize teşekkürler, ancak vasisi olduğum kişi 1 Ocak’ta vefat etti. Doktor olsaydı kurtarılır mıydı, artık takdirinize kaldı.”

Buradan 2 aydır doktoru olmayan huzurevindeki hastalar ve yaşlılarla yakından ilgilenen sağlık görevlilerine teşekkür etmeyi bir borç bilirim.” Cemre BİRAND

MESAJ PANOSU

- “NE oyunlarla olursa olsun hiç kimse beni halkın yararına konuşmam konusunda susturamayacaktır” diyen MHP Bilecik Belediye Meclis Üyesi Buket Köse partisinden istifa etti.

GÜNÜN SÖZÜ

PKK petrol bekçisidir

“ABD ve AB destekli Türkiye’deki olayları yakından izliyorum. Sizin oradaki PKK öncülüğünde süren Kürt hareketi, ABD’li Yankee’nin petrol bekçisidir.”

Fidel CASTRO- 15 Mart 1997

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TURHAN SELÇUK KÜLTÜR EVİ

YAPIMCI-sunucu Osmantan Erkır, satın aldığı, daha önceden ‘Türk karikatürünün babası’ olarak anılan Cemil Cem’e ait olan Kadıköy’deki binayı, ‘Turhan Selçuk Kültür Evi’ yapılmak üzere İBB’ye tahsis etti. İBB Miras ekipleri tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Turhan Selçuk Kültür Evi, Ekrem İmamoğlu tarafından hizmete açıldı. İmamoğlu açılışta “Bizim, sanatı ve sanatçılarımızı yaşatmakla ilgili sorumluluğumuz var” dedi.

GÖKTEPE 29 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜ

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, haber peşindeyken güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınıp 28 yaşında 8 Ocak 1996’da öldürülen Metin Göktepe için anma mesajı yayımladı. Evrensel gazetesi muhabiri Göktepe, Eyüp’te gazetecilik yaparken gözaltına alınmış ve dövülerek öldürülmüştü. Gazeteciler içinde katilleri için mahkûmiyet kararı verilmiş ilk gazetecidir. TGC’nin Basın Müzesi’nde son 100 yıl içinde güç odakları tarafından hedef gösterilen ve uğradıkları saldırılarda can vermiş 67 gazetecinin fotoğrafı bulunuyor. Metin Göktepe de 67 meslektaşımız arasında yer alıyor.