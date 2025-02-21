Milyonlarca emekli gözünü bayram ikramiyesine dikerken yeni tutarın hâlâ saptanmaması kafaları karıştırıyor: Emekli ikramiyeyi bekliyor

Haberin Devamı

Mevcut 3 bin TL olan ikramiyeye ne kadar zam yansıtılacağı belirsizliğini koruyor. Yeni tutarlara ilişkin çeşitli görüşler havada uçuşuyor. Çok farklı rakamları ortaya dökenler emekliyi büyük beklentiye sokuyor. Lakin henüz net rakam yok.

Hükümet duyurmadığı sürece yazılan, çizilen tutarların kıymeti harbiyesi yok. Bu haberler emekliyi boş yere umutlandırmaktan öte geçmiyor.

Bakanlar Kurulu’nun önümüzdeki hafta başında gerçekleştireceği toplantının ardından zamlı yeni ikramiyenin kamuoyuna duyurulacağı kuvvetle dillendiriliyor. Kulislerde hükümetin mevcut 3 bin TL tutarındaki ikramiyeye en çok yüzde 50 zam yaparak 4.500 TL’ye yükseltebileceği savlanıyor. Daha düşük artış yapılacağını ileri sürenler de var. Dillendirilen artış oranlarının cep yakan hayat pahalılığının en çok vurduğu gariban kitlenin beklentisini karşılamayacağı aşikâr.

Haberin Devamı

Yılbaşında aylıklarına yansıtılan yüzde 15.75 ve yüzde 11.54 zamla büyük düş kırıklığı yaşayan SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile emekli memur bir kez daha şoke olmak istemiyor. En az 5 bin TL olmazsa olmazları.

Hiç yoktan aylıklarına yapılan güdük zammı bir ölçüde telafi edebilir

5 bin TL. Aslında en düşük ramazan kolisinin 500 TL ile 1.000 TL arasında değiştiği göz önüne alınırsa 5 bin TL ikramiye hiç de çok değil.

Tatili unutan, bu bayramı da evinde ailesi ve torunları ile geçirecek eli öpülesi emekliye en az 5 bin TL ikramiye ödemek onlara verilecek değerin göstergesi olacaktır. Zira yıllarca emeği ile ülke kalkınmasına omuz veren emekli her şeyin en güzelini fazlasıyla hak ediyor. Onlara ne verilse az. Şükrü KARAMAN

GÜNÜN SÖZÜ

VATAN MAHZUN, BEN MAHZUN

“48 yıllık kısa yaşamı boyunca ‘Vatan’ diye haykıran vatan şairi Namık Kemal: ‘Ölürsem görmeden millette / Ümid ettiğim feyzi / Yazılsın seng-i kabrime / Vatan mahzun / Ben mahzun’ diye yazmış. Galiba biz de o feyzi görmeden mahzun gideceğiz...”

Osman TUNABOYLU’dan

BİLİYOR MUSUNUZ?

- KOSGEB destek değil köstek oluyor

- NİĞDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, TBMM’de bayram ikramiyesi kanun teklif üzerinde konuştuğunu...

Haberin Devamı

- MUSTAFA Sarıgül’ün “Slavko Vincic’in derbi maçı yönetmesi Türk hakemlerine hakarettir. Kara bir lekedir” açıklamasını yaptığını...

- ALANYA’nın 4 yaylasını kapsayan bölgede yapılması planlanın maden arama çalışmaları için mahkemenin bilirkişi heyeti gönderdiğini...

- CHP’li Ayhan Barut’un, Anayasa Mahkemesi tarafından aykırılık nedeniyle iptal edilen bazı yasal düzenlemelerin iktidar tarafından tekrar Meclis’e getirilmesine tepki gösterdiğinden Anayasa’ya uyulması çağrısını yinelediğini. (KOBİ’lerin bankalara borcunun 4 trilyon 372 milyarı aştığı biliniyor)...

- ANKARA Milletvekili Dr. Aylin Yaman’ın Meclis’teki konuşmasında metil alkol (metanol) kullanımının hızla arttığını ve konunun artık bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü açıkladığını...

Haberin Devamı

MESAJ PANOSU

- NİC Courdy, Aslı Işıksal, Cüneyt Özalp, Pamir Yıldıran’ın eserlerinden oluşan, Su Aktan&Elif Baş’ın Küratör olduğu, yeni grup sergisi ‘Aşırı Olumlu Manzaralar’ 27 Şubat–5 Nisan tarihlerinde Piramid Sanat’ta.

- 2023’ün ocak ayına baktığımız zaman 2. el pazarında satılan araçların yüzde 80’i 5 yaş ve üzeri, 10 yaş ve üzeri araçların satış payı ise yaklaşık olarak yüzde 57; talep artmaya devam ediyor. Aydın ERKOÇ

İLGİNÇ BİR ANTAKYA KİTABI

Deprem sonrası ‘Antakya: Tanıklarlar, Miras ve Gelecek’ kitabı Nehna ve İstos Yayın işbirliği ile okurlarla buluşuyor. Bu eser sadece bir kitap değil; hafızayı koruma, tanıklıkları gelecek nesillere aktarma ve Antakya’nın çok katmanlı mirasını yaşatma çabasının bir parçası. Bu çalışmanın sadece bir anlatı olarak kalmaması aynı zamanda yaraların sarılmasına katkı sunması için kitabın telif geliri deprem sonrası, eğitim hayatları sekteye uğrayan öğrencilere burs desteği sağlamak amacıyla kullanılacak. Böylece, ortak hafızamızdan doğan bu eser kayıtların bölgesinde büyüyen yeni nesillere umut taşıyacak.

Haberin Devamı

Kitap 6-20 Şubat 2023 tarihlerinde Antakya ve çevresindeki depremlerin öncesi, bugünü ve sonrasında kentin kapsamlı bir şeklide belgesellemeyi amaçlayan bir derleme. Yıkımın yasını tutan, anlatan ve belgeleyen değil aynı zamanda şehrin ayağa kaldırılması, sakinlerinin geri dönüşü, yeni dayanışma ağlarının kurulması ve kültürel mirasının, insanının ve hafızasının korunması yönünde umut verici bir yol tasavvur etmeye çalışan, fakat farklı disiplinlerden yazarlara ait tanıklık, makale ve röportaj ve araştırma türlerinden 32 yazından oluşuyor. (istospoli.com)

NE ZAMAN KAR YAĞSA

Karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak, ne zaman kar yağsa bu şiiri paylaşırım.

Haberin Devamı

“Karlı bir gece vaktidir.

Dışarıda hava soğuktur,



zemheri soğuğudur

Böyle anlarda belki sıcak çay içerek ısınabilirsiniz.

Ancak bu soğuklarda ruhunuz nasıl ısınacak?” Osman AYDOĞAN

BARAJLAR YÜZDE 69 OLDU

İSKİ’nin barajlarındaki su seviyesi bir günde 67.86’dan dün 69.04’e yükseldi. 2024’te ortalama su oranı 73.25 idi; son kar yağışı ile ortalama bu miktara 4 puan kaldı. Sevindirici demek gerekiyor.