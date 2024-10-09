Milli ve ortak değerler… Türkiye ve Ortadoğu deyim yerindeyse büyük bir ateş çemberinden geçiyor

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İsrail’in öldürdüğü masum insan sayısı 42 binlere ulaştı. Ne yazık ki bu katliamlar karşısında bütün dünya sessiz ve sadece film seyreder gibi olayları izliyor. Birleşmiş Milletler, kuruluş amaçlarını tamamen unutmuşa benziyor. Öyle ki gelecek nesillere bu konuda verilecek bir cevabımız yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu’nda Türkiye adına tarihi bir konuşma yaptı. Erdoğan, dünya liderlerine şöyle seslendi: “Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır.”

Aynı şekilde Erdoğan, Meclis açılış konuşmasında İsrail’in hedefleri arasında Türkiye’nin de olabileceğini şöyle dile getirdi: “İsrail saldırganlığı Türkiye’yi de içine almaktadır.”

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Bu cümle gerçekten çok önemli ve Türkiye’nin bekasını da kapsayan bir konuşmadır.

Onun için Türkiye’nin olası saldırılara karşı korunması için dün TBMM’de gizli oturum yapıldı.

Erdoğan, Türkiye’nin bekası açısından yine şöyle diyor: “İç cephe bizi biz yapan ortak değerlerdir. Biz o iç cepheyi çökerttirmeyiz. Bu milli ve ortak değerler olmadan hiçbir savaş kazanılmadı, kazanılmaz da...”

Nasıl ki Kurtuluş Savaşımız Kuvayı Milliye ruhu ile kazanıldı. Bu coğrafyada ayakta kalabilmek ve yaşayabilmek için yine bu Kuvayı Milliye ruhunu mutlaka koruyup yaşatmalıyız. Aksi durumda emperyalizmin ‘böl ve yönet’ tuzağına düşmüş oluruz. Ve de her şeyimizi kaybetme riski ile karşı karşıya geliriz.

HOLLANDA’DAN BİR ÖRNEK

Milli ve ortak değerler, bir milleti barışta, savaşta bir arada tutan ve milleti millet yapan değerlerdir. Bu değerleri tanımak ve tanıtmak bizlerin görevi olsa gerek. Bu değerlere karşı çıkmak bizlere hiçbir şey kazandırmaz ama çok şey kaybettirir

Uzun yıllardır yaşadığım Hollanda’nın milli ve ortak değerleri şunlardır; 1) Willem van Oranje ve Kraliyet, 2) Din, 3) Vatan.

Bu değerler içinde en önemlisi Hollanda devletinin kurucu lideri Willem van Oranje ve Kraliyettir. Her yıl nisan ayının sonunda Kral’ın doğum günü çok büyük bir coşku ve sevinçle kutlanır.

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‘BENİM KİTABIM’

Geçenlerde beni bir konferans için İstanbul’da Gümüşhane Kelkitliler Derneği’ne davet ettiler. O toplantıda hemşerilerime en son yazdığım Atatürk ve Cumhuriyet kitabımı tanıttım ve bizleri ayakta tutan milli ve ortak değerlerimizi anlattım. Bunlar: 1) Atatürk ve Cumhuriyetimiz 2) Dinimiz İslam 3) Vatanımız Türkiye 4) Bayrağımız 5) İstiklal Marşımız.

Bizler bu milli ve ortak değerlerde birleştiğimiz zaman aynen Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi bizleri kimse yenemez. Zafer bizimdir. Zafer Türk Ulusunundur.

Bekir CEBECİ-Eski Güney Hollanda Eyalet Milletvekili

GÜNÜN SÖZÜ

“Asalet; ölürken dahi kimseye ‘minnet’ etmemektedir.”

ZEYTİNYAĞI SEZONU HAYIRLI OLSUN

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“ZEYTİN hasat sezonunun çiftçimize, halkımıza, ülkemize yararlar getirmesini bereketli olmasını diliyoruz.”

Ölmez ağacım zeytin, sofralık ve yağlık zeytin olmak üzere iki şekilde üretim yapılmaktadır. Zeytin tane ve zeytinyağı olarak hiçbir kimyasal işlem görmeden yenilebilen önemli besin kaynaklarımızdandır. Sağlık açısından içeriğinde bulunan bir çok vitamin ve koruyucu maddeler, biofenoller içeren sağlıklı ve dengeli beslenmede çok önemli bir gıdadır.

Kanser, sindirim sistemi hastalıklarına karşı vücudu koruyan bir üründür.

Zeytin ve zeytin ağacı, tarihi, inançsal ve sosyal açıdan binlerce yıl yaşamış geçmişe tanıklık etmiş kutsal bir ağaçtır. İklim ve toprak seçiciliği açısından da özel bir üründür.

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Ekonomik sorunların en büyük nedeni bürokraside kamu hakkını koruyanlara makam gücüyle savaş açan anlayışlardır.

Göstermelik tasarruf tedbirleriyle sorun çözülemez.

Tek çare, kamu hakkını korumayı şiar edinmiş anlayışlara bürokraside yetki vermektir.

Gerisi lafügüzaftır. Faruk ÇEBİ

PROF. DR. MÜFTÜOĞLU’NUN ÖNERİSİ

EV yapımı bellek takviyesi. Bir bardak ev yoğurdu, bir tatlı kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı keten tohumu veya bir tatlı kaşığı üzüm çekirdeği ile evde üretilebilen harika bir karışım.

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