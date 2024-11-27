Merkel milyon kazanacak

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ANGELA Merkel 16 yıl boyunca Şansölye olarak görev yaptı. Aniden kenara çekildi ve şimdi geri mi döndü? Noel’den kısa bir süre önce herkes yine Angela Merkel’i konuşuyor olacak.

Merkel’in uzun zamandır beklenen otobiyografisi ‘Freiheit‘ (Özgürlük) Erinnerungen 1954–2021 (Anılar 1954–2021) yayınlandı. Alman Kiepenheuer&Witsch tarafından yayınlanan 736 sayfalık kitap dün kitapçılarda yerini aldı. Fiyat: 42 Euro. Sesli kitap da aynı anda yayınlanacak. Kitabın hemen en çok satanlar listesinin başında yer alması muhtemel. Kitabın hediye olarak birçok Noel ağacının altında olması da muhtemel. Merkel, yarın Berlin’de Alman Tiyatrosu’nda (Deutsches Theater) ilk tanıtımını yapacak.

2005 yılında Şansölye oldu: Bu göreve gelen ilk kadın, ilk Doğu Almanyalı ve 51 yaşında en genç kişi. Merkel’in yönetim tarzı: Ilımlı, pragmatik. Görev süresinin sonuna kadar da buna sadık kaldı.

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Bugün şansölyeliği güncel gelişmeler ve sorunların gölgesinde kalıyor: İklim krizi, Rusya, mülteci sorunu. Bu gelişmeler ışığında otobiyografi ilginç olabilir. Merkel neden böyle davrandı?

70 yaşındaki Merkel’in, 35 yılı Doğu Almanya’da ve 35 yılı yeniden birleşmiş Almanya’da geçti. Çocukluğunu, gençliğini, Doğu Almanya’daki eğitimini ve Duvar’ın yıkılıp siyasi yaşamının başladığı dramatik 1989 yılını daha önce hiç olmadığı kadar kişisel bir şekilde anlattığı söyleniyor. Çünkü kitabın bir kopyası adet olduğu üzere daha önce eleştirmenlere kesinlikle gönderilmedi.

Peki Merkel ne kadar para kazanacak? Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesi ‘otobiyografisiyle bir servet kazanması muhtemel’ diyor. Gazeteye göre avans miktarı çift haneli milyon aralığında.

‘ANILAR’ KİTABINI SIRDAŞI İLE YAZDI

Merkel’in biyografisini yıllardır özel kalem müdürü, sırdaşı Beate Baumann ile iki yıldır yazdığı biliniyor. İki kadın kitabı tek başlarına, “hayalet/gölge yazarlar, tarihçiler, gazeteciler” olmadan yazdı.

Merkel ve Baumann, Ocak 1992’de tanışmış. Merkel partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Sorunları Bakanı. O tarihten bu yana Baumann, Merkel’e kariyerinin her aşamasında eşlik eden biri.

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Şansölye’nin özel kalem müdürü olarak neredeyse hiç kamuoyunun önüne çıkmadı. Hangi olayların ve kişilerin dahil edileceğini veya çıkarılacağını birlikte seçmişler, tartışmışlar. Sonra biri ilk taslağı yazmış, diğeri ise onu redakte etmiş.



Kitap Hollanda’dan Çin’e, Ukrayna’dan Kanada’ya kadar 30’dan fazla ülkede satılacak. Merkel, 8 tercümanın yer aldığı kitabının İngilizce versiyonunu Washington’da eski ABD Başkanı Barack Obama ile birlikte sunacak.

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA ‘SEVGİ SELİ’NİN ANLAMI ‘BECERİKSİZLİK’Tİ



ANKARA’da Kemal Kılıçdaroğlu duruşmasına duygusal anlar damga vurdu. Binlerce Kılıçdaroğlu’na sevgi duyan insan, kendi kişisel olanaklarıyla oraya akın etti. Adliye önünde binlerce vatandaş Kılıçdaroğlu’nu yalnız bırakmadı; ona selam vermek, dokunmak için birbirini ezdi. Çok sayıda kişi yaralandı, çok sayıda kişi baygınlık geçirdi.

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Kılıçdaroğlu’na ulaşanlar da ulaşamayanlar da gözyaşları içindeydi.

İnanılmaz bir görüntü oluştu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da bu sevgi selinin oluşturduğu izdihamda baygınlık geçirenlerden birisiydi. Bayılanlardan vekiller de vardı. Kılıçdaroğlu duruşma salonuna güçlükle ulaşabildi. CHP Genel Merkez yönetimine çok yoğun tepkiler vardı. Başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere.

CHP yönetiminden sınırlı sayıda katılanlara yönelik yoğun tepkiler vardı. Onlar için özel hazırlıklar yapılmış, kırmızı kartlar ve özel pankartlar hazırlanmıştı. Özellikle Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır’a yönelik tepkiler yoğundu. İkisi de duruşmaya katılmadı. Kılıçdaroğlu da kendisine gösterilen sevgi ve duygusallıktan etkilenmiş ve gözleri nemlenmişti.



Türkiye o gün tarihi bir ana tanıklık etti. Cumhurbaşkanlığını, parti genel başkanlığını kaybetmiş bir lider için tarihi ve gurur verici bir sevgi seliydi bu. Benzer bir tablo Türkiye’de yaşanmamıştı. Özetle, ‘sevgi seli’nin sosyolojik anlamı beceriksizlikti.

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ÇANAKKALE’DE CHP’DEN 22 İHRAÇ



ÇANAKKALE’de 31 Mart yerel seçimleri döneminde ‘parti aleyhine faaliyet göstermek’ ve ‘adayı karalamak’ gibi suçlamalarda haklarında süreç başlatılan 22 kişi (2’si Biga, 8’i Gelibolu ve 12’si Çanakkale) CHP’den ihraç edildi. Gazete Duvar’a göre, Çanakkale İl Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraçlarına karar verilen isimler YDK tarafından onandı. 22 kişinin arasında eski Belediye Başkan Yardımcıları Rebiye Ünüvar ve İrfan Mutluay, eski İl Başkanları Metin Ümit Ural ve Doğan Ateş, eski merkez ilçe başkanı Süleyman Erte de yer aldı.

KREŞ MESELESİ



GÜNLERDİR kreş tartışması sürüyor, belgeler havada uçuşuyor. Milli Eğitim Bakanı Dr. Yusuf Tekin, AHaber televizyonunda yaptığı açıklamada, CHP 2007 yılında, Deniz Baykal genel başkanken, milletvekili Haluk Koç ve Oya Araslı’nın konu ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne bir iptal başvurularının olduğunu söyledi ve belgeyi gösterdi, tartışma yeni bir boyut kazandı. CHP milletvekili Yunus Emre katıldığı bir TV programında aynen şöyle dedi: “CHP milletvekili olarak bunu söylemek ne kadar doğru bilemiyorum, bugünden baktığımda başvuruyu doğru bulmuyorum, oradaki perspektif şu, yerel yönetimlere güvenmeyen, yerel yönetimlerin yetkilerinin artmasını problem, sorun olarak gören bir yaklaşım tarzıdır.”

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Açıklama kimi milletvekilleri arasında rahatsızlık yarattı. CHP Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış olan Emre, parti politikalarında genel başkan değişse bile devamlılık olduğunu bilmez mi? Kaldı ki Haluk Koç ile birlikte milletvekilliği yaptılar.



Bu açıklama CHP politikalarının yanlış olduğunun ikrarı manasına gelir. Bu tartışmada elimizi zayıflatan bir açıklamadır. Kendisi genel başkan yardımcılığı yapmış ve halen milletvekilidir, açıklamaları partiyi bağlar. Acaba Genel Başkan bir uyarıda bulunacak mı?

KİTAP OKUMAN İÇİN 10 NEDEN



KELİME dağarcığın gelişir, bakış açın farklılaşır, paragraf netlerin artar, depresyonu azaltır, bilgi birikimin artar, farklı kültürleri tanırsın, hafızayı güçlendirir, öz disiplin kazanırsın, hayal gücünü güçlendirir, yazarın iç dünyasıyla sohbet edersin. Salih BALTA

4 TİP ZENGİNLİK NEDİR



1- Finansal zenginlik (para)

2- Sosyal zenginlik (statü)

3- Zaman zenginliği (özgürlük)

4- Fiziksel zenginlik (sağlık)

(1 ve 2’yi kazanırken, 3 ve 4’ü alan işlere dikkat edin)