Meme kanseri uyarısı

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Kadınlarda en çok görülen kanser türlerinin başında meme kanseri geliyor. Hastalığın önlenmesinde ve tedavinin daha kolay olmasında erken tanı hayati öneme sahip. 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulunan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Yeliz Emine Ersoy, hastalığın son yıllarda hem sıklığı hem de erken yaşta görünme oranının arttığına dikkat çekti. Ersoy, meme kanserinde erken tanı konduğunda gelişmiş tedavi seçenekleriyle yüz güldürücü sonuçlar alındığını da söyleyerek, “Her zaman ve her kanser türü için söylediğimiz gibi erken tanı hayat kurtarıcıdır” dedi.

Ersoy, şu uyarılarda bulundu: “Sülük, hacamat, bitkisel kürler tabii ki bazı durumlarda fayda gösterebilen yöntemler olabilir ancak, kanserin asıl tedavisinde yerleri bulunmamaktadır. Kanser tanısı aldıktan sonra bu uygulamalardan medet umarak, maalesef son evreye kadar hastalığın ilerlemesinden sonra başvuran birçok hastamız, gelişmiş güncel tıbbi tedavilerden faydalanma şanslarını da kaybetmiş olmaktadırlar.”

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KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ ŞART

Her hastada tümör özelliklerinin farklı olabileceğinin altını çizen Ersoy, kişisel ve ailesel özelliklerin de bu durumda belirleyici olduğunu vurgulayarak, “Bu da demektir ki sizin ve hastalığınızın özellikleri diğer meme kanserli hastalarınkinden farklıdır ve sizin için oluşturulan tedavi ve takip protokolünü diğerleriyle karşılaştırarak eksik veya fazla tedavi alıyor hissine kapılmanız gereksiz endişe nedenidir. Unutmayalım ki, başarılı bir tedavi ile sağlıklı ve kansersiz yaşam hedefine ancak erken tanı ile daha kolay ulaşabiliriz” dedi.

GÜNÜN SÖZÜ

BÜROKRANT

“Bu topraklarda vatanseverliğin olmazsa olmazı kamu hakkını koruyanlara destek olmak, makam gücüyle peşkeş çekenlere de hesap sormaktır.”

Faruk ÇEBİ

CHP’NİN MAL VARLIKLARI NE OLUYOR?

Özgür Özel yerel seçimler öncesinde “Seçilen belediye başkanları ilk olarak belediye binalarının girişine mal varlıklarını asacaklar, her yıl yenileyecekler” demişti. Biz CHP’li belediye başkanlarının mal varlıklarını göremiyoruz! Sözünüz dinlenmiyorsa niye gereğini yapmıyorsunuz Sn. Özgür Özel. Hüseyin SAĞ

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HUMEYNİ’NİN TORUNU

-İRAN’daki kadınlar başörtüsünü takmadıkları için öldürülürken, Humeyni’nin torunu ABD’de özgürce gezerken görüntülendi!

İran’daki kadınlar, Humeyni’nin torunu kadar özgür olmayı sizce hak etmiyor mu?

LUFTHANSA’YA YAHUDİ YOLCU CEZASI

ABD bir grup Yahudi yolcuyu uçağa almayan Alman Havayolu şirketi Lufthansa’ya 4 milyon dolar (136 milyon 933 bin lira) ceza verdi.

DEPREM FENA KORKUTTU

Başlarız artık yine depremi depremlerde tartışmaya, asla önceki ve sonraki kalıcı önlem geliştiremediklerimizi düşünmeksizin. Düşünün ülkem Asya ve Avrupa arasında üzerinden sayısız fay geçen deprem köprüsüdür, nerede ve ne zaman kırılacağı

belli değildir. Lütfen sayın yetkililer ve sorumlular şu deprem manifestomu bir zahmet okuyun! https://bizimanadolu.com/deprem-manifestosu/

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Şevket ÇORBACIOĞLU

BİLİYOR MUSUNUZ?

◊ CHP’nin suça bulaşan gençlerin sayısındaki artışın nedenlerinin araştırılmasına ilişkin grup önerisinin AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildiğini...

◊ MURAT Emir’in, Halk Eğitim Merkezi’nde ücretle çalışan usta öğreticilerin derslerinin tasarruf tedbirleri kapsamında kapatılması ile ilgili “İktidar tasarrufu yine eğitimden yaptı. Dönüp dolaşıp halkı mağdur edecek karar alıyorlar” dediğini...

MESAJ PANOSU

◊ DÜNYA Kupası’na katılırsak her oyuncuya kendi cebimden birer villa vereceğim.

TFF Başkanı İbrahim HACIOSMANOĞLU

(Futbolculara bu kadar servet olur mu?)

NOSTALJİ FESTİVALİ

- ANTALYA’da antika ve nostalji tutkunlarına özel festival düzenleniyor. 17-20 Ekim tarihleri arasında Karaalioğlu Parkı’nda düzenlenecek festivalde antika ürünlerinin sergileneceği ve satılacağı stantların yanı sıra etkinlikler ve konserler yer alacak.