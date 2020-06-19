‘Maske takmak vatan görevidir’

Covid-19 salgını dünyayı kasıp kavuruyor. Ülkemizde 4 bin 500 civarında, sadece Avrupa’da 100 bini aşkın can aldı. Yüz binlerce insan sağlık ordusunun cansiperane çabasıyla kurtarıldı. Şimdilik ne aşısı, ne de ilacı var. Tek çare daha fazla yayılmasını önlemek.
Erdoğan ve Koca günlerdir uyarıyor: “Maske, sosyal mesafe ve hijyen...” Bu üçlü medeni bir kişinin kolayca yerine getirebileceği önlemler ama olmuyor, olmuyor. Bırakın Türkiye’yi, Almanya’da bile yapamıyoruz. Haberlerde duymuşsunuzdur. Berlin’de Türk kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerden Neukölln’deki bir apartmandaki 54 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine mahalle karantinaya alınmış.
Bakan Koca’nın dediği gibi, kara göründü ama rehavete kapıldık birden, azgın dalgalar bizi atıyor.
Ülkenin ikinci bir dalgaya tahammülü kalmadı.
Bu önlemler, bilhassa da maske takmak artık ‘zorlama veya ceza’dan korkup değil gönüllü olarak yerine getirilmeli. Bu artık bir ‘vatan görevi’ olarak algılanmalı. Maske insanın kendisini değil, karşısındakini koruyor. Her kim ki maske takmıyor, o etrafındakilerin sağlığını tehlikeye atarak aramızda dolaşıyor.
Almanya, önceki günden itibaren Türkiye’yi de riskli bölge olarak kabul etmiş. “Geleni karantinaya alabilirim” diyor. Bu turizme darbe ama sadece Almanya’ya kızarak düze çıkamayız.
Onun için maske takmak, sosyal mesafe, hijyen için ‘vatan görevi’ diyoruz. Almanya’daki dostlarla konuşuyoruz. Almanya günlük bulaşı sayısını üç yüzlere indirmiş. R sayısı 0.7’lerde. Bize bakıyoruz, gösterge yukarı doğru...
1 Temmuz’da AB dönem başkanı Almanya olacak. Merkel ne yapacak bakalım. Bulaşı azaltmak için Türkiye için büyük bir sınama olmalı. Merkel, Almanya’da mesafe ve maske kurallarına uyulduğunu, ekonomik önlemlerin de etkisini göstermeye başladığını yineledi. Almanya’daki dostlarımız da teyit ediyorlar. Almanya’da postane işleten bir dostumuz “Kimseyi uyarmaya gerek yok. Bugüne kadar içeri maskesiz giren olmadı. Kimse ‘İdare et’ vesaire demiyor” dedi.
Unutmayalım ki gelecekte ülkelere not verilirken yeraltı zenginliği, doğal güzelliği, askeri gücü gibi kriterlerin yanı sıra salgın gibi tüm insanlığı etkileyen anlarda halkının davranışı, organize olup olamadığı, insanlığa katkısı da etkili olacak.
GÜNÜN SÖZÜ
“HALKIN tümünün sağlığını ilgilendiren kararlar halkın inisiyatifine bırakılamaz.”(Doç. Dr. Kaan YILANCIOĞLU)
ERDOĞAN DEVREYE GİRMELİ
BAŞARILI olur mu bilemiyoruz ama hedef Türkiye’ye getirilen çekincenin en geç 15 Temmuz’da kaldırılmasına yönelik. Türkiye’deki tur ve paket satışları yapan kuruluşlar ve Antalya’daki otel sahipleri, Almanya kökenli Türklerden önemli bir gelir elde ediyor. Bu konuda atılım yapmaları şart. Almanlar ve Almanyalı Türklerin harcama bakımında önemli gelirler elde ettiğimiz iki gruptur. Bu durumda Sayın Cumhurbaşkanı’nın harekete geçmesi gerekiyor. Prof. Dr. Faruk ŞEN
ATATÜRK’ÜN ‘SARAY VE MİLLET’ DERSİ
1 TEMMUZ 1927’de, Atatürk İzmit’ten ‘Ertuğrul’ yatıyla İstanbul’a gelişinde, halk tarafından yoğun bir coşkuyla karşılanıyor. Kurtuluş’tan sonra İstanbul’a ilk gelişidir bu.
Atatürk, aynı gün Dolmabahçe’de İstanbul halkı temsilcilerini kabul ediyor ve şunları söylüyor: “Artık bu saray, Allah’ın gölgelerinin değil, gölge olmayan, gerçek olan milletin sarayıdır. Ve ben burada milletin bir ferdi, bir misafiri olarak bulunmakla bahtiyarım!”
Dursun ATILGAN
FINDIKTA GEÇEN YILKİ OYUN
ORDU milletvekili Mustafa Adıgüzel fındıktaki oyunları şöyle anlatıyor: “Fındıkta her sezonki oyun tekrar sahneye konuldu. Mart, nisan, mayısta 26 TL’ye çıkmış fındık fiyatı, yurtdışındaki kartel, onun yerli işbirlikçileri ve devlet kurumlarının da destek vermesiyle 20-21 TL’ye kadar düşmüştür. Geçen seneki oyunda 20 TL’ye çıkan fındık 12 TL’ye düşürülerek piyasa fiyatının altından bir taban fiyat açıklaması temin edilmiştir. Aynı oyunu görüyoruz.”
ADALAR’DA ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNEMİ BAŞLIYOR
ADALAR’da elektrik araç sistemi (midibüsler) bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hizmete sokulacak. İmamoğlu, bugün Adalar’da inceleme gezisinde bulunacak. Büyükada’da önce İBB Özgürlük ve Demokrasi Çocuk Parkı’nın açılışı yapılacak. İmamoğlu ve beraberindekiler daha sonra, elektrikli araç parklanma ve şarj istasyonu atölye alanına giderek, araç sürüşlerini başlatacak. İmamoğlu sonrasında, İSPARK at ahırları alanında incelemelerde bulunacak.
BİLİYOR MUSUNUZ?
İKTİDARA karşı gösterilen Mustafa Necati tepkilerinin arasında Balıkesir milletvekili Ahmet Akın’ın “Atatürk’ün yol arkadaşlarına da tahammül edemiyorlar. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir” açıklamasını yaptığını...
ALMANYA’da seyahat hizmeti veren şirketlerin cirolarının bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 23 gerilediğini, bu durumda salgından etkilenen turizm sektörü temsilcilerinin düzenledikleri gösteriyle Alman hükümetinden yardım istediklerini...
TÜRK Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın, “salgın sürecinin gölgesinde kapanan okullarımıza ağustos ayında 40 bin atama daha yapılmasını” istediğini...
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın, sözleşmeli sağlık çalışanları, sözleşmeli öğretmenler, sözleşmeli belediye personeli ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personellerin istihdam sorununu TBMM’ye taşıyarak kanun teklifi verdiğini...
‘Maske takmak vatan görevidir’
Covid-19 salgını dünyayı kasıp kavuruyor. Ülkemizde 4 bin 500 civarında, sadece Avrupa’da 100 bini aşkın can aldı. Yüz binlerce insan sağlık ordusunun cansiperane çabasıyla kurtarıldı. Şimdilik ne aşısı, ne de ilacı var. Tek çare daha fazla yayılmasını önlemek.
Erdoğan ve Koca günlerdir uyarıyor: “Maske, sosyal mesafe ve hijyen...” Bu üçlü medeni bir kişinin kolayca yerine getirebileceği önlemler ama olmuyor, olmuyor. Bırakın Türkiye’yi, Almanya’da bile yapamıyoruz. Haberlerde duymuşsunuzdur. Berlin’de Türk kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerden Neukölln’deki bir apartmandaki 54 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine mahalle karantinaya alınmış.
Bakan Koca’nın dediği gibi, kara göründü ama rehavete kapıldık birden, azgın dalgalar bizi atıyor.
Ülkenin ikinci bir dalgaya tahammülü kalmadı.
Bu önlemler, bilhassa da maske takmak artık ‘zorlama veya ceza’dan korkup değil gönüllü olarak yerine getirilmeli. Bu artık bir ‘vatan görevi’ olarak algılanmalı. Maske insanın kendisini değil, karşısındakini koruyor. Her kim ki maske takmıyor, o etrafındakilerin sağlığını tehlikeye atarak aramızda dolaşıyor.
Almanya, önceki günden itibaren Türkiye’yi de riskli bölge olarak kabul etmiş. “Geleni karantinaya alabilirim” diyor. Bu turizme darbe ama sadece Almanya’ya kızarak düze çıkamayız.
Onun için maske takmak, sosyal mesafe, hijyen için ‘vatan görevi’ diyoruz. Almanya’daki dostlarla konuşuyoruz. Almanya günlük bulaşı sayısını üç yüzlere indirmiş. R sayısı 0.7’lerde. Bize bakıyoruz, gösterge yukarı doğru...
1 Temmuz’da AB dönem başkanı Almanya olacak. Merkel ne yapacak bakalım. Bulaşı azaltmak için Türkiye için büyük bir sınama olmalı. Merkel, Almanya’da mesafe ve maske kurallarına uyulduğunu, ekonomik önlemlerin de etkisini göstermeye başladığını yineledi. Almanya’daki dostlarımız da teyit ediyorlar. Almanya’da postane işleten bir dostumuz “Kimseyi uyarmaya gerek yok. Bugüne kadar içeri maskesiz giren olmadı. Kimse ‘İdare et’ vesaire demiyor” dedi.
Unutmayalım ki gelecekte ülkelere not verilirken yeraltı zenginliği, doğal güzelliği, askeri gücü gibi kriterlerin yanı sıra salgın gibi tüm insanlığı etkileyen anlarda halkının davranışı, organize olup olamadığı, insanlığa katkısı da etkili olacak.
GÜNÜN SÖZÜ
“HALKIN tümünün sağlığını ilgilendiren kararlar halkın inisiyatifine bırakılamaz.”(Doç. Dr. Kaan YILANCIOĞLU)
ERDOĞAN DEVREYE GİRMELİ
BAŞARILI olur mu bilemiyoruz ama hedef Türkiye’ye getirilen çekincenin en geç 15 Temmuz’da kaldırılmasına yönelik. Türkiye’deki tur ve paket satışları yapan kuruluşlar ve Antalya’daki otel sahipleri, Almanya kökenli Türklerden önemli bir gelir elde ediyor. Bu konuda atılım yapmaları şart. Almanlar ve Almanyalı Türklerin harcama bakımında önemli gelirler elde ettiğimiz iki gruptur. Bu durumda Sayın Cumhurbaşkanı’nın harekete geçmesi gerekiyor. Prof. Dr. Faruk ŞEN
ATATÜRK’ÜN ‘SARAY VE MİLLET’ DERSİ
1 TEMMUZ 1927’de, Atatürk İzmit’ten ‘Ertuğrul’ yatıyla İstanbul’a gelişinde, halk tarafından yoğun bir coşkuyla karşılanıyor. Kurtuluş’tan sonra İstanbul’a ilk gelişidir bu.
Atatürk, aynı gün Dolmabahçe’de İstanbul halkı temsilcilerini kabul ediyor ve şunları söylüyor: “Artık bu saray, Allah’ın gölgelerinin değil, gölge olmayan, gerçek olan milletin sarayıdır. Ve ben burada milletin bir ferdi, bir misafiri olarak bulunmakla bahtiyarım!”
Dursun ATILGAN
FINDIKTA GEÇEN YILKİ OYUN
ORDU milletvekili Mustafa Adıgüzel fındıktaki oyunları şöyle anlatıyor: “Fındıkta her sezonki oyun tekrar sahneye konuldu. Mart, nisan, mayısta 26 TL’ye çıkmış fındık fiyatı, yurtdışındaki kartel, onun yerli işbirlikçileri ve devlet kurumlarının da destek vermesiyle 20-21 TL’ye kadar düşmüştür. Geçen seneki oyunda 20 TL’ye çıkan fındık 12 TL’ye düşürülerek piyasa fiyatının altından bir taban fiyat açıklaması temin edilmiştir. Aynı oyunu görüyoruz.”
ADALAR’DA ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNEMİ BAŞLIYOR
ADALAR’da elektrik araç sistemi (midibüsler) bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hizmete sokulacak. İmamoğlu, bugün Adalar’da inceleme gezisinde bulunacak. Büyükada’da önce İBB Özgürlük ve Demokrasi Çocuk Parkı’nın açılışı yapılacak. İmamoğlu ve beraberindekiler daha sonra, elektrikli araç parklanma ve şarj istasyonu atölye alanına giderek, araç sürüşlerini başlatacak. İmamoğlu sonrasında, İSPARK at ahırları alanında incelemelerde bulunacak.
BİLİYOR MUSUNUZ?
İKTİDARA karşı gösterilen Mustafa Necati tepkilerinin arasında Balıkesir milletvekili Ahmet Akın’ın “Atatürk’ün yol arkadaşlarına da tahammül edemiyorlar. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir” açıklamasını yaptığını...
ALMANYA’da seyahat hizmeti veren şirketlerin cirolarının bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 23 gerilediğini, bu durumda salgından etkilenen turizm sektörü temsilcilerinin düzenledikleri gösteriyle Alman hükümetinden yardım istediklerini...
TÜRK Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın, “salgın sürecinin gölgesinde kapanan okullarımıza ağustos ayında 40 bin atama daha yapılmasını” istediğini...
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın, sözleşmeli sağlık çalışanları, sözleşmeli öğretmenler, sözleşmeli belediye personeli ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personellerin istihdam sorununu TBMM’ye taşıyarak kanun teklifi verdiğini...