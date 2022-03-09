Maltepe’ye 650 milyon Euro’luk dev proje

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 650 milyon Euro’luk M’Expo fuar projesini dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tertiplediği tekne gezisinde açıkladı. Projenin büyüklüğü Maltepelileri şaşırttı. Maltepe’den bir siyasetçi bizi arayarak “Böyle bir proje Ekrem İmamoğlu’nun aklına gelir mi acaba?” diye konuştu.
Teknede kadınlar tarafından ilgiyle izlenen ve sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında Ali Kılıç, bu fuar projesini 8 yıl önce kamuoyuna açıkladığında kimsenin kendisine inanmadığını ancak Yaradana inandığını anlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza teker teker gittim, Savunma Bakanımızın, Genelkurmay Başkanımızın kapılarını aşındırdım. Sınırları Maltepe’den başlayıp Kartal’a uzanan Fuar Bölgesi için 530.000 bin metrekarelik alanın tahsisini Maltepe’ye tahsis ettirdim. Proje, eski Genelkurmay Başkanı ‘Orgeneral Nurettin Baransel Kışlası’nın olduğu askeri alanda gerçekleştirilecek. ‘Milli ve ayakları yere basan bir proje’ olacak. Fuar alanlarının (CNR ve TÜYAP) tamamı Avrupa yakasında, Anadolu yakasında ilk olacak bu proje. Yaklaşık 10.000 kişilik kongre merkezi, 250.000 metrekarelik kapalı fuar alanı. Yanında golf sahası yapıyoruz. Yaklaşık 25.000 kişi çalışacak.”
Demek ki AK Parti hükümeti projelere engel değil, karşılıklı anlayışla askeri alanlar dahi tahsis edilebilip projeler üretilebiliyor. Diğer CHP’li belediye başkanlarına örnek olması dileği ile.
GÜNÜN SÖZÜ
“EN büyük hata, hatalarımızdan ders çıkarmamaktır.” Konfüçyüs
ATIL ARAZİLER TARIMA NASIL KAZANDIRILACAK
“TÜRKİYE coğrafyası etrafında, 3 bin kilometrekarelik daire içinde 40’tan fazla ülke var. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte bu ülkelerin gıda taleplerini karşılayabilecek bir planlama yapmamız halinde, gelecek 10-15 yıl içinde dünyanın en güçlü ilk 5 ülkesi arasında oluruz. Aynı zamanda gıda enflasyonunu düşürmek, yeni istihdam üretmek için tek kaynağımızın tarımsal faaliyetler olduğunu düşünmekteyiz.”
Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel bu değerlendirmede bulunuyor. Marketlerde yağ izdihamı görüntülerinin yaşandığı bir dönemde atıl arazilerin tarıma (hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, sopa aspir gibi yağ tohumları) kazandırılması konusunda hükümet açıklamasının kendilerini memnun etmesi ve atıl arazilerin tarıma kazandırılmasıyla 13 milyar liralık kaybın önüne geçilecek olması konularına değiniyor.
Yüksel, yeni Bakan Vahit Kirişci’nin göreve gelmesinin ardından aldığı kararların yerinde olduğunu belirterek “Boş bırakılan atıl arazilere hibe verilmesini tarım sektörü için bir müjde niteliğinde görüyoruz” dedi.
“Tarım politikası yeniden masaya yatırılacağına göre dünya ülkelerinin tarımsal faaliyetleri azaltması bizim ülkemiz için bir fırsat olarak görülmelidir” diyen TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel’in şu sözlerine dikkat etmek gerekiyor:
“Unutulmamalıdır ki gıda silah kadar önemlidir. Tarım ve gıdaya hâkim olan dünyaya hâkim olur.”
Ama bir şey var, bunun için partizanlıktan uzak durmak gerekiyor.
RİZE’DEKİ ANIT NEREDE
RİZELİ Ömer Şan soruyor: 1998’de Cumhuriyet’in 75. yıldönümü nedeniyle heykeltıraş Metin Yurdanur’a yaptırılan, Rize Valiliği önünde açılışı yapılan ve daha sonra 2005’te ilginç şekilde kaldırılan Rize ve Cumhuriyet tasvirli “Atatürk ve Gençlik Anıtı” şimdi nerede? Rize Valiliği ve Belediyesi bulabilir mi acaba?
TURİZMCİLERDEN ÖNEMLİ UYARI
“UMUTLA başlayan yeni yılda birinci kaynak pazar Rusya’nın, yükselen bir diğer kaynak pazar Ukrayna’ya saldırısı bütün hesapları altüst etti. Olay tek tek ülke ve sektörleri aşan dünya çapında büyük bir olaydır. Büyük olaylar büyük çözümler gerektirir. Büyük çözümler büyük güç gerektirir.
Bu noktadan hareketle Sayın Bakan’a çağrımız var. Olay tekil çabalar ile aşılmayacak kadar büyük.
Yapılması gerekenlerin, kişisel değil kurumsal temelde olması gerekli.
Öneri ve çağrımız, 2018’de Bakanlık öncülüğünde oluşturulan atıl durumdaki Turizm İstişare Kurulu’nun (TİK) devreye sokulmasıdır. Bu her kafadan bir sesin çıktığı ‘kakafoni’ yerine ortak ses, Rusya ile Ukrayna büyükelçiliklerine yapılan ziyaret sonrası Ukrayna Büyükelçisi’nin diplomasiye de uymayan çıkışlarına karşı ortak tutum için de gereklidir.
‘Her şey Türkiye içindir.’”
MESAJ PANOSU
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ‘Yeni Nesil Sinema Okulu’ projesini hayata geçirdiğini bildiren Başkan Muhittin Böcek, sinema alanında kariyer yapmak isteyen kız öğrenciler için tüm imkânları seferber edeceklerini belirterek ‘Sinema kadının gözüyle güçlenecek’ dedi.
MİLLET Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, “Putin bu savaşı bir an önce durdurmalı, Ukrayna topraklarından çekilmeli ve tazminat ödemelidir!” açıklamasını yaptı.
BİLİYOR MUSUNUZ?
65-72 YAŞ ÇÖZÜM OLUR MU?
65-72 yaş arasındaki doktor ve uzman doktorların yeniden istihdamına yönelik düzenlenmeye karşı bir açıklama yapan Ankara Milletvekili Murat Emir’in, “Bakanlık süreci yönetemediğini itiraf etmiştir. Savaş halinde eli silah tutan herkes nasıl cepheye alınıyorsa aynı şekilde tıpta da çözüm bulunmak isteniyor. Ancak hekimlerin özlük hakları verilmediği, sağlıkta şiddet engellenemediği sürece bu soruna çözüm bulunamaz” dediğini...
CUMHURBAŞKANI’nın 2001-2022 üretim sezonu için şeker pancarı üreticilerine ton başına 15 lira destek primi ödeneceğini belirtmesini müteakip Konya Şeker yetkililerinin de bir açıklama yaparak bu ek ödemenin (toplam 42.7 milyon TL) bugün yapılacağını açıkladıklarını...
İZMİR Adnan Menderes Havalimanı’nda taksi işletmesinin farklı bir boyuta taşındığını bildiren İzmir Taksi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Yılmaz Sarıtaş’ın “Havalimanında dünyada örnek bir çalışma biçimi ve hizmet kalitesi ile ileri teknoloji kullanacaklarını” söylediğini...
Maltepe’ye 650 milyon Euro’luk dev proje
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 650 milyon Euro’luk M’Expo fuar projesini dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tertiplediği tekne gezisinde açıkladı. Projenin büyüklüğü Maltepelileri şaşırttı. Maltepe’den bir siyasetçi bizi arayarak “Böyle bir proje Ekrem İmamoğlu’nun aklına gelir mi acaba?” diye konuştu.
Teknede kadınlar tarafından ilgiyle izlenen ve sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında Ali Kılıç, bu fuar projesini 8 yıl önce kamuoyuna açıkladığında kimsenin kendisine inanmadığını ancak Yaradana inandığını anlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza teker teker gittim, Savunma Bakanımızın, Genelkurmay Başkanımızın kapılarını aşındırdım. Sınırları Maltepe’den başlayıp Kartal’a uzanan Fuar Bölgesi için 530.000 bin metrekarelik alanın tahsisini Maltepe’ye tahsis ettirdim. Proje, eski Genelkurmay Başkanı ‘Orgeneral Nurettin Baransel Kışlası’nın olduğu askeri alanda gerçekleştirilecek. ‘Milli ve ayakları yere basan bir proje’ olacak. Fuar alanlarının (CNR ve TÜYAP) tamamı Avrupa yakasında, Anadolu yakasında ilk olacak bu proje. Yaklaşık 10.000 kişilik kongre merkezi, 250.000 metrekarelik kapalı fuar alanı. Yanında golf sahası yapıyoruz. Yaklaşık 25.000 kişi çalışacak.”
Demek ki AK Parti hükümeti projelere engel değil, karşılıklı anlayışla askeri alanlar dahi tahsis edilebilip projeler üretilebiliyor. Diğer CHP’li belediye başkanlarına örnek olması dileği ile.
GÜNÜN SÖZÜ
“EN büyük hata, hatalarımızdan ders çıkarmamaktır.” Konfüçyüs
ATIL ARAZİLER TARIMA NASIL KAZANDIRILACAK
“TÜRKİYE coğrafyası etrafında, 3 bin kilometrekarelik daire içinde 40’tan fazla ülke var. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte bu ülkelerin gıda taleplerini karşılayabilecek bir planlama yapmamız halinde, gelecek 10-15 yıl içinde dünyanın en güçlü ilk 5 ülkesi arasında oluruz. Aynı zamanda gıda enflasyonunu düşürmek, yeni istihdam üretmek için tek kaynağımızın tarımsal faaliyetler olduğunu düşünmekteyiz.”
Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel bu değerlendirmede bulunuyor. Marketlerde yağ izdihamı görüntülerinin yaşandığı bir dönemde atıl arazilerin tarıma (hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, sopa aspir gibi yağ tohumları) kazandırılması konusunda hükümet açıklamasının kendilerini memnun etmesi ve atıl arazilerin tarıma kazandırılmasıyla 13 milyar liralık kaybın önüne geçilecek olması konularına değiniyor.
Yüksel, yeni Bakan Vahit Kirişci’nin göreve gelmesinin ardından aldığı kararların yerinde olduğunu belirterek “Boş bırakılan atıl arazilere hibe verilmesini tarım sektörü için bir müjde niteliğinde görüyoruz” dedi.
“Tarım politikası yeniden masaya yatırılacağına göre dünya ülkelerinin tarımsal faaliyetleri azaltması bizim ülkemiz için bir fırsat olarak görülmelidir” diyen TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel’in şu sözlerine dikkat etmek gerekiyor:
“Unutulmamalıdır ki gıda silah kadar önemlidir. Tarım ve gıdaya hâkim olan dünyaya hâkim olur.”
Ama bir şey var, bunun için partizanlıktan uzak durmak gerekiyor.
RİZE’DEKİ ANIT NEREDE
RİZELİ Ömer Şan soruyor: 1998’de Cumhuriyet’in 75. yıldönümü nedeniyle heykeltıraş Metin Yurdanur’a yaptırılan, Rize Valiliği önünde açılışı yapılan ve daha sonra 2005’te ilginç şekilde kaldırılan Rize ve Cumhuriyet tasvirli “Atatürk ve Gençlik Anıtı” şimdi nerede? Rize Valiliği ve Belediyesi bulabilir mi acaba?
TURİZMCİLERDEN ÖNEMLİ UYARI
“UMUTLA başlayan yeni yılda birinci kaynak pazar Rusya’nın, yükselen bir diğer kaynak pazar Ukrayna’ya saldırısı bütün hesapları altüst etti. Olay tek tek ülke ve sektörleri aşan dünya çapında büyük bir olaydır. Büyük olaylar büyük çözümler gerektirir. Büyük çözümler büyük güç gerektirir.
Bu noktadan hareketle Sayın Bakan’a çağrımız var. Olay tekil çabalar ile aşılmayacak kadar büyük.
Yapılması gerekenlerin, kişisel değil kurumsal temelde olması gerekli.
Öneri ve çağrımız, 2018’de Bakanlık öncülüğünde oluşturulan atıl durumdaki Turizm İstişare Kurulu’nun (TİK) devreye sokulmasıdır. Bu her kafadan bir sesin çıktığı ‘kakafoni’ yerine ortak ses, Rusya ile Ukrayna büyükelçiliklerine yapılan ziyaret sonrası Ukrayna Büyükelçisi’nin diplomasiye de uymayan çıkışlarına karşı ortak tutum için de gereklidir.
‘Her şey Türkiye içindir.’”
MESAJ PANOSU
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ‘Yeni Nesil Sinema Okulu’ projesini hayata geçirdiğini bildiren Başkan Muhittin Böcek, sinema alanında kariyer yapmak isteyen kız öğrenciler için tüm imkânları seferber edeceklerini belirterek ‘Sinema kadının gözüyle güçlenecek’ dedi.
MİLLET Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, “Putin bu savaşı bir an önce durdurmalı, Ukrayna topraklarından çekilmeli ve tazminat ödemelidir!” açıklamasını yaptı.
BİLİYOR MUSUNUZ?
65-72 YAŞ ÇÖZÜM OLUR MU?
65-72 yaş arasındaki doktor ve uzman doktorların yeniden istihdamına yönelik düzenlenmeye karşı bir açıklama yapan Ankara Milletvekili Murat Emir’in, “Bakanlık süreci yönetemediğini itiraf etmiştir. Savaş halinde eli silah tutan herkes nasıl cepheye alınıyorsa aynı şekilde tıpta da çözüm bulunmak isteniyor. Ancak hekimlerin özlük hakları verilmediği, sağlıkta şiddet engellenemediği sürece bu soruna çözüm bulunamaz” dediğini...
CUMHURBAŞKANI’nın 2001-2022 üretim sezonu için şeker pancarı üreticilerine ton başına 15 lira destek primi ödeneceğini belirtmesini müteakip Konya Şeker yetkililerinin de bir açıklama yaparak bu ek ödemenin (toplam 42.7 milyon TL) bugün yapılacağını açıkladıklarını...
İZMİR Adnan Menderes Havalimanı’nda taksi işletmesinin farklı bir boyuta taşındığını bildiren İzmir Taksi Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Yılmaz Sarıtaş’ın “Havalimanında dünyada örnek bir çalışma biçimi ve hizmet kalitesi ile ileri teknoloji kullanacaklarını” söylediğini...