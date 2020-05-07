Mahalli idareler İçişleri Bakanlığı’na bağlanmalıdır

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde, kuruluşundan beri İçişleri Bakanlığı’na bağlı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü kaldırılmış, bazı personeli de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda (ÇŞB) yeni oluşturulmuş olan Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.
Mahalli idarelerle ilgili merkezi idare tarafından yerine getirilmesi gereken görev/hizmetler ÇŞB’ye verilmiştir. Ancak Anayasa’nın 127. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı’nın mahalli idareler üzerinde vesayet yetkisinden kaynaklanan görev ve yetkileri vardır.
Bu bağlamda mahalli idarelerin seçilmiş/atanmış organ ve üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme/araştırma/soruşturma ve görevden uzaklaştırma işlemleri İçişleri Bakanlığı’nca yapılmaktadır.
Diğer yandan halen il özel idareleri, muhtarlıklar, bazı mahalli idare birliklerinin iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmeye devam edilmektedir.
Sanki kökü İçişleri Bakanlığı’ndaki ağacın bazı dalları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bırakılmıştır. Bu yüzden anılan bakanlıkların görev/yetki ve sorumluluk alanlarını dahi belirlemek kolay değildir.
Bu durumun merkezi idare tarafından mahalli idarelere verilecek hizmetleri etkinlik/verimlilik/hız/kalite yönlerinden olumsuz etkileyeceği açıktır. Belirtilen nedenlerle MİGM’nin yeniden İçişleri Bakanlığı’na bağlanması uygun olacaktır.
Mahmut ESEN Emekli Mülkiye Başmüfettişi
HALKIN ÜÇTE İKİSİ KORONADAN ENDİŞELİ
KADİR Has Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda faaliyet gösteren ‘Türkiye Çalışmaları Grubu’nun düzenli olarak gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmaları kapsamında 3-17 Nisan arasında Türkiye çapında yürüttüğü ‘Koronavirüs Kamuoyu Algıları’ araştırması sonuçları açıklandı. Araştırma 26 ilde 18 yaş üstü bin kişi ile salgın nedeniyle çevrimiçi (online) video görüşmeleriyle gerçekleştirildi. Araştırmaya göre halkın yüzde 73.3’ü koronavirüs yüzünden endişeli. Toplumun yüzde 30’u koronavirüse yakalanma olasılığını yüksek bulurken, yüzde 40.1’i hükümetin aldığı önlemleri yeterli buluyor. Üniversitenin 10 yıldır gerçekleştirdiği ‘Türkiye Eğilimler Araştırma’sını yöneten Prof. Dr. Mustafa Aydın bazı verileri şöyle değerlendiriyor: “Türk halkının yüzde 41.3’ü koronavirüsün ‘Çinlilerin gıda ve beslenme anlayışı’ yüzünden ortaya çıktığını düşünüyor. ‘Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?’ sorusuna ise toplumun yüzde 32.4’ü ‘Çok endişeliyim’, yüzde 40.9’u da ‘Endişeliyim’ yanıtını verirken ‘Ne endişeliyim ne endişesizim’ diyenlerin oranı yüzde 19.1 oldu. Halkın yüzde 96’sı sık sık ellerini yıkıyor. Yüzde 95.4’ü mecbur kalmadıkça evden çıkmıyor. Halkın yüzde 78.7’si de önlem olarak işe gitmiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 39.9’u koronavirüs konusunda hükümetin politikalarını başarılı ve ‘çok başarılı’ bulurken yüzde 30.6’sı da ‘başarılı bulmadığını’ ve ‘hiç başarılı bulmadığını’ beyan etti. Toplumun yaklaşık yüzde 40’ı salgınla mücadele kapsamında hükümetin aldığı önlemleri ‘yeterli’ veya ‘çok yeterli’ bulurken, yüzde 34.5’i yeterli bulmadığını belirtti. 65 yaş konusu da destek buluyor.”
OLİMPOS’A İYİ Mİ KÖTÜ MÜ YAPILDI
TÜRKİYE’nin en güzel sahillerinden olan alternatif turizmin merkezi Olimpos için hazırlanan koruma amaçlı imar planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onaylandı. Ancak 2. derece arkeolojik sit alanı olan bölge 3. derece sit alanına dönüştürüldü. Aynı adı taşıyan Olympos antik kenti ise 1. derece arkeolojik sit alanı olarak korundu. Bu kararla betonlaşmaya izin verilmeyeceği açıklansa da bölgede yapılaşmanın ve yoğunluğun artacağından korkuluyor. Plan önümüzdeki günlerde ABB ile Kumluca Belediyesi’nde askıya çıkarılacak, itirazlar değerlendirilecek.
Endişe şu: Bölgede yapılaşma ve yoğunluk artar mı?
ETFAL HASTANESİ YIKILACAK MI?
ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni taşıma planları çerçevesinde, açılış tarihi 2018 yılının sonu olarak belirlenen Seyrantepe’deki yeni hastane binasının hizmete sokulmaması, binanın yer seçiminin yanlış olduğu, zemin etüdünün yapılamamasından kaynaklı kayma yaşandığı iddialarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soran CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, “Hastanenin yıkılması gündemde mi?” sorusunu gündeme getirdi.
DEZENFEKTAN UYARISI
TOPLUMU uyarmak istiyorum. Yıkama suları ile kanalizasyon sistemine giren dezenfektanlar atık sularda önemli bir kimyasal kirliliğe sebep oluyor ve arıtmak da yüksek maliyetli bir uygulama oluyor. Uygulamanın kapalı alanlarda (bina içleri, ulaşım araçları gibi) ve sınırlı bazı açık alanlarda (çocuk parkları gibi) insanların elle temas ettiği noktalar hedeflenerek ve mutlaka bir temizlik işleminden sonra yapılması, bunun dışındaki alan ve yüzeylerde su, sabun ve deterjanla yapılan temizlikle yetinilmesi yeterli, pratik, çok daha düşük maliyetli ve çevreye zarar vermeyen bir uygulama olacaktır. Prof. Dr. Nezih MÜFTÜGİL
BİLİYOR MUSUNUZ
65’LİKLERİN SIKINTISI BÜYÜK
65 yaş üzerindeki vatandaşların pazar günkü sokağa çıkma izni için ‘küçük’ sıkıntıları var: Bizim mahallede (Beşiktaş) parklar kapalı, o zaman cadde ve sokakta yürümek zorundayız. Peki nasıl dinleneceğiz? Oğlumuz-kızımız 40 yaşında iseler onlar bizi gezdiremeyecek mi? Deniz kenarında yürüme izni verilse nasıl olurdu? Bu arada AVM’lerin açılması konusunda tepki gösteren okurlarımız arasında ‘65’liklerin’ daha çok olduğu dikkat çekiyor. “AVM’ler bir süre daha kapalı kalamaz mıydı?” sorusu da önemli.
ALPU KURTULDU
DANIŞTAY’ın, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin temyize götürdüğü, Alpu Ovası’na yapılması planlanan kömürlü termik santral özelleştirme kararını iptal ettiğini...
MESAJ PANOSU
DÜNYA Sağlık Örgütü bu işi (salgını) gayet iyi götürüyor. Prof. Dr. Ahmet SALTUK
SAĞLIK Bakanlığı’nın kayıtlarında 600 bin ‘şüpheli’ isim var. Aytun ÇIRAY
BELEK ve Kadriye sahillerinde denize girecek yer kalmıyor. Üstelik rüşvet var ve saklanıyor. Kokuşmuşluk artık gizlenemez hale gelmiş diyebilir miyiz? Bundan sonrası yargının işidir. Hasan SUBAŞI
YA gidişatın ne anlama geldiğini görmüyorlar ya da bizim bilmediğimiz bir kenarda potansiyel bir döviz rezervleri var. Ufuk SÖYLEMEZ
Mahalli idareler İçişleri Bakanlığı’na bağlanmalıdır
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde, kuruluşundan beri İçişleri Bakanlığı’na bağlı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü kaldırılmış, bazı personeli de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda (ÇŞB) yeni oluşturulmuş olan Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.
Mahalli idarelerle ilgili merkezi idare tarafından yerine getirilmesi gereken görev/hizmetler ÇŞB’ye verilmiştir. Ancak Anayasa’nın 127. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı’nın mahalli idareler üzerinde vesayet yetkisinden kaynaklanan görev ve yetkileri vardır.
Bu bağlamda mahalli idarelerin seçilmiş/atanmış organ ve üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme/araştırma/soruşturma ve görevden uzaklaştırma işlemleri İçişleri Bakanlığı’nca yapılmaktadır.
Diğer yandan halen il özel idareleri, muhtarlıklar, bazı mahalli idare birliklerinin iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmeye devam edilmektedir.
Sanki kökü İçişleri Bakanlığı’ndaki ağacın bazı dalları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bırakılmıştır. Bu yüzden anılan bakanlıkların görev/yetki ve sorumluluk alanlarını dahi belirlemek kolay değildir.
Bu durumun merkezi idare tarafından mahalli idarelere verilecek hizmetleri etkinlik/verimlilik/hız/kalite yönlerinden olumsuz etkileyeceği açıktır. Belirtilen nedenlerle MİGM’nin yeniden İçişleri Bakanlığı’na bağlanması uygun olacaktır.
Mahmut ESEN Emekli Mülkiye Başmüfettişi
HALKIN ÜÇTE İKİSİ KORONADAN ENDİŞELİ
KADİR Has Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda faaliyet gösteren ‘Türkiye Çalışmaları Grubu’nun düzenli olarak gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmaları kapsamında 3-17 Nisan arasında Türkiye çapında yürüttüğü ‘Koronavirüs Kamuoyu Algıları’ araştırması sonuçları açıklandı. Araştırma 26 ilde 18 yaş üstü bin kişi ile salgın nedeniyle çevrimiçi (online) video görüşmeleriyle gerçekleştirildi. Araştırmaya göre halkın yüzde 73.3’ü koronavirüs yüzünden endişeli. Toplumun yüzde 30’u koronavirüse yakalanma olasılığını yüksek bulurken, yüzde 40.1’i hükümetin aldığı önlemleri yeterli buluyor. Üniversitenin 10 yıldır gerçekleştirdiği ‘Türkiye Eğilimler Araştırma’sını yöneten Prof. Dr. Mustafa Aydın bazı verileri şöyle değerlendiriyor: “Türk halkının yüzde 41.3’ü koronavirüsün ‘Çinlilerin gıda ve beslenme anlayışı’ yüzünden ortaya çıktığını düşünüyor. ‘Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?’ sorusuna ise toplumun yüzde 32.4’ü ‘Çok endişeliyim’, yüzde 40.9’u da ‘Endişeliyim’ yanıtını verirken ‘Ne endişeliyim ne endişesizim’ diyenlerin oranı yüzde 19.1 oldu. Halkın yüzde 96’sı sık sık ellerini yıkıyor. Yüzde 95.4’ü mecbur kalmadıkça evden çıkmıyor. Halkın yüzde 78.7’si de önlem olarak işe gitmiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 39.9’u koronavirüs konusunda hükümetin politikalarını başarılı ve ‘çok başarılı’ bulurken yüzde 30.6’sı da ‘başarılı bulmadığını’ ve ‘hiç başarılı bulmadığını’ beyan etti. Toplumun yaklaşık yüzde 40’ı salgınla mücadele kapsamında hükümetin aldığı önlemleri ‘yeterli’ veya ‘çok yeterli’ bulurken, yüzde 34.5’i yeterli bulmadığını belirtti. 65 yaş konusu da destek buluyor.”
OLİMPOS’A İYİ Mİ KÖTÜ MÜ YAPILDI
TÜRKİYE’nin en güzel sahillerinden olan alternatif turizmin merkezi Olimpos için hazırlanan koruma amaçlı imar planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onaylandı. Ancak 2. derece arkeolojik sit alanı olan bölge 3. derece sit alanına dönüştürüldü. Aynı adı taşıyan Olympos antik kenti ise 1. derece arkeolojik sit alanı olarak korundu. Bu kararla betonlaşmaya izin verilmeyeceği açıklansa da bölgede yapılaşmanın ve yoğunluğun artacağından korkuluyor. Plan önümüzdeki günlerde ABB ile Kumluca Belediyesi’nde askıya çıkarılacak, itirazlar değerlendirilecek.
Endişe şu: Bölgede yapılaşma ve yoğunluk artar mı?
ETFAL HASTANESİ YIKILACAK MI?
ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni taşıma planları çerçevesinde, açılış tarihi 2018 yılının sonu olarak belirlenen Seyrantepe’deki yeni hastane binasının hizmete sokulmaması, binanın yer seçiminin yanlış olduğu, zemin etüdünün yapılamamasından kaynaklı kayma yaşandığı iddialarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soran CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, “Hastanenin yıkılması gündemde mi?” sorusunu gündeme getirdi.
DEZENFEKTAN UYARISI
TOPLUMU uyarmak istiyorum. Yıkama suları ile kanalizasyon sistemine giren dezenfektanlar atık sularda önemli bir kimyasal kirliliğe sebep oluyor ve arıtmak da yüksek maliyetli bir uygulama oluyor. Uygulamanın kapalı alanlarda (bina içleri, ulaşım araçları gibi) ve sınırlı bazı açık alanlarda (çocuk parkları gibi) insanların elle temas ettiği noktalar hedeflenerek ve mutlaka bir temizlik işleminden sonra yapılması, bunun dışındaki alan ve yüzeylerde su, sabun ve deterjanla yapılan temizlikle yetinilmesi yeterli, pratik, çok daha düşük maliyetli ve çevreye zarar vermeyen bir uygulama olacaktır. Prof. Dr. Nezih MÜFTÜGİL
BİLİYOR MUSUNUZ
65’LİKLERİN SIKINTISI BÜYÜK
65 yaş üzerindeki vatandaşların pazar günkü sokağa çıkma izni için ‘küçük’ sıkıntıları var: Bizim mahallede (Beşiktaş) parklar kapalı, o zaman cadde ve sokakta yürümek zorundayız. Peki nasıl dinleneceğiz? Oğlumuz-kızımız 40 yaşında iseler onlar bizi gezdiremeyecek mi? Deniz kenarında yürüme izni verilse nasıl olurdu? Bu arada AVM’lerin açılması konusunda tepki gösteren okurlarımız arasında ‘65’liklerin’ daha çok olduğu dikkat çekiyor. “AVM’ler bir süre daha kapalı kalamaz mıydı?” sorusu da önemli.
ALPU KURTULDU
DANIŞTAY’ın, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin temyize götürdüğü, Alpu Ovası’na yapılması planlanan kömürlü termik santral özelleştirme kararını iptal ettiğini...
MESAJ PANOSU
DÜNYA Sağlık Örgütü bu işi (salgını) gayet iyi götürüyor. Prof. Dr. Ahmet SALTUK
SAĞLIK Bakanlığı’nın kayıtlarında 600 bin ‘şüpheli’ isim var. Aytun ÇIRAY
BELEK ve Kadriye sahillerinde denize girecek yer kalmıyor. Üstelik rüşvet var ve saklanıyor. Kokuşmuşluk artık gizlenemez hale gelmiş diyebilir miyiz? Bundan sonrası yargının işidir. Hasan SUBAŞI
YA gidişatın ne anlama geldiğini görmüyorlar ya da bizim bilmediğimiz bir kenarda potansiyel bir döviz rezervleri var. Ufuk SÖYLEMEZ