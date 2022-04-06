Lozanlı başkan ne kadar mütevazı... Atatürk’ü bizden iyi tanıyor

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Lozan Belediye Başkanı Grégoire Junod’un öncülüğündeki heyeti ağırladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Başkan’ı öğleden sonra kabul etti. Junod’a sabahki temaslarında İsviçre İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Ronald Brun da eşlik etti.
Görüşmede ‘Şişli’de Çevre ve İklim’, ‘Şişli’de Sosyal Politika’, ‘Kapsayıcılık’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ ve ‘Şişli’de Kültürel Miras’ başlıkları ele alındı. Görüşmenin ardından iki başkan, Şişli Belediye Meclisi’nde birer konuşma yaptılar. Keskin şöyle konuştu:
“Yakın bir tarihte yapılan Lozan Anlaşması’ndan dolayı tarihi bağlarımız çok eskiye dayanıyor. Şişli ve Lozan gerçeklikleri ne kadar farklı olsa da yaşadığımız sorunlar çok benzer. Ben İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte, hem 2036’da Olimpiyatlar’ın İstanbul’a getirilmesi hem de Lozan’ın 100. yılını görkemli şekilde kutlamak arzusunda olduğumuzu sayın mevkidaşıma anlattık, projelerimizi tanıttık.”
Junod da konuşmasında tarihi bağların eskiye dayandığını anlatırken, “Lozan’ın 300 bine yakın nüfusu var, bunun yüzde 45’i yabancılardan oluşuyor. 200’den fazla farklı uyruk var. Bütün dinlere eşit mesafede yaklaşıyoruz. Lozan Anlaşması Türkiye için çok önemli bir anlaşma; Lozan’ın 100. yılı diyaloğa açılan bir kapı olmalı” dedi.
Meclis toplantısının ardından Grégoire Junod ve beraberindeki heyet, Kurtuluş Savaşı ve Lozan Anlaşması’na giden yolda ilk planların yapıldığı Şişli’deki Atatürk Evi Müzesi’ni de ziyaret ettiler. Konuk Başkan, daha sonra İBB Başkanı İmamoğlu’nu ziyaret ederek Olimpiyatlar’ı görüştü. Lozan Üniversitesi Tarih ve Ekonomi Bölümü mezunu olan Başkan Junod (47), 1997-2001 arasında İsviçre Sosyal Demokrat Parti’nin Lozan Sekreteri olarak görev yapmış; 2016’dan beri de Belediye Başkanlığı’nı sürdürüyor. Şişli Belediyesi Gıda Bankası’nı ziyaret etti, bu uygulamayı çok beğendiğini söyleyerek Lozan’da uygulamak istediğini dile getirdi. Aş Ortağım ve Aşevi-Sosyal Mutfak projeleri hakkında bilgi aldı. Lozan heyetine İsviçre’nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni de katıldı. Gezisine katılan bir siyasetçi, Başkan için ilginç değerlendirmeler yaptı:
“Bir kere çok saygılı bir kişi, mütevazı. Kendisine refakat eden belediye görevlisi ya da şoföre karşı o kadar nazik ki. Hiçbirinden hizmet beklemiyor, işine dönmesini istiyor, ‘Ben yolu öğrendim, yolu biliyorum’ diyor. Teşekkür etmeyi bir borç sayıyor. Tam bir Batılı. En önemlisi de Şişli’deki Atatürk Müzesi ziyareti tam 2 saat sürmüş; her şeyi sormuş ve incelemiş. Atatürk’e bizden daha ilgili olduğunu gördük. İnönü’yü de öğrenmiş.”
EŞİT YURTTAŞ VE KİMLİKLİ KENTLER
DÜN İkinci Yüzyıl Derneği’nin Millet İttifakı’nı oluşturan 49 belediyeye yerel yönetim başarı ödüllerini verdiğini yazmıştık. Kılıçdaroğlu’nun katıldığı ve Büyükerşen’in ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ aldığı törende; tahsisli yol, metro, uydu kentler, kooperatifleşme, belediye hastaneleri, tanzim satış mağazaları gibi hizmetleriyle çağının ilerici uygulamalarına imza atan Ali Dinçer, Ahmet İsvan, Murat Karayalçın, İhsan Alyanak, Aytekin Kotil, Mehmet Altınsoy, Burhan Özfatura, Ahmet Piriştina gibi Cumhuriyet belediyeciliği ustalarına teşekkür edildi.
Bu arada ödül alan bazı belediye başkanları, projelerinden bahsedilmediği için gönül koymuş. Biz de listeyi tekrar inceledik.
Fethi Yaşar (Yenimahalle) ‘Derman Market’, Ümit Uysal (Muratpaşa) dünyada örmek gösterilerek ödüller toplayan ‘Çevreci Komşu Kart Projesi’, Semih Esen (Konyaaltı) ‘Hayat Park Projesi’, Nurettin Güney (Susurluk) ‘Ömür Üreten Kadınlar’, Ahmet Ataç (Tepebaşı) ‘Akıllı Şehir Projesi-Yaşam Köyü’, Kazım Kurt (Odunpazarı) ‘Halk Market’, Ali Engin (Narlıdere) ‘Üretici Kadın Kooparatifi’, Selim Utku Gümrükçü (Çiğli) ‘Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’, Salih Atakan Duran (Tire) ‘GES Projesi’, Ramis Uzun (Beşikdüzü) ‘Sosyal Sorumluluk Projeleri’, Mustafa Bıyık (Yomra) ‘Yomra Elması Üretimi’, Güven Arslan (Kınık) ‘Sosyal Sorumluluk Projesi’ ile ödül aldı. İkinci Yüzyıl Derneği’nin tanıtım videosunda denildiği gibi yerel yönetimlerde en büyük ihtiyaç, eşit yurt ve yurttaşların yaşadığı, iç ve dış göçlerin bozamadığı, göçmenleri de kavrayan, şehirliye dönüştüren kimlikli kentler yaratmak olmalı.
GÜNÜN SÖZÜ
“BİR insanın bildiğini zannetiği bir şeyi öğrenmesi imkânsızdır.” Epiktetos
PARTİLERDE NE VAR NE YOK
MUHALEFETİN DİKKATİ DAĞITILIYOR
- “CHP benim baba ocağım, partim TDP de evladım. Siyasetin dilini ve yapılış şeklini değiştirmek için partiyi kurduk. Bölmek için değil, bütünleşmek için varız. Biz Millet İttifakı’na gidecek oyları böldürmeyiz.” Mustafa SARIGÜL
- MİLLET Partisi Genel Başkanı Cuma Nazar, “Devletin resmi kurumunun rakamları, vatandaşın enflasyon canavarının önüne atıldığını gösteriyor, bununla vatandaş hayatından bezdirilmiş” dedikten sonra “Vatandaşları mutlu, zengin ‘muhteşem Türkiye’ çağrısına davet ediyoruz” diye ekledi.
- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partilerinin ‘Cumhur İttifakı’na satılacağı’ haberlerinin yayıldığını yalanlayarak “Böyle şey olur mu? DSP kurulduğundan beri kimseye taviz vermemiştir” açıklamasını yaptı.
- “YSK peş peşe ihaleler yapıyor. YSK’da bir değil, iki seçim çıkaracak altyapı var. Muhalefetin dikkati dağılıyor.” Mustafa YILMAZ
BİLİYOR MUSUNUZ?
İZMİR’DEN SUSUZ’A TOHUM
- MUZAFFER Ayhan Kara’nın yönetiminde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkısıyla üç ayda bir yayınlanan ‘İzdeniz’ gazetesinin ‘Mavi Kıta’ 5. sayısıyla 2. yılına girdiğini, tabloid boyda 24 sayfa olarak 30 bin basılan gazetenin iskele ve vapurlarda yolculara ücretsiz dağıtıldığını...
- İBB Başkanı Tunç Soyer’in, Kars-Susuz’da kuraklık nedeniyle afet boyutuna ulaşan tohum krizinin yaralarını sarmak için 105 tonluk arpa ve buğday tohumu desteği sağlayarak, “Tohum krizinin depremden, yangından farkı yoktur. Gün, dayanışma günüdür” dediğini; Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur’un ise “Çiftçilerimizin toprağa ekecek bir avuç tohumu yoktu. Bu dayanışma çok önemli, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandığını...
- DENİZ dolgusu üzerinde inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı’nda deneme uçuşlarının bugün başlayacağını, resmi açılışın önümüzdeki ay Erdoğan tarafından yapılmasının beklendiğini...
- İKSV tarafından sunulan Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün bu yıl, Fiziksel Tiyatro Araştırmaları’nın ‘Haberci’, Kadıköy Boa Sahne’nin ‘Fırtına’ ve Tiyatro Hemhâl’in ‘Berci Kristin Çöp Masalları’ adlı oyunlarına verildiğini...
Lozanlı başkan ne kadar mütevazı... Atatürk’ü bizden iyi tanıyor
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Lozan Belediye Başkanı Grégoire Junod’un öncülüğündeki heyeti ağırladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Başkan’ı öğleden sonra kabul etti. Junod’a sabahki temaslarında İsviçre İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Ronald Brun da eşlik etti.
Görüşmede ‘Şişli’de Çevre ve İklim’, ‘Şişli’de Sosyal Politika’, ‘Kapsayıcılık’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ ve ‘Şişli’de Kültürel Miras’ başlıkları ele alındı. Görüşmenin ardından iki başkan, Şişli Belediye Meclisi’nde birer konuşma yaptılar. Keskin şöyle konuştu:
“Yakın bir tarihte yapılan Lozan Anlaşması’ndan dolayı tarihi bağlarımız çok eskiye dayanıyor. Şişli ve Lozan gerçeklikleri ne kadar farklı olsa da yaşadığımız sorunlar çok benzer. Ben İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte, hem 2036’da Olimpiyatlar’ın İstanbul’a getirilmesi hem de Lozan’ın 100. yılını görkemli şekilde kutlamak arzusunda olduğumuzu sayın mevkidaşıma anlattık, projelerimizi tanıttık.”
Junod da konuşmasında tarihi bağların eskiye dayandığını anlatırken, “Lozan’ın 300 bine yakın nüfusu var, bunun yüzde 45’i yabancılardan oluşuyor. 200’den fazla farklı uyruk var. Bütün dinlere eşit mesafede yaklaşıyoruz. Lozan Anlaşması Türkiye için çok önemli bir anlaşma; Lozan’ın 100. yılı diyaloğa açılan bir kapı olmalı” dedi.
Meclis toplantısının ardından Grégoire Junod ve beraberindeki heyet, Kurtuluş Savaşı ve Lozan Anlaşması’na giden yolda ilk planların yapıldığı Şişli’deki Atatürk Evi Müzesi’ni de ziyaret ettiler. Konuk Başkan, daha sonra İBB Başkanı İmamoğlu’nu ziyaret ederek Olimpiyatlar’ı görüştü. Lozan Üniversitesi Tarih ve Ekonomi Bölümü mezunu olan Başkan Junod (47), 1997-2001 arasında İsviçre Sosyal Demokrat Parti’nin Lozan Sekreteri olarak görev yapmış; 2016’dan beri de Belediye Başkanlığı’nı sürdürüyor. Şişli Belediyesi Gıda Bankası’nı ziyaret etti, bu uygulamayı çok beğendiğini söyleyerek Lozan’da uygulamak istediğini dile getirdi. Aş Ortağım ve Aşevi-Sosyal Mutfak projeleri hakkında bilgi aldı. Lozan heyetine İsviçre’nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni de katıldı. Gezisine katılan bir siyasetçi, Başkan için ilginç değerlendirmeler yaptı:
“Bir kere çok saygılı bir kişi, mütevazı. Kendisine refakat eden belediye görevlisi ya da şoföre karşı o kadar nazik ki. Hiçbirinden hizmet beklemiyor, işine dönmesini istiyor, ‘Ben yolu öğrendim, yolu biliyorum’ diyor. Teşekkür etmeyi bir borç sayıyor. Tam bir Batılı. En önemlisi de Şişli’deki Atatürk Müzesi ziyareti tam 2 saat sürmüş; her şeyi sormuş ve incelemiş. Atatürk’e bizden daha ilgili olduğunu gördük. İnönü’yü de öğrenmiş.”
EŞİT YURTTAŞ VE KİMLİKLİ KENTLER
DÜN İkinci Yüzyıl Derneği’nin Millet İttifakı’nı oluşturan 49 belediyeye yerel yönetim başarı ödüllerini verdiğini yazmıştık. Kılıçdaroğlu’nun katıldığı ve Büyükerşen’in ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ aldığı törende; tahsisli yol, metro, uydu kentler, kooperatifleşme, belediye hastaneleri, tanzim satış mağazaları gibi hizmetleriyle çağının ilerici uygulamalarına imza atan Ali Dinçer, Ahmet İsvan, Murat Karayalçın, İhsan Alyanak, Aytekin Kotil, Mehmet Altınsoy, Burhan Özfatura, Ahmet Piriştina gibi Cumhuriyet belediyeciliği ustalarına teşekkür edildi.
Bu arada ödül alan bazı belediye başkanları, projelerinden bahsedilmediği için gönül koymuş. Biz de listeyi tekrar inceledik.
Fethi Yaşar (Yenimahalle) ‘Derman Market’, Ümit Uysal (Muratpaşa) dünyada örmek gösterilerek ödüller toplayan ‘Çevreci Komşu Kart Projesi’, Semih Esen (Konyaaltı) ‘Hayat Park Projesi’, Nurettin Güney (Susurluk) ‘Ömür Üreten Kadınlar’, Ahmet Ataç (Tepebaşı) ‘Akıllı Şehir Projesi-Yaşam Köyü’, Kazım Kurt (Odunpazarı) ‘Halk Market’, Ali Engin (Narlıdere) ‘Üretici Kadın Kooparatifi’, Selim Utku Gümrükçü (Çiğli) ‘Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’, Salih Atakan Duran (Tire) ‘GES Projesi’, Ramis Uzun (Beşikdüzü) ‘Sosyal Sorumluluk Projeleri’, Mustafa Bıyık (Yomra) ‘Yomra Elması Üretimi’, Güven Arslan (Kınık) ‘Sosyal Sorumluluk Projesi’ ile ödül aldı. İkinci Yüzyıl Derneği’nin tanıtım videosunda denildiği gibi yerel yönetimlerde en büyük ihtiyaç, eşit yurt ve yurttaşların yaşadığı, iç ve dış göçlerin bozamadığı, göçmenleri de kavrayan, şehirliye dönüştüren kimlikli kentler yaratmak olmalı.
GÜNÜN SÖZÜ
“BİR insanın bildiğini zannetiği bir şeyi öğrenmesi imkânsızdır.” Epiktetos
PARTİLERDE NE VAR NE YOK
MUHALEFETİN DİKKATİ DAĞITILIYOR
- “CHP benim baba ocağım, partim TDP de evladım. Siyasetin dilini ve yapılış şeklini değiştirmek için partiyi kurduk. Bölmek için değil, bütünleşmek için varız. Biz Millet İttifakı’na gidecek oyları böldürmeyiz.” Mustafa SARIGÜL
- MİLLET Partisi Genel Başkanı Cuma Nazar, “Devletin resmi kurumunun rakamları, vatandaşın enflasyon canavarının önüne atıldığını gösteriyor, bununla vatandaş hayatından bezdirilmiş” dedikten sonra “Vatandaşları mutlu, zengin ‘muhteşem Türkiye’ çağrısına davet ediyoruz” diye ekledi.
- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partilerinin ‘Cumhur İttifakı’na satılacağı’ haberlerinin yayıldığını yalanlayarak “Böyle şey olur mu? DSP kurulduğundan beri kimseye taviz vermemiştir” açıklamasını yaptı.
- “YSK peş peşe ihaleler yapıyor. YSK’da bir değil, iki seçim çıkaracak altyapı var. Muhalefetin dikkati dağılıyor.” Mustafa YILMAZ
BİLİYOR MUSUNUZ?
İZMİR’DEN SUSUZ’A TOHUM
- MUZAFFER Ayhan Kara’nın yönetiminde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkısıyla üç ayda bir yayınlanan ‘İzdeniz’ gazetesinin ‘Mavi Kıta’ 5. sayısıyla 2. yılına girdiğini, tabloid boyda 24 sayfa olarak 30 bin basılan gazetenin iskele ve vapurlarda yolculara ücretsiz dağıtıldığını...
- İBB Başkanı Tunç Soyer’in, Kars-Susuz’da kuraklık nedeniyle afet boyutuna ulaşan tohum krizinin yaralarını sarmak için 105 tonluk arpa ve buğday tohumu desteği sağlayarak, “Tohum krizinin depremden, yangından farkı yoktur. Gün, dayanışma günüdür” dediğini; Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur’un ise “Çiftçilerimizin toprağa ekecek bir avuç tohumu yoktu. Bu dayanışma çok önemli, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandığını...
- DENİZ dolgusu üzerinde inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı’nda deneme uçuşlarının bugün başlayacağını, resmi açılışın önümüzdeki ay Erdoğan tarafından yapılmasının beklendiğini...
- İKSV tarafından sunulan Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün bu yıl, Fiziksel Tiyatro Araştırmaları’nın ‘Haberci’, Kadıköy Boa Sahne’nin ‘Fırtına’ ve Tiyatro Hemhâl’in ‘Berci Kristin Çöp Masalları’ adlı oyunlarına verildiğini...