Los Angeles ve Antalya karşılaştırması... Coğrafyası bu kadar benzer ama şehirleşmesi ayrı bir şey

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Antalya inanılmaz doğal güzelliklere sahip bir şehir. Falezler ve öndeki deniz, alttaki Antalya üst platosu ve alt plato olarak bir bütün halinde değerlendirildiğinde, denizden Antalya’ya baktığınızda Beydağları silsilesi muhteşem bir silüet veriyor. Aslında bu silüetin sanki birebir kopyası Amerika’da var. Los Angeles, emin olun Antalya’nın birebir kopyası. Onların da bir Beydağları gibi dağları var aynı yerde. Onların da bir Çubuk Beli gibi Çubuk Belleri var. Onların da iki ayrı platosu var. Oradaki yerleşim de Antalya’daki yerleşime benzer. Ancak Los Angeles’ın şehirleşmesi ile Antalya’nın şehirleşmesi arasında uçurum var. Orada ağırlıklı olarak tek katlı, iki katlı, üç katlı binalar var. Yayılmış olarak yollar ona göre yapılmış, muhtemelen villa tarzında evler var. Ama şehrin merkezinde gökdelenler çıkmış durumda ve ayrı bir şehir yapılanması var. Residence’lar, iş merkezleri var ve bu bölgede toplanmış. Diğer alanlarda ise halk bir şekilde tek katlı, iki katlı villa tipi yerlerde yaşıyor.

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Bu görüntünün benzer dağınık versiyonu Antalya. Şimdi, Los Angeles’ın bir tabelası var, Hollywood tabelası biliyorsunuz, meşhur. Onu satıyor, belediye binasını satıyor, mahkeme binasını satıyor, görsel olarak reklamını yapıyor, turizm açısından. Ve plajlarını satıyor. Bizim Lara Plajı’nın aynısı Los Angeles’ta da var. Los Angeles’ta bir kullanımı var, bir de bizim Lara’nın kullanışı var. Konyaaltı Plajı’nın bir versiyonu Los Angeles’ta da var. Bizim kullanımımız ve Los Angeles’taki kullanım farklı.

YouTube’a girdikleri zaman ‘Los Angeles drone çekimi’ diye bir aratıp Los Angeles’a bir baksınlar. Sonra gelip Antalya’nın drone çekimlerine bir bakıp karşılaştırsınlar. İki şehrin bu kadar birbirine benzediğini görünce şoka girecekler. Onların da bir Mazı Dağı var, onların Mazı Dağı’nın üstünde belediye binaları var, mahkemeleri var. Bizim Mazı Dağı’mızda Şehir Hastanesi var.

Şimdi bu iki şehri kıyasladığımızda çok ilginç bir durum daha var. Kaliforniya, yani Los Angeles dediğinizde en çok televizyonlarda orman yangınlarını duyuyorsunuz.

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Neden orman yangınları artıyor Los Angeles’ta biliyor musunuz? Bir dönem avokado dikiyorlar Los Angeles’a. Avokado bahçeleri kuruyorlar. Avokado çok hızlı bir şekilde suyu çekiyor. Çünkü bir tane avokado için 320 litre su harcıyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde suyu çekiyor ve bunun neticesinde yeraltı sularında kot düşüyor. Alan kurumaya başlıyor, tarımsal alanlar, yeşil alanlar kurumaya başlıyor. Kurumaya başlayınca orman yangınları çıkmaya başlıyor. Avokado, hakikaten de güzel bir meyve. Ama bununla birlikte hatta bazı uyuşturucu ticareti yapanlar tarlaları falan kesip avokado dikmeye başlıyorlar. Çünkü daha çok para kazanıyorsunuz o işten. Ama sonucu orman yangınlarıyla sonuçlanıyor.

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Antalya ile Los Angeles benzer kaderi yaşıyor. Orada da yağmur suyu problemi var, Antalya’da da... Antalya için aklımızı kullanmak zorundayız. Cem ARÜV- Çevrenin Sesi YouTube Kanalı

GÜNÜN SÖZÜ



“Devletlerin yönetimi namussuzların ve utanmazların eline bırakılırsa, bunlar iyilerin başına bela ve yıkım getirir.” Platon

BEŞİKTAŞ’TA ‘TAHT’ KAVGALARI ŞİMDİDEN BAŞLADI



YOLSUZLUK ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’la ilgili daha süreç bitmeden yeni belediye başkanı kim olacak diye ‘taht’ kavgaları başladı. Genel Merkez’de koşuşturmalar, kulisler şimdiden yürütülüyor. Meclis üyeleri bir araya gelince tek konuştukları konu kim belediye başkanı olacak üzerinde yoğunlaşıyor. Meclis’te AK Parti meclis üyesi olmadığı için seçim çok rahat geçecek görülüyor. Adaylıkta isimleri geçen ve köşemizde sıkça ‘muameleci’ diye yer alan İBB İmar Komisyonu üyesi tecrübeli Sebahattin Öztürk’ün ismi önde geçiyor. Özge Önsen Belen, yine tecrübeli Meclis üyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Arif Ceyhun Yağlıcıoğlu, Ömer Rasim Şişman, Can Çobanoğlu, Engin Ertan ismi geçen diğer Meclis üyeleri. Bu isimler arasındaki pazarlıklarda kimleri başkan yardımcısı, encümen üyesi yapacaklarının vaatleri ise havada uçuşuyor.

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JANDARMA, MENZİLCİLERİ O KÖYDEN NEDEN ATMIYOR



BU cemaatlerin durumu ne olacak? Bu kadar mal varlığı nereden gelmiş? Kamuoyu bir açıklama hak etmiyor mu? Devletin denetiminden muaflar mı? Bunca yetki ve nüfus ettikleri alanlar inanılır gibi değil. Kafasını kuma gömen devekuşu misali olmaya daha ne kadar devam edilecek? Menzilcilerin aile takımı birbirleri ile kavga ediyor. Jandarma, Menzilcileri o köyden tutup neden atmıyor? Ali Rıza GÖK

GEL DE EVLEN



KİRA artışı yüzde 25 ile sınırlanınca, kiralar komik rakamlar olarak kaldı, ev sahipleri kiracıları çıkarmak için binbir türlü yola başvurdu. Kiracılar her şeye itiraz etti, bir gün daha otursam kâr gözüyle baktı. Mahkemelerde dosya sayısı arttı, sistem tıkandı. Gel de yaşa, ne ev kiralayabilirsin ne de evlenebilirsin. Av. Önder SEZER

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3 ÇOCUĞUM VAR; OKUL TAKSİTLERİ 3 MİLYONU GEÇİYOR



HÜRRİYET’in dünkü manşetinde yer alan ‘Özel okulda gizli tarife’ yazısı beni daha da ürküttü. Söylenen yeni zamma yakın miktarı zaten bu sene veriyoruz. Zaten dudaklarımız çoktan uçukladı. Bir okurumuz yazmış, diyor ki: “Yaklaşık 350 bin liradan başlıyor, bazılarında 1 milyon lirayı aşıyor. Yemek ve servis masrafları ayrı bir boyut. Türkiye eskiden varlıklı ailelerin, çocuklarını Anadolu Lisesi’ne göndermek istediği bir ülkeydi. Şimdi geçim derdindeki insanlarda ‘Çocuğumu vasat da olsa özel bir okula göndereyim’ düşüncesi oluşmaya başladı. Çünkü mahalledeki devlet okuluna güven duyulmuyor.

Özel okul sektörü, okullardaki uyuşturucu meselesinden, güvenlik korkusundan besleniyor. Eğitim kalitesizleşiyor. Özel gereksinimli bir çocuğunuz varsa, eğitim sürecindeki sıkıntınız katlanıyor.”

(Sayın Erdoğan’ın uyarısı üzerine bir yakınım üç çocuk doğurdu, bugün 17, 15.5 ve 11 yaşında üç çocuğu var. Emin olun okul taksitleri 3 milyonu geçiyor; yemek ve ulaşım harcamalarını da hesap etmedim.)

