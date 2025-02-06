Latmos değil Beşparmak

Haberin Devamı

Konuyu çok derinlemesine ‘Bafa’ kitabında açıklayacağım ama uzun iş...

Şimdiden Latmos tuzağına düşen dostları uyarmak istiyorum.

Sanki Helen-Grek-Yunan hayranlığı yapmak pek marifet değil.

Çok entel oluyorlar.

Şimdiden uzatmak istemiyorum. Bu kadar uyarının etkili olacağını sanıyorum.

‘Latmos’ denilen bizim ‘Beşparmak’ dağları Söke ile Milas arasında deniz kıyısındadır.

(Not: ‘Bir Daha Asla-Yavruvatan’da Türk Soykırımı’ kitabımı okumanı isterim.) Abdullah GÜRGÜN

SİLİFKE TAMAM SİLİVRİ NEREDE

- SİLİFKE Yoğurdu, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alarak, Türk ürünleri arasındaki 30. AB Tescilli ürün oldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerel değerlerin korunması için yapılan çalışmaları vurguladı. Peki, onun kadar ünlü olan Silivri yoğurdunun hiçbir teşebbüsü yok mu?

Haberin Devamı

GÜNÜN SÖZÜ

“Tanrıyı övüp ceplerini doldurdular.” George ORWELL

VOLKSWAGEN’E DEĞİL ÇİN BYD’YE NASİP OLDU

MANİSA’daki geniş bir verimli arazisi, Çinli otomotiv firması BYD’ye verildi. Tahsis edilen 1 milyon 647 bin metrelik alan, orman fidanlığının bitişiğinde. Yatırımla ilgili olarak geçen yılın temmuz ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile sözleşme imzalandı. Manisa OSB’deki 7. Etap ilave (genişleme alanı) BYD’ye verildi. Alanda altyapı ve düzleştirme çalışmalarına başlandı. Alanın BYD firmasına tahsis edilmesi ve OSB alanında genişlemesine karşı açılan davalarda mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen çalışmalar devam ediyor. Fidanlık daha önce de Alman Volkswagen firmasıyla anılmış, daha süresinin sonunda firma buraya fabrika kurmaktan vazgeçmişti.

Bakalım konu nereye gidecek.

YENİ KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

TSK AFETLERDE HİZMET ETMELİ

DEVA Partili İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu afetlerle etkin mücadele için TSK bünyesinde ‘Doğal Felaketlerle Mücadele Kuvvetleri’ kurulmasını öngören 7 maddelik kanun teklifini TBMM’ye sundu. Doğal afetlerle daha etkili mücadele için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde “Doğal Felaketlerle Mücadele Kuvvetleri” kurulmasını öngören kanun teklifini bugün Meclis Başkanlığı’na sunacaklarını söyledi. Rızvanoğlu, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı öncesinde TBMM Başkanlığı’na sunacağı kanun teklifine, Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partilerden destek beklediklerini belirtti. Rızvanoğlu, 7 maddelik kanun teklifinin gerekçesini şöyle açıkladı:

Haberin Devamı

“Ülkeyi doğal afetlerle mücadele konusunda daha dirençli hale getirmeliyiz. Doğal afetlerle mücadelede milli bir çözüm geliştirmemiz gerekiyor. Bu çözüm, yalnızca kriz anında değil, krizden önce önleyici tedbirlerle hazırlık yapan, organize, disiplinli ve teknolojiyle desteklenen bir yapıya dayanmalıdır. İşte burada TSK devreye girmeli. Bu yüzden ‘Doğal Felaketlerle Mücadele Kuvvetleri’, Türkiye’nin doğal afetlerle mücadele kapasitesini güçlendirmek için hayata geçirilmesi gereken milli bir yapıdır. Bu yapı tüm dünyaya örnek olacaktır.”

SAAT 04.17

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ikinci yıl dönümünde, bu sabaha karşı Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) anma programı düzenlenecek. İlk depremin gerçekleştiği saat olan 04.17’de saygı duruşu ile başlayacak programda, yaşamını yitirenler için dualar edilecek. TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem başta olmak üzere, afetlere hazırlık çalışmalarını gözden geçireceği, ayrıca beklenen olumsuz hava koşullarına karşı çalışmaları yerinden yöneteceği programa katılacak.

Haberin Devamı

6 Şubat depreminin 2. yılında bilimin ışığında depreme dirençli kentler inşa etmeliyiz.

İSTANBUL BAROSU ADAYLARI BELLİ OLMAYA BAŞLADI

MARMARA Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Av. Altan Tüfekçi, Ergenekon kumpas davasında FETÖ’cü hakimlere cübbe atan 30 avukattan biri. 23 Şubat’ta yapılacak İstanbul Barosu Olağanüstü Kurultayı’nda baroyu kuruluş ayarlarına döndürmek için göreve hazır olduğunu, milli kuvvetlerin baro başkanı adayı olacağını açıkladı.