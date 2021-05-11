Kuraklığın bedeli ağır olacak (1)

Çalışanlar, çiçeği burnundaki Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’i toplusözleşmelerden ötürü hayli terletecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ikiye ayrılması ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na atanan Prof. Dr. Vedat Bilgin, sendikaların ve emekçinin yakından tanıdığı bir isim. Daha önce AKP milletvekilliği, Gazi Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış, bir dönem de Türk-İş’te genel başkan danışmanlığını üstlenmişti. Çalışma yaşamına ve emekçinin sorunlarına yakından tanık biri.

Koltuğuna ısınmadan önce kamu işçilerini, ardından da memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplusözleşme görüşmelerinin içinde bulacak kendini. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsayan, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin ücret zammı için hükümet ile sendikalar arasında toplu pazarlık süreci yakında başlayacak. Bu sözleşme kadroya geçirilen taşeron işçiler adına çok önemli. Yıllardır düşük ücretlerle ter akıtmalarından ötürü toplusözleşme masasından kendilerini rahatlatacak bir zammın çıkmasını umuyorlar. Beklentileri hayli yüksek.

Türk-İş ile Hak-İş’in birlikte hareket edecek olmasından ötürü kıran kırana geçmesi beklenen pazarlık görüşmeleri Vedat Bilgin’in ilk sınavı olacak.

Yeni bakanı ağustosta da yine zor bir sınav bekliyor. 3 milyon 150 bin memur ile 2 milyon 330 bin memur emeklisinin maaşlarında 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştirilecek artış için memur sendikaları ile hükümet, ağustos başında toplusözleşme masasına oturacak. Yetkili konfederasyon Memur-Sen ile 11 hizmet kolunda yetkili sendikaların bulunacağı masada kıyasıya bir pazarlığın sürmesi bekleniyor. 2 yıllık zam dönemine 2023 seçimleri denk geldiğinden, memurun eli toplu pazarlık masasında hayli güçlü olacak. Bu da daha yüksek zam olasılığını güçlendiriyor.

Şükrü KARAMAN

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