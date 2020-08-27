‘Köy okullarını açın, bakım ve onarımını biz yapalım’

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kapatılan köy okullarının yeniden açılmasıyla ilgili bir mesaj yayınlayarak “Köy okullarını yeniden açın! Köy okulları yeniden açılırsa, bakım-onarım ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayacağız” dedi.
“Tekirdağ ilimiz, yurtiçi göçü yoğun almasından okullaşma sayısının yetersiz ve sınıf kontenjanlarının doluluğu bakımından ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. İşte bu sebeple Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ilk hizmet döneminde 11 ilçeye 11 okul projesini gerçekleştirip inşa ettiği okulları Tekirdağlı çocuklarımızın eğitimine sunmuştur.
Tekirdağ’ın okul ve derslik sayısında yaşadığı bu sorunlara bir de COVID-19 salgını eklenmiş ve çok daha fazla dersliğe ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Maalesef uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim kadar öğrencilerimizi motive edememektedir. Çözüm ise basittir. Okul yapacaksınız, derslik inşa edeceksiniz, gelecek odaklı bir kalkınma arayışı içinde olacaksınız.
Yeter ki evladımız evine en yakın yerde güvenli, huzurlu ve kaliteli bir eğitim alsın. Bu okullara atanacak öğretmenlerle atanamayan öğretmenimiz de kalmaz. Hem aş, hem gelecek yaratalım. Okul, öğrenmenin temel merkezi ve hayatın en önemli durağıdır. Eğitim olmazsa üretim de olmaz.
Biz hazırız.”
GÜNÜN SÖZÜ
“TFF’nin ekimde maçları yüzde 30 seyircili oynatma kararı, Bilim Kurulu tavsiyesiyle ya da onayıyla alınmış bir karar değildir. Dahlimiz sıfır!” (Bilim Kurulu üyesi
Prof. Dr. Serhat ÜNAL)
ZATÜRREDEN SONRA GRİP AŞISINDA DA KRİZ KAPIDA
COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl grip aşısına yoğun bir talep olacağını ancak Türkiye’ye aşı tedarik eden iki büyük firmadan birisi olan Sanofi Pasteur’ün ‘geçen yılki adetler civarında’ planlama yaptığını belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir şu uyarıda bulunuyor:
“Zatürre aşısından sonra, grip aşısında da kriz kapıda. Sanayi Bakanı ile Sağlık Bakanı yıllardır yerli aşı müjdesi veriyor ancak yerli aşı üretimindeki eksiklik nedeniyle Türkiye, aşıda yine yabancı firmaların insafına kaldı.”
BAKIN, 30 AĞUSTOS NEDİR
30 AĞUSTOS ülkemizin emperyalist işgalden, saltanattan ve hilafetten kurtuluşunun günüdür.
30 Ağustos Sevr’in yırtılıp atılmasıdır.
Atatürk ne demişti:
“Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!”
26 Ağustos’un ve 30 Ağustos zaferimizin 98. yıldönümü ve Zafer Bayramı’mız kutlu olsun!
Ebedi büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah ve milli mücadele arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet, sevgi ve saygıyla anıyoruz.
Tugay ULUÇEVİK
Orman Mühendisi Çebi bakanlığı uyarıyor:
KARADENİZ ‘TSUNAMİYİ’ KARADAN YAŞAYABİLİR
ORMAN mühendisi Faruk Çebi, ormancılık konusunda ‘şov, hamaset ve ranta dayalı’ alışkanlıkları eleştirirken, 2010 ve 2013 yıllarında bakanlıklara rapor halinde sunduğu, son olarak 2018 yılında da Bakan Bekir Pakdemirli’ye bizzat anlattığı ‘Kırsal Dönüşüm Projesi’nin, bakanlıkların tozlu raflarından indirilerek hızla gündeme alınmasını istiyor.
Sadece Karadeniz’de değil, ülkemizin tamamında yaşanan ‘sel ve su baskını’ sorununun tek kalıcı çözümü olan Kırsal Dönüşüm Projesi’yle;
“1- Kamu yönetim sisteminde ve yasal mevzuatta radikal değişikliklere gitmeliyiz.
2- Çeşitli nedenlerle kaybedilen ormanların tamamını sahipleri adına tekrar geriye kazandırmalıyız.
3- Kamunun dışındaki tarıma uygun olmayan topraklarda özel ormanlar tesis etmeliyiz.
4- Yanlış uygulamalarla tahrip edilen doğal yapıyı olabildiğince hızla iyileştirmeliyiz.
5- Yağmur sularının ve derelerin özgürce denize ulaşmasını kısıtlayan tüm yapay oluşumları bertaraf etmeliyiz.
6- Sağlam kaynaklardan beslenen teşvik edici finansal sistemleri geliştirmeliyiz.
Aksi halde, korkarım ki Karadeniz ‘tsunami’yi karadan yaşayacaktır.”
BİLİYOR MUSUNUZ?
CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz’ün Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesiyle Hamas üyelerine vatandaşlık verilip verilmediğini, AKP iktidarı döneminde toplam kaç Hamaslıya vatandaşlık verildiğini sorduğunu...
İSTANBUL doğumlu Musevi vatandaşı, işadamı Doğan Kasadolu’nun Akit TV’deki konuşmasında, yargıda yaşadığı haksızlıklar karşısında Musevi dinine mensup olmasına karşın her zaman yanında yer alan gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak’ın ‘insan olduğu’ için barış ödülüne aday gösterilmesini talep ettiğini...
EMEKLİ Tuğgeneral Naim Babüroğlu’nun, Türk bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’ni anlattığı yeni kitabı ‘22 Gün 22 Gece Sakarya’nın İnkılâp Kitabevi’den çıktığını...
‘Köy okullarını açın, bakım ve onarımını biz yapalım’
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kapatılan köy okullarının yeniden açılmasıyla ilgili bir mesaj yayınlayarak “Köy okullarını yeniden açın! Köy okulları yeniden açılırsa, bakım-onarım ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayacağız” dedi.
“Tekirdağ ilimiz, yurtiçi göçü yoğun almasından okullaşma sayısının yetersiz ve sınıf kontenjanlarının doluluğu bakımından ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. İşte bu sebeple Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ilk hizmet döneminde 11 ilçeye 11 okul projesini gerçekleştirip inşa ettiği okulları Tekirdağlı çocuklarımızın eğitimine sunmuştur.
Tekirdağ’ın okul ve derslik sayısında yaşadığı bu sorunlara bir de COVID-19 salgını eklenmiş ve çok daha fazla dersliğe ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Maalesef uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim kadar öğrencilerimizi motive edememektedir. Çözüm ise basittir. Okul yapacaksınız, derslik inşa edeceksiniz, gelecek odaklı bir kalkınma arayışı içinde olacaksınız.
Yeter ki evladımız evine en yakın yerde güvenli, huzurlu ve kaliteli bir eğitim alsın. Bu okullara atanacak öğretmenlerle atanamayan öğretmenimiz de kalmaz. Hem aş, hem gelecek yaratalım. Okul, öğrenmenin temel merkezi ve hayatın en önemli durağıdır. Eğitim olmazsa üretim de olmaz.
Biz hazırız.”
GÜNÜN SÖZÜ
“TFF’nin ekimde maçları yüzde 30 seyircili oynatma kararı, Bilim Kurulu tavsiyesiyle ya da onayıyla alınmış bir karar değildir. Dahlimiz sıfır!” (Bilim Kurulu üyesi
Prof. Dr. Serhat ÜNAL)
ZATÜRREDEN SONRA GRİP AŞISINDA DA KRİZ KAPIDA
COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl grip aşısına yoğun bir talep olacağını ancak Türkiye’ye aşı tedarik eden iki büyük firmadan birisi olan Sanofi Pasteur’ün ‘geçen yılki adetler civarında’ planlama yaptığını belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir şu uyarıda bulunuyor:
“Zatürre aşısından sonra, grip aşısında da kriz kapıda. Sanayi Bakanı ile Sağlık Bakanı yıllardır yerli aşı müjdesi veriyor ancak yerli aşı üretimindeki eksiklik nedeniyle Türkiye, aşıda yine yabancı firmaların insafına kaldı.”
BAKIN, 30 AĞUSTOS NEDİR
30 AĞUSTOS ülkemizin emperyalist işgalden, saltanattan ve hilafetten kurtuluşunun günüdür.
30 Ağustos Sevr’in yırtılıp atılmasıdır.
Atatürk ne demişti:
“Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!”
26 Ağustos’un ve 30 Ağustos zaferimizin 98. yıldönümü ve Zafer Bayramı’mız kutlu olsun!
Ebedi büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah ve milli mücadele arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet, sevgi ve saygıyla anıyoruz.
Tugay ULUÇEVİK
Orman Mühendisi Çebi bakanlığı uyarıyor:
KARADENİZ ‘TSUNAMİYİ’ KARADAN YAŞAYABİLİR
ORMAN mühendisi Faruk Çebi, ormancılık konusunda ‘şov, hamaset ve ranta dayalı’ alışkanlıkları eleştirirken, 2010 ve 2013 yıllarında bakanlıklara rapor halinde sunduğu, son olarak 2018 yılında da Bakan Bekir Pakdemirli’ye bizzat anlattığı ‘Kırsal Dönüşüm Projesi’nin, bakanlıkların tozlu raflarından indirilerek hızla gündeme alınmasını istiyor.
Sadece Karadeniz’de değil, ülkemizin tamamında yaşanan ‘sel ve su baskını’ sorununun tek kalıcı çözümü olan Kırsal Dönüşüm Projesi’yle;
“1- Kamu yönetim sisteminde ve yasal mevzuatta radikal değişikliklere gitmeliyiz.
2- Çeşitli nedenlerle kaybedilen ormanların tamamını sahipleri adına tekrar geriye kazandırmalıyız.
3- Kamunun dışındaki tarıma uygun olmayan topraklarda özel ormanlar tesis etmeliyiz.
4- Yanlış uygulamalarla tahrip edilen doğal yapıyı olabildiğince hızla iyileştirmeliyiz.
5- Yağmur sularının ve derelerin özgürce denize ulaşmasını kısıtlayan tüm yapay oluşumları bertaraf etmeliyiz.
6- Sağlam kaynaklardan beslenen teşvik edici finansal sistemleri geliştirmeliyiz.
Aksi halde, korkarım ki Karadeniz ‘tsunami’yi karadan yaşayacaktır.”
BİLİYOR MUSUNUZ?
CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz’ün Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesiyle Hamas üyelerine vatandaşlık verilip verilmediğini, AKP iktidarı döneminde toplam kaç Hamaslıya vatandaşlık verildiğini sorduğunu...
İSTANBUL doğumlu Musevi vatandaşı, işadamı Doğan Kasadolu’nun Akit TV’deki konuşmasında, yargıda yaşadığı haksızlıklar karşısında Musevi dinine mensup olmasına karşın her zaman yanında yer alan gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak’ın ‘insan olduğu’ için barış ödülüne aday gösterilmesini talep ettiğini...
EMEKLİ Tuğgeneral Naim Babüroğlu’nun, Türk bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’ni anlattığı yeni kitabı ‘22 Gün 22 Gece Sakarya’nın İnkılâp Kitabevi’den çıktığını...