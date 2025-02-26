‘Koşullarda sorun yok’

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TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1994 yılında mezun olarak aldığı İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü lisans diplomasıyla ilgili bir süredir gündemde tutulmaya çalışılan ‘usulsüzlük’ iddiaları ve ardından başlatılan savcılık soruşturmasıyla ilgili hukukçu Prof. Dr. Adem Sözüer ve İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan Saraçhane’de ‘Olan Diploma’ başlıklı basın toplantısı düzenledi. Halk TV’den yayınlanan açıklamada Sözüer “Hukuka aykırı davranışı olmayan bir insanla ilgili nasıl oluyor da bir soruşturma açılıyor” diye sordu.

Sözüer, “Koşullarda da sorun yok. İlan olmuş, başvurmuş. Daha sonra fakülteye başlamış. Derslere devam etmiş. Sınavları başarıyla geçmiş. Diplomasını almış. Yüksek lisansını almış. O zaman bu nasıl oluyor da Ekrem İmamoğlu bakımından bir ceza soruşturması, savcılık soruşturması haline geliyor” diye konuştu.

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İmamoğlu’na yapılan özel bir ayrıcalık olmadığını, 51 kişinin bu koşulları sağlayarak İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yaptığını aktaran İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, “Onayın ardından Ekrem İmamoğlu 2 Ekim 1990 tarihinde İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ne kaydını yaptırarak İstanbul Üniversiteli oluyor. İ.Ü. İngilizce İşletme’ye 2.sınıf öğrencisi olarak başlıyor” dedi.

İDDİALAR ÇÜRÜTÜLDÜ

Avukatların açıklamalarında bazı ifadeleri şöyle:

* İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı dönemde, mevzuatta yatay geçiş için tanıma ve denklik şartı getirilmiş değildir.

* Böyle saçma bir iddiayı akıl ve mantıkla açıklayabilecek hiç kimse yoktur.

* Aslında konu flu değil. Flulaştırılmaya çalışılıyor. Ya bu manipülatif haberler hukuka çok da uygun olmayan raporla bu konuda bir fluluk yaratılarak bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.

* Sorunun yanıtını savcılar verebilir.

* İmamoğlu’na 2019’dan bu yana altı tane dava açıldı. Baktığımız zaman halk tabiriyle ceviz kabuğunu dolduramayacak konulardan. Cumhurbaşkanlığı başvurusu yapıldı. Tekrar bunlar gündeme getiriliyor. Amaç diplomayı şüpheli hale getirip bunu engellemek mi?

* Savcılığın çağrı kağıdında atılı suç bulunmuyor.

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* Antalya’dan Kayseri’ye Türkiye’nin neresinde bir konuşma yapılırsa yapılsın nedense İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve terör dairesine gidiyor; basın konuları da...

* Kural ve kaideler geriye yürümez.



Özetle, İmamoğlu’nun avukatlarının belgelere yanıt verirken “Tüm iddialar çürütüldü” demeleri ilginçti.

TÜRK HUKUKUNUN ‘KUTUP YILDIZI’



ESKİ milletvekili Sabri Ergül, 1932 Niksar doğumlu olan saygın hukukçu Yekta Güngör Özden’in (93) yaşında fizik ve zihin olarak sağlığı yerinde olduğunu söyledi. Özden evinde düşme sonucunda kalça kemiğini kırmıştı. Başkent Hastanesi’nde kalçasına platin çubuk takılan ve iyileşme sürecinde bulunan Özden’in, çok kimsenin gıpta edeceği bir yaşamı var. Ergül diyor ki:

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* Yaşıtları onu ‘neslimizin iftiharı’ diye tanımlarlar. Öğrenciliğinde gençlik örgütlerinin tepe kuruluşu TMGT/Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı’nın başkanlığını yapan Özden avukat olarak Ankara Barosu’nda başkanlık görevinde de bulunmuştur.

* Yekta Güngör Özden CHP tüzel kişiliğinin, İsmet İnönü’nün, Bülent Ecevit’in de vekaletini taşımış, gençlerin hem idolü hem de ücret almadan savunmalarını üstlenen avukatları olmuştur. Özden’in hem avukatlara hem de yargıç ve savcılara mesleki çalışmalarında rehberlik eden, 920 sayfadan oluşan ‘Hukuk Rehberi’ isimli her baskısı yenilenen dev eseri (9) baskı ile yüz bin adeti geçen sayıda basılmıştır.

* Zamanı çok iyi ve verimli kullanan, kendisinden yardım isteyen herkesin sorunlarıyla ilgilenen, alçak gönüllü, sevecen ama mücadeleci, ilke ve kişilik sahibi Özden karşıtlarının bile saygı duyduğu ‘hukuk abidesi’ olarak nitelenen, iz bırakan bir değerdir.

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* Siyasetin, particiliğin en sert olduğu, liderlerin birbirinin elini zoraki sıktığı 12 Eylül 1980 öncesi dönemde, Ocak 1979’da Millet Meclisi’nde ve Cumhuriyet Senatosu’nda mevcut bütün parti gruplarının desteği ve nitelikli çoğunluk oyu ile Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Özden bu görevi 1998 yılına kadar sürdürmüş ve seçimle iki kez Anayasa Mahkemesi Başkanı olmuştur. Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 1998-2000 yıllarında Genel Başkanlığı’nı da yapan Özden halen günlük bir gazetede köşe yazarlığı yapıyor.



Kendilerine acil şifalar dileriz.

CANLILARA BEREKET OLSUN



CEMRE havaların ısınmasını temsil eder, Bahar Bayramı Nevruzun yaklaştığını da işaret ediyor. ‘Ateş, kor, köz’ gibi anlamlara geliyor ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul ediliyor.

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İlk cemre havaya (9-20 Şubat),2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre toprağa (5-6 Mart) bu tarihten sonra baharın geldiği kabul ediliyor. Cemrenin soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Tüm canlılara bereketli olsun. Necmi AKSOY

JANDARMA/AHLATLIBEL’E 30 KAT



ANKARA Çankaya Ahlatlıbel’de Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi (2846 ada 21 parsel) 4 milyon m2’lik alanda 30 kat yüksekliğinde plan yapma hazırlığında. Sağlıksız kentleşme, emsal teşkil edecek ve belki de askeri alanların ilerde özelleştirilmesine hazırlık olacak planlamaya Çankaya Belediyesi ne diyor? Tezcan KARAKUŞ

MESAJ PANOSU

SİBER GÜVENLİK’E ELEŞTİRİ



* ESENYURT, İstanbul’un en kapsamlı istihdam fuarına ev sahipliği yaptı. Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği Engelsiz İstihdam Fuarı, sağlıktan teknolojiye, gıdadan tekstile kadar farklı sektörlerden 60 firma ile iş arayan 2 binin üzerinde engelli vatandaşı buluşturdu. Adaylarla yüz yüze görüşme fırsatı bularak yüzlerce istihdam sağladı.

* İSTANBUL Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “TBMM Genel Kurulunda Görüşülecek Siber Güvenlik Kanunu Teklifi hakkında açıklama yaptım. Teklif ile Anayasa açıkça ihlal edilmekte, temel hak ve özgürlükler kısıtlanmaktadır. Keyfiliğe izin veren düzenlemeler ifade özgürlüğüne açık bir tehdit oluşturmaktadır. Düzenlemenin temel hakların korunması açısından yeniden ele alınması zorunludur” açıklamasını yaptı.

* BAKIRKÖY Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında ilçe genelindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine resim, lise ve üniversite öğrencilerine kısa film yarışması düzenliyor. ‘Geleceğe İz Bırak’ temalı yarışmaların sonucunda başarı elde eden öğrencilere ödül verilecek. Öğrenciler, www.bakirkoy.bel.tr adresindeki veya okul müdürlüklerine gönderilen ‘Yarı?mac? Bilgi Formu?nu doldurarak ba?vuru yapabilecek.şmacı Bilgi Formu’nu doldurarak başvuru yapabilecek.