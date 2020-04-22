Koronavirüs Anamur’a giremedi

Dostlar haber verdiler. Koronavirüsün uğramadığı yerlerden biri Mersin’e bağlı ‘muzun başkenti’ Anamur ilçesiymiş. Belediye başkanı Hidayet Kılınç’ı bulduk, belediye başkanı olmadan önce MHP’den milletvekili imiş. “Nasıl oldu bu iş” demeden ‘başarının’ hikâyesini anlattı Kılınç: “Salgının algısı benim için çok önemliydi. Gidişat kötü noktaya gidiyordu. 15 gün içinde hemen maske üretmeye başladık. Halk eğitimden ‘dikişçi’ hocaları belediyeye aldık. Günde 22-25 bin üretimden 40 bin adete çıktık bugün. Komşumuz Bozyazı’da da koronavirüs yok... Gazipaşa ve Gemerek’te ise salgın ve ölüm olayları ortaya çıktığında tedbiri daha çok arttırdık.”
Başkan diyor ki: “Cadde ve sokakları bugüne kadar 15’nci kez dezenfekte ve sirkeli suyla yıkadık. Devlet daireleri ve işyerlerini tek tek ilaçlıyoruz hâlâ. İlaçlamaya hiç ara vermiyoruz. ATM, PTT ve pazaryerlerinin girişlerine dezenfekte makineleri koyduk. 2 metre aralıkla şerit çektik. Şehrin içinde üzerinde ‘Evde kal Anamur’ yazılı büyük balonlar uçurduk. Okullar tatil edilir edilmez öğrencileri ‘karantina’ya aldık. Ankara, Konya, Antep ve Adana’dan, yazlıkları olan 340 ‘misafirimize’ göz açtırmadık, onların başına polis ve zabıta olmak üzere 14 gün süreyle gözetim altında tuttuk. Şoförlerimiz çok titizdiler. Hayatı muz tarlalarında geçen bütün vatandaşlarımızı kutluyoruz. İnşallah bu dönemi vakasız geçireceğimizi umuyorum.”
GÜNÜN SÖZÜ
“HERKES biliyor, geminin su aldığını/Herkes biliyor, kaptanın yalan söylediğini/Ve herkes biliyor, zarların hileli olduğunu.” Leonard COHEN
90 BİN POMPACI NASIL İŞ BULACAK?
‘VATANDAŞLIK temel geliri nedir?’ (15 Nisan) başlıklı yazımız üzerine çok sayıda okurumuzdan mesajlar geldi. ‘teknolojik gelişmeler ile bağlantılı kitlesel işsizlik, kitlesel işlevsizlik ve kitlesel olarak hayatı idame ettirememe’ ifadelerine takılmışlar. Bunun üzerinde, ifadenin sahibi Ali Mutlu Köylüoğlu ile görüştük.
Diyor ki:
“Bir örnek üzerinden hareket edelim: Türkiye’de yaklaşık 12 bin benzin istasyonu var ve buralarda yaklaşık 90 bin vatandaşımız çalışıyor. Hızla gelişen ve yayılmakta olan self-servis teknolojik pompalarla pompacılara gerek kalmadan ve istasyon binasına girmeden, kısaca kimse ile temas etmeden ödeme yapılıp yakıt ve ödeme fişi alınabilir hale zaten gelmişti. Bir de litre başına fiyat indirimi yapılarak self-servis pompalar bir anlamda teşvik ediliyor. Bunlar hızla yaygınlaştıkça, bu kadar çalışan ne yapacak? Bu vatandaşlarımız hangi yeni beceriler kazanıp hangi yeni iş pozisyonlarında iş bulabilirler? Çok ama çok zor. Hele hele, otomasyon ile bağlantılı olarak tüm sektörlerde (sanayi, tarım, hizmet, savaşlar vb) insanlar devre dışı kalırken neredeyse imkânsız.”
Köylüoğlu ve arkadaşlarının, yaklaşık beş yıldır yürüttükleri çalışmaları biliyoruz. Bu nedenle biz de sık sık yazıyoruz. Dünyayı yakından takip ediyorlar, gidişatı görüyorlar, çözümü öneriyorlar, VTG konusun ülkemizde de en geniş anlamda tartışılması ve hayata geçmesi için çaba içindeler. Mevcut siyasi partiler niye ‘VTG’ konusu ile ilgilenmezler? Akıl alır gibi değil.
Not: VTG savunucuları
hemen hemen her gün, çoğu
gün birden fazla kez internet üzerinden geniş katılımlı görüntülü toplantılar yapıyorlar. Ben de bilgisayarımı ayarlayıp bu hafta bir tanesine katılacağım.
MESAJ PANOSU
TARIMA destek böyle olur: Marketlere yerel ürün satma zorunluluğu, üreticiden sebze alana hibe desteği, çiftçiye 19 milyar dolar doğrudan ödeme... Ali E. YILDIRIM
YEŞİLOVA-SALDA’NIN ARKA YÜZÜ NEDİR?
SALDA Gölü ile ilgili dünkü ‘Aynı gemide değilmişiz’ yazımıza Yeşilova’dan bir okurumuz sitem dolu bir mail gönderdi. Kendisini aradık. Bize “Ben Yeşilovalıyım, sosyal demokrat bir düşüncedeyim ama ilçemizdeki 10 yıllık CHP’li belediye başkanı ve CHP yönetiminin yanlışlarının da bilinmesini istiyorum” dedi.
“Yeşilova 5 bin nüfusludur. Salda Gölü’ne 5 km mesafedir. Çiftçi genelde buğday, sonra pancar, nohut ve anason eker. ‘Bu olayın arkasındaki desteği Burdur da biliyor’ diyorsunuz. Olaya gelirsek, oteli bu mafya bozuntularına 10 yıllığına neredeyse bedavaya kiraya veren eski Yeşilova Belediye Başkanı CHP’li Nuri Özbek’tir. CHP’li belediye meclis üyeleri ve ilçe yönetiminin bu olaydan haberi olmasına rağmen herhangi bir itirazı olmadı. Salda Gölü’nün, bu pislik ve rezillik haline gelmesine sebep, ilçenin geçmiş 10 yılık CHP’li belediye başkanı, CHP’li meclis üyeleri ve ilçe CHP yönetimidir. Sorarım, eski başkan ve ekibi göl ve çevresi için bir çivi çakmışlar mıdır? Halk plajı Suriye mülteci kampından beterdi. Şimdi bağırıp çağıran yeni CHP’li başkan ve ekibi o zaman neredeydi? Şimdilerde sosyal demokrat olanlar, 1 liralık gözleme 10 liraya satılırken, halk plajı personelinin kurdukları 10’ar tane çadırı kendi hesaplarına kiraya verirken doğa aşkları neredeydi? Salda Gölü korunacaksa, mutlaka göl ve çevresi tek elden yönetilmeli temizliği yapılmalıdır.”
Not: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel’in eşini arayarak olaydan duyduğu üzüntüsünü belirtip geçmiş olsun dediğini öğrendik.
BİLİYOR MUSUNUZ?
ÇELİKEL VE TOKER’E ÖDÜL
ÇYDD’nin ulusal egemenliğin ilanının ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılında, ‘Ulusal Egemenliğin 100. Yılı Hukuk ve Demokrasi Ödülü’nün Prof. Dr. Aysel Çelikel’e ve ‘Ulusal Egemenliğin 100. Yılı Onur Ödülü’nün Özden Toker’e verildiğini açıkladığını...
CHP Tokat Milletvekili, TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz’ın, TÜİK verilerine göre artan tarımsal girdi fiyatlarını değerlendirerek “Çiftçi-köylü, mazot ve yem desteği, tarımsal girdi fiyatlarında düşüş beklerken, tarımsal girdi fiyatlarının artması çiftçinin zor durumunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Tarım girdi fiyatları 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.39 yükseldi” dediğini ve çiftçinin durumunun araştırılması için Meclis araştırması açılmasını istediğini...
Koronavirüs Anamur’a giremedi
Dostlar haber verdiler. Koronavirüsün uğramadığı yerlerden biri Mersin’e bağlı ‘muzun başkenti’ Anamur ilçesiymiş. Belediye başkanı Hidayet Kılınç’ı bulduk, belediye başkanı olmadan önce MHP’den milletvekili imiş. “Nasıl oldu bu iş” demeden ‘başarının’ hikâyesini anlattı Kılınç: “Salgının algısı benim için çok önemliydi. Gidişat kötü noktaya gidiyordu. 15 gün içinde hemen maske üretmeye başladık. Halk eğitimden ‘dikişçi’ hocaları belediyeye aldık. Günde 22-25 bin üretimden 40 bin adete çıktık bugün. Komşumuz Bozyazı’da da koronavirüs yok... Gazipaşa ve Gemerek’te ise salgın ve ölüm olayları ortaya çıktığında tedbiri daha çok arttırdık.”
Başkan diyor ki: “Cadde ve sokakları bugüne kadar 15’nci kez dezenfekte ve sirkeli suyla yıkadık. Devlet daireleri ve işyerlerini tek tek ilaçlıyoruz hâlâ. İlaçlamaya hiç ara vermiyoruz. ATM, PTT ve pazaryerlerinin girişlerine dezenfekte makineleri koyduk. 2 metre aralıkla şerit çektik. Şehrin içinde üzerinde ‘Evde kal Anamur’ yazılı büyük balonlar uçurduk. Okullar tatil edilir edilmez öğrencileri ‘karantina’ya aldık. Ankara, Konya, Antep ve Adana’dan, yazlıkları olan 340 ‘misafirimize’ göz açtırmadık, onların başına polis ve zabıta olmak üzere 14 gün süreyle gözetim altında tuttuk. Şoförlerimiz çok titizdiler. Hayatı muz tarlalarında geçen bütün vatandaşlarımızı kutluyoruz. İnşallah bu dönemi vakasız geçireceğimizi umuyorum.”
GÜNÜN SÖZÜ
“HERKES biliyor, geminin su aldığını/Herkes biliyor, kaptanın yalan söylediğini/Ve herkes biliyor, zarların hileli olduğunu.” Leonard COHEN
90 BİN POMPACI NASIL İŞ BULACAK?
‘VATANDAŞLIK temel geliri nedir?’ (15 Nisan) başlıklı yazımız üzerine çok sayıda okurumuzdan mesajlar geldi. ‘teknolojik gelişmeler ile bağlantılı kitlesel işsizlik, kitlesel işlevsizlik ve kitlesel olarak hayatı idame ettirememe’ ifadelerine takılmışlar. Bunun üzerinde, ifadenin sahibi Ali Mutlu Köylüoğlu ile görüştük.
Diyor ki:
“Bir örnek üzerinden hareket edelim: Türkiye’de yaklaşık 12 bin benzin istasyonu var ve buralarda yaklaşık 90 bin vatandaşımız çalışıyor. Hızla gelişen ve yayılmakta olan self-servis teknolojik pompalarla pompacılara gerek kalmadan ve istasyon binasına girmeden, kısaca kimse ile temas etmeden ödeme yapılıp yakıt ve ödeme fişi alınabilir hale zaten gelmişti. Bir de litre başına fiyat indirimi yapılarak self-servis pompalar bir anlamda teşvik ediliyor. Bunlar hızla yaygınlaştıkça, bu kadar çalışan ne yapacak? Bu vatandaşlarımız hangi yeni beceriler kazanıp hangi yeni iş pozisyonlarında iş bulabilirler? Çok ama çok zor. Hele hele, otomasyon ile bağlantılı olarak tüm sektörlerde (sanayi, tarım, hizmet, savaşlar vb) insanlar devre dışı kalırken neredeyse imkânsız.”
Köylüoğlu ve arkadaşlarının, yaklaşık beş yıldır yürüttükleri çalışmaları biliyoruz. Bu nedenle biz de sık sık yazıyoruz. Dünyayı yakından takip ediyorlar, gidişatı görüyorlar, çözümü öneriyorlar, VTG konusun ülkemizde de en geniş anlamda tartışılması ve hayata geçmesi için çaba içindeler. Mevcut siyasi partiler niye ‘VTG’ konusu ile ilgilenmezler? Akıl alır gibi değil.
Not: VTG savunucuları
hemen hemen her gün, çoğu
gün birden fazla kez internet üzerinden geniş katılımlı görüntülü toplantılar yapıyorlar. Ben de bilgisayarımı ayarlayıp bu hafta bir tanesine katılacağım.
MESAJ PANOSU
TARIMA destek böyle olur: Marketlere yerel ürün satma zorunluluğu, üreticiden sebze alana hibe desteği, çiftçiye 19 milyar dolar doğrudan ödeme... Ali E. YILDIRIM
YEŞİLOVA-SALDA’NIN ARKA YÜZÜ NEDİR?
SALDA Gölü ile ilgili dünkü ‘Aynı gemide değilmişiz’ yazımıza Yeşilova’dan bir okurumuz sitem dolu bir mail gönderdi. Kendisini aradık. Bize “Ben Yeşilovalıyım, sosyal demokrat bir düşüncedeyim ama ilçemizdeki 10 yıllık CHP’li belediye başkanı ve CHP yönetiminin yanlışlarının da bilinmesini istiyorum” dedi.
“Yeşilova 5 bin nüfusludur. Salda Gölü’ne 5 km mesafedir. Çiftçi genelde buğday, sonra pancar, nohut ve anason eker. ‘Bu olayın arkasındaki desteği Burdur da biliyor’ diyorsunuz. Olaya gelirsek, oteli bu mafya bozuntularına 10 yıllığına neredeyse bedavaya kiraya veren eski Yeşilova Belediye Başkanı CHP’li Nuri Özbek’tir. CHP’li belediye meclis üyeleri ve ilçe yönetiminin bu olaydan haberi olmasına rağmen herhangi bir itirazı olmadı. Salda Gölü’nün, bu pislik ve rezillik haline gelmesine sebep, ilçenin geçmiş 10 yılık CHP’li belediye başkanı, CHP’li meclis üyeleri ve ilçe CHP yönetimidir. Sorarım, eski başkan ve ekibi göl ve çevresi için bir çivi çakmışlar mıdır? Halk plajı Suriye mülteci kampından beterdi. Şimdi bağırıp çağıran yeni CHP’li başkan ve ekibi o zaman neredeydi? Şimdilerde sosyal demokrat olanlar, 1 liralık gözleme 10 liraya satılırken, halk plajı personelinin kurdukları 10’ar tane çadırı kendi hesaplarına kiraya verirken doğa aşkları neredeydi? Salda Gölü korunacaksa, mutlaka göl ve çevresi tek elden yönetilmeli temizliği yapılmalıdır.”
Not: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel’in eşini arayarak olaydan duyduğu üzüntüsünü belirtip geçmiş olsun dediğini öğrendik.
BİLİYOR MUSUNUZ?
ÇELİKEL VE TOKER’E ÖDÜL
ÇYDD’nin ulusal egemenliğin ilanının ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılında, ‘Ulusal Egemenliğin 100. Yılı Hukuk ve Demokrasi Ödülü’nün Prof. Dr. Aysel Çelikel’e ve ‘Ulusal Egemenliğin 100. Yılı Onur Ödülü’nün Özden Toker’e verildiğini açıkladığını...
CHP Tokat Milletvekili, TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz’ın, TÜİK verilerine göre artan tarımsal girdi fiyatlarını değerlendirerek “Çiftçi-köylü, mazot ve yem desteği, tarımsal girdi fiyatlarında düşüş beklerken, tarımsal girdi fiyatlarının artması çiftçinin zor durumunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Tarım girdi fiyatları 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.39 yükseldi” dediğini ve çiftçinin durumunun araştırılması için Meclis araştırması açılmasını istediğini...