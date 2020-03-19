Koronanın hatırlattığı önemli ihtiyaç: Teletıp

HEPİMİZİN gözünün kulağının ülkemizde ve dünyada gelişen sağlık olaylarında olduğu bu günlerde, hem ABD Başkanı Trump, hem de Başkan Yardımcısı Pence tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekiyor.
Teletıp teknolojilerine uygulanacak ekonomik teşvikler ve yapılacak yasal düzenlemelerle bu servislerinin hızlı bir şekilde sigorta kapsamına alınmasına ilişkin kararları ile teletıp Amerika ve dünya gündemine oturmuş... Hasta ile doktor arasındaki iletişimin dijitalleştiği, mümkün olan durumlarda hasta ile doktorun sanal ortamlarda bir araya gelmesinin ismi teletıp. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü günlerde bütün ülkeler sağlık sistemlerini tekrar gözden geçiriyor. Farklı sağlık hizmetleri almak için sağlık kuruluşlarına giden insanların enfeksiyondan etkilenmemesi için çok gerekli olmayan hastane ziyaretlerinin yapılmaması konusunda uyarılar dikkat çekiyor. Etkin teletıp kullanımının bu salgının yayılımını önlemede kritik rol oynayacağını öngörmek hiç de zor değil.
HASTA İLE DOKTOR SANAL ORTAMDA
Bu konuda biraz araştırma yapınca, yolumuz önceki gün İsenbike Gönen Ordu ile kesişti. Kendisi uzun yıllardır global olarak tıpta online ‘ikinci görüş’ veren, New York merkezli bir teletıp kuruluşu olan ‘Medicopin’ firmasının kurucularından. 2001’de eğitim için New York’a gittiğinin dördüncü günü Dünya Ticaret Merkezi’nde 11 Eylül saldırısı olmuş, canını zor kurtarmış. Sonra eşi ile birlikte bu modern tıbbın öncü yatırımına girişmiş; İstanbul’da da yatırım yapmış. İsenbike Gönen Ordu ile teletıbbın önemi ve gelecekteki yeri üzerine konuştuk.
Ülkemizde 90’ın üzerinde büyük kuruluş ile işbirliği yaparak kurum içi sağlık hizmetlerinin dijitalleştirilmesi konusunda hizmet verdiklerini, pek çok önemli kurumun çalışanlarına daha kaliteli ve hızlı sağlık hizmetleri sunmak, koruyucu hekimlik ve erken teşhis konularında çalışanlarında farkındalık yaratmak için kendileriyle çalışmalar sürdürdüğünü öğrenmekten büyük mutluluk duyduk.
Hasta ile doktoru sanal ortamda bir araya getiren bu iletişim sistemlerinin taşıması gereken teknik özellikler oldukça fazla. Hasta ile doktor arasındaki lokasyon farklarını ortadan kaldırarak uzman bilgiye ulaşımı kolaylaştırması, zorunlu olmayan hastane ziyaretlerinin hastanelerde yarattığı operasyonel yoğunluğun önlenmesi, doktorların zamanlarının daha verimli değerlendirilmesine imkân tanımasının bunlardan sadece birkaç tanesi olduğunu söylüyor. Kendi tecrübelerimizden de yola çıkarak takip randevularının pek çoğu için doktorumuzla sanal buluşmanın çok pratik bir yol olduğunu düşünmemek elde değil. Bu zorlu dönemde işyeri hekimleri ile çalışanlarının bağını güçlendiren, çalışanının yanında olan kuruluşların varlığı da önem taşıyor.
Biz izlemeye devam edeceğiz.
GÜNÜN SÖZÜ
“BİLGİSİZLİK en az egoizm/bencillik kadar tehlikelidir.” -Tuncay ERCİYES
HOTAMIŞLIGİL: TÜRKİYE MÜCADELEDE ‘ŞİMDİLİK’ BAŞARILIDIR
PROF. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Harvard Üniversitesi’ndeki genetik hastalıklar laboratuvarında görevli ünlü Türk bilim adamı. “Türkiye, koronavirüse karşı savaşta şimdilik başarılı” diyor.
Gazeteci dostumuz Murat Yetkin kendisiyle konuşmuş, ilginç bilgiler veriyor.
Hotamışlıgil’e göre ‘COVID-19’ ile savaşta en önemli iki konu vardı: ‘bireysel temizlik’ ile ‘izolasyon ve toplumsal tecrit’, yani bir nevi karantina.
Harvard Üniversitesi’nin başında bulunduğu ve Nobel ödülüne aday çalışmaların yapıldığı genetik hastalıklar laboratuvarı, koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapatılmış.
Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Harvard’ın tıp fakültesinde bir süre yalnızca doğrudan koronavirüs araştırmaları ve teşhis amaçlı klinik laboratuvarları açık kalacak.
Hotamışlıgil, yayınladığı Twitter mesajında, “Tüm dünya ülkelerinde salgının hızı aynı” diyor. “Sadece başlangıç zamanları farklı. Bunun anlamı: Türkiye’nin önünde Amerika olmamak için 1 hafta, İtalya olmamak için de en fazla 2 hafta var.” Yani, Türkiye doğru adımları doğru zamanda atarsa ABD’nin ya da İtalya’nın karşılaştığı kadar kötü tabloyla karşılaşmayabilirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 16 Mart gecesi vaka sayısının bir günde 18’den, 47’ye çıktığını açıklaması ile Gökhan Hoca’nın öngörüsü tamamen örtüşüyordu, yani yayılma başlamıştı.
MESAJ PANOSU: DOĞRU VE İYİ ŞEYLER
*FRANSA’da halkın faturaları, kiraları ertelenecek. Almanya’da şirketlere istedikleri kadar kredi verilecek.
*BİLMEDİĞİNİZ işlere girmeyin. Bir koyarım 10 alırım hayallerine girmeyin. -Özgür DEMİRTAŞ
*CUMAYI ertelememek, umreden gelenlere farklı muamele etmek, din-siyaset ilişkisinin kötü bir örneğidir. -Fikret BİLA
*CHP’nin orijinal 6 ok milli ideolojisi hiçbir zaman Alman tipi sosyal demokrasi ithal ilkeleriyle ikame edilemez -Tahir ÇALGÜNER
*KAFKASLAR-Nalçik’ten bir yakınım Sabiha Gökçen’e geldi. 10 gün kaldı, dün gitti. Giderken ve geldiğinde de ‘ateş’ kontrolü neden yapılmadı diye sordu. -Nil AYDIN
*UZMANLARLA sürekli konuşuyorum: Aynı şeyi söylüyorlar. Ön önlem olarak en az üç hafta sokağa çıkılmaması gerekiyor. Tedavide etkin olabilecek bir aşı veya ilacın kullanılmaya başlamasının, ancak ve ancak 1.5 yıllık bir çalışma sonrasında mümkün olabileceği ifade ediliyor. -Halit KAKINÇ
BİLİYOR MUSUNUZ?
*KORONAVİRÜSÜN yayılmaması için alınacak tedbirler hakkında CHP, İYİ Parti ve HDP’nin verdiği üç araştırma önergesinin AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildiğini...
Koronanın hatırlattığı önemli ihtiyaç: Teletıp
HEPİMİZİN gözünün kulağının ülkemizde ve dünyada gelişen sağlık olaylarında olduğu bu günlerde, hem ABD Başkanı Trump, hem de Başkan Yardımcısı Pence tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekiyor.
Teletıp teknolojilerine uygulanacak ekonomik teşvikler ve yapılacak yasal düzenlemelerle bu servislerinin hızlı bir şekilde sigorta kapsamına alınmasına ilişkin kararları ile teletıp Amerika ve dünya gündemine oturmuş... Hasta ile doktor arasındaki iletişimin dijitalleştiği, mümkün olan durumlarda hasta ile doktorun sanal ortamlarda bir araya gelmesinin ismi teletıp. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü günlerde bütün ülkeler sağlık sistemlerini tekrar gözden geçiriyor. Farklı sağlık hizmetleri almak için sağlık kuruluşlarına giden insanların enfeksiyondan etkilenmemesi için çok gerekli olmayan hastane ziyaretlerinin yapılmaması konusunda uyarılar dikkat çekiyor. Etkin teletıp kullanımının bu salgının yayılımını önlemede kritik rol oynayacağını öngörmek hiç de zor değil.
HASTA İLE DOKTOR SANAL ORTAMDA
Bu konuda biraz araştırma yapınca, yolumuz önceki gün İsenbike Gönen Ordu ile kesişti. Kendisi uzun yıllardır global olarak tıpta online ‘ikinci görüş’ veren, New York merkezli bir teletıp kuruluşu olan ‘Medicopin’ firmasının kurucularından. 2001’de eğitim için New York’a gittiğinin dördüncü günü Dünya Ticaret Merkezi’nde 11 Eylül saldırısı olmuş, canını zor kurtarmış. Sonra eşi ile birlikte bu modern tıbbın öncü yatırımına girişmiş; İstanbul’da da yatırım yapmış. İsenbike Gönen Ordu ile teletıbbın önemi ve gelecekteki yeri üzerine konuştuk.
Ülkemizde 90’ın üzerinde büyük kuruluş ile işbirliği yaparak kurum içi sağlık hizmetlerinin dijitalleştirilmesi konusunda hizmet verdiklerini, pek çok önemli kurumun çalışanlarına daha kaliteli ve hızlı sağlık hizmetleri sunmak, koruyucu hekimlik ve erken teşhis konularında çalışanlarında farkındalık yaratmak için kendileriyle çalışmalar sürdürdüğünü öğrenmekten büyük mutluluk duyduk.
Hasta ile doktoru sanal ortamda bir araya getiren bu iletişim sistemlerinin taşıması gereken teknik özellikler oldukça fazla. Hasta ile doktor arasındaki lokasyon farklarını ortadan kaldırarak uzman bilgiye ulaşımı kolaylaştırması, zorunlu olmayan hastane ziyaretlerinin hastanelerde yarattığı operasyonel yoğunluğun önlenmesi, doktorların zamanlarının daha verimli değerlendirilmesine imkân tanımasının bunlardan sadece birkaç tanesi olduğunu söylüyor. Kendi tecrübelerimizden de yola çıkarak takip randevularının pek çoğu için doktorumuzla sanal buluşmanın çok pratik bir yol olduğunu düşünmemek elde değil. Bu zorlu dönemde işyeri hekimleri ile çalışanlarının bağını güçlendiren, çalışanının yanında olan kuruluşların varlığı da önem taşıyor.
Biz izlemeye devam edeceğiz.
GÜNÜN SÖZÜ
“BİLGİSİZLİK en az egoizm/bencillik kadar tehlikelidir.” -Tuncay ERCİYES
HOTAMIŞLIGİL: TÜRKİYE MÜCADELEDE ‘ŞİMDİLİK’ BAŞARILIDIR
PROF. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Harvard Üniversitesi’ndeki genetik hastalıklar laboratuvarında görevli ünlü Türk bilim adamı. “Türkiye, koronavirüse karşı savaşta şimdilik başarılı” diyor.
Gazeteci dostumuz Murat Yetkin kendisiyle konuşmuş, ilginç bilgiler veriyor.
Hotamışlıgil’e göre ‘COVID-19’ ile savaşta en önemli iki konu vardı: ‘bireysel temizlik’ ile ‘izolasyon ve toplumsal tecrit’, yani bir nevi karantina.
Harvard Üniversitesi’nin başında bulunduğu ve Nobel ödülüne aday çalışmaların yapıldığı genetik hastalıklar laboratuvarı, koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapatılmış.
Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Harvard’ın tıp fakültesinde bir süre yalnızca doğrudan koronavirüs araştırmaları ve teşhis amaçlı klinik laboratuvarları açık kalacak.
Hotamışlıgil, yayınladığı Twitter mesajında, “Tüm dünya ülkelerinde salgının hızı aynı” diyor. “Sadece başlangıç zamanları farklı. Bunun anlamı: Türkiye’nin önünde Amerika olmamak için 1 hafta, İtalya olmamak için de en fazla 2 hafta var.” Yani, Türkiye doğru adımları doğru zamanda atarsa ABD’nin ya da İtalya’nın karşılaştığı kadar kötü tabloyla karşılaşmayabilirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 16 Mart gecesi vaka sayısının bir günde 18’den, 47’ye çıktığını açıklaması ile Gökhan Hoca’nın öngörüsü tamamen örtüşüyordu, yani yayılma başlamıştı.
MESAJ PANOSU: DOĞRU VE İYİ ŞEYLER
*FRANSA’da halkın faturaları, kiraları ertelenecek. Almanya’da şirketlere istedikleri kadar kredi verilecek.
*BİLMEDİĞİNİZ işlere girmeyin. Bir koyarım 10 alırım hayallerine girmeyin. -Özgür DEMİRTAŞ
*CUMAYI ertelememek, umreden gelenlere farklı muamele etmek, din-siyaset ilişkisinin kötü bir örneğidir. -Fikret BİLA
*CHP’nin orijinal 6 ok milli ideolojisi hiçbir zaman Alman tipi sosyal demokrasi ithal ilkeleriyle ikame edilemez -Tahir ÇALGÜNER
*KAFKASLAR-Nalçik’ten bir yakınım Sabiha Gökçen’e geldi. 10 gün kaldı, dün gitti. Giderken ve geldiğinde de ‘ateş’ kontrolü neden yapılmadı diye sordu. -Nil AYDIN
*UZMANLARLA sürekli konuşuyorum: Aynı şeyi söylüyorlar. Ön önlem olarak en az üç hafta sokağa çıkılmaması gerekiyor. Tedavide etkin olabilecek bir aşı veya ilacın kullanılmaya başlamasının, ancak ve ancak 1.5 yıllık bir çalışma sonrasında mümkün olabileceği ifade ediliyor. -Halit KAKINÇ
BİLİYOR MUSUNUZ?
*KORONAVİRÜSÜN yayılmaması için alınacak tedbirler hakkında CHP, İYİ Parti ve HDP’nin verdiği üç araştırma önergesinin AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildiğini...