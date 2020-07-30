Kolonya ve dondurma dağıttı Müjde Ar’dan eleştiri aldı

Bodrum Belediye Başkanı emekli yarbay Ahmet Aras, kurultayın en popüler belediye başkanı idi. Herkes tarafından merak ediliyor veya tanınmak istiyordu. 2000 şişe mandalina kolonyası ve 1200 kavanoz mandalinalı dondurma dağıtması ‘en ilginç’ hediye olarak kabul edildi delegelerce. Aras, “Bu ürünlerimiz Bodrum’un yerli ürünü olup, belediyemiz tarımsal hizmetler müdürlüğü tarafından üretilerek halkımıza ucuz olarak sunulmaktadır” dedi.
İki serinletici, partililer, delegeler ve gazeteciler tarafından teşekkürle karşılandı.
Bu arada ‘çadırda’ gazetecilerin arasına gelince kendisiyle Bodrum’u konuştuk. İlk önce “50 yıldır Bodrum’da hiçbir şey yapılmamış” dedi, daha sonra yanındaki belediyeden yardımcısı olduğunu öğrendiğimiz bir kişi “Başkan doğru yolda, ilk önce yapısal sorunların çözümüne başladık” diye konuştu. 256 milyon TL’lik altyapı yatırımı yapıyorlarmış, bu arada limanda da 74 milyon TL’lik ciddi bir altyapı düzenlemesine girişilmiş.
Hatırlatalım: Bakanlık tarafından Bodrum Kalesi’nde bazı yenilemeler yapılmış, bitirilen kısmı 1 Temmuz’da açılmış, bitirilmeyen üçte birlik bölüm de yıl sonunda tamamlanacakmış. Harcama 100 milyon TL imiş. Az-buz bir para değil.
Kaçak yapılaşmayı sorduk. Özellikle de Göltürkbükü ile Gündoğan arasında, eski ATO Başkanı Salih Bezci’nin ‘The Bo Viera projesi ne oldu?
“Yargıya gidilmişti. Bakanlık izin vermedi, yıktı, yasal hale getirildi. Bize gelirsek. İnanılmaz bir mücadele veriyoruz, 180 zabıtamız var. 11 belde kapatıldı. 687 kilometrekare büyüklüğünde bir yarımadayı yönetiyoruz” diyor. 1.5 yıl içinde 240 bina yıkmışlar. Yasa gereği mülk sahibi yıkarsa sorun yok, bir ceza sorunu olmuyor. Ancak belediye yıkarsa yüzde 20 fazlasıyla ‘cezalı’ tahsil ediyorlarmış. Burada bir şeyin altını çizmek de gerekiyor: Duyarsız vatandaşlara karşı kesilen para cezaları için belediyenin epey bir kaynak sahibi olduğunu söylemeliyim.
Nüfus ne durumda? Aras, “Bu yıl salgın yılı olduğunu unutmayalım. 176 bin resmi nüfus, yazları 1 milyonun üzerinde oluyor. Ama yıllık ay hesabı ile ortalama 300 bin nüfus var diyoruz. Kaynak yaratmak için büyükşehrin payının artması için bir kampanya başlattık. Bodrum’da evi ve işyeri olanların nüfusu kaydının Bodrum’a getirilmesini istiyoruz” diyor.
Başkan Ahmet Aras’a, bu konuşmadan sonra Müjde Ar’ın gürültü konusundaki yazısına tepkisini soramadık.
Ama bizim sorumuz “Bodrum eğlence merkezi midir, emekli cenneti midir?” olacak.
GÜNÜN SÖZÜ
“GELECEK, siyaseti kişisel ikbal alanı olarak kullanmaktan vazgeçip halkı kucaklayan, topluma her açıdan nefes aldırabilecek sosyal, ekonomik ve siyasi çözümlerin üretilebileceği bir politik zemin haline getirenlerin olacaktır.” Yüksel IŞIK
KILIÇDAROĞLU’NA KUMPAS MI KURULDU?
CHP kurultayında yaşanan liste savaşlarının yankısı sürüyor. Özellikle Kılıçdaroğlu’nun, uyarılarına rağmen kendi anahtar listesini oluşturan MYK üyelerine, il başkanlarına, belediye başkanlarına tepkili olduğu ve bu durumla ilgili araştırma yaptığı öğrenildi.
Zaten CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldığı bir TV programında ayrı bir liste oluşturduğunu itiraf etti. Bazı MYK üyelerine yönelik tepkisini de o programda da gösterdi.
Ancak CHP kamuoyunda Kaftancıoğlu’nun bu açıklaması inandırıcı bulunmadı. CHP’liler, Kaftancıoğlu’nun bu açıklamayı yapmasını Erdoğan Toprak, Oğuz Kaan Salıcı, Veli Ağbaba, Seyit Torun, Battal İlgezdi ile Şerdil Dara Odabaşı’nı kurtarmak için bir nevi ‘suç üstlenme’ olduğu iddia ediliyor. Genel merkezde bilinen bazı isimlere göre, siyasi geleceği biten Kaftancıoğlu’nun, yapılan listeyi tek başına sahiplenerek kendi ekibini kurtarmaya çalıştığı söyleniyor. CHP’deki liste savaşının arkasında Kılıçdaroğlu sonrası hesapları var.
Bu amaçla Erdoğan Toprak ve Oğuz Kaan Salıcı kendince parti içinde temizlik yapıyor.
Kılıçdaroğlu’nun, Ünal Çeviköz ve Akif Hamzaçebi’ye de aynı ekip tarafından operasyon yapılmasına tepkili olduğu söyleniyor. Toprak ve Salıcı önderliğinde bu hareketin nedeninin CHP içinde ‘10 Aralık Hareketi’ olarak tanımlanan ekibin operasyonu olduğu iddia ediliyor.
Biliyorsunuz, Salıcı’nın İstanbul il başkanı ve sonrasında MYK üyesi olmasını sağlayan isim de Erdoğan Toprak’tı. Yine aynı şekilde Kaftancıoğlu’nun il başkanlığını da Erdoğan Toprak “Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu’nu istiyor” diyerek sağlayan isimdi. Şimdi Kaftancıoğlu onu bu günlere getiren Toprak için kendisini ‘feda’ ediyor.
Bakalım CHP Genel Başkanı bu oyuna kanacak mı? Yoksa kurultayda kendi iradesini boşa çıkaran ekibin başı olan Erdoğan Toprak ve Oğuz Kaan Salıcı’ya bedelini ödetecek mi?
Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası bir tercihle karşı karşıya kalabilir. Kurultay delegeleri tarihi ve rekor bir destekle Kılıçdaroğlu’nu genel başkan seçti. Ama ikinci gün başta Erdoğan Toprak, Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kafatancıoğlu olmak üzere bizzat Kılıçdaroğlu’nun atadığı il başkanları ve MYK üyeleri Kılıçdaroğlu’nun iradesini boşa çıkardı.
Soru şu: Erdoğan Toprak ve Oğuz Kaan Salıcı ve diğer MYK üyeleri, belediye başkanları ve il başkanları Kılıçdaroğlu’nun iradesini boşa çıkarmak için mi yaptılar.
Kılıçdaroğlu’na kılıç mı çektiler?
Kılıçdaroğlu’nun tepkisinin ne olacağını yakında hep birlikte göreceğiz.
BİLİYOR MUSUNUZ?
Pamukoğlu şiir kitabı yazdı
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve 26 milletvekilinin soğan, patates ve limonda plansız, zamansız bir şekilde alınan ihracat kısıtlamaları nedeniyle üreticinin ve ihracatçının uğradığı zararların belirlenmesi, doğru üretim planlaması oluşturmak amacıyla Meclis araştırmasını istediklerini...
ULUSLARARASI ilişkiler, küresel ekonomi ve politika alanında uzman öğretim üyesi, eski milletvekili Prof. Dr. Ali Tekin’in, ‘Kısır Döngü’ ve ‘Üretken Döngüye Geçiş’ adlı kitaplarının ve eski tümgeneral, siyasetçi Osman Pamukoğlu’nun şiirsel denemelerden oluşan yeni kitabı ‘Göç’ün (İnkılâp) çıktığını...
Kolonya ve dondurma dağıttı Müjde Ar’dan eleştiri aldı
Bodrum Belediye Başkanı emekli yarbay Ahmet Aras, kurultayın en popüler belediye başkanı idi. Herkes tarafından merak ediliyor veya tanınmak istiyordu. 2000 şişe mandalina kolonyası ve 1200 kavanoz mandalinalı dondurma dağıtması ‘en ilginç’ hediye olarak kabul edildi delegelerce. Aras, “Bu ürünlerimiz Bodrum’un yerli ürünü olup, belediyemiz tarımsal hizmetler müdürlüğü tarafından üretilerek halkımıza ucuz olarak sunulmaktadır” dedi.
İki serinletici, partililer, delegeler ve gazeteciler tarafından teşekkürle karşılandı.
Bu arada ‘çadırda’ gazetecilerin arasına gelince kendisiyle Bodrum’u konuştuk. İlk önce “50 yıldır Bodrum’da hiçbir şey yapılmamış” dedi, daha sonra yanındaki belediyeden yardımcısı olduğunu öğrendiğimiz bir kişi “Başkan doğru yolda, ilk önce yapısal sorunların çözümüne başladık” diye konuştu. 256 milyon TL’lik altyapı yatırımı yapıyorlarmış, bu arada limanda da 74 milyon TL’lik ciddi bir altyapı düzenlemesine girişilmiş.
Hatırlatalım: Bakanlık tarafından Bodrum Kalesi’nde bazı yenilemeler yapılmış, bitirilen kısmı 1 Temmuz’da açılmış, bitirilmeyen üçte birlik bölüm de yıl sonunda tamamlanacakmış. Harcama 100 milyon TL imiş. Az-buz bir para değil.
Kaçak yapılaşmayı sorduk. Özellikle de Göltürkbükü ile Gündoğan arasında, eski ATO Başkanı Salih Bezci’nin ‘The Bo Viera projesi ne oldu?
“Yargıya gidilmişti. Bakanlık izin vermedi, yıktı, yasal hale getirildi. Bize gelirsek. İnanılmaz bir mücadele veriyoruz, 180 zabıtamız var. 11 belde kapatıldı. 687 kilometrekare büyüklüğünde bir yarımadayı yönetiyoruz” diyor. 1.5 yıl içinde 240 bina yıkmışlar. Yasa gereği mülk sahibi yıkarsa sorun yok, bir ceza sorunu olmuyor. Ancak belediye yıkarsa yüzde 20 fazlasıyla ‘cezalı’ tahsil ediyorlarmış. Burada bir şeyin altını çizmek de gerekiyor: Duyarsız vatandaşlara karşı kesilen para cezaları için belediyenin epey bir kaynak sahibi olduğunu söylemeliyim.
Nüfus ne durumda? Aras, “Bu yıl salgın yılı olduğunu unutmayalım. 176 bin resmi nüfus, yazları 1 milyonun üzerinde oluyor. Ama yıllık ay hesabı ile ortalama 300 bin nüfus var diyoruz. Kaynak yaratmak için büyükşehrin payının artması için bir kampanya başlattık. Bodrum’da evi ve işyeri olanların nüfusu kaydının Bodrum’a getirilmesini istiyoruz” diyor.
Başkan Ahmet Aras’a, bu konuşmadan sonra Müjde Ar’ın gürültü konusundaki yazısına tepkisini soramadık.
Ama bizim sorumuz “Bodrum eğlence merkezi midir, emekli cenneti midir?” olacak.
GÜNÜN SÖZÜ
“GELECEK, siyaseti kişisel ikbal alanı olarak kullanmaktan vazgeçip halkı kucaklayan, topluma her açıdan nefes aldırabilecek sosyal, ekonomik ve siyasi çözümlerin üretilebileceği bir politik zemin haline getirenlerin olacaktır.” Yüksel IŞIK
KILIÇDAROĞLU’NA KUMPAS MI KURULDU?
CHP kurultayında yaşanan liste savaşlarının yankısı sürüyor. Özellikle Kılıçdaroğlu’nun, uyarılarına rağmen kendi anahtar listesini oluşturan MYK üyelerine, il başkanlarına, belediye başkanlarına tepkili olduğu ve bu durumla ilgili araştırma yaptığı öğrenildi.
Zaten CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldığı bir TV programında ayrı bir liste oluşturduğunu itiraf etti. Bazı MYK üyelerine yönelik tepkisini de o programda da gösterdi.
Ancak CHP kamuoyunda Kaftancıoğlu’nun bu açıklaması inandırıcı bulunmadı. CHP’liler, Kaftancıoğlu’nun bu açıklamayı yapmasını Erdoğan Toprak, Oğuz Kaan Salıcı, Veli Ağbaba, Seyit Torun, Battal İlgezdi ile Şerdil Dara Odabaşı’nı kurtarmak için bir nevi ‘suç üstlenme’ olduğu iddia ediliyor. Genel merkezde bilinen bazı isimlere göre, siyasi geleceği biten Kaftancıoğlu’nun, yapılan listeyi tek başına sahiplenerek kendi ekibini kurtarmaya çalıştığı söyleniyor. CHP’deki liste savaşının arkasında Kılıçdaroğlu sonrası hesapları var.
Bu amaçla Erdoğan Toprak ve Oğuz Kaan Salıcı kendince parti içinde temizlik yapıyor.
Kılıçdaroğlu’nun, Ünal Çeviköz ve Akif Hamzaçebi’ye de aynı ekip tarafından operasyon yapılmasına tepkili olduğu söyleniyor. Toprak ve Salıcı önderliğinde bu hareketin nedeninin CHP içinde ‘10 Aralık Hareketi’ olarak tanımlanan ekibin operasyonu olduğu iddia ediliyor.
Biliyorsunuz, Salıcı’nın İstanbul il başkanı ve sonrasında MYK üyesi olmasını sağlayan isim de Erdoğan Toprak’tı. Yine aynı şekilde Kaftancıoğlu’nun il başkanlığını da Erdoğan Toprak “Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu’nu istiyor” diyerek sağlayan isimdi. Şimdi Kaftancıoğlu onu bu günlere getiren Toprak için kendisini ‘feda’ ediyor.
Bakalım CHP Genel Başkanı bu oyuna kanacak mı? Yoksa kurultayda kendi iradesini boşa çıkaran ekibin başı olan Erdoğan Toprak ve Oğuz Kaan Salıcı’ya bedelini ödetecek mi?
Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası bir tercihle karşı karşıya kalabilir. Kurultay delegeleri tarihi ve rekor bir destekle Kılıçdaroğlu’nu genel başkan seçti. Ama ikinci gün başta Erdoğan Toprak, Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kafatancıoğlu olmak üzere bizzat Kılıçdaroğlu’nun atadığı il başkanları ve MYK üyeleri Kılıçdaroğlu’nun iradesini boşa çıkardı.
Soru şu: Erdoğan Toprak ve Oğuz Kaan Salıcı ve diğer MYK üyeleri, belediye başkanları ve il başkanları Kılıçdaroğlu’nun iradesini boşa çıkarmak için mi yaptılar.
Kılıçdaroğlu’na kılıç mı çektiler?
Kılıçdaroğlu’nun tepkisinin ne olacağını yakında hep birlikte göreceğiz.
BİLİYOR MUSUNUZ?
Pamukoğlu şiir kitabı yazdı
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve 26 milletvekilinin soğan, patates ve limonda plansız, zamansız bir şekilde alınan ihracat kısıtlamaları nedeniyle üreticinin ve ihracatçının uğradığı zararların belirlenmesi, doğru üretim planlaması oluşturmak amacıyla Meclis araştırmasını istediklerini...
ULUSLARARASI ilişkiler, küresel ekonomi ve politika alanında uzman öğretim üyesi, eski milletvekili Prof. Dr. Ali Tekin’in, ‘Kısır Döngü’ ve ‘Üretken Döngüye Geçiş’ adlı kitaplarının ve eski tümgeneral, siyasetçi Osman Pamukoğlu’nun şiirsel denemelerden oluşan yeni kitabı ‘Göç’ün (İnkılâp) çıktığını...