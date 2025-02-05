KKTC’de oyunlara dikkat

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Bu tuzağın bir ayağı İsviçre’ye uzanıyor. ABD’yi kontrol eden Siyonist küresel sermaye elitleri; Avrupa’da yükselen sağ ve küresel çatışma gerekçesiyle İsviçre’deki bankaları ve bankacılık sistemini Kıbrıs’a taşımak istiyor. Bu projenin arkasında Anglo-ABD ve İsrail Siyonist aklı var. Projenin ilk adımı, Rum kesimini NATO şemsiyesi altına almak. NATO şemsiyesi altına aldıktan sonra tek devletli model için düğmeye basılacak.

İkinci adım, Kıbrıs’ı Yahudilerin adeta ikinci vatanı haline getirmek. İsrail vatandaşları hem Rum kesiminde hem KKTC’de geniş topraklar satın alıyor. Rumlar, ‘NATO’ya giriyoruz’ diye sevinirken, vatanlarından olacaklar! ABD Avrupa’da yükselen sağ iktidarlar sonrası, ‘Avrupa Birleşik Devletleri’nin oluşmasını istemiyor.

Bugün İsrail’in Ortadoğu’da başlattığı katliam savaşı, bir yanıyla Yahudilik-Hıristiyanlık çatışmasını da içeriyor.

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ABD ve İsrail’e bağlı küresel sermaye elitleri, NATO şemsiyesi üzerinden sermayeyi Kıbrıs’a taşımak istiyor.

Projenin son aşamasında adadaki Rumlar, Yunan adalarına Türkler de Anadolu’ya göç ettirilecek! Kıbrıs, zaman içinde Rumlardan ve Türklerden arındırılmış bir İsrail adası haline gelecek.

Ortadoğu petrollerinden sonra şimdi de Doğu Akdeniz’deki enerji yatakları Anglo ABD ve İsrail’in iştahını kabartıyor.

ABD’nin bu hamlelerine karşı Rusya’nın KKTC’yi tanıması için stratejiler üretmeliyiz. Çünkü, NATO’ya üye olmuş tek devletli Kıbrıs, Rusların Lazkiye Limanı ve Akdeniz’deki varlığının da sonu anlamına gelir.

Kıbrıs Barış Harekâtı ile kazanılmış haklar, şehit kanı ile alınan topraklar, parayla yabancılara terk ediliyor.

Avrupa Birliği, Büyük Ortadoğu ve Büyük İsrail Projelerine karşı bölgemizde Türk merkezli yeni bir proje hayata geçirilmelidir.

Eğer Rum kesimi NATO’ya alınır ve Türkiye’ye tek devlet dayatması yapılırsa son çare olarak KKTC’nin hayat gibi Türkiye’ye bağlanması gerekecektir

KKTC Meclisi’nin alacağı ve Kıbrıs Türklerinin onaylayacağı karar ile Kıbrıs Türkiye’ye katılmalıdır.

Türkiye yeni bir Merkezi Devletler Topluluğu veya Sadabat Paktı gibi bir ittifakı komşuları ile iş birliği yaparak sağlayabilir.

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Böylece bölge güvenliğinin sağlanması üzerine Kıbrıs adası da Türkiye ile birlikte bu güvenlik şemsiyesinin altına girerek emperyalist rekabet savaşlarının kendisini tehdit etmesini önleyebilir.

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

GÜNÜN SÖZÜ

“Bir köyde çoban değişecek ise buna köylüler karar verir, çobanın koyunları değil.”

Sümer Atasözü

UĞUR MUMCU DİYOR Kİ

KÜRT’ü Türk’e; Türk’ü Kürt’e; Ermeni’yi Türk’e, Türk’ü Ermeni’ye; Alevi’yi Sünni’ye, Sünni’yi Alevi’ye düşman eden, emperyalizm ve emperyalizmin Ortadoğu’daki çıkarlarıdır. Uğur MUMCU

SİMİT 20, ÇAY 30

- MİLLETİN gerçek gündemi; İstanbul’da simit 20 TL oldu. Bir bardak çayın fiyatı ise yerine ve mekânına göre 30 TL’ye kadar çıkıyor. Hatta 45 TL olan yerler var. Halk aşılarla uyuşmuş vaziyette, kimsenin sesi çıkmıyor. Doruk BULUT

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BİLİYOR MUSUNUZ

FİLTRE 180 TL OLDU

- DİYANET İşleri Başkanlığı’nın, 2025 yılı fitre miktarını 180 lira olarak belirlediğini...

- KAPADOKYA’nın dünyanın en güzel gün batımı destinasyonu seçildiğini...

- KİTAPLARI sesli dinleyenlerin yorum yazmayı daha çok sevdiklerini, okuyanların ise yazmaktan yana değil ya da kitapları okunduklarından çok dinlediklerini...

- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hukukun üstünlüğünü esas alan Yeni Strateji Belgesi’yle etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edeceğiz” dediğini...

SULAK ALANLAR GÜNÜ’NÜ UNUTMA

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Kurulu, 30 Ağustos 2021’de aldığı kararla 2 Şubat’ı Dünya Sulak Alanlar Günü ilan etmiştir. Karar, 1971’de İran’ın Ramsar kentinde imzalanan ve kentin ismiyle anılan Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Sözleşmesinin açıkladığı güne göndermedir. Ramsar Sözleşmesini 172 ülke imzalamıştır. Ülkemizin 1994 yılında taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi ve diğer mevzuatlarıyla sulak alanları koruyacağını ve akılcı kullanacağını taahhüt etmiştir. Ramsar sözleşmesi kapsamında ülkemizde bugüne kadar 13 Ramsar alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Ülkemizde bu alanların dışında 122 Ramsar alanı olma potansiyeli olan uluslararası öneme sahip sulak alan bulunmaktadır.

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İHANET NEDİR?

- SANA ihanet edeni affet, ama vatana ihanet edeni affetme.

Hz. ALİ

- VATANA ihanet nedeni olmaz! Er ya da geç bedeli olur.

Mustafa Kemal Atatürk

EHLİYET AFFI İSTENİYOR

- ÖLÜMLÜ ve yaralanmalı kazalara karışmamışlar. Bir defaya mahsus olmak üzere ehliyetlerimizdeki ‘süre cezalarının iptal’ edilip para cezasına çevrilmesini talep ediyoruz. Gerekirse para cezasına çevrilsin bu cezalar. C.B.