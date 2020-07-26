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Yalçın Bayer

Yalçın Bayer

ybayer@hurriyet.com.tr

Kim kalır, kim gider

26 Temmuz 2020

CHP Kurultayı’nda genel başkan adayları İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman yeterli imzayı bulamadılar.

Bu 97 yıllık bir parti için çok ‘acı’. Muharrem İnce ve Önder Sav taraftarlarının adaylara imza vermedikleri öğrenildi. Kendileri dışında ‘muhalefet lideri’ olmasını istemiyorlar biçiminde yorum yapılması ilginçti...

Esas büyük mücadele Parti Meclisi üyeliği için olacak. Özellikle MYK üyeleri seçilecek mi? Kılıçdaroğlu’nun 75 kişilik PM anahtar listesinden kimler seçilecek, en çok merak edilen soru! Kılıçdaroğlu, 75 kişilik bir liste yaparak MYK üyelerini örgütün önüne atmış oldu. Bakalım örgüt hangi MYK üyelerini çizecek. Bunu bu akşam öğreneceğiz.

KÜRTLERLE İLGİLİ DİLEKÇE

CHP eski milletvekili Sabri Ergül günün en ilginç konuşmasını yaptı. Divan Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ergül’e söz vermek istemedi, ancak direnme karşısında kürsüye çıktı Ergül... Bu arada Kurultay konuşmasını yaptığı için salondan ayrılmak üzereyken, Ergül’ün söz aldığını görünce yardımcılarına “Sabri Ergül’ü dinleyeyim öyle çıkalım salondan” dedi. Ergül konuşmasında, “Yerel seçimlerde başarı sağlandı ama ittifak ile CHP dışındaki seçmenlerden de oy aldığımız için başarılı olduk. Şimdi bu kurultayda da sayın Genel Başkan yalnız sizi övenleri, destekleyenleri değil, diğer arkadaşları, eleştirenleri, farklı düşüncede olanları, toplumda karşılığı olan isimleri de PM’ye alarak partide birleşmeyi sağlayınız. Parti için demokrasiyi işletiniz” dedi. Sabri Ergül ayrıca, Kürt sorununun çözümü için inisiyatif alınarak proje geliştirmesini, Kürt hareketinin tamamen demokratik mücadeleyi benimsemesi için legal Kürt hareketinin temsilcisi HDP ve akademisyenlerle görüşülerek bir Çalıştay toplanmasını istedi. Dün de bizim yazdığımız, Kürt sorunun çözümü konusundaki CHP’nin gündemine alması ilişkin önerge de kurultaya verildi.

PROTOKOLDEKİ İSİMLER

CHP Kurultayı’nın yapıldığı 87 bin m2 ağaçlık ve açık alana kurulu ‘Kurultay Kent’ için altı ana yapıda 20 bin m2 alan oluşturulmuş... Bilkent ODEON’da 3900 boş koltuk, 1367 delegeye paylaştırıldı. Kılıçdaroğlu yanına eski Genel Başkan Murat Karayalçın ve Altan Öymen’i aldı. Soluna Oğuz Kaan Salıcı, sağına da Bülent Kuşoğlu oturdu. Arka sırada ise CHP’nin 11 Büyükşehir Belediye Başkanı yer aldı. Bu sıralarda başta Faik Öztrak olmak üzere Başkanlık Divanı üyeleri yer aldı.

KILIÇDAROĞLU’NUN KİTABI

Kılıçdaroğlu dünkü konuşmasında ilk olarak ‘İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ni okudu. CHP’nin kurultay tarihinde, 1959’daki ‘İlk Hedefler Bildirisi’nin önemine dikkat çekerek bu beyannameyi aynı zamanda ‘İktidara Yürüyüş’ün de manifestosu olarak nitelendirdi. Bu beyannamenin bir özeti Kılıçdaroğlu’nun iki makalesi ile Cumhuriyet’te yer aldı. Bu arada CHP’nin, 377 mülk sahibi olduğu açıklandı. Bu mülklerin bir çoğunun Prof.Dr. Haluk Koç’un mali sekreterlik döneminde alındığı öğrenildi. Mülklerin sahipleri Genel Merkez olarak gözüküyor. CHP’nin kirada beş mülkü bulunuyor.

 

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