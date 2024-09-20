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Sürdürülebilir Gıda Üretim Stratejisi Olarak ‘Kentsel Tarım İstanbul Örneği’ kitabını Özcan Işıklar ve Esin Yalçıntaş yazmışlar. İlginç çalışmalar da yapmışlar; toprakla ve doğayla yeniden bağlantı kurmanın, gıda üretiminde sürdürülebilir stratejik çözümler yaratmanın en yenilikçi yollardan biri olan kentsel tarıma, sürdürülebilir yaşamın geleceğine ışık tutuyorlar.

Ülkemizde kentsel tarım konusunda gerek teorisine gerek uygulamasına hâkim olan duayen siyasetçi Özcan Işıklar ve Esin Yalçıntaş’ın birlikte yazdıkları kitap, sürdürülebilir gıda üretimi için çok önemli bir yol haritası.

Bu kitap, kentlerde tarım arazilerini korumanın yanı sıra şehirlerin beton duvarları arasında yeşeren bahçeleri, çatılarda yükselen seraları ve topluluk destekli tarım projelerini keşfe çıkmanızı sağlıyor. Kentsel tarımın ekonomik, sosyal, çevresel ve toplumsal faydalarını dolayısıyla kentsel kalkınmayı detaylandıran bu çalışma hem akademiye hem tarımsal üretimle her ölçekte ilgilenen herkese hem de siyasete -bürokrasiye-profesyonel planlayıcılara ilham verici pratik bir yol haritası sunuyor.

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Şehirde tarım yapmanın fırsatlarını zamanın ruhu ve dijital teknoloji devrimi, akıllı tarım uygulamaları ile birlikte ele alan bu kapsamlı, cesur ve devrimci eserin öğretileri ile gerçek bir beka sorunu olan beslenme konusunda sürdürülebilir bir gıda geleceği inşa etmeye başlayabiliriz.

Bu model, temiz enerji, dijitalleşme, kentsel tarım, gıda gibi sektörlerle bağlantılı olduğunu da vurgulamak gerekiyor.

Prof. Dr. Ali Rıza BÜYÜKUSLU WMG-WARWICK UNIVERSITY, UK



GÜNÜN SÖZÜ



“İLİMDEN gitmeyen yolun sonu karanlıktır.” Hacı Bektaş Veli

BÜYÜKŞEHİR İLE HAREKETE GEÇ



HER yıl dünyada 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Bisiklet sürme etkinliğinden sokak oyunlarına, spor turnuvalarından çocuk atölyelerine, dev satranç etkinliklerinden sürpriz hediye ve ikramlara kadar 7’den 70’e herkese hitap edecek etkinlik programı 21 Eylül 2024 Cumartesi günü 12.00-16.00 saatleri arasında Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında gerçekleştirilecek.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, tüm vatandaşları büyükşehir ile harekete geçmeye davet ediyor.

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DİN İLE BİLİMİ KARIŞTIRMAYIN



DİN Allah sevgisidir. Önceki Diyanet İşleri Başkanlarından Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun “Pedagojik kurallara uyarak eğitim verilmeli” ifadesi tartışmalara yanıt gibi. Din inançtır, ne kadar insan var o kadar çeşitlilik var. Din ile bilimi karıştırmayalım. Bilim araştırmadır, her an gelişir. 1648’den önceki Avrupa Ortaçağı’na dönmeyelim. Alaettin HACIMÜEZZİN İzmir Çevre Gönüllüleri Platformu



İLBER HOCA NE DEMEK İSTEDİ



* MEYHANELERİN sahibi olmak zorundayız. ‘Efendim benim inancıma uymuyor...’ Senin inancına uymamakla Türkiye gitmiyor. Hâlâ bana eski mavalları kimse okumasın.” İlber ORTAYLI

KİTAPLAR

* ÜMİT Doğan ‘Mevlana Gerçeği’ Mevlana’nın bilinmeyen yönleri ve sarsıcı gerçekleri.’

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* YAŞAR Kemal’in kitapları sesli kitap olarak şimdi Storytel’de. Hemen keşfedin, Storytel’i ilk 7 gün ücretsiz deneyin.



MESAJ PANOSU



* Oyuncu Hakan Bilgin: “Çok yetenekli oyuncularımız var ama bütün erkekler Kıvanç Tatlıtuğ, bütün kadınlar Serenay Sarıkaya olmak istiyor. Kıvanç bilmiyor muydu sadece yakışıklılığıyla para kazanmayı? Ama o kendine yatırım yaptı.”

* ŞEKER pancarı ithalatı yapmak yerine şeker üretimini artıralım ve şekerde dışa bağımlılığı azaltalım derken, şeker pancarı tohumunda dışa bağımlılık yüzde 100 oldu. Şeker gibi stratejik üründe yabancı şirketlerin elindeyiz. Kayseri Şeker’in yerli tohum ıslah çalışmaları takdire şayan. Cem SEYMEN

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* CHP Tüzük Taslağı; 1) Örgüt daima haklıdır. 2) Genel Merkez daha haklıdır. 3) Ekrem en haklıdır.

AYRAN SORUSU!..

KUTU ayranı üreticilerine soruyorum:

Bu ayranları yoğurttan mı yoksa süt tozundan mı hazırlıyorsunuz?

Cevap verirseniz memnun olurum. Dr. Ahmet Rasim

* ARAŞTIRMACILARA göre, hayvana şiddeti mazur görenler suça yatkın kişilerdir; işledikleri suçların vahametini idrak edemez, empati kuramaz ya da pişman olmazlar. Bu açıdan kadının, çocuğun, doğanın ve hayvanın kaderi aynıdır. Tamer DODURKA





