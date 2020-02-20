‘Kentsel dönüşüm önerimdir’

Kentsel dönüşüm sağlıklı ve güvenli evlerde huzur içinde yaşamak için yapılmalı, şehrin yoğunluğunu arttırmamalı ve kişilere rant aracı olmamalı.
Şehir yoğunluğunu arttırmadan dönüşüm için devletin ve yerel yönetimlerin devreye girmesi lazım. Dönüşümün önündeki iki önemli engel, “para verilmek istenmemesi” ve “daha fazla daire isteği”. Bunun sonucu kuş yuvası gibi evlerde -Bırakın evde yaşlı bir büyüğü, kız-oğlana ayrı oda veremiyoruz. Ondan sonra yaşlı bakımevlerine muhtaç oluyoruz- ve artan trafik vs sorunlarla yaşanamaz şehirlerde geçmişi özleyerek veya başka beldelere taşınarak yaşamak zorunda kalıyoruz.
Dönüşüme girmesi gereken iki milyon ev için 10-15 yıllık plan yapılmalı.
Evler TOKİ, KİPTAŞ veya anlaşılan başka müteahhitler tarafından emsal artışı olmadan ve metrekare değişmeden belli bir kârla yenilenmeli. Düşük ve uzun vadeli kredilere rağmen inşaat maliyetine katılamayan dairelerin parasını kamu verecek ve verdiği kadar tapuda hisse sahibi olacak.
Gereken fona İBB, devlet belli oranlarda katılacak. Daire sahibi, emlak vs vergileri ödemek kaydı ile bu evde kira ödemeden oturacak. İleride daire satılmak isteniyorsa kamu da parasını alacak. Ya da şahıs devletten satın alacak. Böylece binalar, her sene 10 milyar civarında ayrılan bir fonla rahatlıkla yenilenir.
Zaman içinde bu para da geri gelir. Aksi durumda gelecek depremin yıkım maliyetleri yüz milyarlarca lira zarara sebep olur. Yoksa ülke olarak altından kalkamayız. Cevat YAMAN
VENEZUELA HALKI 7 KİLO ZAYIFLAMIŞTI
İBRAHİM Kahveci, Karar’daki ‘Açlık, yoksulluk ve sefalet’ başlıklı yazısında, Türkiye’nin geleceğinin ne beklediğini sorgularken bir yerde şöyle yazıyor: “Venezuela’da açlık, sefalet ve yoksulluk nedeniyle halk ortalama 7 kilo zayıfladı. Ama ülkede kuyruk bile yok. Çünkü kuyruğa girecek ürün yok.
Ülke bu duruma nasıl geldi? Küresel petrol fiyatlarındaki artış ile 36 milyonluk ülkede 22 milyon kişiye sosyal yardım yapılarak üretim ve çalışma bitirildi. Orta sınıf ülkeden göç etti.
Geri kalanlar ise artık açlık, yoksulluk ve sefalet içinde kendilerine dayatılan ‘Aç kalırız, yedirmeyiz’ davasını sürdürüyor. Allahtan bizde durum bu değil!”
UYARI: MARMARA’DA BALIK ÖLÜMLERİ
ŞARKÖY Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yaşar Karayer, “M. Ereğlisi’nden Gelibolu’ya kadar olan 50-55 millik bir alanda kıyıda balık ölülerine rastladığını, bunların yenmemesini konusunda halkın uyarıldığını” belirterek şu bilgiyi verdi: “Balık ölümlerinin ‘kaykay’ dediğimiz deniz içindeki salyalardan olduğunu tahmin ediyoruz. Bu salyalar deniz içindeki oksijeni azaltarak kıyıya yakın yaşayan, levrek, kefal, eşkina gibi pullu olan, biz balıkçılar için ticari öneme sahip balıkların ölümüne neden oluyor. Yılın belirli zamanlarında oluyor. Ergene Nehri’nin Marmara Denizi’ne boşaltılması ile balıkçılık ekonomisinin daha da zarar göreceğini düşünüyoruz.”
ÇİN’E KARŞI FIRSATÇILIK
Bir dostumuz haber veriyor: Ankara’da bir ihracatçı tanıdığım var. Koronavirüse karşı mücadelede Çin’deki sağlık personeli için 20 gün önce Türkiye piyasasından adeti 2.5 Euro’dan beyaz tulum temin etme sözü almış; dün firmadan gelen telefonla bu ürünün fiyatının 9 Euro’ya çıktığını, yani yaklaşık dört kat arttığını görünce şaşırmış... Bu fırsatçılığa karşı bize “Ben ne yapmalıyım?” diye sordu. Cevap yok!
CHP’DE YAPISAL YOL AYRIMI MI?
“OKUR Tahir Çalgüner’in dünkü ‘CHP, SHP’leşiyor’ başlıklı yazısındaki tespitler çok doğru” diyor İstanbul’dan bir okurumuz:
“CHP içindeki gizli tehlike değil midir bu... Kemalist taban ile sosyal demokrat üst yönetim arasındaki yapısal yol ayrımı Y-CHP’yi ya bölünmeye ya da oy oranlarında düşüşe götürür.”
Bu “Aman dikkat!” demenin ötesinde bir şey değil midir?
YILDIRIM’IN KİTABI ‘ÜRETME TÜKET’ ÇIKTI
DÜNYA yazarı Ali Ekber Yıldırım, ‘Üretme Tüket’ (Sia Kitap) adlı yeni kitabını imzalayarak göndermiş; “Anadolu ve Trakya’nın üretim sürecinin hiç bitmemesini” diliyor. Türk tarımının bilinmesinde büyük emeği geçen candan ve zarif bir meslektaşımızdır. Yıldırım diyor ki: “‘Tarım kitapları okunmaz’ diyenlere en iyi yanıtı okur verdi. Remzi Kitabevi’nin çok satanlar listesine ilk 10’a girdi. Kitabı alan, okuyan, öneren okurlarıma sonsuz teşekkürler.”
Tarımın bütün kronik sorunlarını bilen, tarımdaki sorunlara büyük bir ustalıkla yaklaşan ve çözüm önerileri sunan çiftçi dostu usta yazar kitap yazarsa, o kitap okunmaz mı? Tarım bir ülkenin en önemli stratejik silahıdır, tabii bilene. Onun için 4. baskıya ulaşmış.
Not: Ali Ekber Yıldırım, bu sabah FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu olacak.
BİLİYOR MUSUNUZ?
TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın, il genelinde meraların veriminin 4 kat arttırılmasını sağlayan ‘Mera Islah Projesi’nin bu yıl da sürdürüldüğünü ve 18 kırsal mahallede 115 bin gübre dağıtımının gerçekleştirildiğini, projenin Türkiye’nin en büyük mera ıslah projesi olduğunu söylediğini...
İÜ İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın düzenlediği ‘İklim Krizi ve İktisat’ başlıklı panelin 24 Şubat Pazartesi 10.00’da İÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacağını...
İSTANBUL Kongre Merkezi’nde dün piyanist Gülsin Onay’ın konseriyle başlayan ‘İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’nın 23 Şubat Pazar gününe kadar açık kalacağını...
‘Kentsel dönüşüm önerimdir’
Kentsel dönüşüm sağlıklı ve güvenli evlerde huzur içinde yaşamak için yapılmalı, şehrin yoğunluğunu arttırmamalı ve kişilere rant aracı olmamalı.
Şehir yoğunluğunu arttırmadan dönüşüm için devletin ve yerel yönetimlerin devreye girmesi lazım. Dönüşümün önündeki iki önemli engel, “para verilmek istenmemesi” ve “daha fazla daire isteği”. Bunun sonucu kuş yuvası gibi evlerde -Bırakın evde yaşlı bir büyüğü, kız-oğlana ayrı oda veremiyoruz. Ondan sonra yaşlı bakımevlerine muhtaç oluyoruz- ve artan trafik vs sorunlarla yaşanamaz şehirlerde geçmişi özleyerek veya başka beldelere taşınarak yaşamak zorunda kalıyoruz.
Dönüşüme girmesi gereken iki milyon ev için 10-15 yıllık plan yapılmalı.
Evler TOKİ, KİPTAŞ veya anlaşılan başka müteahhitler tarafından emsal artışı olmadan ve metrekare değişmeden belli bir kârla yenilenmeli. Düşük ve uzun vadeli kredilere rağmen inşaat maliyetine katılamayan dairelerin parasını kamu verecek ve verdiği kadar tapuda hisse sahibi olacak.
Gereken fona İBB, devlet belli oranlarda katılacak. Daire sahibi, emlak vs vergileri ödemek kaydı ile bu evde kira ödemeden oturacak. İleride daire satılmak isteniyorsa kamu da parasını alacak. Ya da şahıs devletten satın alacak. Böylece binalar, her sene 10 milyar civarında ayrılan bir fonla rahatlıkla yenilenir.
Zaman içinde bu para da geri gelir. Aksi durumda gelecek depremin yıkım maliyetleri yüz milyarlarca lira zarara sebep olur. Yoksa ülke olarak altından kalkamayız. Cevat YAMAN
VENEZUELA HALKI 7 KİLO ZAYIFLAMIŞTI
İBRAHİM Kahveci, Karar’daki ‘Açlık, yoksulluk ve sefalet’ başlıklı yazısında, Türkiye’nin geleceğinin ne beklediğini sorgularken bir yerde şöyle yazıyor: “Venezuela’da açlık, sefalet ve yoksulluk nedeniyle halk ortalama 7 kilo zayıfladı. Ama ülkede kuyruk bile yok. Çünkü kuyruğa girecek ürün yok.
Ülke bu duruma nasıl geldi? Küresel petrol fiyatlarındaki artış ile 36 milyonluk ülkede 22 milyon kişiye sosyal yardım yapılarak üretim ve çalışma bitirildi. Orta sınıf ülkeden göç etti.
Geri kalanlar ise artık açlık, yoksulluk ve sefalet içinde kendilerine dayatılan ‘Aç kalırız, yedirmeyiz’ davasını sürdürüyor. Allahtan bizde durum bu değil!”
UYARI: MARMARA’DA BALIK ÖLÜMLERİ
ŞARKÖY Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yaşar Karayer, “M. Ereğlisi’nden Gelibolu’ya kadar olan 50-55 millik bir alanda kıyıda balık ölülerine rastladığını, bunların yenmemesini konusunda halkın uyarıldığını” belirterek şu bilgiyi verdi: “Balık ölümlerinin ‘kaykay’ dediğimiz deniz içindeki salyalardan olduğunu tahmin ediyoruz. Bu salyalar deniz içindeki oksijeni azaltarak kıyıya yakın yaşayan, levrek, kefal, eşkina gibi pullu olan, biz balıkçılar için ticari öneme sahip balıkların ölümüne neden oluyor. Yılın belirli zamanlarında oluyor. Ergene Nehri’nin Marmara Denizi’ne boşaltılması ile balıkçılık ekonomisinin daha da zarar göreceğini düşünüyoruz.”
ÇİN’E KARŞI FIRSATÇILIK
Bir dostumuz haber veriyor: Ankara’da bir ihracatçı tanıdığım var. Koronavirüse karşı mücadelede Çin’deki sağlık personeli için 20 gün önce Türkiye piyasasından adeti 2.5 Euro’dan beyaz tulum temin etme sözü almış; dün firmadan gelen telefonla bu ürünün fiyatının 9 Euro’ya çıktığını, yani yaklaşık dört kat arttığını görünce şaşırmış... Bu fırsatçılığa karşı bize “Ben ne yapmalıyım?” diye sordu. Cevap yok!
CHP’DE YAPISAL YOL AYRIMI MI?
“OKUR Tahir Çalgüner’in dünkü ‘CHP, SHP’leşiyor’ başlıklı yazısındaki tespitler çok doğru” diyor İstanbul’dan bir okurumuz:
“CHP içindeki gizli tehlike değil midir bu... Kemalist taban ile sosyal demokrat üst yönetim arasındaki yapısal yol ayrımı Y-CHP’yi ya bölünmeye ya da oy oranlarında düşüşe götürür.”
Bu “Aman dikkat!” demenin ötesinde bir şey değil midir?
YILDIRIM’IN KİTABI ‘ÜRETME TÜKET’ ÇIKTI
DÜNYA yazarı Ali Ekber Yıldırım, ‘Üretme Tüket’ (Sia Kitap) adlı yeni kitabını imzalayarak göndermiş; “Anadolu ve Trakya’nın üretim sürecinin hiç bitmemesini” diliyor. Türk tarımının bilinmesinde büyük emeği geçen candan ve zarif bir meslektaşımızdır. Yıldırım diyor ki: “‘Tarım kitapları okunmaz’ diyenlere en iyi yanıtı okur verdi. Remzi Kitabevi’nin çok satanlar listesine ilk 10’a girdi. Kitabı alan, okuyan, öneren okurlarıma sonsuz teşekkürler.”
Tarımın bütün kronik sorunlarını bilen, tarımdaki sorunlara büyük bir ustalıkla yaklaşan ve çözüm önerileri sunan çiftçi dostu usta yazar kitap yazarsa, o kitap okunmaz mı? Tarım bir ülkenin en önemli stratejik silahıdır, tabii bilene. Onun için 4. baskıya ulaşmış.
Not: Ali Ekber Yıldırım, bu sabah FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu olacak.
BİLİYOR MUSUNUZ?
TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın, il genelinde meraların veriminin 4 kat arttırılmasını sağlayan ‘Mera Islah Projesi’nin bu yıl da sürdürüldüğünü ve 18 kırsal mahallede 115 bin gübre dağıtımının gerçekleştirildiğini, projenin Türkiye’nin en büyük mera ıslah projesi olduğunu söylediğini...
İÜ İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın düzenlediği ‘İklim Krizi ve İktisat’ başlıklı panelin 24 Şubat Pazartesi 10.00’da İÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacağını...
İSTANBUL Kongre Merkezi’nde dün piyanist Gülsin Onay’ın konseriyle başlayan ‘İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’nın 23 Şubat Pazar gününe kadar açık kalacağını...