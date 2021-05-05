Kenevirde 5 yılda ne yaptık

Alman TV kanalı Deutsche Welle’nin haberine göre, Almanya’nın 1897’de İngiliz askerlerince yağmalanmış olup sonradan kendi ellerine geçen Benin bronz heykellerini anayurtları Nijerya’ya geri vermeyi kabul etmesi üzerine; eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, 1878’de Bergama’dan Berlin’e taşınan ve orada yeniden kurulan, halen Bergama Müzesi’nde (Pergamonmuseum) özel bir salonda sergilenen Zeus Sunağı’nın Türkiye’ye iadesi konusunda bir öneri yaptı:

“Zeus Sunağı, milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı II. Eumenes’in Galatlar’a karşı kazandığı zafer anısına yaptırılmış; Zeus ve Athena’ya adanmış bir anıttır. Bergama Sunağı ve yörenin eski adıyla Pergamon Sunağı olarak da anılır. 1878’de bölgede yol inşaatında çalışan Alman mühendis Karl Human tarafından keşfedilen ve onun yaptığı kazı sonucunda toprak altındaki parçaları da ortaya çıkarılan Zeus Sunağı, Osmanlı hükümetinin izniyle, kaidesi dışında bütün parçalarıyla sökülerek Berlin’e taşınmış ve orada yeniden kurulmuştur. Helenistik dönem mimarisinin en görkemli anıtlarından biri olan Zeus Sunağı, halen Berlin’de anayurdunun eski adı verilen Pergamonmuseum’da özel bir salonda sergilenmektedir. Türkiye’deki Bergama Müzesi’nde ise sadece bir maketi bulunmaktadır. Zeus Sunağı’nın geri alınarak eski yerine konulması amacıyla Bergamalılar tarafından yapılan bir girişimden sonuç alınamamıştır.

Türkiye bu tür eserlerin geri alınması için çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Aynı girişim, Devlet olarak Zeus Sunağı’nın iadesi konusunda da yapılmalıdır.

Altını ve üstünü bir araya getirecek şekilde Türkiye’ye iade edilmesi kabul edildiği takdirde, yerine günümüz teknolojisiyle üretilmesi sorun olmayacak bir ikizi de konulabilir. Almanya ile dostluk ilişkileri çerçevesinde iadesi isteminde bulunmakta yarar vardır.”

GÜNÜN SÖZÜ

“POLİSİYE roman uygarlığın yüzüne bir lunapark aynası tutar. Aynadan uygarlığa bakan, kendi canavarlaşmış halinin karikatürüdür.” (Siegfried Kracauer)

İKİ BAKANLIKTAN KREŞLERE FARKLI UYGULAMA

TAM kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerin açık olacağı açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı 2 bin 310 özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri faaliyetlerine devam edebilecek.