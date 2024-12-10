Kemalist Aydınlanma Derneği Gelibolu’da ‘sahneye’ çıktı

Haberin Devamı

Hafta sonu gerçekleştirilen panelde; Türk Devrimi’nin düşünsel temelleri, Atatürkçü düşünce sistemi, çağdaş değerler ve yeni anayasa tartışmaları ele alındı. Gelibolu, çevre ilçe ve illerden sivil toplum örgütlerinin yöneticileri eski CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarının da olduğu dinleyiciler, panele yüksek katılımlı yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte moderatörlüğü CHP 22 ve 23. Dönem İzmir Milletvekili Bülent Baratalı üstlenirken, Milli Merkez Genel Sekreteri Haluk Dural ve 23-24. Dönem İstanbul CHP Milletvekili Prof. Dr. Nur Serter de konuşmacı olarak yer aldı, panelin açılış konuşmasını ise Kemalist Aydınlanma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kaya gerçekleştirdi.

Piri Reis’den Bolayır’a, Çanakkale Şehitliği’nden Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluş ilkelerine kadar dikkat çekici bir tanıtım konuşma yapan derneğin genel başkanı Kemal Anadol, Gelibolu’nun Kurtuluş Savaşı’ndan sonradaki tarihi yapılara kadar aydınlatıcı bilgiler verdi, Yahya Kemal’den Atatürk’ün karşı devrimcilere karşı olan mücadelesinden söz ederken partilere kadar değerlendirmeler yapması dikkat çekti. Anadol, “Türkiye’nin kurucu ideolojisi Atatürk’tür” dedi.

Haberin Devamı

ANAYASA TARTIŞMALARI

Panelde eski milletvekili ve derneğin başkan yardımcısı Prof. Dr. Nur Serter, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Emperyalizmin Türkiye ile ilgili iki projesinin siyasal islamcı bir yapı kurmak ve Türkiye’yi parçalayıp bölmek olduğunu ileri süren Serter, “Peki yeni anayasa ile ne yapılacak? Kimlerle masaya oturacağız? O masadan Türkiye’nin geleceği için bir oturulmaz, oturulamaz” diye konuştu.

MÜCADELE MOTORU

Milli Merkez Genel Sekreteri Haluk Dural ise yeni anayasa tartışmalarını siyasi tarih penceresinden değerlendirerek “Şu anda kamuoyunda ‘Yeniden seçim olsa kime oy verirsiniz?’ anketleri bize bir şey gösteriyor. Türkiye’nin üçüncü partisi kararsız seçmenlerdir.

SÖZ SAHİBİ TÜRK MİLLETİDİR

Siyasi hafızanın tazelendiği panelde, emperyalizmin Türk milleti kavramı ve Türk dili tahribatı üzerinden bu coğrafyada bölüp, parçalayıp yönettiği devletler arasına Türkiye’yi katma çabası ele alındı. Panelde, TBMM’de milleti temsil eden siyasi partilerin tavrına da değinildi.

Haberin Devamı

PİRİ REİSİ VE TRAKTÖR MÜZESİ

Bülent Baratalı, panelin konusu ‘yeni anayasa’ olduğuna göre, özet olarak önce Anayasa’yı tanımlamamız gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:“Anayasa en basit anlamı ile ‘örgütlenmiş bir toplumda devletin yönetim biçimini belirten yasama, yürütme ve yargılama erklerinin nasıl kullanıldığını gösteren yurttaşların hak ve ödevlerini, özgürlüklerini saptayan ve düzenleyen yasa sıralamasında en önde gelen yasadır. Anayasa aynı zamanda toplumsal bir sözleşmedir” dedi.

Kemalist Aydınlanma Derneği yönetim kurulu üyeleri, panel sonrası yaptığı yazılı açıklamasında, Gelibolu’nun taşıdığı tarihi misyona dikkat çekerek Yeni Anayasa Paneli’ne olan yüksek katılımlı yoğun ilginin kendilerine büyük umut ve güç verdiğini dile getirdiler. Öte yandan derneğin yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin eksiksiz bir araya geldiği Gelibolu’da dernek yönetim kurulu toplantısı da gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

Paneli izleyenlerin daha çok kadınlar olduğu dikkat çekti. Bu arada konukların Gelibolu’daki Piri Reis Müzesi başta olmak üzere Mevlevihâne, Hamzaköyü, şehitlikleri ve en önemlisi de Antika Traktör Müzesi’ni gezdik.



GÜNÜN SÖZÜ



“Yalan söylemek üst düzey bir zihinsel etkinliktir. (Yalan söyleyerek çıkar sağlayan kişiler lütfen bu cümleyi okuyunca kendileriyle gurur duymasınlar. Yalan söylemek için bir miktar zekâ gereklidir ancak yalan ahlak eksikliğinin ve kişilik zafiyetinin bir göstergesidir.)

Prof. Dr. Üstün DÖKMEN

ANKARA NE YAPACAK



UZMANLAR, Türkiye’nin bundan sonraki hedefini yorumladı:



Muhalif gruplar arasında işbirliği tesis etmek. Ülkedeki tüm politik tarafları temsil eden bir geçiş hükümeti kurulmasını sağlamak. Terör örgütü PKK/YPG’nin özellikle Arap nüfusunun yoğunluklu olduğu bölgelerden çıkarılması için operasyonel adımlar atmak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşmada “Suriye’de artık ileriye odaklanmak gerekiyor. Etnik grupların bir arada yaşadığı bir Suriye hayal ediyoruz. Gereken desteği vermeye hazırız. Tüm taraflarla eşgüdüm içinde olacağız” dedi.

Haberin Devamı

ABD VE İSRAİL EMELLERİNE ULAŞTI



BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Suriye’yi bölmek isteyen İsrail emellerine ulaştı. Suriye’nin kuzeyinde terör devleti kurmak isteyen ABD emellerine ulaştı. Suriye’yi istikrarsızlaştırmak isteyen emperyalizm emeline ulaştı. Irak’ı üçe böldüler, Suriye’nin de dörde bölünmesi söz konusu. Ne olacak, ne olacak ya ne olacak? Bugün olaya şöyle bakın; Irak’ı Osmanlı’dan koparan, bütün Arap yarımadasını Osmanlı’dan koparan İngiliz’di. Onların başına istedikleri adamları getiren İngiliz’di” dedi.

YILLARDIR SÖYLÜYORUM



GEREKLİ tedbirlerin alınmaması halinde korkarım ki Karadeniz tsunamiyi karadan yaşayacaktır. Son yıllarda sık sık yaşadığımız heyelanlar ne yazık ki yaşanabilecek büyük faciaların ayak sesidir. Tek çare ‘kırsal dönüşüm projesi’dir.

Haberin Devamı

Geçmiş olsun Arhavi. Faruk ÇEBİ