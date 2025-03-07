‘Kardeşlik köprüsü’

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Türkiye’deki Çerkeslerin en büyük çatı kuruluşu KAFFED, ‘Suriye Çerkes Hayır Derneği’ ve ‘Anda Derneği’ işbirliğiyle başlattığı Suriye Çerkeslerine Destek Kampanyası kapsamında ilk yardım TIR’larını bölgeye ulaştırdı. Yayladağı Sınır Kapısı üzerinden gönderilen üç tır dolusu gıda yardımı, savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren Çerkeslere umut oldu.

KAFFED heyeti, geçtiğimiz günlerde, 3-7 Ocak tarihlerinde Suriye’ye giderek sahadaki ihtiyaçları yerinde inceledi. Şam’da, Türkiye’nin Şam Maslahatgüzarı Büyükelçi Prof. Dr. Burhan Köroğlu ile görüşen heyet, insani yardımın yanı sıra Türkiye-Suriye ilişkilerine katkı sağlama misyonunu da vurguladı. KAFFED Genel Başkanı Ünal Uluçay, kampanyanın yalnızca bir yardım faaliyeti değil, aynı zamanda iki ülke arasında bir dayanışma köprüsü olduğunu belirtti.

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Öte yandan, KAFFED Suriye Çerkeslerine Destek Komisyonu üyesi Selva Aksoy, İsrail’in kontrolündeki Kuneytra bölgesinde yaşayan Çerkesleri ziyaret ederek bölgedeki temel ihtiyaçları tespit etti. Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda, Suriye Çerkeslerinin karşı karşıya olduğu zorlukları hafifletmek amacıyla kampanya başlatıldı.

RAMAZANDA YARDIMLAR SÜRECEK

KAFFED, kampanyanın ramazan ayı boyunca devam edeceğini duyurdu. Toplanan yardımlar, Suriye Çerkes Hayır Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. KAFFED heyeti ayrıca Suriye rejimi yetkilileriyle de temaslarda bulunarak, tüm Suriyelilerin barış içinde yaşayabileceği adil bir düzenin önemine dikkat çekti.

Ünal Uluçay, kampanyaya destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ederek, “Suriye Çerkesleri ile bağlarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz. Bu dayanışmaya katkı sağlayan herkese minnettarız” ifadelerini kullandı.

Sonuç mu? Türkiyesiz bir şey olmuyor!



GÜNÜN SÖZÜ



“Partizanlık sağırlıktır, körlüktür. Partizanlık doğruları inkâr etme derecesinde basitliktir.” Ercan GELSİN

O BÜYÜK DEHANIN 1283’Ü NEDİR



SAKARYALI bir yazar olan Bülent Akkar yeni kitabının adını ‘1283 İçimizde’ diye koymuş! Mustafa Kemal Atatürk’ün, Harbiye’deki öğrenci numarasıdır. Akkar doğruları ortaya çıkarmak için iki yıl çalışmış, Atatürk hakkındaki iddiaları fihristten başlayarak ‘yalanları’ ortaya çıkartıp, doğruları ortaya koymuş. Yazıları dikkatle okuduğunuzda bu ‘hilebaz’ ve ‘cambazlıkları’ ortaya çıkartmış oluyorsunuz. Atatürk düşmanlarının kim olduğunu anlıyorsunuz.

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Ancak şuna inanın ki, bu kitabın okuyucuları, özellikle Osmanlı’nın çöküş sürecini hazırlayan şartlar, Kurtuluş Savaşı yılları, Cumhuriyet döneminin yapısı ve tüm bu süreçler içerisinde Mustafa Kemal Atatürk’ün yeri hakkında sahip oldukları bilgileri yeniden sorgulayacaklar.

Henüz genç bir adam ve öğrenci olarak oturduğu bu sıralarda bile büyük emelleri olan büyük bir önder olduğunun işaretlerini veriyor. Atatürk savaşmaya savaş meydanında, konuşmaya Büyük Millet Meclisi’nde başlamamış zaten.

O büyük deha henüz Harbiyeli Mustafa Kemal iken düşünmeye, konuşmaya ve savaşmaya başlamış; hatta arkadaşlarının komutasını devralan bir önder öğrenci olmuş...



Bülent Akkar Bey büyük hizmet yapmış.

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AB ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR

ÜMİT ÖZDAĞ İSYANI



ZAFER Partisi örgüt üyeleri, eğitim hocaları ve partili vatandaşlardan bir grup, Marmara (Silivri) Cezaevi’nde tutuklu Ümit Özdağ’ı ziyaret etti. Ziyaretçilerin arasında bazı Ankara ve İstanbul’dan gelmiş GİK üyeleri de bulunuyordu.

Trakya yolu üzerindeki cezaevinin girişinde bazı ilçe başkanları, ziyaretçileri karşıladı. Ancak ‘çadır’ bölümünün çok bakımsız ve özensiz olduğu, Silivri’deki bazı parti örgütlerinin duruma ‘ilgisiz kaldıkları’ dikkat çekti. Tuvalet sorununun da büyük olduğu, Jandarma ekiplerinin naylon çadırlara tepkili olduğu görüldü. Ümit Özdağ’ı, günde 80-100 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. Ziyaretçiler, Özdağ’ın tutukluluğunun sona ermesini ve iddianamenin bir an önce hazırlanması gerektiğini belirttiler ve “AB liderimizin tutuklanmasına karşı ilgisiz görülüyor ve üç maymunu oynuyorlar” diye tepki gösterdiler.



Zafer Partililer, Prof. Dr. Lale Afrasyap’ın öncülüğünde marşlar okudular ve genel başkanlarına şu mesajı ilettiler: “Ülkemizin özgürlüğü, vatanımızın bütünlüğü, Misak-ı Milli sınırlarımız, bölünmez bütünlüğümüz, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde biz aşağıda isimleri yazılı yurtseverler sizlere destek için buradayız. En kısa zamanda bu huzursuzluğun bitmesini, özgürlüğüne ve vatanımızın tekrar aydınlık günlerine kavuşmasını arzuluyoruz.”

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İNALCIK’IN BÜYÜK EMEĞİ



70 yaşına kadar 4 milyon Osmanlı evrakı inceledim, 98 yaşıma kadar 28 eser yazıp bıraktım ve anladım ki, bugün buradaysak bunu tamamen Atatürk’e borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal olmasaydı biz de olmayacaktır Bunu göremeyenler boş insanlar. Prof. Dr. Halil İNALCIK

MESAJ PANOSU



* KİMSE kimseyi aldatmasın; batı desteği ve koruması altındaki ‘Kürt devleti’, açıkça bir ‘Sevr Modeli’dir. (Uğur Mumcu- Cumhuriyet, 31 Temmuz 1992)



* İYİ Parti diyor ki: Son kaleyiz, Cumhuriyet nöbetindeyiz!

BU PEYNİRİN ADI YOK MU?



SON zamanlarda yalan yanlı? g?da haberleri ortaya at?l?yor. ?rne?in ?ş gıda haberleri ortaya atılıyor. Örneğin “Ünlü peynir markası kapatıldı, toplatılıyor” diyor. Ama marka adı verilmiyor. İnsanlığa bir yararı olacaksa, bu markalar niye verilmez? Siz bu peynirin satılmayıp, toplanıp yeniden eritilip satılıyor olduğunu biliyor musunuz? Kontrol yapan İl Tarım’ın memurları işletmeleri iyi kontrol etmiyor. Bunlar için -ilaçlar dahil- ilgili yasalar ağır cezalarla uygulamaya konulmalı, korku olmazsa işler yürümüyor. Böylece de ne yediğimiz belli değil. Bir şey aklımıza geliyor; acaba bu markalar kıskanılan bir marka olabilir mi?