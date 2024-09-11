Karbon ayak izimizi silelim

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İklim değişikliği ve küresel ısınma hızla sürüyor. Bunun başlıca sorumlusu ise petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil yakıtların tüketilmesiyle atmosfere yayılan karbondioksit gazıdır. Çevrebilimciler doğal kaynakların insanlar tarafından ne kadar tüketildiğinin ölçüsü olarak “Ayak İzi” kavramını geliştirip Karbon Ayak İzi (KAİ), ekolojik ayak izi ve su ayak izi adı altında üç ayrı ölçüm önerdiler.

Günlük yaşantımızda yeme, içme, barınma, giyinme, ısınma, aydınlanma, ulaşım gibi tüm faaliyetlerimizle ürettiğimiz ve tükettiğimiz ürünler, hizmetler sonucu ortaya çıkan karbondioksit toplam Karbon Ayak İzi’mizi oluşturuyor.

Sera gazlarının salınımının azaltılması için çaba harcayabiliriz. Yaşantını Karbonsuzlaştır / Azalt-Yeniden Kullan-Dönüştür / Yeşil Üret-Yeşil Tüket / Çevresel Katma Değer Yarat gibi yaklaşımların yanı sıra Karbonunu Telafi Et ya da Karbon Ayak İzini Sil amaç olmalıdır. Tatil, dinlenme, geziler söz konusu olduğunda bu alanda faaliyet gösteren kurumlar, seyahat acentaları özellikle kara, deniz, hava araçlarının yaydığı karbondioksiti telafi etmek için bazı yollara başvurabilirler.

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KAİ konusunda dikkat çekmek, bu alanda farkındalık yaratmak ve bu farkındalığı toplum bilincine taşımak amacıyla yola çıkan, ‘Sorumlu Turizm’ ve ‘Sürdürülebilir Turizm’ ilkelerini kendine amaç edinen, BM Dünya Turizm Örgütü’ne (UNWTO) üye 37 yıllık FEST Seyahat Acentesi ile gelecek yıl 20. yılını dolduracak Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’nın birlikte geliştirdikleri Karbon Ayak İzi (KAİ) Ormanı 1 milyon metrekareye ulaştı.

İki kuruluşun daha önce İzmit Yarımadası ve Trakya’nın değişik yerlerinde kurdukları toplam 15 hektar ve 22 bin ağaçlık 4 ayrı orman Kırklareli Lüleburgaz Karahalil Köyünde 100 hektarlık bir alana taşındı. Şu anda bu birleşik ormanda 1 milyon metrekarelik alanda 150 bin 685 ağaç bulunuyor.

İki kuruluş COVID-19 nedeniyle ara verdiği çalışmalarına devam edecek. KAİ Hatıra Ormanı 2 için İstanbul Orman Bölge Md. Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü’nün tahsis edeceği yeni bir alana 2023 içinde 70 bin ağaç daha dikilecek. ‘Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz’ düsturu ‘Sürdürülebilir Türkiye’miz için bir başlangıç olmalıdır.

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Evet ne yapalım biliyor musunuz; KAİ ormanlarımızı genişletelim!

GÜNÜN SÖZÜ

“Yalan korkakların kalesidir.” S. Deniz

1 GÜN İÇİN 17-20 YIL CEZA OLMAZ

EYT Yasası’nın eksik çıkmasıyla o kadar mağduriyet oluştu ki, çalışanların sosyal hayatı alt üst oldu. Bir gün bile geç SGK’lı olmanın 17-20 yıl emeklilik yaşını ötelemesi kabul edilemez. 2000-2008 arası SGK için adil kademeli geçiş düzenlemesi istiyoruz. Biz ne suç işledik ki... 1999-2008 kademe Anayasal haktır. Yeniden düzenleme istiyoruz. Kadir S.

YENİ KIBRIS NASIL BİR PARTİDİR

Yeni Kıbrıs Partisi’nden: YKP sosyalizm mücadelecisi, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçüdür, anti-militaristtir, ekolojisttir, emek yanlısı, mücadele taraftarı ve dayanışmacıdır.

AYRAN SORUSU

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Kutu ayran üreticilerine soruyorum: Bu ayranları yoğurttan mı yoksa süt tozundan mı hazırlıyorsunuz?

Cevap verirseniz memnun olurum. Dr. Ahmet RASİM

TAYFUN KAHRAMAN İÇİN 715 İMZA

Sivil kuruluşlar ve bireyler olarak; Tayfun Kahraman’ın uğradığı hak ihlali ile ilgili soruşturma başlatılmasını, yasaları çiğneyerek ceza infazını sistemli bir zulüm mekanizmasına dönüştüren sorumluların yargılanmasını istiyoruz, izleme kurullarının iptal edilmesi için yargıyı göreve, demokratik kamuoyunu bu insanlık dışı uygulamalara karşı sesini yükseltmeye çağırıyoruz.

32 sivil kuruluş platformu metni ve 715 birey imzası.

Datça işte böyle bir yerdir.

DİL DEVRİMİ 92 YAŞINDA

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Dil Derneği ve Çankaya Belediyesi 26 Eylül Perşembe günü yapılacak ‘Dil Devriminin 92. Yılı’ kutlaması için 15.30’da Anıtkabir ziyaret edilecek, 18.00’de tören yapılacak. Program şöyle: Sunan; Ali Nihat Yavşan, açış konuşmaları; Sevgi Özel, Hüseyin Can Güner. Dil Derneği Ömer Asım Aksoy ödülü; Prof. Dr. Gülay Nurlu, Dr. Atilla Çağdaş Değer, Şule Aydın ve Metin Turan, Dinleti; Muammer Ketenoğlu Folk Dörtlüsü.

MESAJ PANOSU

-YAŞAMAK bir dağa tırmanmak gibidir. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır ama görüş açınız genişler. Ingrid BERGMAN