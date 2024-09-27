Karadeniz’de hava soğursa dönebilir mi? Palamut garibanları üzdü

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Olumsuz hava koşulları ve deniz suyunun ılıman olmasından ötürü palamut Rusya’ya erken göç etti. 1 Eylül’de denizlere açılan teknelerin ağlarını dolduran palamut 20 gün sonra Karadeniz’den elini ayağını çekti. Bol avlandığında tanesi 50-75 TL arasında olan gariban balığı az yakalanmasından dolayı şimdi tanesi büyüklüğüne göre 120-160 TL arasında satılıyor. Ucuz olduğu günlerde balıkçılara akın eden dar gelirli, pahalı palamudu almaya çekiniyor. Ucuz palamut kırmızı ete ulaşamayan garibanların protein kaynağı. Dönmesini gözlüyorlar.

Deneyimli tekne reisleri palamudun Rusya’ya erken kaçmasını beklemediklerini, havaların soğuması ile dönebileceği umudunu taşıdıklarını belirtiyor. Eğer dönmezse sezon başı öngörülen palamut bolluğu çok kısa sürmüş olacak, geçen sezon hamsi de olduğu gibi hayal kırıklığı yaşanacak. Hamsi de bu sezon kıt avlanacak gibi... Sezon başı Marmara Denizi’nde yakalanan çok az hamsi Karadeniz’de balıkçı tezgahlarında yer aldı. Şimdi o da yok.

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Eğer Karadeniz’in suyu soğursa palamut geri dönebilir, balıkçı ağlarını yeniden doldurur, halk ucuz fiyattan balığı bolca alabilir. Damaklarda ayrı tat bırakan Karadeniz hamsisinin avlanması için de ekim ayı bekleniyor. Her şey havaların soğumasına bağlı. Şükrü KARAMAN

DEPREMİN SARSTIĞI ANTAKYA’NIN BELGESELİ: BAZI KENTLER YIKILMAZ!

Uzmanlara göre, Richter ölçeğiyle 7,7 büyüklüğündeki 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremin gerçek büyüklüğü 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin yaklaşık iki katıydı. Anadolu topraklarında kayıtlara geçen 1939 yılındaki 7,9 büyüklüğündeki Erzincan depreminden sonraki en büyük depremle sarsılan kentler arasında Antakya, uygarlığın gelişimine önemli katkıların beşiği olarak biliniyor.

Özellikle Antakya’nın bu önemli niteliğinin de etkisiyle, depremden çok kısa sonra bir araya gelen senarist Jale Nakkaşoğlu, Yönetmen Nuri Koçak ve Gazeteci-Yazar Osman Şenkul, Akdeniz havzasının kadim kenti Antakya’nın içinde bulunduğu bölgedeki tüm uygarlıklar ile ilişkilerini ve tarihsel gelişmelere olan etkisini kapsayan bulgularını bir araya getirerek sunuculuğunu Barış Atay’ın yapacağı bir belgesel film hazırlamaya karar verdi. Belgesel ekibinin üyeleri, “Tarihi boyunca ilklerin yaşandığı tarihçi Cicero’nun ‘En bilge insanların bulunduğu, en özgürlükçü araştırmacıların yapılabildiği, kalabalık bir kent’ diye söz ettiği Antakya’yı bütün yönleriyle tanıtmak ve sahip olduğu benzersiz değerlerin yeniden yaşanmasına katkı yapmak için bir belgesel projesi hazırladık” dedi.

OKUYUNUZ

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-GÜLSÜN Bilgehan’ın, uzun süredir baskısı bulunmayan ‘Pembe Köşk’ten Masallar’ı gözden geçirilmiş, kapağı ve iç çizimleri yenilenmiş tekrar baskısı yayımlanıyor. (Bilgi Yayınevi)

-SEMİR Aslanyürek ‘Rüya Gibi Sovyetler Birliği’nde Yedi Yıl’ (h2o kitap),

-SİYASET bilimci, yazar Onur Sinan Güzaltan’ın Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayımlanan kitabı, “Vişne Bahçesi’nde Savaş – Rusya Nereye?” Rusya’nın iki önemli yayınevi ortaklığında Rusçaya çevrilerek yayımlanacak.

-ÇAĞDAŞ Türk Edebiyatı’nda Elif Derviş’ten heyecan yaratan bir öykü kitabı: Hadiseler Cereyan Ederken (Bilgi Yayınevi),

-KATİE ve Kevin Tsang’dan Ejderha Efsanesi / Ejderha Diyarı Serisi 2. Kitap (Çevirmen: İren Kori) (İthaki Çocuk),

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-ALP Armutlu’nun belgeseli Zaferin Yolu - Ruhundaki Ateş, kitap sayfalarına taşındı. İkinci Adam Yayınları’ndan çıkan kitap, Türk Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlık destanını gözler önüne seriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zafere giden 1975 kilometrelik yolculuğunu konu alan eser aynı zamanda belgesel çekimleri sırasında yaşanan ilginç ve duygusal olaylara da yer veriyor.

-İNKILAP Kitabevi, Seda Diker’in kaleme aldığı “Aslında İmkânsız Yoktur” kitabını okurlarıyla buluşturuyor.

GÜNÜN SÖZÜ

“Dünyada öldükten sonra ülkesini yöneten tek lider Mustafa Kemal Atatürk’tür.” Fidel CASTRO

3.SİNEMANADOLU FİLM GÜNLERİ BAŞLIYOR

Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle İstanbul Rami Kütüphanesi’nin paydaşlığında gerçekleşecek olan 3.SinemAnadolu Film Günleri Rami Kütüphanesi’nde 3-6 Ekim tarihlerinde yapılacak. 3.SinemAnadolu Film Günleri, Anadolu’da çekilmiş ödüllü filmlerin gösterimi ile bu filmlerin yönetmenleri, oyuncuları ve ekibini sinemaseverlerle buluşturmayı hedefliyor.

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SANAT TOPLUMUN CAN DAMARI

BELEDİYE BAŞKANLARINA MEKTUP

Ülkemiz yeni bir yerel seçimden çıktı. Bu topraklarda yetişmiş bir sanatçı olarak belediyeciliğin yol, çöp, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinden ibaret olmadığını, bunlarla birlikte bizi kültürel aidiyet duygusu ile bir arada tutarak aynı zamanda halkımızın öz değerlerini ifadeden, gerçek anlamda kültür ve sanat ihtiyaçlarının da altını çizmek isterim. Çünkü sanat bir toplumun can damarı ve iyilikler bütünüdür.

Bu vesile ile tekrar yerel seçimlerin ülkemize ve halkımıza yeni ufuklar açmasını ve güzellikler getirmesini arzu ediyorum ve bütün belediye başkanlarımıza tekrar başarılar diliyorum. Sümer EZGÜ

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MESAJ PANOSU

-SİNEMA eleştirmeni ve yazar Atilla Dorsay, 28 Eylül Cumartesi saat 14.00’te Beltaş Kitap Kafe’de okurları ile buluşarak yeni kitabı “Benim Sevgili ‘6 Silahşörler’im” üzerine konuşacak. Dorsay’ın yeni kitabı, sinemamızın son dönemine damga vurmuş Reha Erdem, Nuri Bilge Ceylan, Yeşim Ustaoğlu, Zeki Demirkubuz, Derviş Zaim ve Semih Kaplanoğlu’nun yapıtları üzerine kaleme aldığı eleştiri yazılarının toplamından oluşuyor.

-LABER Kimya’nın düzenlediği ‘Masal Fabrikada Festivali’, 27-29 Eylül tarihlerinde İzmir Torbalı Karakuyu Köyü’nde gerçekleşecek. Festivalin bu yılki teması “Koku ve Bellek” olarak belirlendi. Festival, etkinlikler, masal anlatımları, kozmetik, sağlık ve sürdürülebilirlik atölyeleri, sokak oyunları ve söyleşilerle katılımcılara dolu dolu iki gün yaşatacak.

-DÜNYACA ünlü fotoğraf ajansı Magnum Photos ve İBB’nin işbirliğiyle, Magnum’un 77. yılına özel düzenlenen ‘Magnum İstanbul’da’ sergisi, Tarihî Yarımada’nın kültür ve sanat odaklı yaşam alanı Bulgur Palas’ta ziyaretçilerini ağırlıyor. 30 Ekim’e kadar uzatılan ‘Magnum İstanbul’da’ sergisi, pazartesi hariç her gün 10.00–19.00 saatleri arasında Bulgur Palas’ta ücretsiz olarak ziyarete açık.