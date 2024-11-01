Karadeniz Teknik Üniversitesi hocaları altın madenine karşı ne yapıyorlar... ‘Göreve davet ediyoruz’

Haberin Devamı

Bundan dolayı Araklı’da büyük bir çığlık var. Mısır’daki sağır sultanın bile duyduğu bu çığlığı sizler duymuyor musunuz? Yoksa daha önce çöp tesisinde olduğu gibi duyup da kulak mı tıkıyorsunuz.

Lütfen, Araklı halkının çığlığına bu kez kulak verin.

ARAKLI’DAN ÇIĞLIK

Unutmayınız ki o çığlık sadece Araklı halkının çığlığı değildir. O çığlık, o toprakların can suyu olduğu üniversiteniz yerleşkesini de kapsayan çok geniş bir vatan parçasının ve o vatan parçasında yaşamlarını sürdüren tüm canlıların ‘yaşam hakkı’ çığlığıdır.

Sadece bugünü değil, geleceği de doğrudan ilgilendiren ve zaman dilimlerine sığmayan nesiller boyu sürecek büyük bir çığlıktır. Tüm kamuoyu sizden konuyla ilgili bilimsel raporunuzu acilen beklemektedir.

Daha çok para kazanma hırsıyla gözlerini karartan rantçılar ile makamını ve unvanını kaybetmemek için her yolu mübah sayan anlayışlar karşısında çıkış yolu arayanlar varlığınızı bugün değil de ne zaman hissedecekler?

Haberin Devamı

Faruk ÇEBİ - Orman Yük. Müh. Kürem - Der Genel Başkanı

GÜNÜN SÖZÜ

“AB sürecinde ilerleme olmaması endişe vericidir.”

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU

100. YILDA ORMAN PROJESİ YENİDEN

◊ TÜRKİYE İş Bankası, 2008-2017 yılları arasında Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliği ile gerçekleştirdiği ‘81 İlde 81 Orman Projesi’ni 100. yılına özel olarak yeniden hayata (İlk dikim 2 Kasım Cumartesi Samsun’da) geçirdi.

YANGIN İHMALLERİ

◊ CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya, Denizli Karcı Dağı yangınına müdahale eksikliği ve ihmaller nedeniyle sert eleştiriler yöneltti ve soru yağmuruna tuttu. Yangın helikopterinin neden müdahale etmediği, ödeme sorunları ve ihale şartlarının yerine getirilip getirilmediği gibi konuların aydınlatılmasını talep eden Arpacı, yangının büyümesine yol açan faktörlerin sorumluların belirlenmesini istedi ve “OGM’deki yangın helikopterlerinin neden görevini gereğince yapmadığını” sordu.

İSPANYA’DA SAĞANAKTAN 158 KİŞİ ÖLDÜ

TÜRKİYE’DE KURAKLIK KÖTÜ

Yurt geneline hâlâ önemli bir yağış beklentisi yok. Hava genellikle parçalı bulutlu sürecek. En önemlisi barajlarda geçen yıla göre su seviyesi düşük seviyesini koruyor. İstanbul ve Trakya’daki barajlardaki su seviyesi yüzde 32’lerin altında görülüyor. Tedbirli olalım derken İspanya’da Valencia özerk bölgesinde metrekareye 500 litre yağışın düşmesi büyük hasar yarattı, 158 kişi hayatını kaybetti. Tarım alanları sular altında kaldı, yol ve köprüler çöktü, yüzlerce araç hasar gördü.

Haberin Devamı

DEMİREL 100 YAŞINDA

Türkiye’nin 7 kez başbakanı seçilen, 9’uncu Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel’in, bugün (1 Kasım) doğum günü olduğunu biliyor musunuz?

Demirel Vakfı tarafından Çalçatepe’deki Anıt Mezarı’nda bir anma töreni ile SDÜ Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından da yine bir anma töreni ve panel tertiplenmiştir. Demokrasi ve Kalkınmanın kahramanı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i rahmet ve minnetle anıyoruz.

Dr. Aylin CESUR - 27. Dönem Isparta Milletvekili,

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in özel doktoru ve Başdanışmanı

MESAJ PANOSU

◊ PKK’ya devlet hazinesinden 1 milyar 640 bin TL verelim diye mi kuruldu bu Cumhuriyet. Doğu PERİNÇEK

Haberin Devamı

◊ ESENYURT Belediye Başkanının başına gelenler, İmamoğlu’nun başına geleceklerin yol çalışmasıdır. Rifat SERDAROĞLU

KİTAPLAR

◊ İLKER Başbuğ ‘Gazi Mustafa Kemal anlatıyor- Savaş Barış Devrim’ (Kırmızı Kedi)

◊ FÜSUN Türkmen-Selim Kuneralp ‘İlter Türkmen-Diplomasi Ustalığından Kanaat Önderliğine’ (Remzi Kitapevi)

◊ BANU Kanıbelli/Öykü Akarca ‘Çocuklara Mektuplar’ ve Uğur Altun ‘Kuşbaz’ (Redhouse Yayınları)

AHMET ÖZER’İN KİTAPLARI

◊ ESENYURT Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in dikkat çeken üç kitabı: ‘Giderem Van’a Doğru’ (Sınırsız Kitabevi); ‘Türkiye’de Siyasetin Anatomisi’ (Penguen); ‘Köklere Yolculuk’ İki Cilt Bir Arada (Cinius Yayınları)